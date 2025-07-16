Що таке, запропонована Віталіком Бутеріним, концепція "d/acc"

Концепція "d/acc" знову опинилася в центрі уваги.





Нещодавно співзасновник Ethereum Віталік Бутерін високо оцінив Ethereum Name Service (ENS) (з англійської – система доменних імен Ethereum), як найвидатніше досягнення платформи в галузі нефінансових програм. Опівдні 19 серпня він зробив революційний крок, зареєструвавши абсолютно новий домен ENS – dacc.eth. Це швидко привернуло увагу криптоспільноти. Після цього він оголосив, що 22 серпня глибше розгляне запропоновану ним концепцію "d/acc" (Defensive Accelerationism), в аудіопросторі на відомій платформі, що ще більше підігріло зацікавленість і очікування ринку.













Власне, ще в листопаді минулого року Віталік уже публічно обговорював "d/acc".





"d/acc" – це концепція, введена Віталіком Бутеріним як технологічна філософія, що відображає поточну траєкторію технологічного розвитку й вирішення майбутніх викликів. "d/acc" – це абревіатура, у якій англійська літера "d" має кілька значень, зокрема defense (захист), decentralization (децентралізацію), democracy (демократію) і differential (різноманіття). Ці терміни разом утворюють основну концепцію d/acc, яка стосується прискорення технологічного розвитку в різних сферах для захисту від потенційних атак і ризиків, а також сприяння децентралізації, демократії і різноманітному зростанню.









Насамперед захист: "d/acc" наголошує на пріоритеті захисту та безпеки в процесі технологічного розвитку. Це включає розробку інструментів особистого захисту, підвищення безпеки та незмінності даних, а також використання технології блокчейну для досягнення децентралізації і захисту особистої конфіденційності.





Децентралізація: "d/acc" виступає за децентралізований розвиток технологій, щоб запобігти надмірній концентрації влади та монополій. Використовуючи розподілені технології і відкриті, прозорі процеси прийняття рішень, можна зменшити ризик того, що технологія буде контролюватись декількома людьми та використовуватися для шкоди людству.





Демократична участь: "d/acc" заохочує більше людей брати участь у процесах розробки й прийняття рішень щодо технологій, досягаючи демократичного управління. Це допомагає гарантувати, що застосування технологій справді відображає суспільні потреби й інтереси, сприяючи загальному підвищенню добробуту людей.





Різноманітний розвиток: "d/acc" вважає, що технологічний розвиток має бути різноманітним, а не слідувати єдиному шляху. Заохочуючи такий розвиток, він може стимулювати більш інноваційне мислення і рішення для проблем та потреб у різних сферах.









"e/acc" – це абревіатура від "Effective Accelerationism". Ця концепція виступає за використання технологічних інновацій і капіталістичних сил для стимулювання соціальних перетворень, навіть ціною руйнування поточних суспільних порядків.





"e/acc" особливо цікавиться штучним інтелектом, вважаючи, що ШІ є одним із найефективніших способів прискорення соціального розвитку. "e/acc" привернув значну увагу в технічній спільноті Кремнієвої долини, і такі відомі особи, як Марк Андріссен, засновник A16Z, і Гаррі Тен, генеральний директор Y Combinator, додали мітку "e/acc" до своїх акаунтів у соціальних мережах.





У порівнянні з "e/acc", "d/acc" більш обережний і відповідальний у своєму підході.





"e/acc" наголошує на величезних перевагах технологічного прогресу та прагне прискорити цю тенденцію, щоб отримати ці переваги швидше. Проте Віталік Бутерін вважає, що прихильники "e/acc" занадто радикальні та не помічають ризиків і викликів, які може принести технологічний прогрес. Навпаки, "d/acc" приділяє більшу увагу захисту та безпеці, виступаючи за обережніший і відповідальний підхід у процесі технологічного розвитку, щоб гарантувати, що технології сприяють добробуту людей, а не перетворюються на інструмент домінування і гноблення.









