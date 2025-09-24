Шукаю можливість купити на наступному відкаті ринку

Пост "Плануємо купити на наступному відкаті ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Royal Bank of Canada (RY) працює як диверсифікована фінансова компанія по всьому світу. Вона функціонує через сегменти особистих фінансів, комерційного банкінгу, управління активами та страхування. Вона належить до сектору фінансових послуг і торгується під тікером "RY" на NYSE. Як обговорювалося в останній статті, RY продовжує імпульсну послідовність відносно мінімуму квітня 2025 року. Наразі вона сприяє ралі в 3 з (1) і очікує, що наступний відкат ринку залишиться підтриманим для подальшого зростання. Ми хочемо купити наступну корекцію в 3, 7 або 11 коливаннях у (2) проти мінімуму квітня 2025 року. RY – останній тижневий огляд хвиль Елліотта Вона завершила (II) на мінімумі $49,55 у березні 2020 року і сприяє ралі в III з (III). Вона завершила I на максимумі $119,41 у січні 2022 року і II на мінімумі $77,90 у жовтні 2023 року як відновлення Фібоначчі 0,618. У межах I, вона завершила ((1)) на максимумі $78,31, ((2)) на мінімумі $67,78, ((3)) на максимумі $108,09, ((4)) на мінімумі $98,00 і ((5)) на максимумі $119,41. У межах відкату II, вона розмістила ((W)) на мінімумі $83,63, ((X)) на максимумі $104,72 і ((Y)) на мінімумі $77,90 як подвійну корекцію. Вище мінімуму II, вона розмістила ((1)) на максимумі $128,05 у грудні 2024 року і ((2)) на $106,10 як зигзаг у квітні 2025 року. У межах ((1)), вона завершила (1) на максимумі $102,07, (2) на мінімумі $93,97, (3) на максимумі $126,96, (4) на мінімумі $120,26 і (5) на максимумі $128,05. У межах відкату ((2)), вона розмістила (A) на мінімумі $117,63, (B) на максимумі $124,35 і (C) на мінімумі $106,10. RY – огляд хвиль Елліотта з 30.06.2025 Вище мінімуму ((2)), вона сприяє ралі в (1) з ((3)) і очікує подальшого зростання перед корекцією в (2). У межах (1), вона завершила 1 на максимумі $134,26, 2 на мінімумі $127,38 і сприяє ралі в 3 з (1). Вона очікує подальшого зростання 3 перед тим, як може розпочати наступний відкат ринку в 4, після чого відбудеться фінальний поштовх для завершення (1). Їй вдалося стерти...