Zypher Network: створення безпечного та інтелектуального ШІ ончейн





Zypher Network — це обчислювальний рівень на основі ZK, розроблений для агентів штучного інтелекту, які не потребують довіри. Завдяки проміжним рішенням, таким як Proof of Prompt і Proof of Inference, він забезпечує узгодженість і цілісність даних, не розкриваючи конфіденційного контенту. Завдяки інфраструктурі застосунків на основі ZK, Zypher дає можливість людям і ШІ-агентам здійснювати безпечні, автономні та фінансово чутливі операції ончейн.









Zypher Network — це перший обчислювальний рівень доведення з нульовим розголошенням (ZK), розроблений для ШІ-агентів, що не потребують довіри, та великомасштабних dApp. Він підтримує безпечні, автономні та верифіковані операції штучного інтелекту ончейн. Рішення проміжного програмного забезпечення Proof of Prompt та Proof of Inference перевіряють вхідні та вихідні дані від ШІ-агентів, зберігаючи при цьому конфіденційність.





Побудований на інфраструктурі доведення з нульовим розголошенням, Zypher дозволяє розробникам створювати та розгортати ШІ-застосунки для критично важливих сценаріїв, пов'язаних з фінансами та конфіденційністю. Його інфраструктура без gas та відсутність серверів забезпечують високопродуктивні, недорогі та масштабовані послуги ШІ, що робить ШІ ончейн таким же зручним для користувача, як і традиційні Web2-застосунки.









Проміжне програмне забезпечення ZK: перевіряє вхідні дані (Proof of Prompt) і вихідні дані (Proof of Inference) моделі ШІ, не розкриваючи оригінальні дані.

Безсерверне виконання: паралельні операції без використання gas забезпечують низьку затримку та високу пропускну здатність обчислень ШІ.

Децентралізовані агенти ШІ: надійні та автономні моделі ШІ у фінансовому, ігровому та соціальному секторах.

Відкрита екосистема: інфраструктура, що не потребує дозволів і може бути скомпонована, що дозволяє безперешкодно інтегрувати сторонні моделі та дані.









Понад 500 000 активних членів спільноти роблять свій внесок у розвиток екосистеми.

Zytron, публічний блокчейн, орієнтований на ШІ від Zypher, охопив 3 мільйони користувачів, що забезпечує роботу понад 50 застосунків на основі ШІ.









Zytron — це орієнтований на штучний інтелект публічний блокчейн мережі Zypher, побудований на Linea, що ознаменовує офіційний запуск основної мережі рівня 3 — Zytron. Zytron є ролап-фреймворком без потреби в gas, спеціально розробленим для ШІ-агентів без довіри і оптимізованим для верифікації доведення з нульовим розголошенням (ZK-proof). Завдяки вбудованим шаблонам ШІ-агентів користувачі та розробники можуть легко розгортати рішення на основі штучного інтелекту.









Zytron пропонує чудову обробку доведення з нульовим розголошенням у порівнянні з типовими рішеннями рівня 2, прискорюючи обробку до 10 разів і знижуючи комісію за gas у 200 разів. Його попередньо скомпільовані контракти забезпечують розширену функціональність, особливо придатну для ресурсомістких операцій, таких як додавання точок на еліптичних кривих, скалярне множення та операції зіставлення — критично важливих для ефективної та безпечної верифікації zkSNARK ончейн.





Оптимізація продуктивності: глибока інтеграція та висока оптимізація на рівні протоколу для криптографічних обчислень.





Нижчі комісії за gas: значне зниження витрат на gas завдяки використанню попередньо скомпільованих контрактів.





Швидші транзакції: оскільки ліміт на gas в Ethereum становить 30 мільйонів на блок, попередньо скомпільовані контракти зменшують витрати на gas, пов'язані з zkSNARK, що дозволяє здійснювати більше транзакцій за блок.





Прискорена розробка: розробникам не потрібно писати складний криптографічний код — достатньо скористатися вбудованою функціональністю.





Підвищена безпека: Zytron впроваджує більш дружню до SNARK і безпечну еліптичну криву, усуваючи обмеження altbn128 в Ethereum (лише 100-110 біт безпеки).









Zypher Network представляє модель токенів нового покоління, призначену для живлення децентралізованої економіки на основі штучного інтелекту, що розвивається, і створення міцного економічного фундаменту для майбутнього Web3 на основі ZK + ШІ.





Система з двома токенами включає ZYPH для управління та екосистемних стимулів і ZKASH для майнінгу та функціональної корисності, що дозволяє широкомасштабний розвиток користувачів та ШІ-застосунків, які не потребують дозволу.





Нативні стимули: підтримка механізмів Proof of Prompt і Proof of Inference.

Багаторежимний майнінг: охоплює обчислення ШІ, взаємодію та поведінковий внесок.

Вбудований соціальний майнінг: підвищує залученість та участь спільноти.

Вирівнювання цінності: довгострокова цінність тісно пов'язана з реальним внеском ончейн, обчислювальною активністю та залученням користувачів.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



