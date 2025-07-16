Що таке TON









TON (The Open Network) — це децентралізований блокчейн рівня 1, створений за допомогою технології, розробленої спільнотою для Telegram. TON відомий своєю надвисокою швидкістю транзакцій, низькими комісіями, зручними програмами та екологічністю.





TON створений як розподілений суперкомп'ютер, також відомий як "суперсервер", здатний обробляти мільйони транзакцій за секунду (TPS), мета якого полягає у розширенні своєї користувацької бази до сотень мільйонів користувачів.









У 2018 році засновники Telegram Павло та Микола Дурови ініціювали проєкт Telegram Open Network, намагаючись знайти блокчейн-рішення придатне для Telegram.





У 2018 році проєкт Telegram Open Network залучив приблизно 1,7 млрд $ через ICO (тоді токен TON називався Gram), що зробило його однією з найбільших пропозицій криптовалюти в історії.





У 2019 році команда Telegram опублікувала серію документів, у яких детально описується дизайн блокчейну TON.





У жовтні 2019 року Telegram зіткнувся зі звинуваченнями SEC у незаконному зборі коштів, що змусило команду призупинити запуск відкритої мережі Telegram в основній мережі, доки не будуть вирішені юридичні проблеми.





У травні 2020 року команда Telegram сплатила штраф і досягла мирової угоди з SEC, погодившись припинити розробку проєкту Telegram Open Network. Також вони оголосили про повернення інвесторам коштів, зібраних через ICO. Команда розробників з відкритим кодом NewTON взяла на себе проєкт Telegram Open Network, продовживши розробку TON на основі оригінального дизайну, детально описаного в документах TON.





У 2021 році команда NewTON перейменувала себе в TON Foundation, а проєкт було перейменовано в TON (The Open Network).





У 2022 році механізм консенсусу мережі TON перейшов з PoW (proof-of-work) на PoS (proof-of-stake).





У 2023 році популярність таких ботів Telegram, як Unibot і Bananagun, призвела до підвищення інтересу користувачів до екосистеми TON.





У серпні того ж року команда Telegram оголосила на конференції Token 2049 про запуск криптовалютного гаманця на основі мережі TON, доступного для використання 800 мільйонам користувачів Telegram, що призвело до стрімкого зростання ціни на токени проєкту TON.





У вересні 2023 року програма MEXC Ventures оголосила про стратегічні інвестиції в TON для спільного вивчення розвитку всієї екосистеми блокчейну.





У квітні 2024 року команда Tether оголосила про співпрацю з TON і випуск стейблкоїна USDT в мережі TON.





На цей час TON став дев'ятим найбільшим блокчейн-проєктом за ринковою капіталізацією в усьому світі.









3.1 Високий показник TPS і низька плата за gas. Мережа TON прагне стати широко використовуваним блокчейном для понад ста мільйонів користувачів, який здатний обробляти мільйони транзакцій за секунду (TPS) ончейн, що робить його одним із найшвидших доступних публічних блокчейнів. Водночас плата за gas у мережі TON є незначною, що забезпечує зручність для користувачів.





3.2 Надійна масштабованість. Мережа TON використовує технологію шардингу, що дозволяє кільком блокчейнам обробляти транзакції паралельно, досягаючи таким чином надвисокої TPS і задовольняючи вимоги великомасштабних програм.





3.3 Високий рівень безпеки. TON використовує алгоритм консенсусу BFT PoS, де учасникам потрібно застейкати певну кількість токенів для участі в обслуговуванні та перевірці мережі. Валідатори вибираються випадковим чином для створення нових блоків, їх підписання та трансляції. Якщо валідатор не виконує своїх обов'язків, він втрачає свої токени у стейкінгу та буде видалений з пулу валідаторів.









Toncoin є нативним токеном мережі TON. Він використовується для оплати комісії за транзакції, PoS-підтвердження для підтримки роботи блокчейну, голосування щодо рішень щодо розвитку мережі та розрахунків за платежами.





Спочатку було випущено 5 мільярдів токенів Toncoin, з яких 1,45% належало команді. Решту токенів було видобуто за допомогою механізму PoW. Toncoin має постійний річний рівень інфляції у 0,6% для винагороди валідаторів.





Завдяки розвитку мережі TON і підвищеній увазі ринку, ціна Toncoin зростає. У квітні 2024 року ціна перевищила 7,5 $, встановивши новий історичний максимум. Згідно з даними CoinMarketCap, Toncoin на цей час посідає 9 місце за ринковою капіталізацією з ринковою капіталізацією у 21,7 млрд $ та поточною ціною у 6,24 $.









На MEXC доступна як спотова, так і ф'ючерсна торгівля токенами TON, що дозволяє вам торгувати безпосередньо та легко.





Відкрийте застосунок MEXC, торкніться панелі пошуку у верхній частині головної сторінки, введіть TON і виберіть торгову пару TON/USDT у розділі [Спот]. Потім перейдіть на сторінку графіка K-лінії, торкніться [Купити], а потім введіть значення у [Сума] або [Всього] в режимі ордера [Маркет]. Нарешті торкніться [Купити TON], щоб завершити розміщення ордера.





Ви також можете вибрати різні типи ордерів, наприклад [Ліміт], [Стоп-ліміт] або [OCO], щоб купити TON на спотовому ринку.









Якщо ви знаєте як отримувати прибуток від короткострокових коливань ринку, ви також можете торгувати безстроковими ф'ючерсами TON/USDT на платформі MEXC. Ви можете відкривати позиції, ґрунтуючись на ваших прогнозах майбутніх ринкових тенденцій. Рекомендується заздалегідь налаштувати ордер TP/SL, щоб захистити вас від надмірних збитків через нестабільність ринку.



