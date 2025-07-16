Zephyr Network (ZEFY): децентралізований ринок прогнозування на основі ШІ для більш розумного прогнозу спільноти

Оскільки технологія Web3 продовжує розвиватися, ринок прогнозів вступає в нову еру трансформації. Zephyr Network , децентралізована платформа прогнозів, побудована на блокчейні Solana, використовує штучний інтелект і мережеву інфраструктуру, щоб переосмислити поняття «колективного інтелекту». Завдяки потужній системі заохочення токенів, бездоганному користувацькому досвіду та екосистемі продуктів, що розвивається, Zephyr швидко перетворюється на видатний проєкт у ландшафті Web3.





Щоб відсвяткувати своє зростання, Zephyr запускає глобальну подію з аірдропами на загальну суму до 150 000 $. Ця ініціатива пропонує користувачам можливість заробляти, взаємодіючи з платформою. Не пропустіть можливість взяти участь у події за допомогою MEXC Airdrop+









Zephyr Network — це децентралізована платформа для прогнозів, яка дозволяє користувачам робити прогнози на такі теми, як крипторинок, соціальні тренди та розважальні події, та отримувати винагороду за точні прогнози. Платформа використовує моделі на основі штучного інтелекту, які допомагають приймати рішення, і поєднує їх з прозорими механізмами розрахунків ончейн, щоб зменшити упередженість прогнозів, забезпечуючи чесну конкуренцію між учасниками.





Zephyr вирізняється низьким порогом входу, чіткою структурою винагороди та потужною моделлю, керованою спільнотою. Ринок прогнозів, на якому працює Zephyr, привернув до себе значну увагу в останні роки і вважається одним з найбільш комерційно перспективних напрямків використання Web3. Підвищуючи ефективність агрегації інформації і пропонуючи прозору, справедливу та надійну систему, він природно відповідає цінностям криптовалютної спільноти.









Zephyr Network створено як структуровану та зручну для користувача екосистему продуктів, що складається з трьох основних модулів, орієнтованих на різні інтереси та рівні ризику користувачів:





Market Challenge — турніри з прогнозу цін Учасники передбачають цінові рухи основних криптовалют, таких як BTC і ETH. Результати прозоро фіксуються в блокчейні, а винагороди розподіляються автоматично. Цей модуль поєднує елемент гри з реальними можливостями заробітку.

IDO ROI Prediction — прогнозу прибутковості проєктів на ранній стадії Користувачі прогнозують рентабельність інвестицій (ROI) майбутніх IDO-проєктів. Ця функція з високим рівнем ризику та потенційного прибутку служить як інструмент залучення нових користувачів і просування проєктів від спільноти, даючи раннім учасникам шанс отримати значні прибутки.

Triad Economic Model — стійка екосистема токенів В основі екосистеми Zephyr лежить замкнена економічна модель, побудована навколо трьох активів: ZEFY, USDZ та Mallow. Ця модель інтегрує ринки прогнозів із механіками стейкінгу та розваг, сприяючи довготривалому залученню користувачів та зростанню екосистеми.





Разом ці функції утворюють комплексну та масштабовану систему, що відкриває шлях до майбутніх модулів, таких як політичні прогнози, прогнози кіберспорту тощо.









ZEFY є основним утиліті токеном Zephyr Network, який функціонує як більше, ніж просто валюта винагороди. Він відіграє життєво важливу роль в управлінні, стимулюванні, стейкінгу та контролі доступу в екосистемі. Завдяки продуманій моделі токеноміки, Zephyr досягає балансу між ліквідністю і дефіцитом, забезпечуючи гнучкість для користувачів і довгострокову цінність токена.





Розподіл Варіант використання Розподіл доходів платформи Здійснюйте стейкінг ZEFY, щоб отримувати частину комісій за транзакції та дохід від платформи. Управління Власники можуть голосувати за пропозиції, щоб впливати на майбутній напрямок розвитку платформи. Доступ до функцій Певні розширені інструменти прогнозу вимагають утримання або оплати у ZEFY. Дефляційна модель Початковий 2% податок на транзакції та заплановані спалювання токенів допомагають контролювати інфляцію. Заохочення спільноти Винагороди за лідерство в рейтингах, аірдропи на основі завдань і бонуси за події розраховуються в ZEFY.





Крім того, очікується, що ZEFY пройде лістинг на основних біржах, включаючи MEXC, що підвищить його ліквідність і ринкову привабливість, а також зміцнить його механізм визначення вартості.









Щоб заохотити справжню участь спільноти, Zephyr запускає подвійну подію на Zealy та офіційному вебсайті MEXC . Виконуючи завдання, такі як депозити та торгівля ZEFY , користувачі можуть заробляти бали в таблиці лідерів XP і змагатися за привабливі винагороди.





Завдання поділяються на дві основні категорії:





Завдання на платформі : такі дії, як реєстрація, прогноз, створення груп і стейкінг токенів.

Соціальні завдання: підписка на соціальні мережі, запрошення друзів, публікація контенту та участь у взаємодії зі спільнотою.





Приєднатися до події легко: користувачам потрібно лише під'єднати свій гаманець і виконати базові дії, щоб почати заробляти бали. Нові користувачі можуть швидко долучитися до участі та насолоджуватися процесом «грати, щоб заробляти».









Zephyr прагне до сталого, довгострокового зростання, а не до короткострокових спекуляцій. Офіційний план розвитку проєкту окреслює чітко визначену стратегію, орієнтовану як на технологічний прогрес, так і на розширення прав і можливостей спільноти:





Перший квартал 2025: Zephyr планує запустити розширені модулі прогнозу, впровадити функцію копі-трейдингу, поліпшити інтерфейс користувача та здійснити лістинг токена ZEFY на централізованих біржах.





Другий квартал 2025: Zephyr планує запустити спеціальний мобільний застосунок, вийти на нові ринки прогнозу, такі як кіберспорт і політичні події, відкрити частини власних моделей ШІ з відкритим вихідним кодом, а також ініціювати структуру управління на основі DAO.





Філософія розробки Zephyr, заснована на вдосконаленні основної функціональності з одночасною децентралізацією управління, є прикладом продуманого і масштабованого підходу до створення Web3.









Zephyr Network відкриває нову еру децентралізованих ринків прогнозу, поєднуючи передові технології штучного інтелекту з продуманою моделлю стимулювання токенів. Платформа пропонує прозорий, чесний і цікавий досвід роботи з Web3, який обслуговує широке коло учасників— від ентузіастів прогнозування і користувачів Web3 до досвідчених криптовалютних інвесторів.





Наразі Zephyr знаходиться на ранній стадії розвитку і пропонує чудову можливість долучитися до зростаючої екосистеми за допомогою своєї поточної аірдроп-події. Завдяки низьким бар'єрам для входу і значному довгостроковому потенціалу, рання участь дозволяє користувачам отримати доступ до перспективного проєкту і розблокувати потенційну майбутню вартість.





Зараз саме час діяти. Приєднуйтесь до MEXC вже сьогодні , позиціонуйте себе за допомогою ZEFY, отримайте свої винагороди з аірдропів і забезпечте собі місце в авангарді цієї інноваційної екосистеми.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією з питань інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.