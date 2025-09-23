2025-10-11 Saturday

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Стратегічний пул купує на зниженні Bitcoin

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Стратегічний пул купує на зниженні Bitcoin

Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій і майже десятирічним досвідом написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом до децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними криптовалютними та NFT виданнями - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до керівної ролі в криптовалютній журналістиці. Чи то створюючи останні новини, чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Підкреслюючи свій динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну тематику, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів.
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 20:34
Оскільки BTC, DOGE та XRP стрімко падають, IOTA Майнер допомагає інвесторам досягати стабільного прибутку та очікувати повернення бичачого ринку.

Оскільки BTC, DOGE та XRP стрімко падають, IOTA Майнер допомагає інвесторам досягати стабільного прибутку та очікувати повернення бичачого ринку.

Цей пост "Оскільки BTC, DOGE та XRP падають, IOTA Miner допомагає інвесторам досягти стабільного прибутку та очікувати повернення бичачого ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. [Лондон, вересень 2025] Ринок криптовалют нещодавно зазнав значної корекції, при цьому Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) та Ripple (XRP) зазнали різкого падіння, що тимчасово вплинуло на впевненість інвесторів. Однак деякі інвестори за допомогою платформи хмарного майнінгу IOTA Miner успішно зменшили свої збитки та зберегли стабільний пасивний дохід серед волатильності, позиціонуючи себе для наступного бичачого ринку. Падіння ринку створює виклики За минулий тиждень BTC впав нижче $95 000, тоді як DOGE та XRP також зазнали значного падіння, що призвело до різкого зниження настроїв ринку. Багато роздрібних та інституційних користувачів були змушені перейти в пасивний режим очікування, зазнаючи значних втрат активів. IOTA Miner став безпечним притулком для інвесторів. На відміну від традиційних стратегій купівлі та утримання, IOTA Miner використовує кросчейн інтеграцію обчислювальної потужності та механізм мультиконтрактів, щоб дозволити користувачам генерувати стабільні щоденні прибутки від майнінгу, навіть у періоди падіння цін. Наприклад, навіть коли ринкова ціна падає, власники XRP все ще можуть отримувати тисячі XRP щодня через платформу, значно зменшуючи збитки, спричинені падінням ціни. Ця двостороння перевага "заробляти на падаючому ринку і заробляти ще більше на зростаючому ринку" стає новим варіантом для інвесторів для зменшення ризику та досягнення стабільного зростання. Зелена, безпечна та відповідна модель хмарного майнінгу Успіх IOTA Miner походить не лише від стабільних прибутків, але й від його операцій, що базуються у Великобританії, відповідають нормам, майнінгових ферм, що працюють на 100% зеленій енергії, та систем безпеки найвищого рівня. Це забезпечує, що платформа не лише надає впевненість під час ведмежих ринків, але й допомагає інвесторам швидко розширювати свої прибутки під час бичачих ринків. Як швидко заробляти щоденний дохід з IOTA Miner Крок 1: Зареєструйте безкоштовний акаунт на платформі IOTA Miner, використовуючи будь-яку електронну пошту (нові користувачі отримують бонус привітання $15 та щоденний бонус за вхід $0,6). Крок 2:...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 20:33
Конгрес США закликає SEC дозволити Bitcoin у пенсійних планах 401(k)

Конгрес США закликає SEC дозволити Bitcoin у пенсійних планах 401(k)

Пост Конгрес США закликає SEC дозволити Bitcoin у пенсійних планах 401(k) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BitcoinRegulations 23 вересня 2025 | 14:18 Група законодавців з Комітету фінансових послуг Палати представників тисне на Комісію з цінних паперів і бірж США щодо виконання нещодавньої директиви президента Дональда Трампа, спрямованої на модернізацію пенсійних заощаджень. У листі, надісланому голові SEC Полу Аткінсу, члени закликали до швидкого впровадження Виконавчого наказу 14330, підписаного на початку серпня, який прагне розширити інвестиційні можливості 401(k) за межі традиційних акцій та облігацій. Наказ виділяє цифрові активи, включаючи Bitcoin, як потенційні доповнення до пенсійних портфелів. Законодавці стверджували, що працівники, які заощаджують на пенсію, заслуговують на доступ до такого ж різноманіття можливостей, доступних інституційним користувачам. Вони закликали SEC тісно співпрацювати з Міністерством праці щодо оновлення нормативних актів, щоб американці могли ефективніше диверсифікувати та покращити свої довгострокові фінансові перспективи. Голова комітету Френч Хілл та голова підкомітету з ринків капіталу Енн Вагнер були серед тих, хто підтримав лист, до них приєдналися кілька колег, включаючи Френка Лукаса, Воррена Девідсона та Троя Даунінга. Їхній колективний тиск відображає зростаючий імпульс у Вашингтоні щодо інтеграції цифрових активів у основні фінансові структури. У разі прийняття, зміни можуть стати поворотним моментом для пенсійного планування в Сполучених Штатах, надаючи мільйонам вкладників прямий доступ до Bitcoin та інших альтернатив, які до цього часу були здебільшого недоступними. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс - досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення криптовалютної, блокчейн та фінтех-індустрій, він добре обізнаний у складному та постійно мінливому світі цифрових активів. Його проникливі...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 19:40
Центральні банки можуть накопичувати Bitcoin через 5 років: Deutsche Bank

Центральні банки можуть накопичувати Bitcoin через 5 років: Deutsche Bank

Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим гібернації, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священих залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога в конкурсі есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було як полювання за скарбами, змішане з розповіддю історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цю заплутану інформацію на зрозумілі частини, роблячи її доступною для кожного (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим мотоциклами. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який розганявся...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 19:08
Хакер, що стоїть за атакою на UXLINK, втрачає 48 мільйонів доларів через фішингову аферу

Хакер, що стоїть за атакою на UXLINK, втрачає 48 мільйонів доларів через фішингову аферу

Пост Хакер, що стоїть за атакою на UXLINK, втрачає 48 мільйонів доларів через фішинговий шахрайство з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зловмисник UXLINK став жертвою фішингу всього через кілька годин після того, як було зламано гаманець з мультипідписом соціальної платформи Web 3 на базі ШІ. Lookonchain повідомив у понеділок, що гаманець з мультипідписом UXLINK був скомпрометований, а кошти виведені через централізовані та децентралізовані біржі. За даними платформи аналітики блокчейну, зловмисник став жертвою фішингу і втратив 542 мільйони токенів UXLINK, вартістю приблизно 48 мільйонів доларів. Цікаво, що хакер, який атакував $UXLINK, став мішенню фішингової атаки і втратив 542M $UXLINK($48M).https://t.co/Cp9QNHPE8Xhttps://t.co/M8tbPYAdiq pic.twitter.com/PxadIIfkDi — Lookonchain (@lookonchain) 23 вересня 2025 UXLINK раніше визнав, що його гаманець з мультипідписом був зламаний, і повідомив, що "значна кількість криптовалюти" була незаконно переведена, але більшість з них була заморожена. "Наша команда працює через юридичні та відповідні заходи, щоб забезпечити повну відповідність пропозиції токенів UXLINK правилам, зазначеним у білій книзі. Біла книга залишається єдиним консенсусом спільноти та стандартом для токеноміки UXLINK", - написала команда проєкту на X. Злам UXLINK включав шість гаманців Фірма моніторингу безпеки Cyvers Alerts виявила незвичайну активність рано в понеділок на адресі Ethereum, пов'язаній з UXLINK. Акаунт виконав delegateCall, видалив існуючу роль адміністратора та додав нового власника мультипідпису. Після внесення змін хакер перемістив щонайменше 4 мільйони доларів в USDT, 500 000 доларів в USDC, 3,7 wrapped Bitcoin (WBTC) та 25 ETH. Докази в блокчейні також показали, що зловмисник продавав токени UXLINK на децентралізованих біржах, використовуючи шість окремих гаманців. Ці угоди принесли щонайменше 6 732 ETH, вартістю приблизно 28,1 мільйона доларів. Через кілька годин після здійснення експлуатації UXLINK, сам зловмисник став жертвою фішингової схеми. Записи Arbiscan в блокчейні показують, що втрата сталася у вівторок близько 05:15 за Києвом під хешем транзакції 0xa70674ccc9caa17d6efaf3f6fcbd5dec40011744c18a1057f391a822f11986ee. Фішингова атака на шахрая UXLINK. Джерело: Arbiscan. Два великі перекази токенів UXLINK були спрямовані з...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 18:34
Топ 5 Альткоїнів до $1 — Високопереконливі вибори ROI на 2025 рік

Топ 5 Альткоїнів до $1 — Високопереконливі вибори ROI на 2025 рік

Допис "Топ-5 Альткоїнів до $1 — Високоякісні токени з високою Рентабельністю інвестицій (ROI) на 2025 рік" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 23 вересня 2025 | 16:04 Полювання на прорив 2025 року вже почалося, і досвідчені інвестори зосереджуються на альткоїнах вартістю менше $1 з реальним потенціалом зростання. П'ять назв виділяються: BlockchainFX (BFX), Aster (ASTER), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE) та Cardano (ADA). Кожен має свій особливий підхід, але один явно домінує в обговореннях: BlockchainFX, передпродажна ракета, яку порівнюють з найранішими днями гігантів біржі. У той час як ASTER, XLM, DOGE та ADA набирають обертів у своїх нішах, BlockchainFX привертає увагу мільйонами залучених коштів, зростаючими соціальними доказами та сміливим планом створення супер-застосунку Web3. Якщо ви шукаєте ранню позицію, яка може змінити ваші прибутки у 2025 році, це може бути вікно можливостей до того, як натовп почне вкладатися. BlockchainFX: Прорив передпродажу з реальною корисністю BlockchainFX називають найкращим передпродажем 2025 року після того, як він перевищив $7,7 млн з понад 10 000 ранніх інвесторів. При ціні $0,024 на передпродажі та заявленій цілі запуску $0,05, аналітики окреслюють шлях до $1 з часом — що означає потенційне зростання >100% до запуску та можливе збільшення в 40-50 разів, якщо пізніше буде досягнуто цей рубіж в $1. Перевага: справжній супер-застосунок, що об'єднує криптовалюту та традиційні ринки. Замість жонглювання платформами, користувачі можуть торгувати криптовалютою, акціями, ETF, форексом та товарами в одному місці — без втрати контролю над активами. На фрагментованому ринку саме такої універсальної моделі не вистачає, і вона вже приваблює щоденних користувачів. З можливістю торгівлі лонг/шорт, стейкінгу та миттєвих виплат, BFX створений для функціонування як на бичачому, так і на ведмежому ринку. Створений для винагороди ранніх інвесторів Інновації BFX прямо перетворюються на переваги для власників. Стейкери можуть отримувати щоденні винагороди в BFX та USDT, з потенційними виплатами до $25 000 USDT. Майбутня карта BFX Visa додає можливість реальних витрат. Поетапне підвищення цін на передпродажі забезпечує зростання: кожен етап підвищує ціну токена. Використовуйте промокод BLOCK30 для отримання +30% токенів...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 18:16
Bitcoin ETF зазнають відтоку у $363 млн напередодні виступу Джерома Пауелла

Bitcoin ETF зазнають відтоку у $363 млн напередодні виступу Джерома Пауелла

Пост Bitcoin ETFs бачать відтік у $363 млн напередодні виступу Джерома Пауелла з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 23 вересня 2025 | 15:03 Спотові крипто ETF показали відхід від ризику лише за кілька годин до виступу Джерома Пауелла. Трекер Farside Investors показує, що спотові Bitcoin ETF США втратили $363,1 мільйона 23 вересня — найбільший денний відтік цього місяця — на чолі з FBTC від Fidelity (-$276,7 млн), ARKB (-$52,3 млн), GBTC (-$24,6 млн) та HODL (-$9,5 млн). Фонди Ethereum також перейшли в негативну зону з відтоком у $76 млн, очолюваним FETH від Fidelity (-$33,1 млн), ETHW від Bitwise (-$22,3 млн) та ETHA від BlackRock (-$15,1 млн). Ринки готуються до виступу Пауелла щодо економічних перспектив після суперечливих сигналів від посадовців ФРС щодо темпу майбутніх скорочень — губернатор Стівен Міран виступив за глибше скорочення, ніж більшість його колег. Індекс долара коливався у верхніх 97-х, а прибутковість 10-річних облігацій США трималася близько 4,15% перед подією, посилюючи обережний тон щодо ризикових активів. Перевірка ціни: Bitcoin коливався близько $113 000 після понеділкового зниження кредитного плеча, тоді як Ethereum торгувався близько до рівня підтримки $4 200. Короткострокові діапазони та слабший апетит до ризику утримують трейдерів зосередженими на вказівках Пауелла та цьоготижневих показниках інфляції для наступного напрямку. Чому це важливо: Потоки зазвичай визначають ціну в короткостроковій перспективі. Стабільний долар і стійкі довгострокові ставки перед виступом Пауелла підвищують планку для відновлення ризику — будь-який натяк на те, що ФРС віддає перевагу повільнішому скороченню ставок, може продовжити оборонну позицію в криптовалютах, доки дані чи політична риторика не розірвуть патову ситуацію. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс — досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення крипто, блокчейн та фінтех-індустрій, він добре розбирається в складних та...
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 17:04
BTC досягає феноменального рубежу в $113,000

BTC досягає феноменального рубежу в $113,000

Допис BTC досягає феноменальної позначки у $113,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зростання ціни Bitcoin: BTC досягає феноменальної позначки у $113,000 Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Зростання ціни Bitcoin: BTC досягає феноменальної позначки у $113,000 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-8/
BitcoinEthereumNews 2025/09/23 16:48
Ripple запускає нативний кредитний протокол для XRP Ledger

Ripple запускає нативний кредитний протокол для XRP Ledger

TLDR Ripple запускає нативний протокол кредитування для XRP Ledger у версії 3.0.0 пізніше цього року XRPL перевищує $1 мільярд місячного обсягу стейблкоїнів і входить у топ-10 за реальними активами Новий протокол пропонує об'єднане кредитування та гарантований кредит безпосередньо в реєстрі Доведення з нульовим розголошенням заплановані на перший квартал 2026 року для забезпечення конфіденційності з дотриманням вимог Багатоцільовий [...] Публікація Ripple запускає нативний протокол кредитування для XRP Ledger вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral 2025/09/23 16:30
Спокійний день на криптовалютному ринку: XRP та TRON трохи зростають

Спокійний день на криптовалютному ринку: XRP та TRON трохи зростають

Криптовалютний ринок сьогодні працює спокійніше. Якщо вчора ми спостерігали вибух ліквідацій із загальною сумою $1,7 мільярда, то за останні 24 години лічильник зупинився на "лише" $373 мільйонах. Це значна перерва для трейдерів, особливо на стороні лонг позицій, де було $241 мільйон... Повідомлення "Спокійний день на криптовалютному ринку: XRP і TRON трохи зростають" вперше з'явилося на Blockchain Stories.
Coinstats 2025/09/23 15:10
