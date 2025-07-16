Увечері 27 квітня заголовки на кшталт «ProShares отримала дозвіл SEC на три ETF на XRP» стрімко поширилися, викликавши ажіотаж на крипторинку. Формулювання — просто «ETF на XRP» — змусило багатьох помУвечері 27 квітня заголовки на кшталт «ProShares отримала дозвіл SEC на три ETF на XRP» стрімко поширилися, викликавши ажіотаж на крипторинку. Формулювання — просто «ETF на XRP» — змусило багатьох пом
Навчання/Learn/Рекомендоване/Плутанина н... це важливо

Плутанина навколо ETF на ф'ючерси XRP: що сталося насправді та чому це важливо

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Ripple
XRP$2.384-11.32%
Bitcoin
BTC$110,611.28-5.43%
Ethereum
ETH$3,726.94-7.25%
XRP Healthcare
XRPH$0.03696-6.38%

Увечері 27 квітня заголовки на кшталт «ProShares отримала дозвіл SEC на три ETF на XRP» стрімко поширилися, викликавши ажіотаж на крипторинку. Формулювання — просто «ETF на XRP» — змусило багатьох помилково повірити, що у США схвалили перший спотовий ETF на альткоїн після нещодавніх запусків спотових ETF на BTC та ETH. Це призвело до короткочасного зростання ринкового оптимізму.


Але ажіотаж швидко згас. Згодом новину уточнили: ProShares запускає ETF на ф'ючерси XRP, а не спотові продукти. Хоч це й виявилося хибною тривогою, інцидент чітко показав, наскільки ринок готовий до спотового ETF на XRP — і наскільки чутливою залишається інвесторська довіра щодо регуляторних проривів.

1. Що насправді запускає ProShares


ProShares запускає три ETF на ф'ючерси XRP, що базуються на контрактах, які торгуються на Чиказькій товарній біржі (CME), надаючи доступ через своп-угоди, а не через фактичне утримання токенів XRP.

Запуск цих ETF запланований на 30 квітня: Ultra XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 2x), Short XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 1x) та Ultra Short XRP ETF (що надає ф'ючерсні позиції XRP з кредитним плечем 2x). Ці інструменти дозволяють трейдерам спекулювати на русі ціни XRP — як у напрямку зростання, так і падіння — без необхідності володіти активом.

2. Розширення ринку деривативів на XRP: можливості та наслідки


2.1 Розширення та вплив деривативів на XRP


Запуск ETF від ProShares знаменує подальше розширення ринку деривативів на XRP. На відміну від спотових ETF, ф'ючерсні ETF відстежують цінову динаміку ф'ючерсних контрактів на XRP, а не самого активу. Це робить їх ідеальними для короткострокових трейдерів, інвесторів із використанням кредитного плеча та інституцій, які шукають хеджингові стратегії без ризиків зберігання активів. Завдяки зниженню бар'єрів для участі, ці ETF розширюють інструментарій для роботи з ціновими рухами XRP.

2.2 Бразилія виходить уперед: перший у світі спотовий ETF на XRP


Поки США й надалі розмірковують над затвердженням спотового ETF на XRP, Бразилія вже зробила рішучий крок уперед. 25 квітня Hashdex запустила перший у світі спотовий ETF на XRP, який торгується під тікером XRPH11 на біржі B3. Під управлінням Genial Investimentos ETF відстежує індекс базової ціни XRP від Nasdaq і розміщує щонайменше 95% своїх активів безпосередньо в XRP. Цей крок не лише надає бразильським інвесторам прямий і регульований доступ до ринку XRP, а й засвідчує зростаючу глобальну легітимність та інституційне визнання цього активу.

3. Затвердження спотового ETF на XRP: попереду ще багато роботи


3.1 Очікування ринку щодо спотового ETF на XRP


Хоча запуск ф'ючерсних ETF на XRP надає ринку більше можливостей для торгівлі, з точки зору середньо- та довгострокових потоків капіталу та інвестування в цінності, основна увага залишається зосередженою на остаточному затвердженні спотового ETF на XRP. Запровадження спотового ETF приверне традиційний інституційний капітал, що забезпечить додатковий приплив капіталу. Старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас заявив, що, незважаючи на те, що спотовий ETF на XRP ще не затверджений, шанси на те, що йому буде дано зелене світло, досить високі.


3.2 Регуляторні виклики


Однак отримати дозвіл регулятора буде нелегко. SEC зберігає обережну позицію щодо ринку криптовалют, особливо коли мова йде про спотові ETF. У минулому SEC неодноразово затримувала або відхиляла заявки на створення спотових ETF на Bitcoin та Ethereum. Для XRP регуляторні проблеми можуть бути ще складнішими. З одного боку, правовий статус XRP в США залишається незрозумілим, оскільки судова тяганина між Ripple і SEC все ще триває. З іншого боку, розмір ринку XRP та його ліквідність відносно менші, що може ускладнити виконання вимог SEC щодо ліквідності, прозорості та захисту інвесторів ETF.

3.3 Перегони керуючих активами


Незважаючи на регуляторні перешкоди, багато компаній з управління активами вже почали позиціонувати себе на ринку спотових ETF на XRP. Окрім ProShares, такі фірми, як Grayscale, 21Shares та Bitwise також подали подібні заявки на створення спотових фондів. Участь цих компаній не тільки посилює конкуренцію на ринку, але й допомагає прискорити процес затвердження спотових ETF на XRP.

4. Довгостроковий вплив спотового ETF на XRP на ринок


Затвердження та запуск спотового ETF на XRP матиме глибокі та широкомасштабні наслідки для ринку XRP. Це значно підвищило б ліквідність і прозорість, а також прискорило б інтеграцію активу у світову фінансову систему.

Пропонуючи регульовану, доступну точку входу для традиційних інвесторів, ETF спрямував би постійний потік капіталу в XRP, покращуючи глибину ринку та легкість торгівлі. Водночас структурна прозорість ETF змістила б фокус інвесторів на фундаментальні основи XRP, такі як корисність, впровадження та продуктивність мережі, а не лише на спекуляції. Зі збільшенням торгової активності, керованої ETF, визначення ціни стане більш ефективним, допомагаючи ринку краще відображати реальну динаміку попиту та пропозиції. Це, в свою чергу, зменшить волатильність, обмежить можливості для маніпуляцій і підтримає більш стабільне і стійке ринкове середовище.

Зрештою, затвердження спотового ETF на XRP стало б важливим кроком на шляху до глибшої інтеграції токена в традиційні фінанси, створюючи тісніші зв'язки між криптоактивами та ширшою фінансовою екосистемою.

5. Заключні думки: майбутнє, сповнене обіцянок і викликів


Те, що починалося як хибне тлумачення новини, перетворилося на момент істини для XRP. Хоча ф'ючерсні ETF від ProShares спричинили певну плутанину, вони також підтвердили зростаючий інституційний інтерес до експозиції на XRP.

Втім, справжній приз — затверджений у США спотовий ETF на XRP — усе ще залишається недосяжним. Юридична невизначеність, обережність регуляторів і жорстка конкуренція між фондами означають, що шлях до мети буде складним.

Проте, зі зменшенням бар'єрів і зростанням інвесторського інтересу, ETF на XRP — як ф'ючерсні, так і спотові — мають усі шанси відіграти ключову роль у формуванні наступної хвилі злиття криптовалютного та традиційного фінансового світу.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією з питань інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших супутніх послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.




Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT