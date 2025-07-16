Zora: переосмислення майбутнього власності медіа









Zora — це інноваційна платформа Web3, створена для розширення можливостей творців через децентралізоване володіння медіа. З моменту запуску в 2020 році вона перетворилася на потужну екосистему, яка об'єднує NFT-ринок, високопродуктивну мережу рівня 2, соціальні функції та інструменти, розроблені спеціально для творців. В основі Zora лежить прагнення трансформувати процес створення, поширення та монетизації цифрового контенту, повернувши контроль над ним у руки людей, які його створюють.









Інтернет зазнав значної еволюції — від початкової фази Web 1.0 до більш складної епохи Web 2.0, змінившись від відкритих, але неефективних систем до надзвичайно ефективних, проте дедалі більш централізованих платформ. Така централізація послабила прямий зв'язок між творцями контенту та їхньою аудиторією, оскільки великі платформи отримали контроль над даними користувачів і доступом, фактично монополізуючи спосіб оцінювання медіаконтенту. Водночас безпека та сталість цифрового контенту залишаються вразливими: часті блокування публічних осіб викликають серйозне занепокоєння щодо цензури та вільного обміну інформацією.





Zora Protocol виник у відповідь на ці виклики, маючи на меті створення універсального протоколу для володіння медіаконтентом. Він надає творцям справжню власність над їхнім контентом і можливість напряму взаємодіяти зі своєю аудиторією — без посередництва традиційних централізованих платформ. У своїй основі Zora бачить майбутнє як децентралізовану, стійку до цензури, доступну та контрольовану користувачами медіаекосистему. Такий підхід дає змогу творцям зберігати контроль над своїми роботами, самостійно визначати правила розподілу цінності та розвиватися в умовах відкритого й прозорого креативного середовища.





Скориставшись хвилею популярності NFT, Zora швидко привернула увагу спільноти Web3 своїм новаторським підходом до власності на медіа. У травні 2022 року платформа залучила 50 мільйонів $ під час раунду фінансування, який очолив фонд Haun Ventures, за участі Coinbase Ventures, Kindred Ventures та інших. Це підвищило загальну оцінку Zora до 600 мільйонів $, що значно прискорило розвиток платформи та закріпило її позицію як ключового гравця на ринку NFT.













Медіа як ринок: Zora переосмислює поняття володіння медіаконтентом, розглядаючи кожен витвір як окремий ринок. Користувачі можуть робити ставки на NFT, а творці мають повну свободу приймати пропозиції та завершувати транзакції. Така модель також підтримує механізм роялті з перепродажу, що дозволяє оригінальним авторам і надалі отримувати прибуток від вторинного ринку.





Механізм роялті з перепродажу: завдяки інноваційній моделі роялті, Zora дозволяє власникам медіаконтенту зберігати частку прибутку з майбутніх перепродажів. Це не лише стимулює постійне створення якісного контенту, а й забезпечує інвесторам більш стабільний прогноз прибутковості. Такий підхід сприяє створенню більш стійкої екосистеми, стимулюючи довгострокове зростання вартості медіаактивів.





Концепція криптомедіа: Zora представила концепцію «криптомедіа» для опису токенізованих мультимедійних даних, таких як зображення, аудіо та відео, захищених ончейн як NFT. Такий підхід забезпечує унікальність, перевірку та стійкість до цензури. Хоча медіа можуть широко розповсюджуватися, їхнє походження та оригінальна цінність залишаються захищеними.









Протокол Zora складається з трьох основних компонентів:





Смартконтракти Zora: розгорнуті в основній мережі Ethereum, щоб полегшити карбування, розміщення ставок і торгівлю медіаактивами.





Zora Developer Kit (ZDK): SDK на основі TypeScript, який спрощує процес розробки та інтеграції.





Zora Subgraph: рівень індексації даних та запитів на основі The Graph, що забезпечує ефективний доступ до даних ончейн.





Крім того, Zora запустила власну мережу рівня 2 Ethereum — Zora Network, побудовану на OP Stack, що забезпечує високу продуктивність та низькі комісії за транзакції.









Zora Network — це блокчейн рівня 2, розроблений на базі Optimism OP Stack, спеціально створений для підтримки застосунків, орієнтованих на NFT та медіа. Його ключові характеристики:





Децентралізація та стійкість до цензури: побудований на Ethereum, Zora надає творцям змогу самостійно володіти, контролювати й монетизувати свій контент — без залежності від централізованих платформ. Його блокчейн-інфраструктура забезпечує незмінність даних і високу стійкість до цензури.





Перевірка унікальності та цілісності контенту: для захисту унікальності та цілісності медіа Zora використовує перевірку контрольної суми SHA-256. Кожен актив має два вказівники URI — одне для метаданих, інше для самого контенту — разом із відповідними хешами, що дозволяє прозоро перевіряти достовірність ончейн.





Підтримка різних форм представлення вартості: Zora підтримує кілька форматів обміну вартості, дозволяючи здійснювати транзакції з будь-якими токенами стандарту ERC-20 в екосистемі Ethereum. Це включає стейблкоїни, токени майнінгу ліквідності, а також токени управління, пов'язані з членством у DAO.





Композиційність: оскільки в основі Zora лежить контент, його дизайн сприяє композитності — платформи будуються навколо контенту, а не навпаки. Розробники можуть легко інтегрувати Zora з іншими блокчейн-протоколами, відкриваючи широкий спектр творчих і функціональних можливостей.









Zora на деякий час опинилася в центрі уваги, коли команда Base офіційно випустила токен «Base для всіх» на платформі Zora. Однак операційні помилки та широка плутанина навколо мемкоїнів призвели до надзвичайної волатильності цін, що викликало негативну реакцію з боку спільноти.





Незважаючи на суперечки, Zora продовжує розвиватися, залучаючи все більше користувачів і розробників. Студії та незалежні творці використовують цю платформу разом з її інструментами для карбування, торгівлі та монетизації NFT. З розвитком екосистеми NFT Zora продовжує вдосконалювати свої продукти і сервіси, щоб краще задовольняти потреби зростаючої бази користувачів.









Оскільки платформи та економіки творців продовжують швидко розвиватися, Zora переосмислює те, як захоплюється цінність, використовуючи модель децентралізованого інтернет-протоколу. Більше ніж просто новий підхід до NFT, Zora позиціонує себе як основну інфраструктуру для Web3 економіки творців.





Партнерство з MEXC, однією з провідних цифрових бірж світу, додає значного імпульсу до зростання ZORA. Відома своїми надзвичайно низькими комісіями, блискавичною швидкістю виконання, широким охопленням активів та глибокою ліквідністю, MEXC заробила довіру інвесторів по всьому світу. Прихильність до підтримки нових проєктів робить MEXC ідеальним стартовим майданчиком для інновацій.





ZORA тепер доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC, надаючи користувачам доступ до високої ліквідності та низьких комісій за торгівлю , що спрощує роботу на біржі, як ніколи раніше.





Як купити ZORA на MEXC:

1. Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2. Знайдіть «ZORA» і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3. Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та підтвердьте угоду.



