Ключові моменти: 1) Sui — це високопродуктивний публічний блокчейн рівня 1, розроблений Mysten Labs. Він побудований мовою програмування Move, що характеризується потужним паралелізмом та об'єктно-оріКлючові моменти: 1) Sui — це високопродуктивний публічний блокчейн рівня 1, розроблений Mysten Labs. Він побудований мовою програмування Move, що характеризується потужним паралелізмом та об'єктно-орі
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Що таке Sui...о покоління

Що таке Sui: посібник з високопродуктивної публічної блокчейн-екосистеми наступного покоління

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини#Новачки#Базові концепції
SUI
SUI$2.5706-20.88%
Movement
MOVE$0.0793-22.33%
DeFi
DEFI$0.001361-14.07%
NFT
NFT$0.000000419-2.10%
Metarace
META$0.000000000000000000000322-91.88%

Ключові моменти:


1) Sui — це високопродуктивний публічний блокчейн рівня 1, розроблений Mysten Labs. Він побудований мовою програмування Move, що характеризується потужним паралелізмом та об'єктно-орієнтованою моделлю даних.
2) Нативний токен SUI використовується для сплати комісій за gas, винагород за стейкінг та в майбутньому надаватиме права управління.
3) Sui пропонує високу масштабованість для таких сфер: блокчейн-ігри, DeFi, NFT та ідентифікація ончейн, прагнучи побудувати інфраструктуру Web3, яка може обслуговувати мільярди користувачів.
4) Попри свої багатонадійні перспективи, Sui стикається з викликами завантаження екосистеми та жорсткої конкуренції серед публічних блокчейнів; майбутній успіх Sui залежить від зростання екосистеми розробників та впровадження використання в реальному світі.

З розвитком технології блокчейн у традиційних публічних блокчейнах першого та другого поколінь з'явилися обмеження в продуктивності, масштабованості та користувацькому досвіді. Мережа Ethereum, попри свою багату екосистему, часто страждає від перевантаження та високих комісій. Тим часом Solana пропонує прориви в продуктивності, але зіткнулась із проблемами стабільності. На цьому тлі Sui постає як новий блокчейн рівня 1.

Блокчейн Sui запущений компанією Mysten Labs. Він прагне створити високопродуктивну, масштабовану, об'єктно-орієнтовану платформу смартконтрактів для світу Web3. Завдяки своїй унікальній моделі даних та механізму консенсусу, Sui може похвалитися значними перевагами в пропускній здатності транзакцій, швидкості підтвердження та гнучкості розробки, що заслужило йому репутацію пропагувальника «досвіду блокчейну Web3 з досвідом, схожим на Web2».

1. Історія Sui: Mysten Labs та колишня команда Diem


Sui було створено компанією Mysten Labs, команда засновників якої значною мірою складається з колишніх членів криптопроєкту Diem від Meta (раніше Facebook) та розробників мови програмування Move. Кілька ключових членів Mysten Labs раніше керували розробкою блокчейну Diem та гаманця Novi в Meta, принісши глибокий досвід до системної архітектури та розподілених обчислень.

Хоча проєкт Diem зрештою був скасований, його основні технології, особливо мова програмування Move, були перенесені в проєкт Sui. Команда Sui визнала значні обмеження в масштабованості та зручності використання в наявних архітектурах блокчейнів і тому вирішила розробити абсолютно новий блокчейн рівня 1 з нуля — не сумісний з віртуальною машиною Ethereum (EVM), натомість будуючи нову парадигму, зосереджену навколо об'єктів.

Основна мережа Sui була запущена у травні 2023 року, зосередившись на надзвичайній продуктивності, спрощеній розробці та покращеному користувацькому досвіді. Вирізняючись серед нових публічних блокчейнів, Sui залучає значні інвестиції та увагу з боку таких фірм, як a16z, FTX Ventures та Jump Crypto.

2. Основна філософія Sui: об'єкти як ядро світового стану


2.1 Проблеми з традиційними блокчейнами


Більшість блокчейн-систем (наприклад, Bitcoin та Ethereum) використовують або модель акаунту, або модель UTXO для запису світового стану. Ці моделі погано сприяють паралельній обробці транзакцій та не мають гнучкості у вираженні складної логіки застосунків, що призводить до обмеженої продуктивності та труднощів у складанні смартконтрактів.

2.2 «Об'єктно-центрична модель» Sui


Sui використовує унікальну об'єктно-центричну модель станів, в якій:
  • Усі ончейн-дані розглядаються як об'єкти (включаючи токени, NFT, стани контрактів тощо).
  • Кожен об'єкт має унікальний ідентифікатор та власника і може керуватися за допомогою смартконтрактів (модулів Move) або підписів користувачів.
  • Життєвий цикл та зміни об'єктів точно контролюються мовою Move.
Ця модель дозволяє системі визначати, які транзакції не заважають одна одній, дозволяючи паралельне виконання на рівні транзакцій та значно покращуючи пропускну здатність.

3. Технічні особливості архітектури Sui


3.1 Паралельне виконання: ефективніше, ніж традиційні блокчейни


На відміну від Ethereum, який значною мірою залежить від повного виконання ордерів (тобто всі транзакції повинні оброблятися послідовно), Sui обробляє більшість «однооб'єктних» транзакцій (таких як прості перекази токенів або карбування NFT) через механізм паралельного виконання без необхідності повного консенсусу мережі.

Тільки транзакції, що передбачають взаємодію кількох об'єктів (наприклад, зіставлення ордерів на децентралізованих біржах), входять до процесу консенсусу Byzantine Fault Tolerant (BFT). Така конструкція дозволяє Sui досягти набагато більшої пропускної здатності транзакцій (TPS), ніж традиційні блокчейни. Офіційні тести показують, що Sui може обробляти понад 120 000 TPS із затримкою всього кілька сотень мілісекунд.

3.2 Механізм консенсусу Narwhal та Bullshark


Sui представляє двофазний протокол консенсусу, що поєднує Narwhal та Bullshark:
  • Narwhal діє як рівень доступності даних, забезпечуючи трансляцію та впорядкування транзакцій.
  • Bullshark використовує спрямований ациклічний граф (DAG) для ефективного досягнення консенсусу.
Ця архітектура відокремлює «трансляцію транзакцій» від «фіналізації консенсусу», забезпечуючи високу пропускну здатність, навіть якщо деякі ноди виходять з ладу.

3.3 Мова Move: створена для безпеки активів


Move — це ресурсоорієнтована мова програмування, розроблена для блокчейнів, з ключовою особливістю, що ресурси не можна копіювати або відкидати, ефективно запобігаючи поширеним вразливостям смартконтрактів, таким як подвійні витрати та пошкодження стану.

Sui розширює Move, щоб створити Sui Move, вводячи додаткові примітиви для маніпулювання об'єктами та спрощуючи залежності модулів.

4. Склад екосистеми Sui


4.1 Основні компоненти Sui


Sui Wallet: гаманець, офіційно запущений Mysten Labs. Він підтримує управління активами SUI, взаємодію з dApp, перегляд NFT та багато іншого.
Sui Explorer: ончейн-оглядач для запиту статусу транзакцій, деталей об'єктів тощо.
Sui CLI / SDK: набори інструментів для розробників, що підтримують основні мови програмування, такі як JavaScript та Rust.
Sui Bridge: інструмент, що з'єднує блокчейни Ethereum, BNB Chain та інші основні мережі.

4.2 Проєкти екосистеми Sui


Екосистема Sui швидко розширюється, охоплюючи кілька секторів:
  • DeFi: Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance.
  • NFT: BlueMove, Keepsake, OriginByte.
  • Ігри: Abyss World, Arcade Champions.
  • Соціальні мережі та інструменти: Ethos Wallet, SuiNS (сервіс доменних імен) тощо.
Наразі в мережі Sui розгорнуто понад 200 проєктів, що охоплюють гаманці, децентралізовані біржі (DEX), NFT-маркетплейси, блокчейн-ігри тощо.

5. Механізм токенів та економічна модель SUI


SUI є нативним токеном мережі Sui та має такі призначення:

Комісії мережі: користувачі сплачують невелику суму SUI як комісію за gas для операцій ончейн (перекази, розгортання контрактів тощо), надаючи стимули валідаторам підтримувати безпеку мережі.
Стейкінг валідаторів: SUI використовує механізм консенсусу Delegated Proof-of-Stake (DPoS), що дозволяє користувачам делегувати SUI операторам нодів для участі у стейкінгу та отримання винагород.
Ончейн-управління: у майбутньому Sui забезпечить ончейн-управління, що дозволить власникам SUI брати участь у голосуванні за пропозиції, коригування параметрів та інші процеси управління.
Розподіл токенів: загальна пропозиція SUI становить 10 мільярдів токенів, розподілених наступним чином:
  • 20% раннім учасникам та команді;
  • 14% інвесторам;
  • 10% на стимулювання для спільноти та екосистеми;
  • 50% Фонду Sui (для довгострокового розвитку);
  • 6% раннім тестерам та на інші цілі.

6. Як купити токени SUI


Звичайні інвестори можуть торгувати токенами SUI на біржі MEXC за надзвичайно низькими комісіями. Виконайте наведені нижче кроки, щоб отримати SUI:

1) Увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Знайдіть токен SUI в рядку пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть транзакцію.


7. Варіанти використання Sui: побудова масштабованого світу Web3


Мережа Sui — це не лише високопродуктивний публічний блокчейн, але й інфраструктурна платформа, розроблена для забезпечення масштабованості, простоти розробки та зручності для кінцевого користувача для Web3-застосунків. Її метою є побудова світу Web3 наступного покоління, здатного підтримувати мільярди користувачів та взаємодії з активами. Ключові практичні застосування Sui включають:

Масштабні ончейн-ігри: ігри потребують взаємодії в реальному часі та складного ігрового процесу. Паралельна обробка транзакцій та об'єктна модель Sui значно покращують ігровий досвід, уникаючи таких проблем, як затримка та високі комісії за gas.

Високочастотна DeFi-торгівля: застосунки на кшталт торгівлі через книгу ордерів та ринків деривативів, які є чутливими до показника TPS та часу розрахунків, можуть запускати складну логіку зіставлення на Sui без обмежень продуктивності.

NFT та системи ончейн-активів: об'єктно-орієнтована модель природно підходить для представлення NFT, підтримуючи такі функції, як вкладені NFT та NFT, що розвиваються (наприклад, обладнання, предмети, персонажі).

Сервіси ідентифікації та даних ончейн: використовуючи програмовані об'єкти, Sui забезпечує гнучкий доступ до даних та системи перевірки ідентичності, допомагаючи Web3-застосункам замінити традиційні механізми входу Web2.

8. Перспективи розвитку та виклики Sui


8.1 Переваги Sui:


Удосконалений архітектурний дизайн, що пропонує виняткову масштабованість.
Надійна та безпечна мова програмування Move, що дозволяє створювати складну абстракцію активів.
Добре налагоджена підтримка екосистеми в поєднанні з комплексними інструментами для розробників.
Активна участь спільноти та команда з великим досвідом роботи в галузі.

8.2 Виклики, з якими стикається Sui:


Відсутність сумісності з EVM, що призводить до значних міграційних бар'єрів.
Конкурентний тиск з боку інших блокчейнів на основі Move, як-от Aptos.
Екосистема на початковій стадії, що потребує розширення бази користувачів.
Скептицизм ринку щодо моделей публічних блокчейнів, що «орієнтовані на продуктивність».

9. Висновок: чи може Sui очолити наступне покоління публічних блокчейнів?


Sui — не перший блокчейн, який робить акцент на високій продуктивності та паралельній обробці, але його інноваційне поєднання об'єктної моделі, мови Move та механізму роз'єднання консенсусу виділяє його серед конкурентів рівня 1. На відміну від проєктів, що мають за пріоритет сумісність, Sui являє собою фундаментальне переосмислення основної інфраструктури Web3.

Для розробників Sui пропонує надзвичайно експресивне та безпечне середовище для смартконтрактів; для користувачів він забезпечує низьку затримку та взаємодію, подібну до Web2, знижуючи бар'єр входу; для інвесторів його гнучка токеноміка та динамічна екосистема представляють перспективну середньострокову та довгострокову цінність.

Чи зможе Sui створити надійну екосистему застосунків, подібну до Ethereum — ще належить з'ясувати. Проте, як блокчейн-проєкт із сильними інженерними принципами, Sui, безсумнівно, вносить нову уяву та можливості у світ Web3.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Про бота Telegram в одній статті

Про бота Telegram в одній статті

Telegram, один із найкращих соціальних застосунків у світі, має понад 800 мільйонів користувачів, понад 2,5 млн нових реєстрацій щодня. Користувачі віддають перевагу Telegram з поміж інших варіантів ч

Бувай, ведмежий ринку! Привіт, зворотний відліку до халвінгу Litecoin!

Бувай, ведмежий ринку! Привіт, зворотний відліку до халвінгу Litecoin!

1. Що таке LitecoinПоходженняLitecoin було засновано у 2011 році на основі Bitcoin. Команда розробників Litecoin внесла певні зміни у вихідний код Bitcoin. Це нововведення дозволяє використовувати Lit

Що таке NFT？

Що таке NFT？

NFT — це тип токенів з унікальним ідентифікатором і додатковими параметрами, які дозволяють зберігати певну інформацію на таких токенах. Унікальний ідентифікатор робить токен невзаємозамінним. Додатко

Що таке децентралізовані фінанси (DeFi)

Що таке децентралізовані фінанси (DeFi)

У 2020 році DeFi почав процвітати, а в 2021 році DeFi Summer &#34;запалив&#34; ринок. У 2022 році загальна заблокована вартість досягла історичного максимуму - 219,47 млрд $. Отже, що ж таке децентрал

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT