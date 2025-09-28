Що таке коефіцієнт лонг/шорт і як переглядати його дані у ф'ючерсній торгівлі





BSL означає дані про закриття лонг/шорт позицій. Наразі на платформі MEXC як свічкові, так і лінійні графіки у ф'ючерсній торгівлі підтримують відображення історичних ордерних даних щодо коефіцієнта лонг/шорт. У ф'ючерсній торгівлі користувачі відкривають лонг або шорт позиції на основі власного аналізу. Дані про коефіцієнт лонг/шорт часто використовуються в криптотрейдингу для оцінки ринкових трендів і прийняття торгових рішень.









ф'ючерсній торгівлі криптовалютами коефіцієнт лонг/шорт — це співвідношення угод, що утримують лонг (бичачі) позиції, до тих, що утримують шорт (ведмежі) позиції протягом певного періоду часу. Лонг позиція відкривається з очікуванням зростання ціни, тоді як шорт — з очікуванням падіння ціни.





Коефіцієнт лонг/шорт зазвичай використовується для оцінки ринкових настроїв і трендів. Якщо частка лонг позицій вища, ніж шорт, це свідчить про бичачі настрої на ринку й може вказувати на потенційне зростання цін. І навпаки, якщо частка шорт позицій перевищує лонг, це вказує на ведмежі настрої та можливе зниження цін.





Цей коефіцієнт є важливим технічним індикатором, що відображає баланс купівельного й продажного тиску на ринку в режимі реального часу. Аналізуючи обсяг активних ордерів на купівлю та продаж разом із потоками капіталу, трейдери можуть краще зрозуміти реальну динаміку попиту й пропозиції та потенційні цінові тренди.





MEXC надає дані про коефіцієнт лонг/шорт у кількох вимірах. Докладніше дивіться у статті « Аналіз ф'ючерсних даних ».













Доступ до даних про коефіцієнт лонг/шорт дозволяє трейдерам отримати повнішу картину ринку:





Оцінка ринкових настроїв : швидко визначайте, чи переважають на ринку бичачі або ведмежі настрої, що допомагає уникнути сліпого слідування за трендом.

Підтримка торгових рішень : у поєднанні зі : у поєднанні зі свічковими моделями та обсягами торгівлі коефіцієнт може допомогти підтвердити сигнали на купівлю або продаж.

Управління ризиками : у періоди екстремальних настроїв це допомагає виявити потенційні ризики розвороту й зменшити ймовірність потрапляння в невигідні позиції.

Оптимізація стратегії: незалежно від того, чи ви торгуєте короткостроково або довгостроково, коефіцієнт лонг/шорт є цінним довідковим індикатором для підвищення стабільності та надійності торгових стратегій.





Розуміючи та застосовуючи коефіцієнт лонг/шорт, трейдери можуть не тільки отримати чіткіше уявлення про загальну динаміку ринку, але й підвищити свій рівень успіху в нестабільних умовах.









Для найзручнішого користування ми рекомендуємо переглядати дані про коефіцієнт лонг/шорт на вебсайті MEXC.





Ф'ючерси, а потім клацніть на Огляд ф'ючерсів унизу. Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC . У верхньому меню виберіть, а потім клацніть наунизу.









Далі клацніть на Докладніше в розділі Великі дані ф'ючерсів, щоб перейти на панель інструментів.









На сторінці «Великі дані ф'ючерсів» ви можете вибрати та переглянути конкретні дані, які вас цікавлять.

















Сила лонг проти шорт: забезпечує чітке розуміння відносної переваги покупців і продавців на ринку, допомагаючи трейдерам оцінити можливий напрямок ціни.

Аналіз потоків капіталу: відстежує великі ордери та притоки/відтоки капіталу, щоб виявити наміри основних учасників ринку.

Інструмент підтвердження тренду: використовується разом із ціновими рухами для перевірки надійності й стійкості поточного тренду.

Час для входу: спостерігаючи за змінами в даних коефіцієнта лонг/шорт, трейдери можуть визначати оптимальні точки входу та виходу з позицій.













Коли BSL вказує на явне посилення купівельної сили в поєднанні зі зростанням обсягу торгівлі, це часто свідчить про підвищену ймовірність зростання цін.









Якщо дані лонг/шорт показують зростання тиску з боку продавців і відтоки капіталу, це сигналізує про потенційний ризик зниження цін.









У висхідному тренді дані лонг/шорт мають демонструвати стале домінування покупців. У низхідному — перевага має залишатися за продавцями.









Якщо ціна досягає нових максимумів, а дані лонг/шорт свідчать про ослаблення купівельної сили, це може вказувати на наближення розвороту тренду.





Ефективно застосовуючи дані лонг/шорт, трейдери можуть краще оцінювати ринкову динаміку та підвищити точність торгових рішень. Рекомендується комбінувати ці дані з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом для побудови комплексної торгової стратегії.





