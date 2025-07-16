Що таке Tap Da Doge: інноватор "тапати, щоб заробляти" у Web3

У той час, як Web3 -ігри охоплюють весь світ, а технологія блокчейну все більше інтегрується в індустрію розваг, Tap Da Doge виділилася серед інших завдяки своїй унікальній концепції та захопливому геймплею. Створена як інноваційна інтерактивна гра в Telegram, Tap Da Doge вміло поєднує в собі технологію блокчейну, NFT -персонажів та культуру мемів , щоб створити захопливий досвід, який є цікавим, корисним та легкодоступним.









Tap Da Doge — це інтерактивна гра в Telegram, яка ілюструє модель "тапати, щоб заробляти", поєднуючи розвагу, ігровий процес і прибутковість в одному цілісному досвіді. Гравці керують NFT-персонажами, щоб отримувати винагороди в геймплеї. Попри те, що гру легко освоїти, вона також потребує сприятливого моменту, швидкої реакції та стратегічного мислення, що робить її приємною як для початківців, так і для досвідчених гравців.





Зі своїм слоганом "Тапайте. Стрибайте. Заробляйте", Tap Da Doge підкреслює простоту заробітку через геймплей. Але таке бачення виходить далеко за межі розваг — Tap Da Doge прагне знизити бар'єр входу e сферу криптовалют, гейміфікуючи участь у блокчейні та заохочуючи користувачів досліджувати Web3 у веселий, соціальний та доступний спосіб.













Оскільки Tap Da Doge — це міні-застосунок у Telegram, його не потрібно завантажувати додатково. Користувачі можуть зайти в гру безпосередньо з Telegram, що робить доступ безперешкодним і безбар'єрним.









Гравці можуть володіти унікальними персонажами NFT, кожен з яких має особливу зовнішність та атрибути, що додає їм колекційної цінності та покращує різноманітність геймплею.









Гравці "тапають" (натискають), щоб персонаж перестрибував через перешкоди та виконував завдання. Успішні дії приносять винагороду, забезпечуючи справжній досвід "грати, щоб заробляти" через просту взаємодію.









Такі функції, як Woofboxes, Dogemart і Staking, пропонують різноманітні інструменти, винагороди та оновлення, що підвищують як задоволення від гри, так і її довготривалий ігровий процес.













RUN — це нативний токен екосистеми Tap Da Doge, з обмеженою загальною пропозицією, що надає йому властивий дефіцит. Він випускається в блокчейні BNB і має адресу контракту:

0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





Випуск та розподіл RUN відбувається за принципами справедливості та прозорості, гарантуючи, що всі користувачі мають можливість брати участь в екосистемі проєкту. Розподіл токенів відбувається наступним чином:





Ранні учасники: 1%

Публічний продаж (IDO): 8,92%

Ліквідність: 10%

Партнерські аірдропи: 7%

Маркетинг: 4,08%

Пул винагород (без попереднього майнінгу): 69%









Засіб обміну: RUN слугує основною валютою в екосистемі Tap Da Doge. Її можна використовувати для купівлі предметів, доступу до послуг та інших дій у грі.





Механізм заохочення: користувачі можуть отримувати RUN, граючи, виконуючи завдання або роблячи внесок у розвиток спільноти.





Управління: власники RUN також отримують управлінські права, що дозволяють їм брати участь у прийнятті рішень, пов'язаних з проєктом, та пропонувати ідеї для майбутнього розвитку.









Tap Da Doge поєднує класичний геймплей з технологією блокчейну, щоб створити простий, веселий та економічно вигідний досвід "тапати, щоб заробляти". Завдяки унікальній системі персонажів NFT, різноманітним ігровим функціям та активній екосистемі спільноти, Tap Da Doge виділяється в ігровому просторі Web3. Зі запуском токена RUN і подальшим розвитком екосистеми Tap Da Doge має всі шанси залучити ширшу базу користувачів і стати флагманським проєктом у сфері блокчейн-ігор.





На шляху стрімкого розвитку партнерство проєкту Tap Da Doge з провідною світовою біржею MEXC дало потужний поштовх для його зростання. Відома низькими комісіями за торгівлю, надшвидким виконанням, широким покриттям активів і винятковою ліквідністю, MEXC довіряють інвестори з усього світу. Завдяки глибокому розумінню та надійній підтримці нових проєктів, біржа є ідеальним стартовим майданчиком для високоякісних інновацій у сфері Web3.





Спотова торгівля RUN тепер доступна на MEXC, і ви можете торгувати нею з наднизькими комісіями , виконавши наведені нижче кроки:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) Введіть "RUN" в пошуковому рядку і виберіть спотову торгівлю RUN

3) Виберіть тип ордера, введіть суму і ціну та виконайте угоду.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



