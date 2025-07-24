Строк дії у ф'ючерсній торгівлі





У торгівлі ф’ючерсами на MEXC доступні п’ять типів ордерів: ① Лімітний ордер ② Маркет ордер ③ Тригерний ордер ④ Трейлінг-стоп ордер ⑤ Ордер "Тільки розміщення". Для лімітних, маркет та тригерних ордерів можна встановити строк дії. Строк дії (Time in Force) означає тривалість, протягом якої ваш ордер залишається дійсним до його виконання, і ви можете вибрати цей строк на основі часових параметрів.









При створенні лімітного ордеру можна вибрати один із трьох видів строку дії: GTC, IOC, FOK.





GTC (Good-Til-Canceled): цей вид ордеру залишатиметься в силі до повного виконання або скасування.





IOC (Immediate-Or-Cancel): якщо такий ордер не може бути негайно виконаний за вказаною ціною, невиконану частину буде скасовано.





FOK (Fill Or Kill): якщо ордер не виконано повністю, цей ордер негайно анулюється в повному обсязі.









Як правило, маркет ордери виконуються негайно, але також можна вибрати ордери MTL (Market-to-Limit).





MTL (Market-to-Limit): такий ордер подається як маркет ордер і виконується за поточною найкращою ринковою ціною. Якщо ордер виконується лише частково, то залишена частина скасовується, і подається лімітний ордер за тією самою ціною, що і виконана частина.









При створенні тригерного ордеру можна вибрати один із трьох видів строку дії: 24 години, 7 днів і довгострокова дія.





24-годинний строк дії: ваш тригерний ордер буде дійсним протягом 24 годин і стане недійсним після цього періоду.





7-денний строк дії: ваш тригерний ордер буде дійсним протягом 7 днів і стане недійсним після цього періоду.





Довгостроковий строк дії: ваш тригерний ордер залишається дійсним, доки він не буде виконаний або скасований вручну.





Попередження про ризики: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



