Що таке USDe





У криптовалютній торгівлі стейблкоїни слугують базовими парами, що дозволяє трейдерам здійснювати транзакції більш ефективно. Завдяки своїй ціновій стабільності стейблкоїни також можуть використовуватися для позик, стейкінгу та забезпечення ліквідності в децентралізованих фінансах (DeFi). Ці активи підвищують ліквідність ринку, сприяючи більш активній торгівлі та інвестиційному середовищу, що стимулює участь і сприяє загальному зростанню крипторинку.





Стейблкоїни поділяються на три основні категорії: стейблкоїни з фіатним забезпеченням (такі як USDT та USDC), стейблкоїни з криптовалютним забезпеченням (такі як DAI) та алгоритмічні стейблкоїни (такі як FEI та UST). Поява Ethena USDe знаменує новий етап в еволюції стейблкоїнів.









USDe ─ синтетичний стейблкоїн в USD, розроблений Ethena Labs, покликаний забезпечити інноваційне рішення для сектору DeFi, подолавши залежність від централізованих організацій та проблеми масштабування, пов'язані з традиційними стейблкоїнами. USDe підтримує прив'язку до USD у співвідношенні 1:1 завдяки поєднанню стратегій хеджування та механізму «карбування і викупу». Користувачі можуть карбувати USDe, здійснюючи депозит Ether або стейкінг токенів під забезпечення, одночасно шортуючи безстрокові ф'ючерси на централізованих біржах.





Згідно з останніми даними CoinGecko , USDe став четвертим за ринковою капіталізацією стейблкоїном, поступившись USDT, USDC та USDS.













Карбування: користувачі надсилають запит на карбування посереднику (наприклад, Lido). Отримавши активи користувача, посередник пересилає запит на карбування до протоколу Ethena. Потім протокол Ethena відкриває шорт позицію в ETH або BTC, еквівалентну вартості отриманих активів. Еквівалентна сума USDe випускається і надсилається посереднику, який потім передає її користувачеві, завершуючи процес карбування.





Викуп: користувачі надсилають запит на викуп посереднику. Отримавши USDe від користувача, посередник пересилає запит на викуп до протоколу Ethena. Протокол закриває відповідну позицію шорт на основі отриманої суми USDe. Еквівалентні активи забезпечення надсилаються посереднику, який передає їх користувачеві, завершуючи процес викупу.





Основний механізм стабільності USDe базується на стратегії дельта-хеджування. Ця стратегія пом'якшує цінові коливання на крипторинку, підтримуючи компенсаційні позиції на ринках деривативів, еквівалентні забезпеченню Ether. Автоматичне коригування позицій хеджування забезпечує реакцію на ринкові коливання в режимі реального часу, підтримуючи стабільність прив'язки USDe до долара США.













Механізм стабільності: USDe підтримує прив'язку до долара США у співвідношенні 1:1 за допомогою стратегії дельта-хеджування та механізму карбування і викупу, що забезпечує стабільність ціни навіть під час ринкових коливань і зменшує ризик для користувачів.





Децентралізація: USDe працює на децентралізованій платформі, де немає жодної структури, яка б контролювала процес емісії або викупу. Це усуває залежність від централізованих емітентів, підвищує безпеку і знижує ризик цензури або втручання.





Отримання доходу: користувачі можуть отримувати додатковий дохід, блокуючи USDe, з прибутковістю, отриманою від стейкінгу Ether та арбітражних можливостей на ринку деривативів, що робить його більш привабливим для користувачів.





Масштабованість: створена на основі мережі Ethereum, USDe використовує існуючі протоколи та інфраструктуру DeFi для досягнення високої масштабованості та ефективності, що сприяє більш широкому впровадженню та безперешкодній інтеграції між різними платформами.





Прозорість та можливість перевірки: користувачі можуть будь-коли перевірити записи про забезпечення та транзакції ончейн. Така прозорість підвищує довіру до USDe та гарантує справжність забезпечення активами.









Регуляторні труднощі: як і багато проєктів DeFi, Ethena перебуває під пильною увагою регуляторних органів, і випуск синтетичних стейблкоїнів може зіткнутися з юридичними та регуляторними перешкодами в різних юрисдикціях.





Ризики зберігання: хоча активи Ethena управляються сторонніми зберігачами, залежність від механізмів позабіржових розрахунків (OES) створює потенційні ризики для контрагентів.





Ризики ставок фінансування: якщо ставки фінансування безстрокових ф'ючерсів стануть від'ємними, дохідність може знизитись, що може призвести до збитків для власників USDe.









Токен USDe тепер доступний на MEXC, з декількома торговими парами. Ось як можна купити USDE/USDT:





Відкрийте застосунок MEXC, введіть «USDE» у верхньому рядку пошуку і виберіть спотову торгову пару USDE/USDT. На сторінці свічкового графіка торкніться Купити, встановіть тип ордера і кількість, а потім торкніться Купити USDE, щоб завершити купівлю.









