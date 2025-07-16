На крипторинку, що постійно змінюється, кожна нова концепція має потенціал стати наступною "гарячою точкою" ринку. Озираючись назад, від "Літа DeFi" до "Літа NFT & GameFi" і "Метавсесвіту", кожна концНа крипторинку, що постійно змінюється, кожна нова концепція має потенціал стати наступною "гарячою точкою" ринку. Озираючись назад, від "Літа DeFi" до "Літа NFT & GameFi" і "Метавсесвіту", кожна конц
Навчання/Learn/Рекомендоване/Чи стане De...у капіталу?

Чи стане DePIN наступним великим проривом на тлі ентузіазму капіталу?

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
DeFi
DEFI$0.001381-12.87%
NFT
NFT$0.0000004192-2.01%
ZeroLend
ZERO$0.00002739-16.11%
peaq network
PEAQ$0.08244-21.41%

На крипторинку, що постійно змінюється, кожна нова концепція має потенціал стати наступною "гарячою точкою" ринку. Озираючись назад, від "Літа DeFi" до "Літа NFT & GameFi" і "Метавсесвіту", кожна концепція вплинула на ландшафт криптовалютного ринку. В останні роки "DePIN" поступово опинився в центрі уваги, залучаючи приплив капіталу та зацікавленості. Дослідницький звіт Messari сміливо прогнозує, що до 2028 року обсяг ринку DePIN може сягнути 3,5 трильйонів $.

Тож, маючи такі широкі ринкові перспективи, чи може DePIN стати наступним великим проривом на криптовалютному ринку? Це, безсумнівно, питання, за яким уважно стежать багато інвесторів і професіоналів галузі.

Поточний стан розвитку DePIN

DePIN, або децентралізовані мережі фізичної інфраструктури, — це новий тип мережевої моделі, що використовує технологію блокчейн для стимулювання користувачів до спільного використання та управління фізичною інфраструктурою. DePIN охоплює кілька сфер, включаючи обчислення, зберігання, мережі, датчики та енергетику. Мета — підвищити ефективність використання ресурсів, знизити операційні витрати і сприяти технологічним інноваціям за допомогою децентралізованого підходу.

Наразі сектор DePIN вже сформувався, а його загальна ринкова капіталізація наближається до 21,23 мільярдів $, що на 17,1% більше, ніж на початку року. Згідно з даними DePINscan, станом на серпень існує приблизно 276 проєктів, пов'язаних з DePIN, які в основному поділяються на такі сфери, як штучний інтелект, бездротовий зв'язок, енергетика, послуги, датчики, дані та обчислювальна техніка. Більше того, конкурентний ландшафт DePIN демонструє чіткий ефект лідера: на 10 найбільших проєктів припадає близько 80,5% ринкової капіталізації, що сягає 17,08 мільярдів $.


Приплив капіталу: рушійна сила розвитку ринку DePIN

Цього року венчурні інвестиції в проєкти DePIN значно пожвавилися. Великі інвестиційні установи створили великі фонди для DePIN, такі як фонд Borderless Capital у розмірі 100 мільйонів $, спільний фонд Hodler Investments і Gewan Holding у розмірі 500 мільйонів $, а також фонд Bitrue Ventures у розмірі 40 мільйонів $. Тим часом, фонд SOLLONG Foundation, Lemniscap та інші також оголосили про свої плани фінансування, спрямовані на підтримку проєктів DePIN і Web3 на ранніх стадіях.

Завдяки притоку капіталу ринок DePIN переживає фазу стрімкого зростання. Цей потужний приплив капіталу спричинив появу багатьох нових зірок DePIN, серед яких Project Zero в секторі відновлюваної енергетики, який отримав фінансування в розмірі 12 мільйонів $, мережа відстеження польотів Wingbits, яка залучила 3,5 мільйони $ початкового фінансування, а також такі проєкти, як Andrena у мережі Solana і Daylight у мережі Base, які зібрали 18 мільйонів $ і 9 мільйонів $ відповідно. Крім того, такі проєкти, як Verida, Peaq і Blockless, також досягли стрімкого зростання завдяки численним раундам фінансування, загальна сума яких сягає десятків мільйонів доларів.

Чому DePIN привертає стільки уваги та очікувань?

Причина, по якій DePIN привернув до себе широку увагу та очікування, полягає в інноваційній інтеграції механізмів криптовалютного стимулювання, децентралізованої архітектури та моделей управління, орієнтованих на спільноту. Це призвело до кардинальних змін у фінансуванні, функціонуванні та управлінні традиційною інфраструктурою.

  • DePIN з його унікальним механізмом криптовалютного стимулювання відкриває більш ефективний і гнучкий шлях для розподілу капіталу в капіталомістких і складних в обслуговуванні інфраструктурних проєктах. Працюючи децентралізовано, DePIN може позбутися залежності від традиційних моделей фінансування, дозволяючи гнучко мобілізувати та оптимізувати розподіл ресурсів. Це, в свою чергу, сприяє створенню більш конкурентоспроможних послуг і продуктів, задовольняючи нагальну потребу суспільства в ефективній та зручній інфраструктурі.
  • Мережа DePIN будує розподілену систему з високим ступенем резервування, підвищуючи стабільність і надійність за рахунок децентралізації даних і сервісів на декількох нодах. Така конструкція гарантує, що навіть у разі виходу з ладу одного нода або мережевих коливань, вся мережа може продовжувати працювати безперебійно, забезпечуючи надійну гарантію стабільної роботи інфраструктури.
  • DePIN застосовує підхід до управління, орієнтований на спільноту, надаючи місцевим спільнотам право безпосередньої участі в управлінні мережею, що дозволяє тісно узгоджувати рішення щодо розподілу ресурсів та технічного обслуговування з низовими та практичними потребами. Ця модель управління під керівництвом спільноти надає нову енергію та імпульс управлінню та експлуатації інфраструктури, забезпечуючи цінну інформацію та натхнення для майбутнього міського управління та громадських послуг.

Заключні висновки

Хоча DePIN став свідком припливу капіталу, ми також повинні враховувати невизначеності, з якими він стикається. Рейтингове агентство Moody's у своєму звіті підкреслило, що широке впровадження DePIN може зіткнутися зі значними проблемами, такими як правове регулювання, питання інтероперабельності та ризики кібербезпеки.

У цьому контексті MEXC чітко усвідомлює значний інтерес і потенційний попит на сектор DePIN. Біржа MEXC не тільки включила до списку різноманітні проєкти DePIN, але й створила спеціальний розділ, присвячений DePIN, що надає інвесторам більш різноманітні торгові можливості. Крім того, MEXC запровадила наднизькі комісії за торгівлю, що знижує витрати користувачів на торгівлю.


Ринок DePIN, підживлюваний значним інтересом з боку капіталу, демонструє величезний потенціал і життєздатність. Що стосується того, чи дійсно DePIN може стати наступним великим центром і проривом на ринку, MEXC буде підтримувати високий рівень уваги і уважно стежити за кожним його кроком у розвитку.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT