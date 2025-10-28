London Hard Fork є одним із найважливіших оновлень в історії Ethereum, який фундаментально змінив спосіб взаємодії користувачів з мережею. Якщо ви коли-небудь цікавилися, коли було впроваджено оновлення London Hard Fork у мережі Ethereum, відповідь — 5 серпня 2021 року, на блоці 12,965,000. Це оновлення запровадило революційний механізм комісій, який зробив транзакції більш передбачуваними та почав спалювати частину кожної комісії за транзакцію, створюючи дефляційний тиск на пропозицію Ether.

У цій статті ви дізнаєтеся про точний графік впровадження, зрозумієте, що змінилося для звичайних користувачів, і дізнаєтеся, чому це оновлення продовжує формувати Ethereum сьогодні. Незалежно від того, чи ви новачок у криптовалютах, чи хочете зрозуміти еволюцію Ethereum, цей посібник пояснює все простими та доступними словами.





Ключові Висновки

London Hard Fork було впроваджено 5 серпня 2021 року на блоці 12,965,000, запровадивши EIP-1559 та чотири інші покращення протоколу.

EIP-1559 замінив аукціонну систему комісій Ethereum на алгоритмічну базову комісію, зробивши вартість транзакцій більш передбачуваною для користувачів.

Базова комісія кожної транзакції спалюється назавжди, створюючи дефляційний тиск, який видалив з обігу понад 4,3 мільйона ETH.

Оновлення відклало бомбу складності до грудня 2021 року, надавши час для остаточного переходу Ethereum на proof-of-stake.

У поєднанні з The Merge у вересні 2022 року, оновлення London фундаментально змінило монетарну політику та динаміку пропозиції Ethereum.

Середні базові комісії знизилися з 41 gwei до приблизно 7 gwei завдяки покращенням масштабування другого рівня та оновленню Dencun у березні 2024 року.





Оновлення London Hard Fork було впроваджено в мережі Ethereum 5 серпня 2021 року, точно о 12:34 за UTC. Активація відбулася на блоці номер 12,965,000, що стало поворотним моментом у розвитку Ethereum. Перед виходом у головну мережу оновлення пройшло масштабне тестування на трьох тестових мережах, починаючи з 24 червня 2021 року. Тестова мережа Ropsten запустилася першою на блоці 10,499,401 24 червня, за нею послідували Goerli 30 червня та нарешті Rinkeby 7 липня. Цей ретельний тритижневий період тестування дозволив розробникам виявити та виправити потенційні проблеми перед повним розгортанням мережі. Поетапний підхід продемонстрував прихильність Ethereum безпеці та стабільності, гарантуючи, що коли оновлення London нарешті активувалося, воно зробило це плавно в усій мережі.





Hard fork — це несумісне з попередніми версіями оновлення, яке змінює фундаментальні правила роботи блокчейну. London Hard Fork запровадив п'ять Пропозицій з Покращення Ethereum, зазвичай відомих як EIP, які посилили функціональність мережі. EIP-1559 став центральним елементом цього оновлення, повністю реструктурувавши роботу комісій за транзакції в Ethereum. Інші пропозиції включали EIP-3198, який надав смарт-контрактам доступ до базової комісії, EIP-3529, який скоротив відшкодування газу для запобігання експлуатації, EIP-3541, який покращив валідацію контрактів, та EIP-3554, який відклав бомбу складності. Оновлення отримало назву "London", слідуючи традиції Ethereum називати великі оновлення на честь міст, що приймають конференції розробників. Це конкретне оновлення викликало безпрецедентну увагу, оскільки EIP-1559 обіцяв зробити Ethereum більш зручним для користувачів, потенційно зробивши Ether дефляційним.









EIP-1559 трансформував структуру комісій Ethereum з хаотичної аукціонної системи в передбачувану модель, що визначається алгоритмічно. До оновлення London користувачі конкурували один з одним за місце в блоці, часто переплачуючи в періоди завантаження або чекаючи нескінченно в більш спокійні часи. Нова система запровадила базову комісію, яка автоматично коригується залежно від завантаження мережі, націлюючись на блоки, заповнені на 50%. Коли блоки перевищують цей цільовий показник, базова комісія зростає, а коли блоки опускаються нижче, вона зменшується. Цей механізм створив безпрецедентну передбачуваність комісій, дозволяючи користувачам точно оцінювати витрати перед відправленням транзакцій. Базова комісія застосовується універсально до всіх транзакцій у блоці, усуваючи здогадки, які раніше мучили користувачів Ethereum.

Поряд з базовою комісією користувачі отримали можливість додавати необов'язкову пріоритетну комісію, яку іноді називають "чайовими", щоб стимулювати швидшу обробку транзакцій. Ця дворівнева система надає користувачам більший контроль над їх досвідом транзакцій. Якщо вам потрібне негайне підтвердження, ви додаєте вищу пріоритетну комісію; якщо можете почекати, ви залишаєте її мінімальною. Налаштування максимальної комісії дозволяє користувачам обмежити свої загальні витрати, захищаючи їх від несподіваних стрибків. Коли фактична базова комісія при виконанні нижча за ваш максимум, різниця автоматично повертається. Ця гнучкість позначила значне покращення порівняно зі старою системою, де користувачі або переплачували за впевненість, або ризикували провалом транзакції.

Найбільш революційним аспектом EIP-1559 було запровадження спалювання комісій в Ethereum. Базова комісія кожної транзакції назавжди видаляється з обігу, а не виплачується майнерам або валідаторам. Цей механізм безпосередньо вирішує одну з давніх критик Ethereum — її необмежену пропозицію. Хоча новий Ether продовжує випускатися як винагороди за блоки, механізм спалювання компенсує цю інфляцію. Економічні наслідки стали очевидними негайно, оскільки мільйони доларів в Ether почали зникати з пропозиції щодня. Це спалювання відбувається автоматично з кожною окремою транзакцією, створюючи постійний дефляційний тиск, який приносить користь усім власникам Ether.

EIP-3554 відклав бомбу складності, механізм, розроблений для поступового ускладнення майнінгу proof-of-work, перенісши кінцевий термін на грудень 2021 року. Це надало розробникам додатковий час для підготовки до The Merge, остаточного переходу Ethereum на proof-of-stake. Майнери побачили зміну своєї моделі доходів, оскільки більше не отримували базову комісію, покладаючись натомість на винагороди за блоки та пріоритетні комісії. Хоча спочатку це було суперечливо, ця зміна виявилася необхідною для довгострокової стійкості Ethereum. Відстрочка забезпечила стабільність мережі, поки продовжувалася розробка системи proof-of-stake, яка зрештою повністю замінить майнінг.









Ціна Ether підскочила одразу після активації оновлення London, торгуючись близько $2,630 в день впровадження. Ринок позитивно відреагував на дефляційний механізм та покращений користувацький досвід. Інвестори визнали, що спалювання комісій потенційно може створити дефіцит у пропозиції Ether з часом. Обсяг торгів збільшився, оскільки користувачі тестували нову структуру комісій, багато хто повідомляв про значно покращений досвід порівняно зі старою аукціонною системою. Оновлення створило значне висвітлення в ЗМІ, привертаючи нову увагу до дорожньої карти розвитку Ethereum та його переваг над конкуруючими блокчейнами.

Волатильність комісій за транзакції різко знизилася протягом перших тижнів після впровадження. Користувачі більше не стикалися з розчаровуючим досвідом встановлення занадто низької ціни на газ та спостереження за непідтвердженими транзакціями годинами. Програми-гаманці швидко адаптували свої інтерфейси для підтримки нових параметрів базової комісії та пріоритетної комісії. Передбачуваність означала, що децентралізовані додатки могли надавати більш точні оцінки витрат своїм користувачам. Під час подій з високим трафіком, таких як популярні дропи NFT, система справлялася з перевантаженням більш витончено, ніж попередня модель аукціону, хоча комісії все ще зростали під час пікового попиту.

Мережа Ethereum почала спалювати тисячі Ether щодня одразу після оновлення London. Розміри блоків стали більш гнучкими, зрідка перевищуючи попередній жорсткий ліміт при різкому зростанні попиту, а потім скорочуючись у більш спокійні періоди. Ця еластичність допомогла згладити патерни перевантаження, які раніше викликали серйозні стрибки комісій. Час підтвердження транзакцій залишався стабільним, і мережа впоралася з переходом без будь-яких серйозних технічних проблем. Розробники, які спостерігали за оновленням, повідомили про успішне впровадження у всьому клієнтському програмному забезпеченні без розділення ланцюга або виявлених значних помилок.





З моменту впровадження London Hard Fork мережа Ethereum спалила понад 4,3 мільйона Ether вартістю понад $12,7 мільярда за різними ринковими цінами. Це являє собою постійне скорочення пропозиції, яке ніколи не відбулося б при старій системі. У поєднанні з The Merge у вересні 2022 року, Ethereum став справді дефляційним протягом багатьох періодів, оскільки скорочена емісія поєдналася з постійним спалюванням комісій. Активність мережі безпосередньо корелює зі швидкістю спалювання — більше використання означає більше спалених комісій. Це створює унікальну економічну модель, де популярність мережі безпосередньо приносить користь існуючим власникам токенів.

Оновлення London заклало вирішальну основу для The Merge, відкладаючи бомбу складності та тестуючи великі зміни протоколу. Успішне впровадження EIP-1559 довело, що Ethereum може виконувати складні оновлення без порушення роботи мережі. Механізм спалювання комісій набув ще більшого значення після The Merge, оскільки скорочена емісія в поєднанні з постійним спалюванням створила періоди, коли пропозиція Ether фактично зменшувалася. Сьогоднішня монетарна політика Ethereum є прямим результатом інновацій, запроваджених в оновленні London, створюючи стійку економічну модель для майбутнього мережі.

Останні дані показують, що швидкість спалювання сповільнилася через покращення в рішеннях масштабування другого рівня та оновлення Dencun у березні 2024 року, яке знизило витрати другого рівня до 98%. Середні базові комісії впали з середнього значення 41 gwei за перші 1000 днів до приблизно 7 gwei в останні місяці. Це відображає успіх Ethereum у масштабуванні через мережі другого рівня, хоча це також означає, що спалюється менше Ether. Мережа повинна підтримувати базові комісії вище приблизно 23 gwei, щоб залишатися дефляційною при поточних темпах емісії, створюючи цікавий баланс між витратами користувачів та токеноміка.









Розуміння того, коли було впроваджено оновлення London Hard Fork у мережі Ethereum, допомагає новачкам зрозуміти еволюцію Ethereum від системи з високими комісіями та непередбачуваністю до сьогоднішньої більш зручної для користувачів платформи. Оновлення 5 серпня 2021 року усунуло більшу частину складності, яка раніше лякала новачків у криптовалютах. Коли ви використовуєте Ethereum сьогодні через гаманці або децентралізовані біржі, ви отримуєте вигоду від передбачуваної структури комісій, яку запровадив London. Автоматичний розрахунок базової комісії означає, що вам не потрібно розуміти складні стратегії ціни на газ для успішного використання мережі. Для тих, хто розглядає використання платформ, таких як MEXC, для торгівлі Ether, розуміння того, як London покращив фундаментальні показники Ethereum, надає цінний контекст для інвестиційних рішень. Це оновлення продемонструвало, що Ethereum активно розвивається для вирішення реальних проблем, відрізняючи його від статичних блокчейн-проєктів.









1. На якому номері блоку був London hard fork?

London Hard Fork активувався на блоці 12,965,000 мережі Ethereum.





2. Коли Ethereum впровадив EIP-1559?

EIP-1559 було впроваджено як частину London Hard Fork 5 серпня 2021 року.





3. Яка була мета London hard fork?

Оновлення London мало на меті зробити комісії за транзакції більш передбачуваними та запровадити механізм спалювання комісій для створення дефляційного тиску на пропозицію Ether.





4. Чи зменшило оновлення London комісії за газ?

Оновлення London зробило комісії більш передбачуваними, але не обов'язково зменшило їх — замість цього воно усунуло переплати та покращило користувацький досвід.





5. Коли Ethereum став дефляційним?

Ethereum став дефляційним після The Merge у вересні 2022 року, базуючись на механізмі спалювання комісій, запровадженому в London Hard Fork.





Оновлення London Hard Fork було впроваджено в мережі Ethereum 5 серпня 2021 року, назавжди змінивши те, як блокчейн обробляє комісії за транзакції. Це оновлення запровадило революційну систему базових комісій EIP-1559, почало спалювати Ether з кожною транзакцією та створило основу для переходу Ethereum на proof-of-stake. Вплив виходить далеко за межі того серпневого дня, з понад 4,3 мільйонами спаленого Ether та принципово покращеним користувацьким досвідом, який продовжує приносити користь мільйонам користувачів сьогодні. Розуміння цього ключового моменту в історії Ethereum надає важливий контекст для всіх, хто вивчає криптовалюти, незалежно від того, чи здійснюєте ви свою першу транзакцію, чи створюєте додатки децентралізації наступного покоління. Оновлення London довело, що блокчейн-мережі можуть розвиватися для задоволення потреб користувачів, зберігаючи при цьому безпеку та децентралізацію.