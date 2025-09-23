Артур Хейс прогнозує сміливу ставку на Bitcoin у розмірі 3,4 мільйона доларів до 2028 року

Пост "Артур Хейс прогнозує сміливу ставку на Bitcoin у розмірі 3,4 мільйона доларів до 2028 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний інвестиційний директор Maelstrom Артур Хейс зробив один із своїх найсміливіших прогнозів для Bitcoin, передбачаючи, що актив може досягти 3,4 мільйона доларів протягом трьох років. У записці від 23 вересня він підкреслив, що його прогноз ґрунтується на можливості того, що адміністрація Дональда Трампа прийме агресивне розширення грошової маси через контроль кривої прибутковості. За його словами: "Між сьогоденням і 2028 роком Казначейство повинно випустити новий борг, щоб погасити старий борг і фінансувати дефіцит уряду". Хейс пояснив, що фіскальний тиск США посилиться, з очікуваними річними дефіцитами приблизно у 2 трильйони доларів до 2028 року. Цей дефіцит, у поєднанні з необхідністю рефінансувати борги, термін яких закінчується, може призвести до випуску нових казначейських облігацій на суму понад 15 трильйонів доларів протягом цього періоду. Тим часом Хейс очікує, що ФРС стане основним покупцем цих боргів. Хейс зазначив, що влада США поглинула близько 40% державних запозичень для стабілізації ринків під час кризи COVID-19. Він очікує, що такий самий сценарій відбудеться зараз, оскільки закордонні інвестори стають менш охочими фінансувати зобов'язання США. За його словами: "Я вважаю, що ФРС купить 50% або більше випущеного боргу, тому що сьогодні ще менше іноземних центральних банків купуватимуть казначейський борг, оскільки вони знають, що Трамп випустить його дуже багато". Він оцінив, що об'єднане створення кредитів ФРС та банківським сектором може значно зрости, якщо це станеться. Враховуючи це, Хейс пов'язав цей потік ліквідності безпосередньо з оцінкою Bitcoin, оцінюючи нахил у 0,19 для зростання ціни BTC на кожен долар зростання кредиту. Наслідком, за його словами, є те, що кожен надрукований трильйон наближає головну криптовалюту до діапазону в кілька мільйонів доларів і його прогнозу в 3,4 мільйона доларів. Незважаючи на сміливий прогноз, Хейс стримав очікування, визнавши, що ціна Bitcoin може не досягти позначки в 3,4 мільйона доларів. Натомість він підкреслив, що...