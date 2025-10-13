1. Визначення Автоделевереджинг або авто-ліквідація (ADL) — це механізм примусової ліквідації, який застосовується до контрагентів, коли екстремальні ринкові умови або форс-мажорні обставини призводят1. Визначення Автоделевереджинг або авто-ліквідація (ADL) — це механізм примусової ліквідації, який застосовується до контрагентів, коли екстремальні ринкові умови або форс-мажорні обставини призводят
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Що таке мех...ій торгівлі

Що таке механізм автоделевереджингу у ф'ючерсній торгівлі

13 жовтня 2025MEXC
0m
#Ф'ючерси


1. Визначення


Автоделевереджинг або авто-ліквідація (ADL) — це механізм примусової ліквідації, який застосовується до контрагентів, коли екстремальні ринкові умови або форс-мажорні обставини призводять до недостатніх резервів ризику або їх швидкого зменшення. Він впроваджується для контролю загального ризику платформи. Пріоритетність автоделевереджингу визначається на основі кредитного плеча та прибутковості трейдерів.

2. Процес автоделевереджингу


Система розраховує рейтинг PNL (Profit and Loss) на основі прибутковості та ефективного кредитного плеча. Трейдери, які торгують агресивно та отримують найбільший прибуток, будуть позначені першими послідовністю ADL. Після запуску ADL система визначає рахунок контрагента з високим рейтингом PNL і безпосередньо проводить з ним угоду за ціною банкрутства, таким чином досягаючи мети автоматичного зменшення боргового навантаження.

3. Розрахунок порядку делевереджингу


Порядок делевереджингу визначається за наступними формулами:

Порядок = Відсоток прибутку * Ефективне кредитне плече (при прибутках)
= Відсоток прибутку / Ефективне кредитне плече (при збитках)

Де:

Ефективне кредитне плече = (Ціна маркування) / (Ціна маркування – Ціна банкрутства)
Відсоток прибутку = (Ціна маркування - Середня ціна входу) / (Середня ціна входу)
Ціна маркування = Вартість позиції за ціною маркування
Ціна банкрутства = Вартість позиції за ціною банкрутства
Середня ціна входу = Вартість позиції за середньою ціною входу

Примітка:система відсортує ці позиції від найвищої до найнижчої.

4. Підсумок


Механізм ADL є ефективним інструментом управління ризиками для торгівлі криптовалютними ф'ючерсами, який допомагає трейдерам краще управляти ризиками в екстремальних ринкових умовах і зменшити потенційні негативні наслідки. Якщо трейдери беруть участь у торгівлі ф'ючерсами на цифрові валюти, вони повинні розуміти і дотримуватися відповідних правил торгівлі, щоб краще використовувати механізм ADL для захисту своїх інвестицій.

Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютою пов’язана зі значними ризиками. Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформаціюлише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Що таке MEXC Futures Earn

Що таке MEXC Futures Earn

1. Що таке MEXC Futures EarnFutures Earn — це фінансовий продукт, який MEXC пропонує користувачам ф'ючерсів. Після активації відповідні кошти на вашому ф'ючерсному рахунку автоматично зараховуються до

Як торгувати ф'ючерсами на акції на MEXC

Як торгувати ф'ючерсами на акції на MEXC

Ф'ючерси на акції на основі криптовалюти — це фінансові деривативи, що поєднують акції США (акції публічних компаній, зареєстрованих у США) з ринком криптовалют через торгівлю ф'ючерсами. Ці інструмен

Як використовувати різні типи ордерів у торгівлі ф'ючерсами на MEXC: відкривайте позиції швидко та з мінімальними витратами

Як використовувати різні типи ордерів у торгівлі ф'ючерсами на MEXC: відкривайте позиції швидко та з мінімальними витратами

На швидкозмінному ринку криптовалютних ф'ючерсів відкриття позиції є першим кроком і часто ключем до успіху або невдачі. Багато трейдерів, особливо початківці, покладаються лише на базові маркет та лі

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

На ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами стала важливим інструментом для багатьох інвесторів, що дозволяє підвищити ефективність капіталу та скористатися ринковими можливостями завдяки таким особливос

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT