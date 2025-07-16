XRP зростає на тлі багатьох сприятливих факторів, відновлюючи домінування на ринку





Останнім часом ринок криптовалют зазнав вражаючого відновлення, а старі криптовалюти стали яскраво виділятися на тлі інших. Серед них особливо вражаючими були показники XRP. Згідно з даними MEXC, ціна XRP злетіла вище 1,6 $ досягнувши трьохрічного максимуму.









На відміну від мемкоїнів, які часто з'являються завдяки соціальному ажіотажу та демонструють високу волатильність, старі криптовалюти, такі як XRP , відвойовують свої позиції на крипторинку завдяки стабільному зростанню та міцній основі.





Це відродження не є безпідставним; воно є результатом поєднання переваг і можливостей, унікальних для XRP та подібних старих криптовалют. Сильний імпульс XRP відображає взаємодію цих факторів.









Після очікуваної зміни керівництва Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у тривалому судовому процесі проти Ripple з'явилися нові зрушення. З грудня 2020 року Ripple вів судову тяганину з SEC, яка звинуватила компанію в залученні 1,3 мільярда $ через незареєстрований продаж XRP як цінних паперів. Однак судові рішення все частіше ставали на бік Ripple, і в одному з них йдеться про те, що продаж XRP на вторинному ринку не є цінними паперами.





Нещодавно SEC спробувала оскаржити останнє рішення судді Аналізи Торрес на користь Ripple, але новина про відставку голови SEC Гері Генслера додала оптимізму на ринку. Інвестори очікують, що позови проти Ripple та подібних компаній можуть бути пом'якшені, врегульовані або навіть відкликані. Така потенційна зміна регуляторної позиції створює більш сприятливе середовище для відновлення XRP.









По мірі послаблення регуляторних обмежень, багато установ активно працюють над запуском ETF, пов'язаних з XRP, що ще більше зміцнює позиції XRP на ринку.





2 жовтня компанія Bitwise подала заявку S-1 до SEC на створення ETF на XRP після успішного запуску ETF на Bitcoin та Ethereum. Незабаром після цього, 8 жовтня, Canary Capital подала заявку на створення спотового ETF на XRP, використовуючи індекс CF Ripple CME для відстеження цін на XRP. 2 листопада 21Shares також подала заявку на створення ETF на XRP під назвою «21Shares Core XRP Trust». Ripple теж робить значні успіхи, оголосивши 26 листопада про запуск першого токенізованого фонду грошового ринку на XRP Ledger, токенізуючи 4,77 $ млрд ліквідності від свого партнера, компанії Abrdn.





Аналітик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт прогнозує, що до 2025 року нове керівництво SEC може зайняти більш відкриту позицію щодо криптовалют, що потенційно дозволить продуктам ETF включати функції стейкінгу. Такий розвиток подій зменшує занепокоєння щодо легітимності XRP, водночас сприяючи його інтеграції та визнанню в секторі криптофінансів.









Завдяки юридичному прогресу Ripple та покращенню регуляторного середовища, довіра ринку до XRP неухильно зростає. Інвестори роблять переоцінку внутрішньої вартості та виходять на ринок, що ще більше прискорює відновлення XRP.





XRP, Дані показують, що станом на 18 листопада тижневий обсяг торгівлі альткоїнами перевищив 300 млрд $ вперше з 2021 року, що свідчить про активність ринку та відновлення довіри інвесторів до старих криптовалют. Примітно, що на DOGE SOL та PEPE припало 60% цього обсягу, що привернуло значну увагу.













