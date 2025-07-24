У торгівлі ф’ючерсами на MEXC доступні п’ять типів ордерів: ① Лімітний ордер ② Маркет ордер ③ Тригерний ордер ④ Трейлінг-стоп ордер ⑤ Ордер "Тільки розміщення". Для лімітних, маркет та тригерних ордерУ торгівлі ф’ючерсами на MEXC доступні п’ять типів ордерів: ① Лімітний ордер ② Маркет ордер ③ Тригерний ордер ④ Трейлінг-стоп ордер ⑤ Ордер "Тільки розміщення". Для лімітних, маркет та тригерних ордер
Строк дії у ф'ючерсній торгівлі

24 липня 2025
У торгівлі ф’ючерсами на MEXC доступні п’ять типів ордерів: ① Лімітний ордер ② Маркет ордер ③ Тригерний ордер ④ Трейлінг-стоп ордер ⑤ Ордер "Тільки розміщення". Для лімітних, маркет та тригерних ордерів можна встановити строк дії. Строк дії (Time in Force) означає тривалість, протягом якої ваш ордер залишається дійсним до його виконання, і ви можете вибрати цей строк на основі часових параметрів.

1. Лімітний ордер


При створенні лімітного ордеру можна вибрати один із трьох видів строку дії: GTC, IOC, FOK.

GTC (Good-Til-Canceled): цей вид ордеру залишатиметься в силі до повного виконання або скасування.

IOC (Immediate-Or-Cancel): якщо такий ордер не може бути негайно виконаний за вказаною ціною, невиконану частину буде скасовано.

FOK (Fill Or Kill): якщо ордер не виконано повністю, цей ордер негайно анулюється в повному обсязі.

2. Маркет ордер


Як правило, маркет ордери виконуються негайно, але також можна вибрати ордери MTL (Market-to-Limit).

MTL (Market-to-Limit): такий ордер подається як маркет ордер і виконується за поточною найкращою ринковою ціною. Якщо ордер виконується лише частково, то залишена частина скасовується, і подається лімітний ордер за тією самою ціною, що і виконана частина.

3. Тригерний ордер


При створенні тригерного ордеру можна вибрати один із трьох видів строку дії: 24 години, 7 днів і довгострокова дія.

24-годинний строк дії: ваш тригерний ордер буде дійсним протягом 24 годин і стане недійсним після цього періоду.

7-денний строк дії: ваш тригерний ордер буде дійсним протягом 7 днів і стане недійсним після цього періоду.

Довгостроковий строк дії: ваш тригерний ордер залишається дійсним, доки він не буде виконаний або скасований вручну.


