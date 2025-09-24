2025-10-11 Saturday

Акції Lithium Americas зросли на 90% після того, як Трамп оголосив про придбання 10% частки

Акції Lithium Americas зросли на 90% після того, як Трамп оголосив про придбання 10% частки

Допис "Акції Lithium Americas зросли на 90% після оголошення Трампом про купівлю 10% частки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Lithium Americas різко зросли пізно у вівторок після того, як президент Дональд Трамп розкрив плани уряду США придбати 10% частку в літієвій компанії, згідно з Reuters. Акції підскочили майже на 90% у позабіржовій торгівлі, зрісши з приблизно $3 до $5,54. Купівля уряду є частиною ширшого кроку Трампа щодо перегляду умов масивної позики в $2,26 мільярда, пов'язаної з проєктом компанії Thacker Pass у Неваді. Чиновники Трампа використовують угоду як важіль для отримання акцій. Літієвий рудник Thacker Pass, що будується протягом останнього року, представляється як наріжний камінь зусиль США щодо забезпечення ланцюга поставок акумуляторів. Очікується, що цей об'єкт, розташований приблизно за 25 миль на південь від кордону Невади з Орегоном, стане найбільшим джерелом літію в Західній півкулі, коли почне виробництво у 2028 році. Наразі на об'єкті працює понад 600 робітників. Трамп пов'язує державні кошти з прямим володінням Запропонована частка відповідає стратегії Трампа щодо спрямування федеральних коштів у сектори, які його адміністрація вважає життєво важливими для національної безпеки. Це включає попередні інвестиції в Intel та MP Materials. Цього разу у фокусі опинилася Lithium Americas, компанія вартістю близько $750 мільйонів. "Президент Трамп підтримує цей проєкт. Він хоче, щоб він був успішним, а також справедливим для платників податків", - сказав представник Білого дому. "Але безкоштовних грошей не буває". Початкова 24-річна позика, створена Офісом програм позик Міністерства енергетики, була підписана за президента Джо Байдена. Вона має відсотки, прив'язані до ставки Казначейства США. Lithium Americas мала отримати перший транш раніше цього місяця, але переговори були призупинені після того, як чиновники Трампа висловили занепокоєння щодо здатності компанії повернути кошти, посилаючись на низькі ціни на літій, спричинені надвиробництвом Китаю. Акції...
Обвал відкритих позицій альткоїнів сигналізує про ринковий стрес за межами Bitcoin – $8 млрд знищено

Обвал відкритих позицій альткоїнів сигналізує про ринковий стрес за межами Bitcoin – $8 млрд знищено

Допис Обвал відкритих позицій альткоїнів сигналізує про стрес на ринку за межами Bitcoin – $8 млрд стерто з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Обвал відкритих позицій альткоїнів сигналізує про стрес на ринку за межами Bitcoin – $8 млрд стерто | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, керована захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження зосереджувалося на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Через незліченні години досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу поділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на контенті, пов'язаному з фінтехом та криптовалютами. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню криптоландшафту, що швидко розвивається. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-спільноті криптовалют. Щоб далі вдосконалити свою експертизу, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця сувора програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у дискусіях, що спонукають до роздумів про майбутнє фінансів. Себастьян...
Найкраща криптовалютна передпродажа для покупки до 2026 року — Maxi Doge проти Bitcoin Hyper проти BlockchainFX

Найкраща криптовалютна передпродажа для покупки до 2026 року — Maxi Doge проти Bitcoin Hyper проти BlockchainFX

Допис "Найкращий криптовалютний пресейл для купівлі до 2026 року — Maxi Doge проти Bitcoin Hyper проти BlockchainFX" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоінвестори знають, що пресейли — це місце, де можна отримати прибуток, що змінює життя. З наростанням імпульсу бичачого ринку, три назви домінують у розмовах: BlockchainFX, Bitcoin Hyper та Maxi Doge. Кожен з них залучив мільйони капіталу, але лише один формується як найкращий криптовалютний пресейл для купівлі до 2026 року. BlockchainFX: найкращий криптовалютний пресейл з реальною корисністю За ціною пресейлу $0,024, BlockchainFX (BFX) вже залучив понад $7,7 мільйонів від більш ніж 10 000 покупців. Фіксована ціна запуску $0,05 означає, що раннім учасникам гарантовано майже подвійну прибутковість ще до початку публічних торгів. Довгострокові прогнози $5 за токен розміщують BFX у категорії з потенціалом 500x — щось, з чим не можуть зрівнятися ні Bitcoin Hyper, ні Maxi Doge. Цифри говорять самі за себе: вклад $100 сьогодні може перетворитися на $20 000, якщо BFX досягне $5. Купівля на $1 000 може коштувати $200 000. Цей вибуховий потенціал підкріплений фундаментальними показниками, а не хайпом. BlockchainFX вже запустив супер-додаток для торгівлі, де користувачі торгують криптовалютою, форексом, товарами та акціями з однієї платформи. Власники можуть заробляти 90% річних на стейкінгу, отримувати щоденні винагороди в USDT до $25 000 та використовувати реферальну систему, яка виплачує 10% за нові покупки з бонусами в таблиці лідерів для найкращих промоутерів. Безпека та довіра забезпечені: сторонні аудити, перевірки KYC та верифіковані контракти. Впровадження зростає щодня, з тисячами активних користувачів та мільйонами обсягу торгівлі, що проходить через додаток. Наразі бонусний код BLOCK30 пропонує 30% додаткових токенів, але кожен етап пресейлу підвищує ціну, тому вагання зменшує ROI. Bitcoin Hyper: велике бачення, рання стадія виконання Bitcoin Hyper (HYPER) залучив понад $16 мільйонів, позиціонуючи себе як високопрофільний пресейл. Його мета смілива — перетворити Bitcoin на швидкий, масштабований блокчейн для платежів, DeFi та NFT, використовуючи Solana Virtual Machine (SVM). Теоретично, це могло б принести швидкість та ефективність до BTC...
Прогноз цін BlockDAG, XRP, BONK і Hyperliquid

Прогноз цін BlockDAG, XRP, BONK і Hyperliquid

Пост BlockDAG, XRP, BONK & Hyperliquid Price Outlook з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 23 вересня 2025 | 23:00 Дослідіть найкращі криптовалютні вибори 2025 року з BlockDAG, XRP, BONK та Hyperliquid. Отримайте інформацію про статистику передпродажу, надії на ETF, зростання утиліті та сміливі прогнози цін. З прискоренням 2025 року, покупці сканують ринок у пошуку найкращих криптовалютних виборів, які можуть забезпечити як стійкість, так і вибуховий ріст. З покращенням регуляторної ясності, надходженням свіжої ліквідності через ETF та поширенням впровадження в DeFi, геймінг та реальні активи, ігрове поле швидко змінюється. Хоча Bitcoin та Ethereum залишаються домінуючими силами, кілька інших проєктів створюють сильні аргументи для надзвичайних прибутків цього року. Ripple (XRP) перебуває на піку спекуляцій щодо ETF, Bonk (BONK) еволюціонує від статусу мемкоїна до утиліті, Hyperliquid (HYPE) привертає увагу амбіціями щодо стейблкоїнів, а BlockDAG (BDAG) переписує правила передпродажів з масивною тягою перед запуском. Кожен проєкт висвітлює унікальний аспект: регулювання, утиліті, стабільність або зростання екосистеми. Для інвесторів, які полюють на найкращі криптовалютні вибори 2025 року, ці назви формують наратив і створюють терміновість на сьогоднішніх швидкозмінних ринках. 1. BlockDAG (BDAG): Потужний передпродаж з майже $410 млн зібраних коштів BlockDAG швидко став однією з найзахопливіших історій 2025 року, приваблюючи як роздрібних, так і інституційних інвесторів перед своїм запуском. Цифри його передпродажу вражають: майже $410 мільйонів зібрано, 26,3 мільярда монет продано, і вже сформована активна спільнота з понад 312 000 власників. На відміну від багатьох передпродажів, які існують лише на папері, BlockDAG вже керує зростаючою екосистемою з понад 3 мільйонами користувачів, які майнять на мобільному застосунку X1, і 19 900 ASIC майнерів, що відправляються по всьому світу. Це доводить, що впровадження відбувається ще до запуску основної мережі. На даний момент ціна передпродажу зафіксована на рівні $0,0013 лише на наступні 24 години, але аналітики прогнозують, що ранні лістинги на біржах можуть досягти $0,05, тоді як довгострокові спекуляції вказують на...
Розширений футбольний розклад ACC насамперед стосується телевізійного контенту

Розширений футбольний розклад ACC насамперед стосується телевізійного контенту

Допис "Розширений футбольний розклад ACC в першу чергу стосується телевізійного контенту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ГРІНСБОРО, ПІВНІЧНА КАРОЛІНА – 9 БЕРЕЗНЯ: Загальний вигляд зовні Зали чемпіонів ACC перед чемпіонським матчем між Дюк Блю Девілз та NC Стейт Вулфпек на жіночому баскетбольному турнірі ACC у Колізеї First Horizon 9 березня 2025 року в Грінсборо, Північна Кароліна. (Фото Ленса Кінга/Getty Images) Getty Images На папері восьмиігровий розклад конференції ACC був найкращим підходом, коли йшлося про конкуренцію за місця в плей-офф коледж-футболу. Обмеження кількості складних ігор мінімізує поразки для топових програм і максимізує кількість команд – і потенційний дохід – для ліги, коли йдеться про постсезон. Проте коледж-футбол не грається на папері. І можна стверджувати, що сьогоднішній ландшафт в основному диктується зустрічами в ESPN і Fox. Оскільки два основні правовласники спорту продовжують диктувати наративи, конференц-приналежності та підштовхувати зростаючі доходи, цілком природно, що вони мають остаточне слово в тому, як виглядає телевізійний контент. І так вони зробили у випадку з нещодавніми рішеннями SEC і ACC розширити свої розклади конференцій до дев'яти ігор. Конкурентна перевага ACC сьогодні Рішення ACC було прийнято в понеділок, разом з мандатом для кожної команди грати 10 ігор на рік проти команд потужних конференцій, що узгоджує його з власними домовленостями Big Ten, Big 12 і (нещодавно) SEC щодо розкладу. Все це має сенс з точки зору сприйняття "справедливості". І ACC не матиме великих проблем з досягненням цього числа між своєю домовленістю з Нотр-Дамом (п'ять ігор на рік) та існуючими іграми-суперництвами ACC/SEC. Проблема виникає навколо того, як створення додаткових перешкод може вплинути на конференцію, коли йдеться про забезпечення місць у плей-офф коледж-футболу порівняно з її конкурентами. На відміну від Big Ten і SEC, зокрема, топові команди ACC не мають...
'Baywatch' перезапуск з'являється на Fox з прямим замовленням серіалу

'Baywatch' перезапуск з'являється на Fox з прямим замовленням серіалу

Пост "Перезапуск 'Рятувальників Малібу' з'являється на Fox із прямим замовленням серіалу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 1996 Дівчата з "Рятувальників Малібу". Зліва направо: Трейсі Бінгем, Донна Д'Ерріко, Ясмін Бліт, Джена Лі Нолін та Ненсі Вален. Рятувальники Малібу (Фото Getty Images) Getty Images Fox прямує на пляж із оновленими "Рятувальниками Малібу", з прямим замовленням 12 епізодів культової драми про рятувальників. Спільно створений Fox Entertainment та Fremantle, нові "Рятувальники Малібу" дебютують у сезоні 2026-27 років, представляючи, згідно з логлайном, "легендарні червоні купальники, рятувальні операції з високими ставками та пляжну драму для цілком нового покоління". Виконавчі продюсери включають оригінальних творців Майкла Берка, Грега Бонанна та Дага Шварца, разом із Данте Ді Лорето та Меттом Ніксом (Burn Notice), який також виступає шоуранером. "У своєму першому запуску 'Рятувальники Малібу' визначили цілу епоху", - сказав Майкл Торн, президент телевізійної мережі FOX у заяві. "Зараз настав час повернути каліфорнійську мрію - зі свіжими історіями, зірками, що сходять, і всією видовищністю, яка зробила оригінал світовою сенсацією". З самого початку У 1989 році "Рятувальники Малібу" дебютували на NBC з Девідом Гассельгоффом і компанією, представляючи глядачам новий вид телевізійної драми - наповнений сонцем, серфінгом і рятувальними операціями. На пляжі ніколи не було нудно! Хоча "Рятувальники Малібу" боролися у своєму першому сезоні і були скасовані NBC, серіал відродився в синдикації в 1991 році - де знайшов величезний міжнародний успіх. Протягом 11 сезонів (включаючи останні два роки як "Рятувальники Малібу: Гаваї"), серіал став найбільш переглядуваним телешоу у світі, транслюючись у більш ніж 200 країнах і запустивши кар'єри таких зірок, як Памела Андерсон, Кармен Електра, Джейсон Момоа та Ясмін Бліт. ЮНІВЕРСАЛ СІТІ, КАЛІФОРНІЯ - 17 КВІТНЯ: Актриса Ніколь Еггерт, актор Девід Шарве, актор Девід Гассельгофф, актриса Александра Пол, актриса Памела Андерсон та актор Джеремі Джексон (позаду) відвідують ексклюзивний тур за лаштунками "Рятувальників Малібу" 17 квітня 1993 року в Universal Studios...
Активність Base досягає історичного максимуму на тлі спекуляцій щодо Airdrop

Активність Base досягає історичного максимуму на тлі спекуляцій щодо Airdrop

Допис "Активність Base досягає історичного максимуму на тлі спекуляцій щодо аірдропу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Щотижневі транзакції в мережі Ethereum Layer 2 вперше перевищили 90 мільйонів. Мережа Ethereum Layer 2 Base від Coinbase нещодавно натякнула на власний токен вперше з моменту запуску в 2023 році, і активність у мережі зростає, оскільки користувачі поспішають стати прийнятними для аірдропу. Загальна заблокована вартість (TVL) мережі досягла нового максимуму в 5,1 мільярда доларів на початку вересня, а щотижневі транзакції вперше перетнули позначку в 90 мільйонів, що на 10% більше порівняно з попереднім максимумом у 81 мільйон наприкінці грудня, чому сприяла манія ШІ-агентів. Base TVL та транзакції – DeFiLlama Незважаючи на збільшення загальної кількості транзакцій, кількість активних адрес у мережі продовжує зменшуватися, що свідчить про те, що звичайні користувачі Base збільшують свою активність у мережі, а не про надходження нового капіталу в екосистему. Спекулянти в соціальних мережах мають враження, що творці, які запустили протоколи або творчі монети, можуть отримати найбільшу вигоду від аірдропу Base. Інфлюенсер і трейдер IcoBeast написав у X: "Аірдроп Base буде масштабним, і більшість все одно пропустить його, тому що вони не здатні читати між рядками і вже просто виконують транзакції через купу гаманців. [На мою думку] команда/екосистема Base була надзвичайно відвертою щодо того, як кваліфікуватися/збільшити розподіл", посилаючись на ряд скріншотів від розробників Base, які згадують винагороди для розробників і творців. Засновник Base Джессі Поллак відповів IcoBeast, сказавши: "один дивний трюк для отримання вигоди від нової глобальної економіки: будуйте, створюйте, торгуйте та залучайте людей". У той час як Поллак і команда Base продовжують просувати ідею винагородження творців, обсяги DEX на Zora, платформі для творчих монет, знаходяться на найнижчому рівні з липня, лише 6,26 мільйона...
Довірчий фонд FTX подає позов на 1,15 мільярда доларів проти Bitcoin майнера Genesis Digital

Довірчий фонд FTX подає позов на 1,15 мільярда доларів проти Bitcoin майнера Genesis Digital

Пост "Траст FTX подає позов на 1,15 мільярда доларів проти Bitcoin майнера Genesis Digital" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Траст з банкрутства FTX подав позов на 1,15 мільярда доларів проти Bitcoin майнінгової компанії Genesis Digital Assets, що є однією з найбільших дій з повернення коштів у поточних зусиллях з відновлення активів, втрачених під час краху біржі FTX. У скарзі стверджується, що Genesis Digital та її співзасновники отримали понад 1 мільярд доларів шахрайських переказів від Alameda Research Сема Банкмана-Фріда між 2021 та 2022 роками. "Велика шкода" для клієнтів FTX Інвестиції, як стверджує траст, були зроблені за "обурливо завищеними цінами" і принесли мало або взагалі не принесли користі бізнесу FTX, який на той час вже був неплатоспроможним. "Між серпнем 2021 та квітнем 2022 Банкман-Фрід змусив Alameda придбати кілька траншів акцій GDA, Bitcoin майнінгової фірми, за обурливо завищеними цінами", - йдеться у заяві. "Хоча кошти групи FTX використовувалися для придбання акцій, лише Alameda - і, відповідно, Банкман-Фрід, власник 90% Alameda - мали отримати будь-яку вигоду, на велику шкоду клієнтам та іншим кредиторам FTX.com" Згідно з законодавством США про банкрутство, траст має повноваження переслідувати "дії з уникнення" - позови, призначені для повернення коштів, які були неправомірно переведені до того, як компанія подала заяву про банкрутство. Розмір цього позову підкреслює масштаб кампанії FTX з повернення активів, яка стала однією з найбільших і найскладніших в історії банкрутств США після краху біржі у 2022 році. Згідно з поданням, більшість коштів надійшла з депозитів клієнтів на FTX.com, які були спрямовані в Alameda Research, а потім перенаправлені в Genesis Digital. Траст стверджує, що співзасновники майнінгової компанії, Рашит Махат і Марко Крон, особисто отримали вигоду, продавши Alameda власні акції на суму понад 550 мільйонів доларів. У позові Genesis Digital описується як політично пов'язаний майнер у Казахстані, який скористався дешевою енергією та сприятливим ставленням за колишнього...
Токен BAD стабілізується після ліквідації експлуататора на суму $1,8 млн

Токен BAD стабілізується після ліквідації експлуататора на суму $1,8 млн

Пост BAD Токен стабілізується після ліквідації експлуатанта на $1,8 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Експлуататор мосту Shibarium продав останню партію вкрадених токенів BAD. BAD був серед токенів, вкрадених під час нещодавньої експлуатації мосту Shibarium. Спостерігач очікує, що BAD відскочить після остаточного розпродажу вкрадених токенів. Атакуючі, які стоять за експлуатацією мосту Shibarium 12 вересня, ліквідували свій залишок токенів BAD, за словами Крістофера Джонсона (містера Лайтспіда), президента Lightspeed Crypto Services та радника проєкту Bad Idea AI. Ончейн дані підтвердили остаточний своп: 2 057,39 BAD на 3,2 ETH через MetaMask у понеділок. Оскільки тиск продажу з боку експлуататора тепер вичерпано, Джонсон сказав, що спільнота може зосередитися на купівлі падінь без страху перед іншим великим скиданням. Як ми обговорювали минулої ночі, $BAD не заслуговував на такий обвал, але судячи з усього, експлуататор продав усі Bad, що означає, що тепер для спільноти безпечно працювати над купівлею цього падіння. — MyNameIsMudd (@NameMudd) 22 вересня 2025 10-денне падіння BAD може закінчуватися Експлуатація Shibarium призвела до зниження BAD, при цьому токен втратив понад 20% за останні 10 днів. Джонсон стверджував, що падіння було спричинене вимушеним продажем, а не фундаментальними факторами, і що проєкт "не заслуговував" на такий удар. Пов'язане: Після експлуатації мосту на $4,1 млн, Shiba Inu пропонує винагороду в 50 ETH за співпрацю хакера Торгові дані тепер показують, що BAD встановлює локальне дно і відновлюється більш ніж на 5% за останні 24 години, що свідчить про те, що тиск продажу зменшився. SHIB також показує раннє відновлення Інші токени, вкрадені під час зламу мосту, включаючи SHIB і ETH, також зазнали значних втрат після експлуатації. SHIB впав більш ніж на 20%, але з тих пір відскочив на 3,74% за останні 24 години, торгуючись за ціною $0,00001224 на момент публікації. Пов'язане: Ціна SHIB падає на 13% за три дні, оскільки посилюються дебати щодо керівництва Відновлення активів екосистеми Shiba Inu вказує на те, що...
Шукаю можливість купити на наступному відкаті ринку

Шукаю можливість купити на наступному відкаті ринку

Пост "Плануємо купити на наступному відкаті ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Royal Bank of Canada (RY) працює як диверсифікована фінансова компанія по всьому світу. Вона функціонує через сегменти особистих фінансів, комерційного банкінгу, управління активами та страхування. Вона належить до сектору фінансових послуг і торгується під тікером "RY" на NYSE. Як обговорювалося в останній статті, RY продовжує імпульсну послідовність відносно мінімуму квітня 2025 року. Наразі вона сприяє ралі в 3 з (1) і очікує, що наступний відкат ринку залишиться підтриманим для подальшого зростання. Ми хочемо купити наступну корекцію в 3, 7 або 11 коливаннях у (2) проти мінімуму квітня 2025 року. RY – останній тижневий огляд хвиль Елліотта Вона завершила (II) на мінімумі $49,55 у березні 2020 року і сприяє ралі в III з (III). Вона завершила I на максимумі $119,41 у січні 2022 року і II на мінімумі $77,90 у жовтні 2023 року як відновлення Фібоначчі 0,618. У межах I, вона завершила ((1)) на максимумі $78,31, ((2)) на мінімумі $67,78, ((3)) на максимумі $108,09, ((4)) на мінімумі $98,00 і ((5)) на максимумі $119,41. У межах відкату II, вона розмістила ((W)) на мінімумі $83,63, ((X)) на максимумі $104,72 і ((Y)) на мінімумі $77,90 як подвійну корекцію. Вище мінімуму II, вона розмістила ((1)) на максимумі $128,05 у грудні 2024 року і ((2)) на $106,10 як зигзаг у квітні 2025 року. У межах ((1)), вона завершила (1) на максимумі $102,07, (2) на мінімумі $93,97, (3) на максимумі $126,96, (4) на мінімумі $120,26 і (5) на максимумі $128,05. У межах відкату ((2)), вона розмістила (A) на мінімумі $117,63, (B) на максимумі $124,35 і (C) на мінімумі $106,10. RY – огляд хвиль Елліотта з 30.06.2025 Вище мінімуму ((2)), вона сприяє ралі в (1) з ((3)) і очікує подальшого зростання перед корекцією в (2). У межах (1), вона завершила 1 на максимумі $134,26, 2 на мінімумі $127,38 і сприяє ралі в 3 з (1). Вона очікує подальшого зростання 3 перед тим, як може розпочати наступний відкат ринку в 4, після чого відбудеться фінальний поштовх для завершення (1). Їй вдалося стерти...
