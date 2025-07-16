Що таке стохастичний індикатор (KDJ)





Стохастичний індикатор (KDJ) — це інструмент технічного аналізу, який досліджує цінові тренди, щоб оцінити силу ринку і визначити умови перекупленості й перепроданості, допомагаючи трейдерам приймати рішення щодо купівлі та продажу.





Стохастичний індикатор походить від стохастичного осцилятора, представленого Джорджем Лейном в 1950-х роках. KDJ — це вдосконалена версія, яка додає лінію J для забезпечення чутливіших ринкових сигналів.





Індикатор KDJ широко використовується в стратегіях короткострокової торгівлі. Він допомагає трейдерам знаходити оптимальні точки для купівлі та продажу, а також надає аналіз ринкового імпульсу в реальному часі. Хоча у волатильних ринкових умовах KDJ може генерувати хибні сигнали, у трендових ринках він працює ефективно, що робить його важливим інструментом для багатьох трейдерів.









Індикатор KDJ складається з трьох ліній: лінії K, лінії D та лінії J, і тому також відомий як індикатор KDJ. Ці лінії розраховуються на основі найвищої ціни, найнижчої ціни й ціни закриття за певний період.





Лінія K: швидка лінія, що відображає відносне положення поточної ціни в межах найвищої й найнижчої ціни за період. Значення, близьке до 100, означає, що ціна близька до найвищого рівня, тоді як значення, близьке до 0 — що ціна близька до найнижчого рівня.

Лінія D: повільна лінія, отримана з лінії K з використанням методів згладжування для зменшення ринкового шуму і відображення змін тренду.

Лінія J: найбільш чутлива лінія, реагує швидше і з більшою амплітудою, ніж лінії K і D.





На графіку нижче жовта лінія відповідає лінії K, зелена — D, а синя — J.













Значення K і D знаходяться в діапазоні від 0 до 100, водночас значення J може перевищувати 100 або опускатися нижче 0.





Коли значення K і D перевищують 80, ринок може бути перекуплений, що сигналізує про потенційну корекцію.

Коли значення K і D падають нижче 20, ринок може бути перепроданий, що вказує на можливий відскок.





Золотий хрест є сигналом до купівлі, а Хрест смерті сигналізує про продаж.





Коли лінії K і J прориваються вище лінії D і всі три лінії перетинаються вгору, утворюючи Золотий хрест, це вказує на сигнал для купівлі. Він особливо сильний, коли виникає на рівні нижче 20 (зона перепроданості).





Коли лінії K і J прориваються нижче лінії D та всі три лінії перетинаються вниз, утворюється Хрест смерті, що є сигналом до продажу. Цей сигнал більш надійний, коли він відбувається на рівні вище 80 (зона перекупленості).





Часті перетини можуть призвести до перенасичення сигналів, що робить їх ненадійними.









Лінія J може допомогти трейдерам визначити короткострокові вершини й низи ринку. Коли значення J перевищує 90, особливо протягом декількох днів поспіль, ринок може сформувати короткострокову вершину, і ціни можуть знизитися. І навпаки, коли значення J опускається нижче 10, особливо протягом декількох днів поспіль, ринок може сформувати короткострокове дно, і ціни можуть відскочити.









Основною перевагою стохастичного індикатора є його висока чутливість та інтуїтивно зрозумілі сигнали, що дозволяє йому швидко відображати короткострокові зміни ринкових тенденцій, роблячи його придатним для короткострокових трейдерів. Чітко визначаючи зони перекупленості й перепроданості, а також надаючи сигнали «Золотого хреста» і «Хреста смерті», він допомагає інвесторам скористатися можливостями для купівлі і продажу.





Однак чутливість стохастичного індикатора до цінових коливань може бути й недоліком. У періоди високої волатильності ринку він може генерувати помилкові торгові сигнали, змушуючи трейдерів приймати неправильні рішення, коли ціни не слідують прогнозованому висхідному або низхідному тренду. Крім того, на бічних ринках він може подавати оманливі сигнали. Тому в реальній торгівлі його поєднання з іншими технічними індикаторами може підвищити точність торгових рішень.









1) Клацніть на кнопку індикатора Fx над свічковим графіком.

2) У списку інших індикаторів виберіть KDJ і увімкніть його.

3) Налаштуйте період розрахунку, ковзну середню 1-ого періоду, ковзну середню 2-ого періоду, а також параметри кольору для ліній K, D і J.

4) Клацніть на «Підтвердити», й індикатор KDJ з'явиться під свічковим графіком.







