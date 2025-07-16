Концепція "d/acc" знову опинилася в центрі уваги. Нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін високо оцінив Ethereum Name Service (ENS) (з англійської – система доменних імен Ethereum), як найвидКонцепція "d/acc" знову опинилася в центрі уваги. Нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін високо оцінив Ethereum Name Service (ENS) (з англійської – система доменних імен Ethereum), як найвид
Що таке, запропонована Віталіком Бутеріним, концепція "d/acc"

Концепція "d/acc" знову опинилася в центрі уваги.

Нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін високо оцінив Ethereum Name Service (ENS) (з англійської – система доменних імен Ethereum), як найвидатніше досягнення платформи в галузі нефінансових програм. Опівдні 19 серпня він зробив революційний крок, зареєструвавши абсолютно новий домен ENS – dacc.eth. Це швидко привернуло увагу криптоспільноти. Після цього він оголосив, що 22 серпня глибше розгляне запропоновану ним концепцію "d/acc" (Defensive Accelerationism), в аудіопросторі на відомій платформі, що ще більше підігріло зацікавленість і очікування ринку.


Що таке "d/acc"?


Власне, ще в листопаді минулого року Віталік уже публічно обговорював "d/acc".

"d/acc" – це концепція, введена Віталіком Бутеріним як технологічна філософія, що відображає поточну траєкторію технологічного розвитку й вирішення майбутніх викликів. "d/acc" – це абревіатура, у якій англійська літера "d" має кілька значень, зокрема defense (захист), decentralization (децентралізацію), democracy (демократію) і differential (різноманіття). Ці терміни разом утворюють основну концепцію d/acc, яка стосується прискорення технологічного розвитку в різних сферах для захисту від потенційних атак і ризиків, а також сприяння децентралізації, демократії і різноманітному зростанню.

Основа "d/acc"


Насамперед захист: "d/acc" наголошує на пріоритеті захисту та безпеки в процесі технологічного розвитку. Це включає розробку інструментів особистого захисту, підвищення безпеки та незмінності даних, а також використання технології блокчейну для досягнення децентралізації і захисту особистої конфіденційності.

Децентралізація: "d/acc" виступає за децентралізований розвиток технологій, щоб запобігти надмірній концентрації влади та монополій. Використовуючи розподілені технології і відкриті, прозорі процеси прийняття рішень, можна зменшити ризик того, що технологія буде контролюватись декількома людьми та використовуватися для шкоди людству.

Демократична участь: "d/acc" заохочує більше людей брати участь у процесах розробки й прийняття рішень щодо технологій, досягаючи демократичного управління. Це допомагає гарантувати, що застосування технологій справді відображає суспільні потреби й інтереси, сприяючи загальному підвищенню добробуту людей.

Різноманітний розвиток: "d/acc" вважає, що технологічний розвиток має бути різноманітним, а не слідувати єдиному шляху. Заохочуючи такий розвиток, він може стимулювати більш інноваційне мислення і рішення для проблем та потреб у різних сферах.

Відмінність від “e/acc”: обережність і безпека


"e/acc" – це абревіатура від "Effective Accelerationism". Ця концепція виступає за використання технологічних інновацій і капіталістичних сил для стимулювання соціальних перетворень, навіть ціною руйнування поточних суспільних порядків.

"e/acc" особливо цікавиться штучним інтелектом, вважаючи, що ШІ є одним із найефективніших способів прискорення соціального розвитку. "e/acc" привернув значну увагу в технічній спільноті Кремнієвої долини, і такі відомі особи, як Марк Андріссен, засновник A16Z, і Гаррі Тен, генеральний директор Y Combinator, додали мітку "e/acc" до своїх акаунтів у соціальних мережах.

У порівнянні з "e/acc", "d/acc" більш обережний і відповідальний у своєму підході.

"e/acc" наголошує на величезних перевагах технологічного прогресу та прагне прискорити цю тенденцію, щоб отримати ці переваги швидше. Проте Віталік Бутерін вважає, що прихильники "e/acc" занадто радикальні та не помічають ризиків і викликів, які може принести технологічний прогрес. Навпаки, "d/acc" приділяє більшу увагу захисту та безпеці, виступаючи за обережніший і відповідальний підхід у процесі технологічного розвитку, щоб гарантувати, що технології сприяють добробуту людей, а не перетворюються на інструмент домінування і гноблення.

MEXC поглиблює свою стратегічну структуру відповідно до зростання екосистеми Ethereum


Екосистема Ethereum, побудована на біржі MEXC, демонструє значну глибину, охоплюючи кілька основних сфер, таких як спотова торгівля, ф’ючерси, стейкінг і смартконтракти. Це підкреслює глибоку інтеграцію платформи з екосистемою Ethereum і відображає її комплексний підхід до задоволення різноманітних потреб користувачів.

MEXC запустила різноманітний асортимент торгових пар з ETH, серед яких, зокрема, USDT/ETH, ETH/BTC і MX/ETH, що охоплює широкий спектр ринкових вимог і торгових потреб. Водночас платформа також заглибилася в екосистему Ethereum і запустила низку важливих токенів, таких як UNI (Uniswap), AAVE (Aave) і COMP (Compound). Ці токени є новаторськими силами в області децентралізованих фінансів (DeFi), децентралізованих бірж (DEX) і протоколів кредитування, надаючи користувачам різноманітніші варіанти інвестування і можливості підвищення вартості активів. Варто також зазначити, що MEXC пропонує користувачам дуже низькі комісії за торгівлю.


MEXC також розробила фінансовий сервіс для ETH. Користувачі можуть здійснювати стейкінг своїх ETH, щоб насолоджуватися стабільними прибутками, легко примножуючи активи.


Завдяки великій базі користувачів і активному торговому ринку відмінна ф’ючерсна ліквідність стала головною особливістю платформи MEXC. Таким чином, для досвідчених користувачів, які легко орієнтуються в ринкових коливаннях і чудово користуються торговими можливостями, MEXC Ф'ючерси гарантує, що користувачі зможуть ефективно та безперешкодно реалізовувати свої торгові стратегії, дозволяючи їм отримувати прибуток на тлі волатиності ринку.

Розквіт екосистеми Ethereum, безсумнівно, надає учасникам криптовалютного ринку багатший, зручніший і ефективніший досвід інвестування та торгівлі.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


