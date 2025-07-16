Чи стане DePIN наступним великим проривом на тлі ентузіазму капіталу?

На крипторинку, що постійно змінюється, кожна нова концепція має потенціал стати наступною "гарячою точкою" ринку. Озираючись назад, від "Літа DeFi" до "Літа NFT & GameFi" і "Метавсесвіту", кожна концепція вплинула на ландшафт криптовалютного ринку. В останні роки "DePIN" поступово опинився в центрі уваги, залучаючи приплив капіталу та зацікавленості. Дослідницький звіт Messari сміливо прогнозує, що до 2028 року обсяг ринку DePIN може сягнути 3,5 трильйонів $.





Тож, маючи такі широкі ринкові перспективи, чи може DePIN стати наступним великим проривом на криптовалютному ринку? Це, безсумнівно, питання, за яким уважно стежать багато інвесторів і професіоналів галузі.





DePIN, або децентралізовані мережі фізичної інфраструктури, — це новий тип мережевої моделі, що використовує технологію блокчейн для стимулювання користувачів до спільного використання та управління фізичною інфраструктурою. DePIN охоплює кілька сфер, включаючи обчислення, зберігання, мережі, датчики та енергетику. Мета — підвищити ефективність використання ресурсів, знизити операційні витрати і сприяти технологічним інноваціям за допомогою децентралізованого підходу.





Наразі сектор DePIN вже сформувався, а його загальна ринкова капіталізація наближається до 21,23 мільярдів $, що на 17,1% більше, ніж на початку року. Згідно з даними DePINscan, станом на серпень існує приблизно 276 проєктів, пов'язаних з DePIN, які в основному поділяються на такі сфери, як штучний інтелект, бездротовий зв'язок, енергетика, послуги, датчики, дані та обчислювальна техніка. Більше того, конкурентний ландшафт DePIN демонструє чіткий ефект лідера: на 10 найбільших проєктів припадає близько 80,5% ринкової капіталізації, що сягає 17,08 мільярдів $.









Цього року венчурні інвестиції в проєкти DePIN значно пожвавилися. Великі інвестиційні установи створили великі фонди для DePIN, такі як фонд Borderless Capital у розмірі 100 мільйонів $, спільний фонд Hodler Investments і Gewan Holding у розмірі 500 мільйонів $, а також фонд Bitrue Ventures у розмірі 40 мільйонів $. Тим часом, фонд SOLLONG Foundation, Lemniscap та інші також оголосили про свої плани фінансування, спрямовані на підтримку проєктів DePIN і Web3 на ранніх стадіях.





Завдяки притоку капіталу ринок DePIN переживає фазу стрімкого зростання. Цей потужний приплив капіталу спричинив появу багатьох нових зірок DePIN, серед яких Project Zero в секторі відновлюваної енергетики, який отримав фінансування в розмірі 12 мільйонів $, мережа відстеження польотів Wingbits, яка залучила 3,5 мільйони $ початкового фінансування, а також такі проєкти, як Andrena у мережі Solana і Daylight у мережі Base, які зібрали 18 мільйонів $ і 9 мільйонів $ відповідно. Крім того, такі проєкти, як Verida, Peaq і Blockless, також досягли стрімкого зростання завдяки численним раундам фінансування, загальна сума яких сягає десятків мільйонів доларів.





Причина, по якій DePIN привернув до себе широку увагу та очікування, полягає в інноваційній інтеграції механізмів криптовалютного стимулювання, децентралізованої архітектури та моделей управління, орієнтованих на спільноту. Це призвело до кардинальних змін у фінансуванні, функціонуванні та управлінні традиційною інфраструктурою.





DePIN з його унікальним механізмом криптовалютного стимулювання відкриває більш ефективний і гнучкий шлях для розподілу капіталу в капіталомістких і складних в обслуговуванні інфраструктурних проєктах. Працюючи децентралізовано, DePIN може позбутися залежності від традиційних моделей фінансування, дозволяючи гнучко мобілізувати та оптимізувати розподіл ресурсів. Це, в свою чергу, сприяє створенню більш конкурентоспроможних послуг і продуктів, задовольняючи нагальну потребу суспільства в ефективній та зручній інфраструктурі.

Мережа DePIN будує розподілену систему з високим ступенем резервування, підвищуючи стабільність і надійність за рахунок децентралізації даних і сервісів на декількох нодах. Така конструкція гарантує, що навіть у разі виходу з ладу одного нода або мережевих коливань, вся мережа може продовжувати працювати безперебійно, забезпечуючи надійну гарантію стабільної роботи інфраструктури.

DePIN застосовує підхід до управління, орієнтований на спільноту, надаючи місцевим спільнотам право безпосередньої участі в управлінні мережею, що дозволяє тісно узгоджувати рішення щодо розподілу ресурсів та технічного обслуговування з низовими та практичними потребами. Ця модель управління під керівництвом спільноти надає нову енергію та імпульс управлінню та експлуатації інфраструктури, забезпечуючи цінну інформацію та натхнення для майбутнього міського управління та громадських послуг.





Хоча DePIN став свідком припливу капіталу, ми також повинні враховувати невизначеності, з якими він стикається. Рейтингове агентство Moody's у своєму звіті підкреслило, що широке впровадження DePIN може зіткнутися зі значними проблемами, такими як правове регулювання, питання інтероперабельності та ризики кібербезпеки.





У цьому контексті MEXC чітко усвідомлює значний інтерес і потенційний попит на сектор DePIN. Біржа MEXC не тільки включила до списку різноманітні проєкти DePIN, але й створила спеціальний розділ, присвячений DePIN, що надає інвесторам більш різноманітні торгові можливості. Крім того, MEXC запровадила наднизькі комісії за торгівлю, що знижує витрати користувачів на торгівлю.









Ринок DePIN, підживлюваний значним інтересом з боку капіталу, демонструє величезний потенціал і життєздатність. Що стосується того, чи дійсно DePIN може стати наступним великим центром і проривом на ринку, MEXC буде підтримувати високий рівень уваги і уважно стежити за кожним його кроком у розвитку.





Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.