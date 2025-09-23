2025-10-11 Saturday

ETF встановлюють цільову ціну для золота та Bitcoin

ETF встановлюють цільову ціну для золота та Bitcoin

Пост ETF встановлюють цільову ціну для золота та Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ласкаво просимо до ранкового брифінгу US Crypto News — вашого основного огляду найважливіших подій у криптовалюті на день вперед. Візьміть каву, щоб прочитати, як рухаються ринки цього вересня. Від потоків ETF (біржових інвестиційних фондів) до раптових ліквідацій, золото та Bitcoin (BTC) формують дуже різні історії, оскільки інвестори шукають стабільності та можливостей. Криптовалютні новини дня: золото затьмарює Bitcoin, оскільки притоки ETF сигналізують про зміну ринкових тенденцій вересень відзначився зростанням притоків ETF як у золото, так і в Bitcoin. Однак золото привертає більше уваги. Спонсоровано Спонсоровано На 30-денній основі притоки в золоті фонди випереджають Bitcoin ETF, при цьому золото наближається до свого найсильнішого річного приросту. Експерти підкреслюють зростаючий попит на тверді активи, такі як золото та Bitcoin, зазначаючи, що тенденція може продовжуватися, оскільки Федеральний резервний банк США (FRB) сигналізує про подальше зниження ставок. "Золото випереджає Bitcoin... близько до свого найсильнішого сплеску року, підживлюючи серію нових максимумів... з Федеральною резервною системою США (FRS), що сигналізує про подальше зниження ставок, тенденція, ймовірно, продовжиться", — написав ecoinometrics, популярний акаунт на X. Це узгоджується з нещодавньою публікацією US Crypto News, яка вказувала, що зниження ставок Федеральної резервної системи США (FRS) може підштовхнути Bitcoin до $145,000. На тлі оптимізму Deutsche Bank бачить, що Bitcoin приєднується до золота на балансах центральних банків до 2030 року, як зазначено в попередній публікації US Crypto News. Жовтий метал неодноразово встановлював нові максимуми, відображаючи різке зростання попиту інвесторів на тверді активи, оскільки Федеральний резервний банк США (FRB) сигналізує про подальше зниження ставок. Тим часом експерти також відзначають розбіжність між двома захистами від інфляції. У той час як імпульс Bitcoin охолов після хвилі ліквідацій, ралі золота прискорилося. Спонсоровано Спонсоровано Золото як застава на похитнутому криптовалютному ринку Однак не всі бачать це як позитив для криптовалюти. Прихильник золота Пітер Шифф стверджував, що нещодавнє перевершення золота...
Bitcoin
Ринок повертається до Bitcoin після значного списання в 1,7 мільярда доларів

Ринок повертається до Bitcoin після значного списання в 1,7 мільярда доларів

Пост "Ринок повертається до Bitcoin після масштабного списання в $1,7 мільярда" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки стабілізувалися після ліквідацій на $1,7 мільярда, що сколихнули трейдерів, при цьому bitcoin утримується вище $112 тис., а ether близько $4 200. У той час як альткоїни втратили імпульс, інституційні притоки та сезонні тенденції можуть підготувати BTC до прориву в жовтні. Криптовалюта відновлюється після шоку ліквідації, очікуючи сприятливих умов у жовтні. Криптовалютні ринки відновлюють баланс після однієї з найбільших за рік [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/market-rotates-back-to-bitcoin-after-major-1-7-billion-wipeout/
Артур Хейс прогнозує сміливу ставку на Bitcoin у розмірі 3,4 мільйона доларів до 2028 року

Артур Хейс прогнозує сміливу ставку на Bitcoin у розмірі 3,4 мільйона доларів до 2028 року

Пост "Артур Хейс прогнозує сміливу ставку на Bitcoin у розмірі 3,4 мільйона доларів до 2028 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний інвестиційний директор Maelstrom Артур Хейс зробив один із своїх найсміливіших прогнозів для Bitcoin, передбачаючи, що актив може досягти 3,4 мільйона доларів протягом трьох років. У записці від 23 вересня він підкреслив, що його прогноз ґрунтується на можливості того, що адміністрація Дональда Трампа прийме агресивне розширення грошової маси через контроль кривої прибутковості. За його словами: "Між сьогоденням і 2028 роком Казначейство повинно випустити новий борг, щоб погасити старий борг і фінансувати дефіцит уряду". Хейс пояснив, що фіскальний тиск США посилиться, з очікуваними річними дефіцитами приблизно у 2 трильйони доларів до 2028 року. Цей дефіцит, у поєднанні з необхідністю рефінансувати борги, термін яких закінчується, може призвести до випуску нових казначейських облігацій на суму понад 15 трильйонів доларів протягом цього періоду. Тим часом Хейс очікує, що ФРС стане основним покупцем цих боргів. Хейс зазначив, що влада США поглинула близько 40% державних запозичень для стабілізації ринків під час кризи COVID-19. Він очікує, що такий самий сценарій відбудеться зараз, оскільки закордонні інвестори стають менш охочими фінансувати зобов'язання США. За його словами: "Я вважаю, що ФРС купить 50% або більше випущеного боргу, тому що сьогодні ще менше іноземних центральних банків купуватимуть казначейський борг, оскільки вони знають, що Трамп випустить його дуже багато". Він оцінив, що об'єднане створення кредитів ФРС та банківським сектором може значно зрости, якщо це станеться. Враховуючи це, Хейс пов'язав цей потік ліквідності безпосередньо з оцінкою Bitcoin, оцінюючи нахил у 0,19 для зростання ціни BTC на кожен долар зростання кредиту. Наслідком, за його словами, є те, що кожен надрукований трильйон наближає головну криптовалюту до діапазону в кілька мільйонів доларів і його прогнозу в 3,4 мільйона доларів. Незважаючи на сміливий прогноз, Хейс стримав очікування, визнавши, що ціна Bitcoin може не досягти позначки в 3,4 мільйона доларів. Натомість він підкреслив, що...
Перевірка реальності, яку власники Pi можуть не захотіти почути

Перевірка реальності, яку власники Pi можуть не захотіти почути

Допис "Перевірка реальності, яку власники Pi можуть не захотіти почути" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 23 вересня 2025 | 17:10 Останні прогнози ціни Pi Network невтішні. Колись прославлена як криптореволюція на мобільних пристроях, Pi Network залишила багатьох власників зі значними збитками, з цінами, що все ще на 65% нижче їхнього піку. Зростаючі сумніви щодо її життєздатності випливають з її обмеженої корисності. Оскільки невизначеність щодо майбутнього Pi Network зростає, трейдери звертають свою увагу на можливості передпродажу з реальним потенціалом, такі як Layer Brett ($LBRETT), який набирає обертів. Прогнози ціни Pi Network вказують на можливий спад Прогноз ціни Pi Network був темою інтенсивного обговорення серед ентузіастів криптовалют. Нещодавні аналізи свідчать, що токен готовий до корекції, що ставить під сумнів оптимістичні перспективи, які мають багато власників. Експерти кажуть, що до 22 жовтня 2025 року ціна Pi Network впаде приблизно на 25%, до $0,259345. Інший негативний прогноз ціни Pi Network припускає, що ціна впаде до $0,2597 у 2025 році, а потім повільно зросте до $0,4939 у 2026 році. На основі цих прогнозів, інвесторам доведеться мати справу з періодом відсутності зростання і, можливо, збитками. Джерело: CoinMarketcap Деякі довгострокові оцінки все ще позитивні, кажучи, що ціни можуть досягти $2,09 до 2030 року, але найближче майбутнє не є певним. Потенціал зростання Pi Network все ще обмежений тим фактом, що вона не була широко прийнята або використана в реальному світі. Інвестори повинні бути обережними, оскільки останні прогнози ціни Pi Network показують, що є шанс, що ціни знову впадуть найближчим часом. Як Layer Brett ламає шаблон Layer Brett виділяється з кількох ключових причин. Наразі на передпродажі за ціною лише $0,0058, вже зібравши понад $3,9 мільйона, він пропонує набагато більше, ніж Pi Network коли-небудь робила. Стейкінг вже працює, маючи вражаючий APY у 660%+, хоча ця прибутковість зменшується, коли приєднується більше гаманців, створюючи внутрішнє відчуття терміновості. На відміну від...
Fold, Stripe, Visa запускають кредитну картку з винагородами в Bitcoin з поверненням до 3,5%

Fold, Stripe, Visa запускають кредитну картку з винагородами в Bitcoin з поверненням до 3,5%

Пост Fold, Stripe, Visa запускають кредитну картку з винагородами в Bitcoin з поверненням до 3.5% з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Впровадження Bitcoin швидко стає масовим, оскільки Fold об'єднується з Stripe та Visa для запуску зручної кредитної картки, що надає реальні винагороди в Bitcoin за повсякденні покупки. Fold, Visa та Stripe спрощують доступ до криптовалюти через нову кредитну картку Bitcoin Впровадження споживчих продуктів, пов'язаних з криптовалютою, продовжує набирати обертів, оскільки традиційні платіжні мережі та фінтех [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/fold-launches-bitcoin-rewards-credit-card-with-visa-and-stripe-partnership/
СЕНСАЦІЯ: Morgan Stanley запропонує трейдинг Bitcoin, Ethereum, Solana у 2026 році

СЕНСАЦІЯ: Morgan Stanley запропонує трейдинг Bitcoin, Ethereum, Solana у 2026 році

Пост BREAKING: Morgan Stanley запропонує торгівлю Bitcoin, Ethereum, Solana у 2026 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Morgan Stanley співпрацює з ZeroHash, щоб запропонувати торгівлю криптовалютою роздрібним інвесторам у 2026 році. Фінансовий гігант планує почати з торгівлі Bitcoin, Ethereum та Solana через E-Trade. Zerohash залучив $104 мільйони при оцінці в $1 мільярд від компаній, включаючи Interactive Brokers, Jump Crypto та Morgan Stanley. Фінансовий гігант Morgan Stanley з капіталом $1,3 трильйона у вівторок повідомив, що співпрацює з компанією ZeroHash, яка забезпечує інфраструктуру для криптовалют та стейблкоїнів, щоб запропонувати торгівлю криптовалютою роздрібним інвесторам через свою брокерську та торгову платформу E-Trade. Morgan Stanley планує почати з торгівлі Bitcoin, Ethereum та Solana, поступово розширюючи свої пропозиції з торгівлі криптовалютою. Morgan Stanley запустить торгівлю Bitcoin, Ethereum, Solana наступного року Morgan Stanley співпрацює з постачальником криптовалютної інфраструктури Zerohash, щоб дозволити клієнтам E-Trade торгувати криптоактивами, такими як Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Solana (SOL). Компанія очікує запустити торгівлю криптовалютою в першій половині 2026 року. Джед Фінн, керівник відділу управління активами Morgan Stanley, заявив, що компанія почне з основних криптовалют. Крім того, фінансовий гігант готується створити повне гаманцеве рішення для своїх клієнтів на тлі чіткого регуляторного середовища для криптовалют та керівних принципів за адміністрації Трампа. Це знаменує революційний розвиток, який може підвищити прийняття криптовалют іншими інституційними інвесторами. Зокрема, компанії TradFi все більше цікавляться DeFi, щоб перенести акції, облігації та казначейські зобов'язання в блокчейн. Банк заявив, що допоможе клієнтам утримувати не лише криптовалюту, але й токенізовані версії традиційних фінансових активів. Solana є однією з провідних мереж для токенізації із загальною вартістю $671 мільйон на момент написання. Zerohash залучає $104 мільйони Zerohash завершив залучення $104 мільйонів при оцінці в $1 мільярд у раунді Series D-2 від фінансових гігантів. Morgan Stanley також взяв участь у раунді фінансування. Його очолив Interactive Brokers, оскільки прийняття стейблкоїнів, торгівлі криптовалютою та токенізації...
Fold представляє революційний спосіб заробляти Bitcoin

Fold представляє революційний спосіб заробляти Bitcoin

Допис Fold представляє революційний спосіб заробляти Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кредитна картка з кешбеком у BTC: Fold представляє революційний спосіб заробляти Bitcoin Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Кредитна картка з кешбеком у BTC: Fold представляє революційний спосіб заробляти Bitcoin Джерело: https://bitcoinworld.co.in/btc-cashback-credit-card-fold/
30K BTC у реалізованих збитках за 24 години

30K BTC у реалізованих збитках за 24 години

Пост "30K BTC у реалізованих збитках за 24 години" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, викликана захопленням потенціалом блокчейн технології революціонізувати фінансові системи. Його початкові дослідження зосереджувалися на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що спрямовані на створення інноваційних фінансових рішень. Через незліченні години досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Щоб поділитися своїми думками з іншими, Себастьян став активним учасником онлайн-дискусій на платформах, таких як X та LinkedIn. Його зосередженість на фінтех та криптовалютних темах швидко зробила його надійним голосом в онлайн криптоспільноті. Метою Себастьяна було навчати та інформувати свою аудиторію про останні тенденції та інсайти у швидко еволюціонуючому криптовалютному ландшафті. Щоб далі покращити свою експертизу, Себастьян отримав сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця сувора програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами та децентралізованими фінансами. Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з блокчейн технологією. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати ринкові тенденції та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючим звіти 10-K або беручим участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Подорож Себастьяна як криптопіонера відзначена невпинним прагненням до знань та відданістю поділитися своїми думками. Його здатність орієнтуватися у складному світі криптовалют, у поєднанні з його пристрастю до фінансових досліджень та комунікації, робить його цінним учасником галузі. Оскільки криптовалютний ландшафт продовжує розвиватися, Себастьян залишається на передовій, надаючи цінні інсайти та...
Bitcoin Hyper обіцяє виправити Bitcoin і зробити його готовим до майбутнього для сучасних потреб

Bitcoin Hyper обіцяє виправити Bitcoin і зробити його готовим до майбутнього для сучасних потреб

Допис Bitcoin Hyper обіцяє виправити Bitcoin і зробити його готовим до майбутнього для сучасних потреб з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin залишається важковаговиком криптовалют, маючи ринкову капіталізацію понад 2,25 трлн доларів і більше інституційних припливів, ніж будь-який інший актив. Проте, незважаючи на все своє домінування, він все ще стикається з основними проблемами: повільний час блоків, високі комісії та відсутність реального способу здійснювати платежі чи DeFi у великих масштабах. Саме цей розрив прагне заповнити Bitcoin Hyper ($HYPER). Як перший справжній другий рівень Bitcoin, він використовує віртуальну машину Solana (SVM) для забезпечення субсекундних транзакцій та майже нульових витрат для Bitcoin. Інвестори вже звертають увагу: передпродаж залучив 17,7 млн доларів, при цьому $HYPER торгується за ціною 0,012965 доларів, а прибутковість стейкінгу встановлена на рівні 66% APY. І кити поспішають увійти, з купівлею на 30,5 тис. доларів у неділю (17,6 тис. доларів і 12,9 тис. доларів). Якщо Bitcoin нарешті зможе масштабуватися, його домінування не просто збережеться... воно може розширитися на абсолютно нові сектори. Проблема: перешкода масштабованості Bitcoin Bitcoin був розроблений для безпеки та децентралізації, а не для швидкості. Компроміс проявляється в його продуктивності: мережа обробляє приблизно 7 транзакцій на секунду (tps), а нові блоки з'являються лише кожні десять хвилин. Це добре для довгострокових розрахунків, але не відповідає сучасним вимогам. Дані в реальному часі від Chainspect чітко показують розрив між Bitcoin та Solana. Bitcoin обробляє близько 4,07 tps у реальному часі, тоді як Solana обробляє понад 831 tps – різниця 99,5%. Навіть при поточній піковій потужності Bitcoin обмежується приблизно 13,2 tps порівняно з 4 709 tps у Solana. Джерело: Chainspect І спробуйте заплатити за каву Starbucks за допомогою $BTC, і комісія за транзакцію перевищить вартість напою. Під час пікового перевантаження (як-от шаленство майнінгу протоколу Runes у квітні 2024 року) комісії навіть перевищували 100 доларів, фактично блокуючи повсякденні транзакції. Ця прірва залишила Bitcoin у ролі "цифрового золота". Він не має рівних як засіб збереження вартості, але незграбний як засіб обміну. І спроби виправити...
Аналітик оновлює цільову ціну акцій Palantir

Аналітик оновлює цільову ціну акцій Palantir

Допис Аналітики оновлюють цільову ціну акцій Palantir з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Palantir (NASDAQ: PLTR) демонструє вражаючу серію успіхів, зрісши майже на 140% з січня, підживлений широким ринковим ентузіазмом щодо штучного інтелекту (ШІ). Відповідно, аналітик Bank of America (BofA) Securities Маріана Перес Мора підвищила цільову ціну акцій PLTR з $180 до $215, зберігаючи рейтинг "Купувати" у вівторок, 23 вересня. Після обговорення з Акшаєм Крішнасвамі, головним архітектором компанії, Перес Мора, як повідомляється, назвала сильніше зростання у всіх додатках Palantir однією з основних причин для оновлення. Перегляд ознаменовує друге оновлення банку менш ніж за два місяці, оскільки той самий аналітик вже підвищив ціну з $150 до $180 5 серпня цього року, саме тоді, коли квартальний дохід Palantir вперше перевищив $1 мільярд. Після оновлення акції PLTR зросли на 1,41% на премаркеті у вівторок, торгуючись за ціною $179,36 на момент написання. Акції Palantir отримують оновлення BofA також підкреслив імпульс у системі Maven Smart System від Palantir, яку нещодавно обрало НАТО для покращення розвідки, розпізнавання цілей та прийняття рішень для військових операцій. Крім того, у примітці згадувався попередній оптимізм щодо архітектури Ontology компанії та ринкової стратегії Forward Deployed Engineers (FDEs) як "секретного соусу". Програмний гігант також насолоджується додатковими попутними вітрами, створеними нещодавнім оголошенням про нове стратегічне партнерство з Міністерством оборони Великобританії під час нещодавнього державного візиту президента Трампа. "Ми очікуємо, що інші країни все частіше розглядатимуть Maven як свою глобальну систему цифрового управління боєм, оскільки вона забезпечує як інтероперабельність блокчейнів з США та союзниками, так і управління власними даними", - написав аналітик. П'ятирічна угода вартістю до £750 мільйонів знаменує перший мільярдний контракт Palantir за межами США. Відповідно, банк тепер прогнозує, що державні продажі перевищать $8 мільярдів до 2030 року, підвищуючи оцінку CAGR на 2025-2030 роки до 30% з 27%...
