Fannie Mae, Freddie Mac to recognize crypto assets in mortgage risk assessments

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Ціна Dogecoin бореться за утримання критичної підтримки на рівні $0,25, оскільки зростає нова хвиля інституційного інтересу. Нещодавно представлений ETF Dogecoin від 21Shares (TDOG) надає традиційним інвесторам регульований доступ до DOGE без необхідності керувати гаманцями чи приватними ключами, що є важливим етапом, який може розширити ліквідність та покращити цінове виявлення. Пов'язане читання: План порятунку на $200 мільйонів: мемкоїн TRUMP бореться за виживання Поява TDOG на основних ринкових платформах (через підтримку лістингу DTCC та доступ через брокерів) сигналізує про зростаюче прийняття ETF мемкоїнів, що відображає ранні тенденції впровадження, які спостерігалися з фондами Bitcoin та Ethereum. Для керуючих портфелями ETF-обгортка спрощує відповідність правилам, зберігання та ребалансування — ключові перешкоди, які історично відсторонювали DOGE від інституційних мандатів. Ціна DOGE рухається в бічному ринку на денному графіку. Джерело: DOGEUSD на Tradingview Кити Dogecoin накопичують, оскільки пропозиція на біржах зменшується Потоки в блокчейні узгоджуються з наративом ETF. Дані показують, що приблизно $23 мільйони в DOGE нещодавно покинули централізовані біржі, класичне накопичення китами, яке зменшує негайний тиск продажу і може обмежити пропозицію, коли попит зростає. Водночас технічна структура залишається конструктивною, оскільки DOGE дотримується висхідного каналу з літа, і цього тижня відзначився четвертий успішний відскок від зростаючої лінії підтримки тренду. Індикатори імпульсу стабілізувалися, з годинним RSI, що тримається вище нейтрального рівня, та індикатором балансового обсягу (OBV), що має тенденцію до зростання, що є ознаками того, що купівля на спадах зберігається, навіть коли загальна волатильність криптовалют зростає. Разом зменшення резервів на біржах та стабільні ставки китів створюють підтримуюче тло для Q4, що історично є сезонно сильним періодом для DOGE. Прогноз ціни Doge: ключові рівні для спостереження У короткостроковій перспективі бикам потрібно повернути $0,254–$0,255, щоб прорвати короткострокову верхню межу спадного тренду; закриття вище $0,260 посилило б рух до $0,278–$0,284, з верхньою межею каналу біля $0,33 як наступною ціллю. Неспроможність подолати $0,255 утримує ціну в діапазоні між $0,24–$0,26. На спадній стороні початкова підтримка Dogecoin знаходиться на рівні $0,2475, потім $0,240 (нижня межа каналу). Рішучий прорив нижче $0,232 анулював би конструктивну структуру та відкрив шлях до $0,212–$0,205. Пов'язане читання: Старі правила Bitcoin більше не діють, попереджає Артур Хейс З TDOG, що знижує бар'єри для інституційного капіталу, і китами, що тихо утримують позиції, Dogecoin має сприятливе співвідношення ризику та винагороди вище $0,25. Чисте повернення $0,26 може розблокувати імпульс до $0,28–$0,33 у найближчі тижні, тоді як притоки ETF та зменшення пропозиції на біржах підтримують довгостроковий наратив $1,00. Зображення обкладинки від ChatGPT, графік DOGEUSD від Tradingview