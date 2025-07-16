Чому MEXC є найбезпечнішим вибором для трейдерів





Через можливості отримання величезних прибутків, слабке регулювання та анонімність ринок криптовалют рясніє шахрайством. Користувачі криптовалют повинні залишатися пильними, ретельно оцінювати інвестиційні проєкти, уникати сліпого слідування трендам і підвищувати свою обізнаність про ризики та навички розпізнавання інформації, щоб зменшити потенційні ризики шахрайства.









Фішингові вебсайти: це підроблені вебсайти, замасковані під легальні біржі або гаманці, які заманюють користувачів ввести особисту інформацію або приватні ключі, що призводить до крадіжки активів.





Pump and Dump: поширення неправдивої інформації або маніпулювання ринком з метою штучного завищення ціни криптовалюти, а потім її розпродаж на піку, що призводить до збитків для інших інвесторів.





Підроблені ICO-проєкти: шахрайські проєкти ICO можуть обіцяти високу прибутковість, щоб привабити інвесторів, але зрештою зникають або не виконують своїх обіцянок.





Підроблені торгові платформи: деякі підроблені торгові платформи обманом змушують користувачів здійснювати депозити криптовалют, а потім відмовляють у знятті коштів або несподівано зникають.





Шахрайство з аірдропами: ці шахрайські схеми стверджують, що розповсюджують безплатну криптовалюту за допомогою аірдропів, обманом змушуючи користувачів надавати особисту інформацію або сплачувати комісію, а потім викрадають їхні гроші.





Лістинг фальшивих монет: деякі біржі можуть здійснювати лістинг фальшивих або низькоцінних криптовалют, маніпулюючи ринковими цінами для отримання прибутку коштом інвесторів.





Шахрайство в соціальних мережах: шахраї використовують соціальні мережі або застосунки для листування, щоб видавати себе за знайомих людей або експертів, переконуючи інвесторів переказати гроші або надати особисту інформацію.









Враховуючи широке розповсюдження криптовалютного шахрайства, вибір надійної торгової платформи має вирішальне значення. Зверніть увагу на наступні фактори:





Безпека: переконайтеся, що платформа має необхідні заходи безпеки, як-от двофакторна аутентифікація (2FA), для захисту активів користувачів. Перевірте, чи була у платформи історія серйозних інцидентів, пов'язаних з безпекою.





Відповідність та регулювання: переконайтеся, що платформа працює відповідно до законодавства своєї юрисдикції й знаходиться під наглядом регуляційних органів.





Обсяг торгівлі та ліквідність: вибирайте платформи з хорошим обсягом торгівлі та ліквідністю, щоб полегшити безперешкодну купівлю та продаж криптовалют і уникнути прослизання.





Підтримка користувачів: перевірте якість і оперативність служби підтримки користувачів платформи, щоб забезпечити своєчасну допомогу в разі виникнення проблем.





Комісії: необхідно розуміти структуру комісій, включаючи комісії за торгівлю та комісії за здійснення депозиту/зняття коштів, щоб уникнути надмірних витрат на торгівлю.





Користувацький досвід: обирайте платформи зі зручним інтерфейсом, який забезпечує безперебійний і зрозумілий процес торгівлі.





Підтримка активів: переконайтеся, що платформа підтримує криптовалюти, які вас цікавлять, і пропонує необхідні торгові пари.









Як одна з найпопулярніших платформ для торгівлі, MEXC приділяє особливу увагу безпеці активів користувачів. Щоб гарантувати безпечне, стабільне та зручне для користувача торгове середовище, MEXC впровадила наступні заходи:





3.1 Гарантія безпеки: з моменту свого заснування MEXC ніколи не стикалася з серйозними інцидентами безпеки і впроваджує різні заходи безпеки для захисту активів користувачів.





Безпека акаунту: надає 2FA, включаючи надає 2FA, включаючи аутентифікацію Google , верифікацію за допомогою електронної пошти та номера телефону. Крім того, користувачі можуть прив'язати сторонні акаунти, такі як Google, Apple, MetaMask і Telegram, для посилення безпеки.





Розширені налаштування безпеки: , які надсилаються в електронних листах для запобігання фішингових атак. включає антифішингові коди , які надсилаються в електронних листах для запобігання фішингових атак.





Налаштування зняття коштів: дозволяє користувачам створювати дозволяє користувачам створювати білий список адрес зняття , щоб запобігти переказам на невідомі акаунти.





3.2 Безпека та відповідність вимогам: MEXC працює по всьому світу на різних континентах і в різних юрисдикціях, і регулюється безпосередньо або через дочірні компанії деякими з найвідоміших юрисдикцій.





3.3 Відмінний досвід торгівлі: що стосується сервісу, MEXC надає локалізовану мовну підтримку для користувачів з різних країн, має місцеві що стосується сервісу, MEXC надає локалізовану мовну підтримку для користувачів з різних країн, має місцеві канали в соціальних мережах і пропонує цілодобову підтримку клієнтів для своєчасної допомоги.





Що стосується продуктів, то MEXC пропонує найкращі в галузі послуги з торгівлі, серед яких:





Найнижчі комісії за торгівлю, що знижує витрати на транзакції для користувачів.

Найвища швидкість лістингу токенів і широкий вибір з понад 3000 спотових торгових пар і 600 ф'ючерсних торгових пар.

Найвища ліквідність у світі, що призводить до менших спредів і швидших транзакцій, гарантуючи безпеку та вигоду для інвесторів.

Найвищі заробітки від подій MX з аірдропами, що дозволяє користувачам отримувати більше прибутку.

Найнижчі комісії за перекази, що заощаджує витрати користувачів.





З моменту свого заснування MEXC завжди надає пріоритет задоволенню потреб користувачів та командній співпраці. MEXC запрошує вас розпочати свою криптовалютну подорож разом з нами, пропонуючи надійну підтримку протягом усього вашого досвіду роботи з криптовалютою.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.