Мемкоїни стали унікальним явищем на ринку криптовалют, об'єднавши інтернет-культуру з фінансовими технологіями та привернувши до себе широку увагу. Нещодавно PAIN, мем-проєкт, натхненний персонажем інМемкоїни стали унікальним явищем на ринку криптовалют, об'єднавши інтернет-культуру з фінансовими технологіями та привернувши до себе широку увагу. Нещодавно PAIN, мем-проєкт, натхненний персонажем ін
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Чому мемкої...в інтернеті

Чому мемкоїн PAIN став вірусним? 80% відшкодування, просування знаменитостями й шаленство мемів в інтернеті

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Популярні події
PAIN
PAIN$1.1941-13.78%
HAROLD
HAROLD$0.00279-20.78%
GAG Token
GAG$0.006428-0.17%
Solana
SOL$177.16-14.39%
BOOK OF MEME
BOME$0.0010069-31.63%

Мемкоїни стали унікальним явищем на ринку криптовалют, об'єднавши інтернет-культуру з фінансовими технологіями та привернувши до себе широку увагу. Нещодавно PAIN, мем-проєкт, натхненний персонажем інтернет-мему "Гарольде, приховай біль (ориг. Hide the Pain Harold)", викликав широкий інтерес на ринку. У цій статті ми зануримося у витоки, результати передпродажу, виклики та майбутній потенціал PAIN.

Витоки PAIN: дослідження мемів у криптовалюті


Створення PAIN багато в чому завдячує угорському інженеру Андрашу Іштвану Арато, чия подорож у світі мемів розпочалася близько 2010 року, коли він взяв участь в аматорській фотосесії. Ці зображення були придбані фотосайтом і використані в комерційних цілях. З часом одне конкретне зображення Арато, на якому він демонструє усміхнений вираз обличчя з ноткою гіркоти, здобуло світову популярність. Цей образ став знаковим для мему "Гарольде, приховай біль", широко визнаного символом вимушеної посмішки та прихованого розчарування. У 2025 році Арато об'єднався з командою Memeland, щоб запустити PAIN, перетворивши вірусний мем на криптовалютний проєкт.


Ефект знаменитостей: ключ до розширення впливу


Успіх токена PAIN неможливо відокремити від рушійної сили впливу знаменитостей. Окрім активного просування самим Андрашем Іштвана Аратом, проєкт також привернув увагу інших відомих особистостей. Наприклад, у жовтні 2024 року Арато сфотографувався зі засновником Binance Чанпен Чжао (CZ) під час Binance Blockchain Week. Це фото стало вірусним у соціальних мережах, привернувши більше уваги до PAIN.

Ба більше, підтримка від студії Memeland значно посилила вплив PAIN. Memeland часто просувала PAIN через свої офіційні канали, розширюючи охоплення токена. Крім того, засновник 9GAG Рей Чан опосередковано підтримував PAIN через Memeland. На різних заходах він підкреслював синергію між культурою мемів і технологією блокчейн, використовуючи гумор для підтримки проєкту.


Феномен передпродажу: безпрецедентний успіх


Передпродаж PAIN привернув увагу численних інвесторів, ставши визначною віхою на крипторинку. Всього за 48 годин проєкт зібрав близько 185 976 SOL (приблизно 38 млн $), значно перевершивши інші популярні мемкоїни, такі як SLERF (близько 10 млн $) і BOME (близько 1,8 млн $), збільшивши загальну суму в 3,8 раза й у 21 раз відповідно. Цей показник встановив новий рекорд на ринку мемкоїнів, підкресливши привабливість мем-культури й ентузіазм ринку щодо PAIN.

Намагаючись зміцнити довіру всередині спільноти, команда PAIN оголосила про масштабний план відшкодування коштів. Попри залучення значного капіталу, команда вирішила повернути учасникам 80% зібраної суми, залишивши лише 20% на важливі потреби проєкту, такі як забезпечення ліквідності, запуск платформи та потенційні комісії за лістинг. Цей крок був розцінений як ознака відданості проєкту спільноті, що демонструє надзвичайно прозорий підхід. На відміну від багатьох мем-проєктів, які просто збирають кошти й запускаються, стратегія PAIN, орієнтована на спільноту, значно підвищила довіру до проєкту та покращила його репутацію.

Висновок: модель мемкоїна, керована спільнотою


Поява PAIN означає глибшу інтеграцію культури мемів з криптовалютою і технологією блокчейн. Завдяки глобальному впливу "Гарольде, приховай біль", PAIN забезпечив собі міцну позицію на ринку мемкоїнів. Його прозорий підхід, особливо щодо відшкодування 80% зібраних коштів, демонструє відповідальне ставлення до спільноти, створюючи міцну репутацію на ринку, який часто загрожує шахрайством і спекуляціями.

У майбутньому успіх PAIN залежатиме не лише від його нинішньої популярності. Команда проєкту повинна продовжувати впроваджувати інновації та досліджувати практичні кейси використання, щоб підвищити цінність токена. Крім того, важливим завданням буде підтримка довгострокової привабливості культури, заснованої на мемах.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Події MEXC Ф'ючерси: повний посібник із максимізації винагород під час торгівлі

Події MEXC Ф'ючерси: повний посібник із максимізації винагород під час торгівлі

У конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. Плат

Оновлені правила щодо коефіцієнтів для подій Kickstarter та Launchpool!

Оновлені правила щодо коефіцієнтів для подій Kickstarter та Launchpool!

Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks

MEXC Win: турнір з ф'ючерсної торгівлі стартує з призовим пулом у 10 000 000 USDT

MEXC Win: турнір з ф'ючерсної торгівлі стартує з призовим пулом у 10 000 000 USDT

Платформа MEXC щойно запустила найновіший турнір MEXC Win з ф'ючерсної торгівлі — і він обіцяє стати найбільшим командним ф'ючерсним змаганням року! З призовим пулом у 10 000 000 USDT та неймовірним г

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT