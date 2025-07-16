Плутанина навколо ETF на ф'ючерси XRP: що сталося насправді та чому це важливо

Увечері 27 квітня заголовки на кшталт «ProShares отримала дозвіл SEC на три ETF на XRP » стрімко поширилися, викликавши ажіотаж на крипторинку. Формулювання — просто «ETF на XRP» — змусило багатьох помилково повірити, що у США схвалили перший спотовий ETF на альткоїн після нещодавніх запусків спотових ETF на BTC та ETH . Це призвело до короткочасного зростання ринкового оптимізму.









Але ажіотаж швидко згас. Згодом новину уточнили: ProShares запускає ETF на ф'ючерси XRP, а не спотові продукти. Хоч це й виявилося хибною тривогою, інцидент чітко показав, наскільки ринок готовий до спотового ETF на XRP — і наскільки чутливою залишається інвесторська довіра щодо регуляторних проривів.









ProShares запускає три ETF на ф'ючерси XRP, що базуються на контрактах, які торгуються на Чиказькій товарній біржі (CME), надаючи доступ через своп-угоди, а не через фактичне утримання токенів XRP.





Запуск цих ETF запланований на 30 квітня: Ultra XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 2x), Short XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 1x) та Ultra Short XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 2x). Ці інструменти дозволяють трейдерам спекулювати на русі ціни XRP — як у напрямку зростання, так і падіння — без необхідності володіти активом.













Запуск ETF від ProShares знаменує подальше розширення ринку деривативів на XRP. На відміну від спотових ETF, ф'ючерсні ETF відстежують цінову динаміку ф'ючерсних контрактів на XRP, а не самого активу. Це робить їх ідеальними для короткострокових трейдерів, інвесторів із використанням кредитного плеча та інституцій, які шукають хеджингові стратегії без ризиків зберігання активів. Завдяки зниженню бар'єрів для участі, ці ETF розширюють інструментарій для роботи з ціновими рухами XRP.









Поки США й надалі розмірковують над затвердженням спотового ETF на XRP, Бразилія вже зробила рішучий крок уперед. 25 квітня Hashdex запустила перший у світі спотовий ETF на XRP, який торгується під тікером XRPH11 на біржі B3 . Під управлінням Genial Investimentos ETF відстежує індекс базової ціни XRP від Nasdaq і розміщує щонайменше 95% своїх активів безпосередньо в XRP. Цей крок не лише надає бразильським інвесторам прямий і регульований доступ до ринку XRP, а й засвідчує зростаючу глобальну легітимність та інституційне визнання цього активу.













Хоча запуск ф'ючерсних ETF на XRP надає ринку більше можливостей для торгівлі, з точки зору середньо- та довгострокових потоків капіталу та інвестування в цінності, основна увага залишається зосередженою на остаточному затвердженні спотового ETF на XRP. Запровадження спотового ETF приверне традиційний інституційний капітал, що забезпечить додатковий приплив капіталу. Старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас заявив, що, незважаючи на те, що спотовий ETF на XRP ще не затверджений, шанси на те, що йому буде дано зелене світло, досить високі.













Однак отримати дозвіл регулятора буде нелегко. SEC зберігає обережну позицію щодо ринку криптовалют, особливо коли мова йде про спотові ETF. У минулому SEC неодноразово затримувала або відхиляла заявки на створення спотових ETF на Bitcoin та Ethereum . Для XRP регуляторні проблеми можуть бути ще складнішими. З одного боку, правовий статус XRP в США залишається незрозумілим, оскільки судова тяганина між Ripple і SEC все ще триває. З іншого боку, розмір ринку XRP та його ліквідність відносно менші, що може ускладнити виконання вимог SEC щодо ліквідності, прозорості та захисту інвесторів ETF.









Незважаючи на регуляторні перешкоди, багато компаній з управління активами вже почали позиціонувати себе на ринку спотових ETF на XRP. Окрім ProShares, такі фірми, як Grayscale, 21Shares та Bitwise також подали подібні заявки на створення спотових фондів. Участь цих компаній не тільки посилює конкуренцію на ринку, але й допомагає прискорити процес затвердження спотових ETF на XRP.









Затвердження та запуск спотового ETF на XRP матиме глибокі та широкомасштабні наслідки для ринку XRP. Це значно підвищило б ліквідність і прозорість, а також прискорило б інтеграцію активу у світову фінансову систему.





Пропонуючи регульовану, доступну точку входу для традиційних інвесторів, ETF спрямував би постійний потік капіталу в XRP, покращуючи глибину ринку та легкість торгівлі. Водночас структурна прозорість ETF змістила б фокус інвесторів на фундаментальні основи XRP, такі як корисність, впровадження та продуктивність мережі, а не лише на спекуляції. Зі збільшенням торгової активності, керованої ETF, визначення ціни стане більш ефективним, допомагаючи ринку краще відображати реальну динаміку попиту та пропозиції. Це, в свою чергу, зменшить волатильність, обмежить можливості для маніпуляцій і підтримає більш стабільне і стійке ринкове середовище.





Зрештою, затвердження спотового ETF на XRP стало б важливим кроком на шляху до глибшої інтеграції токена в традиційні фінанси, створюючи тісніші зв'язки між криптоактивами та ширшою фінансовою екосистемою.









Те, що починалося як хибне тлумачення новини, перетворилося на момент істини для XRP. Хоча ф'ючерсні ETF від ProShares спричинили певну плутанину, вони також підтвердили зростаючий інституційний інтерес до експозиції на XRP.





Втім, справжній приз — затверджений у США спотовий ETF на XRP — усе ще залишається недосяжним. Юридична невизначеність, обережність регуляторів і жорстка конкуренція між фондами означають, що шлях до мети буде складним.





Проте, зі зменшенням бар'єрів і зростанням інвесторського інтересу, ETF на XRP — як ф'ючерсні, так і спотові — мають усі шанси відіграти ключову роль у формуванні наступної хвилі злиття криптовалютного та традиційного фінансового світу.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією з питань інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших супутніх послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.















