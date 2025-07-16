Чому мемкоїн PAIN став вірусним? 80% відшкодування, просування знаменитостями й шаленство мемів в інтернеті





Мемкоїни стали унікальним явищем на ринку криптовалют, об'єднавши інтернет-культуру з фінансовими технологіями та привернувши до себе широку увагу. Нещодавно PAIN, мем-проєкт, натхненний персонажем інтернет-мему "Гарольде, приховай біль (ориг. Hide the Pain Harold)", викликав широкий інтерес на ринку. У цій статті ми зануримося у витоки, результати передпродажу, виклики та майбутній потенціал PAIN.









Створення PAIN багато в чому завдячує угорському інженеру Андрашу Іштвану Арато, чия подорож у світі мемів розпочалася близько 2010 року, коли він взяв участь в аматорській фотосесії. Ці зображення були придбані фотосайтом і використані в комерційних цілях. З часом одне конкретне зображення Арато, на якому він демонструє усміхнений вираз обличчя з ноткою гіркоти, здобуло світову популярність. Цей образ став знаковим для мему "Гарольде, приховай біль", широко визнаного символом вимушеної посмішки та прихованого розчарування. У 2025 році Арато об'єднався з командою Memeland, щоб запустити PAIN, перетворивши вірусний мем на криптовалютний проєкт.













Успіх токена PAIN неможливо відокремити від рушійної сили впливу знаменитостей. Окрім активного просування самим Андрашем Іштвана Аратом, проєкт також привернув увагу інших відомих особистостей. Наприклад, у жовтні 2024 року Арато сфотографувався зі засновником Binance Чанпен Чжао (CZ) під час Binance Blockchain Week. Це фото стало вірусним у соціальних мережах, привернувши більше уваги до PAIN.





Ба більше, підтримка від студії Memeland значно посилила вплив PAIN. Memeland часто просувала PAIN через свої офіційні канали, розширюючи охоплення токена. Крім того, засновник 9GAG Рей Чан опосередковано підтримував PAIN через Memeland. На різних заходах він підкреслював синергію між культурою мемів і технологією блокчейн, використовуючи гумор для підтримки проєкту.













Передпродаж PAIN привернув увагу численних інвесторів, ставши визначною віхою на крипторинку. Всього за 48 годин проєкт зібрав близько 185 976 SOL (приблизно 38 млн $), значно перевершивши інші популярні мемкоїни, такі як SLERF (близько 10 млн $) і BOME (близько 1,8 млн $), збільшивши загальну суму в 3,8 раза й у 21 раз відповідно. Цей показник встановив новий рекорд на ринку мемкоїнів, підкресливши привабливість мем-культури й ентузіазм ринку щодо PAIN.





Намагаючись зміцнити довіру всередині спільноти, команда PAIN оголосила про масштабний план відшкодування коштів. Попри залучення значного капіталу, команда вирішила повернути учасникам 80% зібраної суми, залишивши лише 20% на важливі потреби проєкту, такі як забезпечення ліквідності, запуск платформи та потенційні комісії за лістинг. Цей крок був розцінений як ознака відданості проєкту спільноті, що демонструє надзвичайно прозорий підхід. На відміну від багатьох мем-проєктів, які просто збирають кошти й запускаються, стратегія PAIN, орієнтована на спільноту, значно підвищила довіру до проєкту та покращила його репутацію.









Поява PAIN означає глибшу інтеграцію культури мемів з криптовалютою і технологією блокчейн. Завдяки глобальному впливу "Гарольде, приховай біль", PAIN забезпечив собі міцну позицію на ринку мемкоїнів. Його прозорий підхід, особливо щодо відшкодування 80% зібраних коштів, демонструє відповідальне ставлення до спільноти, створюючи міцну репутацію на ринку, який часто загрожує шахрайством і спекуляціями.



