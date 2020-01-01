Відмова від відповідальності торгової зони Meme+

Ця відмова від відповідальності щодо торгової зони Meme+ на MEXC (надалі називається як «Відмова від відповідальності») опублікована разом із Попередженням про ризики на MEXC і є невід'ємною частиною цього документа. Приєднавшись до торгової зони Meme+ і пов'язаних з нею продуктів та подій, ви підтверджуєте, що проконсультувалися зі своїми незалежними юридичними консультантами, прочитали і зрозуміли положення, що містяться в цьому документі, і повністю проінформовані про їх зміст.

Продукт торгової зони Meme+ на MEXC (надалі іменований як «Продукт») є спеціалізованим інструментом, призначеним для досвідчених інвесторів з великим досвідом роботи на криптовалютному ринку. Продукт несе в собі значно вищі ризики в порівнянні з іншими типами торгових продуктів, які пропонуються на MEXC. Наприклад, токени, зазначені в Продукті, є більш волатильними, ніж традиційні криптовалюти, вони можуть підлягати делістингу швидше і/або частіше, ніж традиційні криптовалюти, і можуть погано підтримуватися в порівнянні з традиційними криптовалютами. Будь ласка, не використовуйте цю послугу та/або не беріть участі в будь-яких пов'язаних з нею продуктах або послугах, якщо ви не можете нести повний ризик втрати інвестицій.

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