Ринок криптовалют переживає потенційний переломний момент після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року, в центрі уваги якого — запропонований ним «Стратегічний резерв Bitcoin у США». Ця безпрецедентна ініціатива обіцяє змінити не лише ринок Bitcoin, але й потенційно всю світову фінансову систему. Поки Трамп готується до вступу на посаду, учасники ринку і політики уважно стежать за реалістичністю і термінами виконання цього амбітного плану, який може ознаменувати історичне зрушення в тому, як уряди підходять до цифрових активів.









Основа для створення стратегічного резерву Bitcoin у США була закладена задовго до передвиборчих обіцянок Трампа. Законопроєкт про Bitcoin 2024 року сенатора Синтії Ламміс, представлений 31 липня 2024 року, запропонував амбітну мету – накопичити 1 мільйон Bitcoin протягом п'яти років шляхом систематичних державних закупівель по 200 000 BTC щорічно. Ця законодавча рамка стала основою для подальших передвиборчих обіцянок Трампа.





Бачення Трампа виходить за рамки простого накопичення Bitcoin. Його обіцянка стати «криптовалютним президентом» охоплює створення всеосяжної криптовалютної структури за допомогою виконавчих указів, в тому числі створення резерву Bitcoin, забезпечення банківського доступу для криптоіндустрії та створення спеціальної Консультативної ради з криптовалют. 17 грудня 2024 року Інститут політики щодо Bitcoin (Bitcoin Policy Institute, BPI) опублікував проєкт виконавчого указу, в якому пропонується, щоб уряд США виділив 1-5% активів Міністерства фінансів США на купівлю *URLS-BTC_USDT* як частину довгострокового резерву. Пропозиція буде реалізовуватися під керівництвом Міністерства фінансів за підтримки Федеральної резервної системи США. Хоча голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступає за контроль з боку Конгресу, призначення міністра фінансів, який підтримує криптовалюти, сигналізує про потенційну швидку реалізацію через дії виконавчої влади.









З огляду на бюрократичні труднощі, пов'язані з коригуванням поточної політики та впровадженням нової політики, пов'язаної з новими технологіями блокчейну, фінансове управління та реалізація, пов'язані зі створенням стратегічного резерву Bitcoin, навряд чи пройдуть без перешкод. Створення Стратегічного резерву Bitcoin має два різних шляхи реалізації, кожен з яких має свої часові рамки та виклики. Вибір між виконавчим указом і законом Конгресу суттєво вплине як на швидкість, так і на стійкість ініціативи.





Виконавчий указ (найраніше впровадження: друга половина 2025 року)

Найшвидшим способом створити Стратегічний резерв Bitcoin було б підписання президентського указу. Указ дозволить Трампу обійти опозицію з боку Федеральної резервної системи та Конгресу, прискоривши створення резерву. Пропозиція Інституту політики щодо Bitcoin пропонує використовувати фонд валютної стабілізації США (ESF) для купівлі *URLS-BTC_USDT*. Однак такий підхід ризикує викликати спротив Конгресу і потенційну відмову з боку майбутніх адміністрацій, що ставить під сумнів його довгострокову стабільність.





Закон Конгресу (найраніше впровадження: друга половина 2026 року)

Хоча законодавчий шлях потребує більше часу, він забезпечує довгострокову стабільність. Цей процес вимагає всебічного дослідження політики за допомогою Консультативної ради з криптовалют, за яким слідує широкий розгляд у Конгресі, включаючи перевірку з банківським комітетом Сенату та голосування в обох палатах парламенту. Попри те, що цей підхід пропонує більш міцну правову основу, він може зіткнутися з потенційною опозицією з боку консервативних законодавців, що може відтермінувати його впровадження до кінця 2026 року або пізніше.





Згідно з останніми повідомленнями, криптовалютна індустрія активно виступає за те, щоб команда Трампа видала указ у перший же день його перебування на посаді, щоб дати старт обіцяним реформам криптовалютної політики та прискорити її прийняття. Якщо адміністрація Трампа прийме рішення про створення Стратегічного резерву Bitcoin через указ президента, відчутний прогрес може бути досягнутий вже в середині 2025 року. Цей рішучий крок матиме подвійну мету: прискорити прийняття криптовалют у межах традиційних фінансових систем і водночас створити важливі правові прецеденти для всебічного регулювання блокчейну. Сукупний ефект цих подій може докорінно змінити динаміку ринку Bitcoin та участь інституцій у ньому.









У процесі створення Стратегічного резерву Bitcoin наступні ключові етапи суттєво вплинуть на темпи реалізації політики, що потенційно може спричинити ринкові коливання.









Інавгураційна промова Трампа та перші дії виконавчої влади стануть важливими індикаторами прихильності адміністрації до плану щодо резерву. Учасники ринку будуть уважно стежити за будь-якими згадками про криптовалютні ініціативи протягом цього перехідного періоду.









Очікується, що новостворена Консультативна рада з криптовалют завершить техніко-економічне обґрунтування Стратегічного резерву Bitcoin і представить відповідні політичні рекомендації та звіти до середини 2025 року. Ця подія ознаменує офіційний перехід плану створення Стратегічного резерву Bitcoin у фазу реалізації. Якщо Трамп вирішить просувати план через указ президента, очікується, що відповідні укази будуть підписані приблизно в цей час, що формально покладе початок купівлі та управління резервами *URLS-BTC_USDT*.









Після підписання указу президента відповідні державні установи, такі як Міністерство фінансів та Федеральна резервна система, почнуть розробку детальних протоколів впровадження Стратегічного резерву Bitcoin. У них будуть розглянуті такі важливі питання, як процес купівлі *URLS-BTC_USDT*, пропорції резерву та стратегії управління активами. Однак на цьому етапі, ймовірно, доведеться зіткнутися зі значною опозицією і втручанням з боку Конгресу, особливо з боку консервативних законодавців. Як результат, хоч указ президента може прискорити реалізацію плану, його виконання й остаточне завершення, безумовно, зіткнеться з важкими політичними переговорами та затримками.





Якщо стратегія Резерву Bitcoin буде реалізована безперешкодно і принесе очікувані економічні вигоди, це може ще більше прискорити законодавчий процес, що потенційно може змінити світовий ринок криптовалют.









Стратегічний резерв Bitcoin є одним з найбільш амбітних елементів криптовалютного порядку денного Трампа, хоча наразі він перебуває на стадії концепції та планування. Його потенційні наслідки виходять за межі безпосередньої динаміки ринку і можуть докорінно змінити взаємодію між державною політикою та цифровими активами. Хоча шлях указу президента пропонує прискорену реалізацію, він вносить невизначеність щодо довгострокової інституційної стійкості. Закон Конгресу, попри його розтягнуті часові рамки, що потенційно можуть розтягнутися до 2026 року, забезпечить міцну нормативно-правову базу, необхідну для такої трансформаційної ініціативи. Чітка прихильність адміністрації до цієї резервної концепції в поєднанні з новими політичними рамками вже каталізувала глобальну дискусію про участь держави в криптовалютних ринках і стимулювала посилення досліджень суверенних криптовалютних активів.





