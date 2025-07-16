В умовах революції Web3, спричиненої технологією блокчейну, механізми верифікації особи та довіри стали ключовими чинниками, що стримують розвиток екосистеми. Традиційні централізовані системи ідентифВ умовах революції Web3, спричиненої технологією блокчейну, механізми верифікації особи та довіри стали ключовими чинниками, що стримують розвиток екосистеми. Традиційні централізовані системи ідентиф
Що таке Trusta.AI: сила, керована штучним інтелектом, що змінює екосистему довіри Web3

В умовах революції Web3, спричиненої технологією блокчейну, механізми верифікації особи та довіри стали ключовими чинниками, що стримують розвиток екосистеми. Традиційні централізовані системи ідентифікації стикаються з ризиком витоку даних, тоді як ончейн дані про поведінку є фрагментованими й не мають стандартизованих протоколів, що призводить до таких проблем, як «фармінг аірдропів» і «атаки Сивілли».

На цьому тлі було створено Trusta.AI (раніше Trusta Labs). Співзасновники Trusta.AI — провідні лабораторії штучного інтелекту та команди безпеки провідних світових фінтех-компаній — використовують ШІ + блокчейн як основну технологію для побудови мережі децентралізованої ідентифікації, прагнучи переосмислити стандарт довіри в епоху Web3.

1. Trusta.AI: подолання кризи довіри до Web3


Trusta.AI була заснована командою з глибокою експертизою, основні члени якої походять з провідних світових фінтех-компаній з більш ніж десятирічним досвідом досліджень і розробок в області алгоритмів штучного інтелекту, безпеки блокчейну і розподілених систем. Проєкт вперше здобув визнання, вигравши у хакатоні Gitcoin Open Data, а згодом залучив понад 3 млн $ початкового фінансування за підтримки таких великих блокчейн-фундацій, як Solana та Arbitrum. У березні 2025 року Trusta.AI оголосила про масштабне оновлення бренду, що ознаменувало її трансформацію з інструменту верифікації особи у повноцінного провайдера інфраструктури для ідентифікації на базі штучного інтелекту.

2. Особливості та архітектура технології Trusta.AI


Технічна архітектура Trusta.AI побудована на принципах модульності та масштабованості. Поєднуючи технологію блокчейну, штучний інтелект і машинне навчання, вона спрямована на забезпечення ефективної верифікації особи та надійної безпеки.

2.1 Мультичейн, мультиагентна підтримка


Trusta.AI підтримує верифікацію особи мультичейн і може працювати з різними об'єктами, включаючи людей, ШІ-агентів і ботів. Система сумісна з різними формами аутентифікації, такими як документи, біометрія та алгоритми ШІ, що значно розширює можливості верифікації особи. На сьогодні Trusta.AI здійснила понад 2,5 млн верифікацій ончейн в основних мережах, таких як Linea, BNB Chain та TON.

2.2 Система розрахунку балів MEDIA (MEDIA Scoring System)


Trusta.AI вперше розробила п'ятивимірну модель оцінки цінності ончейн під назвою MEDIA, яка оцінює користувачів за п'ятьма показниками: капітал, залученість, різноманітність, права особи та лояльність. Оцінки коливаються від 0 до 100. Ця система дає змогу точно оцінити поведінку користувачів ончейн і була прийнята провідними мережами, такими як Celestia, для скринінгу та аналізу користувачів, залучених за допомогою аірдропу.

2.3 Фреймворк верифікації ШІ-агентів


В епоху ШІ Trusta.AI представила перший фреймворк верифікації для ШІ-агентів. Проєкт має на меті до кінця 2025 року надати 1 мільйону ШІ-агентів дані, які можна буде верифікувати, вирішуючи проблеми «Взаємодії з намірами ШІ» та «оцінки кредитоспроможності ШІ». Фреймворк дозволяє ШІ-агентам брати участь у справедливих запусках, аірдропах, кредитуванні тощо, сприяючи розвитку економіки ШІ, заснованої на принципі «код як довіра».

3. Чотири основні продукти екосистеми Trusta.AI


3.1 TrustScan: верифікація особи та оцінка репутації


TrustScan надає бали ризику Сивілли, оцінки цінності особи та кредитні бали для користувачів у мережі. Система орієнтована на проєкти Web3, інституційних інвесторів та індивідуальних користувачів. Використовуючи штучний інтелект та машинне навчання, TrustScan аналізує необроблені дані блокчейну для отримання деталізованої інформації про репутацію та ризики. Система інтегрована з Gitcoin Passport і підтримує оцінку децентралізованої ідентифікації (DID).

3.2 TrustGo: система спільної верифікації особи


TrustGo — це продукт для користувачів, який пропонує інструменти аналізу на основі MEDIA для оцінки гаманців за п'ятьма основними вимірами. Він акцентує увагу на глибокому аналізі ончейн даних для покращення прийняття рішень та безпеки торгівлі. Наразі підтримуються сім мереж: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta та Mantle.

3.3 Trusta.AI Agent: модульна, мультичейн система верифікації сертифікатів


Цей продукт надає модульну та масштабовану інфраструктуру для розподілу, зберігання та верифікації цифрових сертифікатів через кілька блокчейн-мереж. Він використовує протоколи кросчейн комунікації (наприклад, LayerZero або Axelar), щоб забезпечити сумісність між різними блокчейн-мережами.

3.4 Trusta.AI Attestation: сервіс ончейн-підтвердження достовірності


Trusta.AI Attestation верифікує особу і репутацію за допомогою таких механізмів, як Proof of Humanity (підтвердження справжньої особи) і Proof of AI Agent (підтвердження ШІ-агента). Сервіс надав понад 2,5 млн повністю ончейн-атестацій, використовуючи смартконтракти для зберігання та підтвердження облікових даних, забезпечуючи незмінність і прозорість.


4. Що таке ТА? Що він робить?


Токен TA є основним елементом екосистеми Trusta.AI, максимальна загальна пропозиція якого обмежена 1 мільярдом токенів. У мережі ідентифікації TA відіграє незамінну роль і виконує наступні ключові функції:

1) Учасники, які бажають надавати послуги в екосистемі Trusta.AI, повинні здійснити стейкінг ТА на певну суму. Для різних ролей потрібен різний поріг стейкінгу, щоб отримати право на відповідні послуги.
2) TA діє як спосіб оплати в екосистемі Trusta, забезпечуючи обмін цінностями між різними учасниками.

3) Власники токенів можуть брати участь в управлінні екосистемою Trusta.AI. Вони можуть голосувати за майбутній напрямок розвитку Trusta.AI і ключові стратегічні ініціативи, досягаючи справжньої автономії спільноти та узгоджуючи розвиток з інтересами всіх учасників.

4) З майбутнім запуском основної мережі Trusta.AI, TA стане gas-токеном, який відіграватиме вирішальну роль в діяльності мережі. Він буде використовуватися для оплати транзакцій і сервісних зборів, забезпечуючи стабільну і ефективну роботу мережі.

5. Дорожня карта розвитку


1 квартал 2025 року: повна інтеграція ШІ — інтеграція з операційною системою Eliza OS від Virtual & AI16Z та випуск першого посвідчення особи, що може перевірятися штучним інтелектом.
2-3 квартали 2025 року: ШІ + послуги криптоідентифікації — запуск послуг ШІ-агентів і розробка системи кредитного скорингу на основі ШІ.
4 квартал 2025 року: ШІ + децентралізована мережа ідентифікації — запуск основної мережі ідентифікації Trusta.AI та впровадження токеноміки.

Оскільки блокчейн і штучний інтелект все більше взаємодіють між собою, майбутнє цифрової економіки та економіки штучного інтелекту виглядає перспективним. Технології та послуги Trusta.AI у сфері верифікації особи та оцінки кредитоспроможності готові до широкого впровадження в різних сферах використання цифрової економіки. Очікується, що її система ідентифікації ШІ-агентів відіграватиме ключову роль в економіці, керованій штучним інтелектом, і може стати фундаментальною інфраструктурою для її подальшого зростання.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

