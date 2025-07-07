Guojin Securities is preparing to apply for a virtual asset-related trading license

By: PANews
2025/07/07 16:51
Virtuals Protocol
VIRTUAL$0.655-38.16%

PANews reported on July 7 that Guojin Securities, a Hong Kong-listed company, revealed on an interactive platform that its subsidiary Guojin Securities Co., Ltd. is preparing to apply for virtual asset-related trading licenses and has communicated with relevant international and Hong Kong institutions on many occasions.

Guojin Securities Co., Ltd. currently holds business licenses No. 1, 2, 4, 6 and 9 issued by the Securities and Futures Commission of Hong Kong, covering areas such as securities trading, futures trading, securities and institutional financing consulting, asset management, etc. The company plans to further enhance its service capabilities through overseas business expansion.

