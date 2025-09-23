Перевірка реальності, яку власники Pi можуть не захотіти почути
Допис "Перевірка реальності, яку власники Pi можуть не захотіти почути" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 23 вересня 2025 | 17:10 Останні прогнози ціни Pi Network невтішні. Колись прославлена як криптореволюція на мобільних пристроях, Pi Network залишила багатьох власників зі значними збитками, з цінами, що все ще на 65% нижче їхнього піку. Зростаючі сумніви щодо її життєздатності випливають з її обмеженої корисності. Оскільки невизначеність щодо майбутнього Pi Network зростає, трейдери звертають свою увагу на можливості передпродажу з реальним потенціалом, такі як Layer Brett ($LBRETT), який набирає обертів.
Прогнози ціни Pi Network вказують на можливий спад
Прогноз ціни Pi Network був темою інтенсивного обговорення серед ентузіастів криптовалют. Нещодавні аналізи свідчать, що токен готовий до корекції, що ставить під сумнів оптимістичні перспективи, які мають багато власників. Експерти кажуть, що до 22 жовтня 2025 року ціна Pi Network впаде приблизно на 25%, до $0,259345. Інший негативний прогноз ціни Pi Network припускає, що ціна впаде до $0,2597 у 2025 році, а потім повільно зросте до $0,4939 у 2026 році. На основі цих прогнозів, інвесторам доведеться мати справу з періодом відсутності зростання і, можливо, збитками.
Джерело: CoinMarketcap
Деякі довгострокові оцінки все ще позитивні, кажучи, що ціни можуть досягти $2,09 до 2030 року, але найближче майбутнє не є певним. Потенціал зростання Pi Network все ще обмежений тим фактом, що вона не була широко прийнята або використана в реальному світі. Інвестори повинні бути обережними, оскільки останні прогнози ціни Pi Network показують, що є шанс, що ціни знову впадуть найближчим часом.
Як Layer Brett ламає шаблон
Layer Brett виділяється з кількох ключових причин. Наразі на передпродажі за ціною лише $0,0058, вже зібравши понад $3,9 мільйона, він пропонує набагато більше, ніж Pi Network коли-небудь робила. Стейкінг вже працює, маючи вражаючий APY у 660%+, хоча ця прибутковість зменшується, коли приєднується більше гаманців, створюючи внутрішнє відчуття терміновості. На відміну від...
BitcoinEthereumNews2025/09/23 23:51