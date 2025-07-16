Що таке Sui: посібник з високопродуктивної публічної блокчейн-екосистеми наступного покоління









1) Sui — це високопродуктивний публічний блокчейн рівня 1, розроблений Mysten Labs. Він побудований мовою програмування Move, що характеризується потужним паралелізмом та об'єктно-орієнтованою моделлю даних.

2) Нативний токен SUI використовується для сплати комісій за gas, винагород за стейкінг та в майбутньому надаватиме права управління.

3) Sui пропонує високу масштабованість для таких сфер: блокчейн-ігри, DeFi, NFT та ідентифікація ончейн, прагнучи побудувати інфраструктуру Web3, яка може обслуговувати мільярди користувачів.

4) Попри свої багатонадійні перспективи, Sui стикається з викликами завантаження екосистеми та жорсткої конкуренції серед публічних блокчейнів; майбутній успіх Sui залежить від зростання екосистеми розробників та впровадження використання в реальному світі.





З розвитком технології блокчейн у традиційних публічних блокчейнах першого та другого поколінь з'явилися обмеження в продуктивності, масштабованості та користувацькому досвіді. Мережа Ethereum, попри свою багату екосистему, часто страждає від перевантаження та високих комісій. Тим часом Solana пропонує прориви в продуктивності, але зіткнулась із проблемами стабільності. На цьому тлі Sui постає як новий блокчейн рівня 1.





Блокчейн Sui запущений компанією Mysten Labs . Він прагне створити високопродуктивну, масштабовану, об'єктно-орієнтовану платформу смартконтрактів для світу Web3. Завдяки своїй унікальній моделі даних та механізму консенсусу, Sui може похвалитися значними перевагами в пропускній здатності транзакцій, швидкості підтвердження та гнучкості розробки, що заслужило йому репутацію пропагувальника «досвіду блокчейну Web3 з досвідом, схожим на Web2».









Sui було створено компанією Mysten Labs, команда засновників якої значною мірою складається з колишніх членів криптопроєкту Diem від Meta (раніше Facebook) та розробників мови програмування Move. Кілька ключових членів Mysten Labs раніше керували розробкою блокчейну Diem та гаманця Novi в Meta, принісши глибокий досвід до системної архітектури та розподілених обчислень.





Хоча проєкт Diem зрештою був скасований, його основні технології, особливо мова програмування Move, були перенесені в проєкт Sui. Команда Sui визнала значні обмеження в масштабованості та зручності використання в наявних архітектурах блокчейнів і тому вирішила розробити абсолютно новий блокчейн рівня 1 з нуля — не сумісний з віртуальною машиною Ethereum (EVM), натомість будуючи нову парадигму, зосереджену навколо об'єктів.





Основна мережа Sui була запущена у травні 2023 року, зосередившись на надзвичайній продуктивності, спрощеній розробці та покращеному користувацькому досвіді. Вирізняючись серед нових публічних блокчейнів, Sui залучає значні інвестиції та увагу з боку таких фірм, як a16z, FTX Ventures та Jump Crypto.













Більшість блокчейн-систем (наприклад, Bitcoin та Ethereum) використовують або модель акаунту, або модель UTXO для запису світового стану. Ці моделі погано сприяють паралельній обробці транзакцій та не мають гнучкості у вираженні складної логіки застосунків, що призводить до обмеженої продуктивності та труднощів у складанні смартконтрактів.









Sui використовує унікальну об'єктно-центричну модель станів, в якій:

Усі ончейн-дані розглядаються як об'єкти (включаючи токени, NFT, стани контрактів тощо).

Кожен об'єкт має унікальний ідентифікатор та власника і може керуватися за допомогою смартконтрактів (модулів Move) або підписів користувачів.

Життєвий цикл та зміни об'єктів точно контролюються мовою Move.

Ця модель дозволяє системі визначати, які транзакції не заважають одна одній, дозволяючи паралельне виконання на рівні транзакцій та значно покращуючи пропускну здатність.













На відміну від Ethereum, який значною мірою залежить від повного виконання ордерів (тобто всі транзакції повинні оброблятися послідовно), Sui обробляє більшість «однооб'єктних» транзакцій (таких як прості перекази токенів або карбування NFT) через механізм паралельного виконання без необхідності повного консенсусу мережі.





Тільки транзакції, що передбачають взаємодію кількох об'єктів (наприклад, зіставлення ордерів на децентралізованих біржах), входять до процесу консенсусу Byzantine Fault Tolerant (BFT). Така конструкція дозволяє Sui досягти набагато більшої пропускної здатності транзакцій (TPS), ніж традиційні блокчейни. Офіційні тести показують, що Sui може обробляти понад 120 000 TPS із затримкою всього кілька сотень мілісекунд.









Sui представляє двофазний протокол консенсусу, що поєднує Narwhal та Bullshark:

Narwhal діє як рівень доступності даних, забезпечуючи трансляцію та впорядкування транзакцій.

Bullshark використовує спрямований ациклічний граф (DAG) для ефективного досягнення консенсусу.

Ця архітектура відокремлює «трансляцію транзакцій» від «фіналізації консенсусу», забезпечуючи високу пропускну здатність, навіть якщо деякі ноди виходять з ладу.









Move — це ресурсоорієнтована мова програмування, розроблена для блокчейнів, з ключовою особливістю, що ресурси не можна копіювати або відкидати, ефективно запобігаючи поширеним вразливостям смартконтрактів, таким як подвійні витрати та пошкодження стану.





Sui розширює Move, щоб створити Sui Move, вводячи додаткові примітиви для маніпулювання об'єктами та спрощуючи залежності модулів.













Sui Wallet: гаманець, офіційно запущений Mysten Labs. Він підтримує управління активами SUI, взаємодію з dApp, перегляд NFT та багато іншого.

Sui Explorer: ончейн-оглядач для запиту статусу транзакцій, деталей об'єктів тощо.

Sui CLI / SDK: набори інструментів для розробників, що підтримують основні мови програмування, такі як JavaScript та Rust.

Sui Bridge: інструмент, що з'єднує блокчейни Ethereum, BNB Chain та інші основні мережі.









Екосистема Sui швидко розширюється, охоплюючи кілька секторів:

DeFi: Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance.

NFT: BlueMove, Keepsake, OriginByte.

Ігри: Abyss World, Arcade Champions.

Соціальні мережі та інструменти: Ethos Wallet, SuiNS (сервіс доменних імен) тощо.

Наразі в мережі Sui розгорнуто понад 200 проєктів, що охоплюють гаманці, децентралізовані біржі (DEX), NFT-маркетплейси, блокчейн-ігри тощо.









SUI є нативним токеном мережі Sui та має такі призначення:





Комісії мережі: користувачі сплачують невелику суму SUI як комісію за gas для операцій ончейн (перекази, розгортання контрактів тощо), надаючи стимули валідаторам підтримувати безпеку мережі.

Стейкінг валідаторів: SUI використовує механізм консенсусу Delegated Proof-of-Stake (DPoS), що дозволяє користувачам делегувати SUI операторам нодів для участі у стейкінгу та отримання винагород.

Ончейн-управління: у майбутньому Sui забезпечить ончейн-управління, що дозволить власникам SUI брати участь у голосуванні за пропозиції, коригування параметрів та інші процеси управління.

Розподіл токенів: загальна пропозиція SUI становить 10 мільярдів токенів, розподілених наступним чином:

20% раннім учасникам та команді;

14% інвесторам;

10% на стимулювання для спільноти та екосистеми;

50% Фонду Sui (для довгострокового розвитку);

6% раннім тестерам та на інші цілі.









Звичайні інвестори можуть торгувати токенами SUI на біржі MEXC за надзвичайно низькими комісіями . Виконайте наведені нижче кроки, щоб отримати SUI:





1) Увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) Знайдіть токен SUI в рядку пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть транзакцію.













Мережа Sui — це не лише високопродуктивний публічний блокчейн, але й інфраструктурна платформа, розроблена для забезпечення масштабованості, простоти розробки та зручності для кінцевого користувача для Web3-застосунків. Її метою є побудова світу Web3 наступного покоління, здатного підтримувати мільярди користувачів та взаємодії з активами. Ключові практичні застосування Sui включають:





Масштабні ончейн-ігри: ігри потребують взаємодії в реальному часі та складного ігрового процесу. Паралельна обробка транзакцій та об'єктна модель Sui значно покращують ігровий досвід, уникаючи таких проблем, як затримка та високі комісії за gas.





Високочастотна DeFi-торгівля: застосунки на кшталт торгівлі через книгу ордерів та ринків деривативів, які є чутливими до показника TPS та часу розрахунків, можуть запускати складну логіку зіставлення на Sui без обмежень продуктивності.





NFT та системи ончейн-активів: об'єктно-орієнтована модель природно підходить для представлення NFT, підтримуючи такі функції, як вкладені NFT та NFT, що розвиваються (наприклад, обладнання, предмети, персонажі).





Сервіси ідентифікації та даних ончейн: використовуючи програмовані об'єкти, Sui забезпечує гнучкий доступ до даних та системи перевірки ідентичності, допомагаючи Web3-застосункам замінити традиційні механізми входу Web2.













Удосконалений архітектурний дизайн, що пропонує виняткову масштабованість.

Надійна та безпечна мова програмування Move, що дозволяє створювати складну абстракцію активів.

Добре налагоджена підтримка екосистеми в поєднанні з комплексними інструментами для розробників.

Активна участь спільноти та команда з великим досвідом роботи в галузі.









Відсутність сумісності з EVM, що призводить до значних міграційних бар'єрів.

Конкурентний тиск з боку інших блокчейнів на основі Move, як-от Aptos.

Екосистема на початковій стадії, що потребує розширення бази користувачів.

Скептицизм ринку щодо моделей публічних блокчейнів, що «орієнтовані на продуктивність».









Sui — не перший блокчейн, який робить акцент на високій продуктивності та паралельній обробці, але його інноваційне поєднання об'єктної моделі, мови Move та механізму роз'єднання консенсусу виділяє його серед конкурентів рівня 1. На відміну від проєктів, що мають за пріоритет сумісність, Sui являє собою фундаментальне переосмислення основної інфраструктури Web3.





Для розробників Sui пропонує надзвичайно експресивне та безпечне середовище для смартконтрактів; для користувачів він забезпечує низьку затримку та взаємодію, подібну до Web2, знижуючи бар'єр входу; для інвесторів його гнучка токеноміка та динамічна екосистема представляють перспективну середньострокову та довгострокову цінність.





Чи зможе Sui створити надійну екосистему застосунків, подібну до Ethereum — ще належить з'ясувати. Проте, як блокчейн-проєкт із сильними інженерними принципами, Sui, безсумнівно, вносить нову уяву та можливості у світ Web3.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.