Що таке Tari: cтворення парадигми приоритету конфіденційності для управління активами

Tari — це протокол блокчейну з відкритим вихідним кодом, орієнтований на управління цифровими активами та захист конфіденційності. Його мета — надати користувачам безпечну, ефективну та масштабовану платформу для випуску та торгівлі цифровими активами. Завдяки унікальній дворівневій архітектурі та механізму з двома токенами Tari досягає базового рівня безпеки, одночасно забезпечуючи гнучкість вищого рівня для задоволення різноманітних потреб застосувань цифрових активів.









Зі стрімким розвитком технології блокчейн різноманітність і обсяг цифрових активів різко зросли. Однак існуючі блокчейн-платформи все ще стикаються з численними проблемами в плані захисту конфіденційності, масштабованості та користувацького досвіду. Tari було створено для вирішення цих проблем з метою побудови блокчейн-протоколу, орієнтованого на управління цифровими активами та захист конфіденційності, що надає користувачам безпечну, ефективну та масштабовану платформу для випуску та торгівлі цифровими активами.





Бачення Tari полягає у створенні децентралізованої платформи, яка підтримує випуск, управління та торгівлю цифровими активами: поєднуючи конфіденційність, масштабованість та зручність використання для задоволення різноманітних потреб застосувань цифрових активів.













Tari використовує дворівнева архітектуру:





Minotari (XTM): базовим рівнем є блокчейн на основі Proof-of-Work (PoW), який гарантує безпеку мережі та захист конфіденційності.

Ootle Network (XTR): цей рівень, створений на базі Minotari, зосереджений на випуску та управлінні цифровими активами, підтримуючи складну логіку активів та функціональність смартконтрактів.





Ця архітектура дозволяє Tari гарантувати надійну безпеку на базовому рівні, одночасно забезпечуючи гнучкість на рівні застосування для підтримки широкого спектру випадків використання цифрових активів.









Tari побудований на протоколі Mimblewimble, що автоматично забезпечує конфіденційність усіх транзакцій — приховуючи суми транзакцій та адреси учасників для захисту приватності користувачів. Крім того, Tari використовує розподілену хеш-таблицю (DHT) та мережу Tor для комунікації, що ще більше підвищує анонімність та стійкість до цензури.









Tari прагне забезпечити зручність користування. Він пропонує застосунок Tari Universe, який дозволяє користувачам легко здійснювати майнінг, управляти активами та отримувати доступ до різних функцій. Tari також предоставляє мобільний гаманець Aurora, доступний як для Android, так і для iOS, що дозволяє користувачам зручно управляти цифровими активами будь-де та будь-коли.













Tari використовує модель з двома токенами: Minotari (XTM) і Tari Token (XTR), кожен з яких має своє окреме призначення:





Minotari (XTM): нативний токен базового рівня блокчейну, який використовується для захисту мережі та стимулювання механізмів заохочення.

Tari Token (XTR): викарбований шляхом спалювання XTM у співвідношенні 1:1, XTR забезпечує функціонування цифрових активів у мережі Tari Digital Asset Network (DAN), таких як випуск NFT, квитків на заходи та внутрішньоігрових предметів.





Ця конструкція гарантує сильну безпеку базового рівня, одночасно забезпечуючи гнучкість на рівні застосувань. Механізм спалювання також допомагає контролювати пропозицію токенів і пом'якшувати інфляцію.









XTM має фіксовану максимальну пропозицію в 21 мільярд токенів і дотримується графіка випуску, що експоненціально зменшується. Приблизно через 27,8 років після запуску щорічний випуск стабілізується на рівні 1% від загальної пропозиції як кінцевий випуск для постійного винагородження майнерів і захисту мережі. На момент запуску було здійснено попередний майнійнг 30% токенів XTM та було розподілено наступним чином: 5% для стимулювання спільноти, 9% для фінансування інфраструктури, 4% для винагороди учасників та 12% для перших учасників. Ці розподіли підлягають блокуванню та графікам набуття прав, щоб забезпечити довгострокову залученість.









XTR тісно пов'язаний з XTM. Щоб виконувати операції на рівні 2, користувачі повинні спалити XTM у співвідношенні 1:1 для карбування XTR. У мережі Ootle комісії за транзакції частково спалюються, а також частково розподіляються між валідаторами. Tari використовує алгоритми «Turbine Model» і «Throttle» для динамічного регулювання швидкості спалювання, підтримуючи м'яку прив'язку між XTM і XTR.









Токеноміка Tari розроблена з фокусом на стійкості. Швидкість випуску XTM контролюється за допомогою функції експоненціального спаду, що ефективно запобігає надмірному випуску та інфляції. Водночас механізм хвостового випуску забезпечує майнерам справедливу винагороду в довгостроковій перспективі, стимулюючи їх до постійної участі в мережі. Крім того, Turbine Model підтримує систему, конвертуючи XTM в XTR шляхом спалювання токенів і динамічного регулювання швидкості спалювання XTR. Це підтримує баланс вартості між двома токенами і забезпечує довгострокову стабільність всієї екосистеми.





Завдяки унікальному контексту проєкту, потужним основним функціям та добре продуманій токеноміці, проєкт Tari відкриває нові можливості та виклики для сфери блокчейну. Знижуючи бар'єри для майнінгу, пропонуючи багаті освітні ресурси та застосовуючи інноваційну економічну модель, Tari привернув широку увагу та участь. У міру подальшого розвитку цифрових активів, Tari готовий відігравати ключову роль у майбутній цифровій економіці як необхідна інфраструктура для управління активами.



