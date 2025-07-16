Пояснення YieldNest (YND): вивчення нового двигуна прибутковості для рестейкінгу Ethereum

З розвитком економіки стейкінгу Ethereum, ефективне управління активами у стейкінгу та підвищення прибутковості стало центральною темою у світі DeFi. YieldNest було створено для того, щоб задовольнити цю потребу. Як платформа агрегації дохідності, орієнтована на LSDfi («Фінансування з використанням деривативів ліквідного стейкінгу»), YieldNest має на меті розблокувати повну цінність активів Ethereum у стейкінгу за допомогою модульних стратегій та автоматизованих механізмів ребалансування.









YieldNest ─ це інтелектуальна платформа для управління активами, яка спеціалізується на рестейкінгу деривативів ліквідного стейкінгу (LSD) на основі Ethereum . Інтегруючи EigenLayer і кілька основних протоколів LSD, таких як Lido, Ether.fi і Renzo, вона автоматично перетворює активи користувачів в токени («yTokens») на основі стратегії, які можна рестейкати, компонувати і стійко комбінувати. Це надає користувачам більш ефективний і безпечний спосіб отримання прибутку.





Місія YieldNest полягає у створенні модульної, автоматизованої та високозахищеної інфраструктури рестейкінгу LSDFi, що дозволяє користувачам максимізувати прибутковість без ризику для безпеки.





Основні елементи платформи включають:





Автоматизовані стратегії рестейкінгу: безперешкодна інтеграція з протоколами EigenLayer та LSD, без необхідності ручних операцій.

Зберігання інституційного рівня: партнерство з Sygnum Bank, Fireblocks та іншими для безпечного зберігання активів.

Модульна архітектура: налаштовувані стратегічні модулі, що підтримують інтеграцію з різними активами та протоколами.

Гнучке та прозоре управління: управління спільнотою та оновлення стратегій на основі токена YND.









В основі YieldNest лежить механізм стратегій і модель yTokens, побудована на модульному фреймворку з автоматизацією ончейн, що дозволяє користувачам легко брати участь в передових стратегіях прибутковості LSDfi. Розглянемо три основні компоненти.









Коли користувачі депонують активи LSD, такі як stETH, weETH або ezETH в YieldNest, вони автоматично конвертуються в токени yTokens (наприклад, yETH). Кожен yToken представляє унікальну стратегію розумного рестейкінгу, яка постійно реінвестує заробіток, щоб збільшити прибутковість, при цьому прозоро фіксуючи структуру активів та їхню прибутковість.





Основні характеристики yTokens:





Представляють собою частку диверсифікованого портфеля стратегій рестейкінгу;

Прозорість джерел дохідності та розподілу активів ончейн;

Майбутня підтримка додаткових LSD і розгортання кросчейн.









Ключовою перевагою YieldNest є його модульний двигун стратегії, розроблений для інтеграції з різними протоколами LSD і AVS («Службами активної валідації»). Він динамічно налаштовує конфігурації на основі профілів ризику, ваги протоколів і параметрів оптимізації прибутковості, щоб збалансувати продуктивність і безпеку.





Рівень стратегії дозволяє:





Автоматичний вибір оптимальних комбінацій ризик-винагорода;

Нативна інтеграція з EigenLayer для отримання винагород AVS;

Розширювані кастодіальні послуги для DAO, фондів та інституцій.









В умовах, коли протоколи рестейкінгу неодноразово давали збої, YieldNest ставить безпеку на перше місце серед пріоритетів. Стратегії зберігання включають:





Інтеграція надійних сховищ: партнерство з Sygnum Bank, Fireblocks та іншими зберігачами першого рівня;

Мультипідпис та розподіл дозволів: ключові контракти, що регулюються мультипідписом, та оновлення стратегії вимагають схвалення DAO;

Прозорість аудиту: всі стратегії доступні для перегляду ончейн і проходять аудит третьою стороною (наприклад, OtterSec).









YieldNest використовує модель з двома токенами: YND (нативний утіліті токен та токен управління) і veYND (токен умовного депонування для голосування). Разом вони формують основу механізмів управління та стимулювання YieldNest, балансуючи між короткостроковими стимулами та довгостроковою стратегічною участю.









YND є нативним токеном YieldNest із загальною пропозицією в 1 мільярд. Основні варіанти використання включають:





Управління: YND може бути заблоковано для карбування veYND задля участі в управлінні;

Розподіл доходу: заблокований YND генерує veYND, дозволяючи власникам отримувати частину комісії платформи;

Екосистемні стимули: використовуються для стратегічного партнерства, винагород за рестейкінг, аірдропів тощо.





Розподіл YND відбуватиметься поступово через програми стимулювання, щоб забезпечити справедливий запуск та контроль над інфляцією.









veYND (Voting Escrow YND) — це токен, що не підлягає передачі і представляє заблоковані YND. Натхненні моделлю veToken від Curve, користувачі блокують YND на певний період (мінімум 1 тиждень, максимум 1 рік), щоб отримати veYND.





Довше блокування = більше veYND ;

veYND зменшуються в міру скорочення періоду блокування ;

Використовується для управління, розподілу доходів та голосування за стратегії.





Це узгоджує стимули користувачів з довгостроковим зростанням платформи і перешкоджає короткостроковим спекуляціям.









Власники veYND можуть приймати участь у голосуванні стосовно широкого кола питань щодо управління:





Вибір стратегії yToken та налаштування параметрів ;

Структури комісій за протокол і правила розподілу ;

Пропозиції щодо нових активів, планів заохочення та зростання екосистеми.





Управління здійснюється ончейн для забезпечення прозорості та розширення можливостей користувачів.









YieldNest отримує дохід від винагород за рестейкінг, комісій за управління стратегіями та комісій за торгівлю. Частина коштів перерозподіляється між власниками veYND в якості довгострокового заохочення:





Розподіл комісії протоколу: власники veYND отримують пропорційну частку доходу від протоколу;

Додаткові заохочення: токени YND розподіляються на основі вагомості veYND, щоб винагородити довгострокових прихильників;

Механізм підвищення: власники veYND отримують вищі показники дохідності токенів yToken.









Щоб заохотити ранніх користувачів, YieldNest запускає кампанію Y-Airdrop, за яку нараховуються бали YND:





Користувачі здійснюють рестейкінг через EigenLayer;

Власники LSD, які здійснюють депозити в стратегії yToken;

Учасники завдань спільноти та промо-кампаній.





Після події генерації токенів (TGE) ці бали можна буде обміняти на токени YND, що посилить згуртованість спільноти.









YieldNest було запущено наприкінці 2023 року. До його команди входять досвідчені фахівці з Ethereum Avalanche , StarkWare та BitDAO, які мають глибоку експертизу у сфері DeFi, стейкінгу та ончейн-фінансів.





Основні віхи:





Перший квартал 2024 року: тестування основної мережі та валідація стратегії;

Другий квартал 2024 року: залучення 3,5 млн $ початкового фінансування від GSR, Bankless Ventures, Figment Capital та інших;

Третій квартал 2024 року: офіційний запуск yETH та програми балів спільноти.









YieldNest продовжує розширювати свою екосистему рестейкінгу LSDfi. Плани на майбутнє включають:





Запуск нових стратегій yToken (наприклад, weETH, sfrxETH);

Розширення підтримки кросчейн (рівні 2, EigenDA, ролапи Ethereum);

План заохочення YND 2.0 (скарбниця спільноти, довгострокові винагороди за стейкінг);

Модульні інструменти управління активами для DAO та інституційних інвесторів;

Освітні ініціативи через YieldNest Academy для підвищення грамотності управління.









З розвитком інфраструктури рестейкінгу, такої як EigenLayer, стратегічні платформи, такі як YieldNest, можуть стати наступним кроком після LST. Архітектура YieldNest (модульні NestVaults, деривативи ліквідного стейкінгу та інтелектуальне управління стратегіями) робить її сильним претендентом на об'єднання професійних і роздрібних користувачів, відкриваючи шлях до масового впровадження в простір рестейкінгу.





Токени YND вже доступні на MEXC. Для торгівлі:





Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

У рядку пошуку введіть "YND" для доступу до спотової або фʼючерсної торгівлі.

Виберіть тип ордера, введіть кількість/ціну, а потім завершіть свою угоду.





Ви також можете перейти до сторінки MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у аірдроп-події YND та заробити додаткові винагороди!



