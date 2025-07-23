Що таке WLFI: нова сила в DeFi та першопроходець у сфері доларових стейблкоїнів

World Liberty Financial (скорочено WLF або WLFI) — це платформа децентралізованих фінансів (DeFi), започаткована родиною Трампа з метою стимулювання інновацій у цифрових фінансах на основі фундаментальних американських цінностей.





Маючи за мету стати «мостом американських DeFi», проєкт WLFI поєднує політичний вплив із фінансовими технологіями, щоб зв'язати традиційні та криптофінанси. Він прагне створити екосистему цифрових активів, що керується спільнотою та має підвищений рівень дотримання нормативних вимог.









У міру розвитку секторів криптовалют і DeFi все більш очевидними стають обмеження традиційних фінансових систем. Високі комісії за транскордонні транзакції, тривалі терміни розрахунків і проблеми довіри до централізованих установ стимулюють потребу в глобальних фінансових інноваціях.





World Liberty Financial (WLFI) з'явився у відповідь на цей все вищий попит. За підтримки президента Дональда Трампа та членів його родини, проєкт розробляється командою досвідчених фахівців у галузі криптовалют. Його мета — створити приватне P2P-середовище для запозичення, кредитування та інвестування в цифрові активи без залежності від традиційних фінансових посередників.





Бачення WLFI полягає у створенні глобальної децентралізованої фінансової платформи, що сприятиме широкому використанню долара США в просторі DeFi за допомогою цифрового стейблкоїна ( USD1 ) і, в кінцевому підсумку, просуванню фінансової незалежності та інклюзивності.









Токен WLFI: токен управління, що використовується для пропозицій спільноти та голосування щодо рішень платформи. : токен управління, що використовується для пропозицій спільноти та голосування щодо рішень платформи.

Стейблкоїн USD1: стейблкоїн, прив'язаний до долара США, забезпечений доларом США в співвідношенні 1:1 та казначейськими цінними паперами, випущений у декількох блокчейнах. : стейблкоїн, прив'язаний до долара США, забезпечений доларом США в співвідношенні 1:1 та казначейськими цінними паперами, випущений у декількох блокчейнах.

Інфраструктура DeFi: включає плани щодо кредитування, запозичення, отримання доходу та функції екосистеми, керованої спільнотою.













WLFI (токен управління): забезпечує голосування спільноти, пропозиції щодо управління та майбутні оновлення ончейн.

USD1 (стейблкоїн): прив'язаний у співвідношенні 1:1 до долара США та забезпечений доларами США та казначейськими цінними паперами США; використовується для платежів ончейн, кредитування, отримання доходу та інших фінансових операцій.





Разом ці два токени утворюють основу екосистеми WLFI, підтримуючи та підсилюючи один одного.









WLFI дотримується моделі реєстрації в штаті Делавер, інтегруючи структури корпоративного управління з процесами управління, що базуються на спільноті. Операції з дотримання нормативних вимог протоколу управляються зареєстрованою в США організацією, яка співпрацює зі спільнотою для впровадження управління ончейн.









USD1 вже доступний на Ethereum BNB Chain та Tron , а також планується розширити токени WLFI та голосування з питань управління на інших блокчейнах. Це забезпечує кросчейн-ліквідність та безперебійну взаємодію в усій екосистемі.









Члени спільноти можуть подавати пропозиції через форум управління. Після затвердження шляхом голосування за допомогою знімків платформа виконує їх. Право голосу залежить від кількості WLFI, що належить користувачеві, але кожен гаманець може містити щонайбільше 5% від загальної пропозиції, щоб запобігти централізації влади.













2) Мережа: основна мережа Ethereum.

3) Загальний обсяг: 100 мільярдів токенів.









Згідно з офіційним Gold Paper , прогнозований розподіл токенів WLFI є таким:





Продаж токенів: 35%.

Розвиток спільноти та заохочення: 32,5%.

Розподіл серед перших прихильників: 30%.

Команда та консультанти: 2,5%.













WLFI — це токен, орієнтований виключно на управління. Він не надає власникам жодних прав на дивіденди або розподіл прибутку. Його цінність полягає насамперед у його ролі в управлінні платформою та прийнятті рішень спільнотою.









Усі токени WLFI наразі заблоковані. На сьогодні проєкт завершив три раунди перепродажу, детальна інформація про які наведена нижче:





Раунд 1: розпочався в жовтні 2024 року за ціною 0,015 $ за токен, було запропоновано 20 мільярдів токенів (20% від загального обсягу), загалом було зібрано 300 мільйонів $.





Раунд 2: розпочався одразу після першого раунду, ціна становила 0,05 $ за токен, було запропоновано 5 мільярдів токенів (5% від загального обсягу).





Раунд 2: цей раунд завершився 14 березня 2025 року, зібравши 250 мільйонів $





Перші два раунди передпродажу WLFI були відкриті для громадськості, а третій був інституційним і не був доступний для громадськості, ціна токена становила 0,10 $.





Згідно з загальнодоступною інформацією, WLFI було продано загалом 26,05 мільярда токенів за три раунди, що становить 26,05% від загального обсягу. Однак, оскільки третій раунд не був відкритий для загалу, фактичні цифри передпродажу можуть дещо відрізнятися.













WLFI планує інтегруватися з основними протоколами DeFi, такими як Aave, що дозволить USD1 брати участь у ринках кредитування та прибутковому фармі. Проєкт також має на меті створити DEX, шлюз NFT та інструменти гаманця для підтримки комплексної фінансової екосистеми ончейн.









WLFI уклав партнерську угоду з фондом Aqua 1 Fund, що базується в ОАЕ, з метою просування WLFI та USD1 на Близькому Сході, в Азії та Латинській Америці. Довгостроковою метою є створення сумісної транскордонної фінансової інфраструктури Web3.









У відповідь на посилення регуляторного контролю з боку таких організацій, як SEC США, платформа WLFI активно підвищує свої стандарти прозорості. Це включає публікацію записів про управління, формалізацію пропозицій щодо управління та посилення загальної відповідності законодавству.









World Liberty Financial (WLFI) швидко став лідером у сфері фінансів Web3 завдяки міцним політичним зв'язкам, надійній структурі комплаєнсу та інноваційній системі подвійних токенів. Проєкт робить акцент на токеноміці, що базується на управлінні, та встановлює USD1 як стабільну основу для платежів ончейн та фінансової інфраструктури. Протягом найближчих місяців ключове значення матимуть такі важливі події, як пропозиції WLFI щодо управління, механізми циркуляції токенів та кросчейн-інфраструктура. Чи зможе WLFI еволюціонувати від «криптоексперименту, підтриманого Трампом», до справжнього «фінансового мосту Web3 для США», залежатиме від його здатності орієнтуватися в складній політичній та регуляторній динаміці.





На цьому тлі MEXC було запущено WLFI на своїй платформі премаркет-торгівлі, що дозволяє користувачам торгувати токеном до його офіційного лістингу на споті. Це дає інвесторам можливість заздалегідь зайняти позиції перед виходом WLFI на широкий ринок.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



