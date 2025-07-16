Стохастичний індикатор (KDJ) — це інструмент технічного аналізу, який досліджує цінові тренди, щоб оцінити силу ринку і визначити умови перекупленості й перепроданості, допомагаючи трейдерам приймати Стохастичний індикатор (KDJ) — це інструмент технічного аналізу, який досліджує цінові тренди, щоб оцінити силу ринку і визначити умови перекупленості й перепроданості, допомагаючи трейдерам приймати
Навчання/Посібник для початківців/Технічні показники/Що таке сто...катор (KDJ)

Що таке стохастичний індикатор (KDJ)

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Технічний аналіз#Базові концепції

Стохастичний індикатор (KDJ) — це інструмент технічного аналізу, який досліджує цінові тренди, щоб оцінити силу ринку і визначити умови перекупленості й перепроданості, допомагаючи трейдерам приймати рішення щодо купівлі та продажу.

Стохастичний індикатор походить від стохастичного осцилятора, представленого Джорджем Лейном в 1950-х роках. KDJ — це вдосконалена версія, яка додає лінію J для забезпечення чутливіших ринкових сигналів.

Індикатор KDJ широко використовується в стратегіях короткострокової торгівлі. Він допомагає трейдерам знаходити оптимальні точки для купівлі та продажу, а також надає аналіз ринкового імпульсу в реальному часі. Хоча у волатильних ринкових умовах KDJ може генерувати хибні сигнали, у трендових ринках він працює ефективно, що робить його важливим інструментом для багатьох трейдерів.

1. Складові стохастичного індикатора


Індикатор KDJ складається з трьох ліній: лінії K, лінії D та лінії J, і тому також відомий як індикатор KDJ. Ці лінії розраховуються на основі найвищої ціни, найнижчої ціни й ціни закриття за певний період.

  • Лінія K: швидка лінія, що відображає відносне положення поточної ціни в межах найвищої й найнижчої ціни за період. Значення, близьке до 100, означає, що ціна близька до найвищого рівня, тоді як значення, близьке до 0 — що ціна близька до найнижчого рівня.
  • Лінія D: повільна лінія, отримана з лінії K з використанням методів згладжування для зменшення ринкового шуму і відображення змін тренду.
  • Лінія J: найбільш чутлива лінія, реагує швидше і з більшою амплітудою, ніж лінії K і D.

На графіку нижче жовта лінія відповідає лінії K, зелена — D, а синя — J.


2. Основні принципи стохастичного індикатора


2.1 Визначення перекупленості та перепроданості

Значення K і D знаходяться в діапазоні від 0 до 100, водночас значення J може перевищувати 100 або опускатися нижче 0.

Коли значення K і D перевищують 80, ринок може бути перекуплений, що сигналізує про потенційну корекцію.
Коли значення K і D падають нижче 20, ринок може бути перепроданий, що вказує на можливий відскок.

2.2 Сигнали на купівлю і продаж

Золотий хрест є сигналом до купівлі, а Хрест смерті сигналізує про продаж.

Коли лінії K і J прориваються вище лінії D і всі три лінії перетинаються вгору, утворюючи Золотий хрест, це вказує на сигнал для купівлі. Він особливо сильний, коли виникає на рівні нижче 20 (зона перепроданості).

Коли лінії K і J прориваються нижче лінії D та всі три лінії перетинаються вниз, утворюється Хрест смерті, що є сигналом до продажу. Цей сигнал більш надійний, коли він відбувається на рівні вище 80 (зона перекупленості).

Часті перетини можуть призвести до перенасичення сигналів, що робить їх ненадійними.

2.3 Використання лінії J для визначення ринкових вершин і низин


Лінія J може допомогти трейдерам визначити короткострокові вершини й низи ринку. Коли значення J перевищує 90, особливо протягом декількох днів поспіль, ринок може сформувати короткострокову вершину, і ціни можуть знизитися. І навпаки, коли значення J опускається нижче 10, особливо протягом декількох днів поспіль, ринок може сформувати короткострокове дно, і ціни можуть відскочити.

3. Переваги та недоліки стохастичного індикатора


Основною перевагою стохастичного індикатора є його висока чутливість та інтуїтивно зрозумілі сигнали, що дозволяє йому швидко відображати короткострокові зміни ринкових тенденцій, роблячи його придатним для короткострокових трейдерів. Чітко визначаючи зони перекупленості й перепроданості, а також надаючи сигнали «Золотого хреста» і «Хреста смерті», він допомагає інвесторам скористатися можливостями для купівлі і продажу.

Однак чутливість стохастичного індикатора до цінових коливань може бути й недоліком. У періоди високої волатильності ринку він може генерувати помилкові торгові сигнали, змушуючи трейдерів приймати неправильні рішення, коли ціни не слідують прогнозованому висхідному або низхідному тренду. Крім того, на бічних ринках він може подавати оманливі сигнали. Тому в реальній торгівлі його поєднання з іншими технічними індикаторами може підвищити точність торгових рішень.

4. Як користуватись KDJ на MEXC


На вебсайті MEXC перейдіть на сторінку спотової або ф'ючерсної торгівлі.
1) Клацніть на кнопку індикатора Fx над свічковим графіком.
2) У списку інших індикаторів виберіть KDJ і увімкніть його.
3) Налаштуйте період розрахунку, ковзну середню 1-ого періоду, ковзну середню 2-ого періоду, а також параметри кольору для ліній K, D і J.
4) Клацніть на «Підтвердити», й індикатор KDJ з'явиться під свічковим графіком.


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автом

Лімітні ордери — це просто: як торгувати ефективніше

Лімітні ордери — це просто: як торгувати ефективніше

У криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод.1. Що таке лімітний ордер1.1 ВизначенняЛімітний ордер дозволяє

Докладний посібник щодо освоєння ринкових тенденцій за допомогою індикаторів криптовалютної торгівлі

Докладний посібник щодо освоєння ринкових тенденцій за допомогою індикаторів криптовалютної торгівлі

У криптовалютній торгівлі аналіз технічних індикаторів — це кількісний метод, який використовує математичні та статистичні формули для оцінки ринкових тенденцій. Обробляючи дані про ціни та обсяги за

Як переглянути активи та відкриті позиції на ф'ючерсному рахунку МЕХС для покращення торгівлі

Як переглянути активи та відкриті позиції на ф'ючерсному рахунку МЕХС для покращення торгівлі

Ф'ючерсна торгівля криптовалютами стала популярною серед інвесторів завдяки своїй гнучкості та великому вибору торгових пар. Особливо MEXC Ф'ючерси користуються визнанням користувачів за наявність пон

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT