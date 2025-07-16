Що таке StakeStone (STO)? Глибокий аналіз того, як ця платформа кросчейн ліквідності максимізує дохід





На ринку криптовалют ліквідність і прибутковість часто розглядаються як суперечливі цілі. Однак StakeStone пропонує інноваційне рішення у вигляді інфраструктури кросчейн ліквідності, яка використовує нативний токен STONE для вирішення цього протиріччя. Це дозволяє досягти як високої ліквідності, так і оптимізованої прибутковості. У цій статті розглядаються ключові особливості StakeStone і те, як вона переосмислює ліквідність у просторі цифрових активів.









StakeStone — це передова інфраструктура кросчейн ліквідності, що впроваджує STONE і SBTC — ліквідні версії ETH і BTC. Завдяки підтримці динамічної мережі стейкінгу, вона вирішує проблему блокування активів і нестачі ліквідності в традиційних моделях стейкінгу. Платформа пропонує три основні ліквідні активи:

STONE ETH: ліквідний ETH, що приносить прибуток

SBTC: омнічейн ліквідний актив BTC

STONEBTC: версія BTC, що генерує прибуток





На відміну від інших протоколів стейкінгу, StakeStone дозволяє користувачам знімати кошти в будь-який час з будь-якого підтримуваного блокчейну без періоду блокування, досягаючи реальної кросчейн ліквідності.









StakeStone пропонує інноваційні рішення для чотирьох основних проблем крипторинку:

1）Компроміс між блокуванням активів і ліквідністю: традиційний стейкінг змушує користувачів обирати між прибутковістю та збереженням ліквідності. StakeStone дозволяє поєднувати обидва варіанти.

2）Фрагментована ліквідність: об'єднує різні пули LRT, спрощуючи роботу користувачів.

3）Виклики для рівня 2 (L2) та сумісних із EVM блокчейнів: StakeStone допомагає новим L2 і блокчейнам залучати ліквідність ETH.

4）Складність інтеграції розробників: спрощує процес інтеграції ліквідних токенів рестейкінгу (LRT).





З моменту запуску тестової мережі в липні 2023 року StakeStone досягла значного прогресу, включаючи понад 310 000 ETH (приблизно 870 млн $) у загальній заблокованій вартості (TVL), 96 000 користувачів та успішну інтеграцію з більш ніж 10 протоколами.









Як нативний токен управління екосистеми StakeStone, STONE служить декільком цілям:

1）Управління: власники можуть голосувати за основні пропозиції, які впливають на розвиток платформи.

2）Підвищення прибутковості: блокування STONE надає veSTO, що розблоковує переваги більш високої прибутковості.

3）Механізм сезонного скидання: забезпечує справедливе управління, не дозволяючи довгостроковим власникам домінувати в пропозиціях.

4）Доступ до резервних активів через своп та спалення: забезпечує стійку цінність для власників STONE.

5）Оперативність кросчейн: безперешкодне використання в різних блокчейнах.

6）Підвищена ефективність капіталу: заробляйте пасивний дохід, зберігаючи ліквідність.





Програми StakeStone включають STONE-Fi (ринок кросчейн ліквідності), LiquidityPad (платформа кросчейн ліквідності для запуску) та Stone.Pay (інноваційне платіжне рішення DeFi), пропонуючи користувачам комплексні інструменти для управління ліквідністю.









У порівнянні з такими сервісами ліквідних стейкінгів, як Lido та Rocket Pool, StakeStone пропонує кілька ключових переваг:

1）Комплексне кросчейн рішення: поєднує в собі ліквідний стейкінг, кросчейн сумісність і оптимізацію прибутковості.

2）Підтримка різних активів: підтримує як ETH, так і BTC, забезпечуючи диверсифіковані варіанти ліквідності.

3）Модульна архітектура: Дозволяє гнучко налаштовувати базові стратегії, не впливаючи на утримування STONE користувачів.

4）Безперебійний кросчейн досвід: доступ і використання активів у різних мережах зі збереженням базової прибутковості.

5）Оптимізовані стратегії прибутковості: автоматично максимізує прибутковість, не вимагаючи активного управління з боку користувача.

6）Глибока інтеграція в екосистему: стратегічне партнерство з екосистемами, що розвиваються, такими як Berachain, Linea, Monad і Plume.

7）Інноваційна модель управління: використовує управління на основі датчиків із сезонними перезавантаженнями для забезпечення справедливого процесу прийняття рішень.









MEXC є ідеальною платформою для купівлі STONE, що пропонує користувачам безперебійний та зручний досвід торгівлі. Щоб купити STONE на MEXC, виконайте наступні кроки:

1）Створіть акаунт на MEXC: відвідайте офіційний вебсайт MEXC та пройдіть процедуру реєстрації.

2）Здійсніть депозит: депонуйте USDT або інші криптовалюти на свій акаунт MEXC.

Знайдіть торгову пару STONE: у пошуковому рядку введіть STONE і виберіть пару 3）у пошуковому рядку введіть STONE і виберіть пару STO/USDT

4）Розмістіть ордер: виберіть суму STONE, яку ви хочете купити та підтвердьте транзакцію.





Як провідна світова біржа криптовалют, MEXC пропонує високу ліквідність, зручний інтерфейс, цілодобову службу підтримки клієнтів і низькі комісії за торгівлю, що робить її ідеальною платформою для придбання токенів STONE.





StakeStone переосмислює ліквідність у світі криптовалют завдяки своїй інноваційній кросчейн інфраструктурі. Поєднуючи доступ до ліквідності з максимізацією прибутковості, STONE і SBTC надають користувачам неперевершену цінність. Оскільки DeFi продовжує розширюватися в різних блокчейнах, StakeStone буде відігравати ключову роль в об'єднанні блокчейн-екосистем.



Приєднуйтесь до події Airdrop+ із StakeStone та вигравайте щедрі винагороди

Хочете отримати безплатні токени STO? Наразі MEXC проводить подію Airdrop+ із StakeStone із загальним призовим пулом у 130 000 USDT! Виконуючи прості завдання з депозиту та торгівлі, ви маєте шанс розділити цю значну винагороду. Зареєструйтеся зараз, щоб взяти участь у Airdrop+ із StakeStone >>

