Що таке механізм автоделевереджингу у ф'ючерсній торгівлі

16 липня 2025
1. Визначення


Автоделевереджинг або авто-ліквідація (ADL) — це механізм примусової ліквідації, який застосовується до контрагентів, коли екстремальні ринкові умови або форс-мажорні обставини призводять до недостатніх резервів ризику або їх швидкого зменшення. Він впроваджується для контролю загального ризику платформи. Пріоритетність автоделевереджингу визначається на основі кредитного плеча та прибутковості трейдерів.

2. Процес автоделевереджингу


Система розраховує рейтинг PNL (Profit and Loss) на основі прибутковості та ефективного кредитного плеча. Трейдери, які торгують агресивно та отримують найбільший прибуток, будуть позначені першими послідовністю ADL. Після запуску ADL система визначає рахунок контрагента з високим рейтингом PNL і безпосередньо проводить з ним угоду за ціною банкрутства, таким чином досягаючи мети автоматичного зменшення боргового навантаження.

3. Розрахунок порядку делевереджингу


Порядок делевереджингу визначається за наступними формулами:

Порядок = Відсоток прибутку * Ефективне кредитне плече (при прибутках)
= Відсоток прибутку / Ефективне кредитне плече (при збитках)

Де:

Ефективне кредитне плече = (Ціна маркування) / (Ціна маркування – Ціна банкрутства)
Відсоток прибутку = (Ціна маркування - Середня ціна входу) / (Середня ціна входу)
Ціна маркування = Вартість позиції за ціною маркування
Ціна банкрутства = Вартість позиції за ціною банкрутства
Середня ціна входу = Вартість позиції за середньою ціною входу

Примітка:система відсортує ці позиції від найвищої до найнижчої.

4. Підсумок


Механізм ADL є ефективним інструментом управління ризиками для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, який допомагає трейдерам краще управляти ризиками в екстремальних ринкових умовах і зменшити потенційні негативні наслідки. Якщо трейдери беруть участь у торгівлі ф'ючерсами на цифрові валюти, вони повинні розуміти і дотримуватися відповідних правил торгівлі, щоб краще використовувати механізм ADL для захисту своїх інвестицій.

Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютою пов’язана зі значними ризиками. Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформаціюлише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


