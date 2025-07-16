Що таке Space and Time (SXT)? Перетворення екосистеми зберігання даних і обчислень у блокчейні

У блокчейн-екосистемі зберігання даних і обчислення вже давно залишаються перешкодами, що обмежують масштабованість і розвиток програм. Зі зростанням кількості децентралізованих програм ( dApps ) та смартконтрактів потреба в ефективній, безпечній і масштабованій інфраструктурі для роботи з блокчейн-даними стає дедалі гострішою. Space and Time (SXT) створено для вирішення цього виклику — це високопродуктивна масштабована платформа Web3 для роботи з даними, що використовує доведення з нульовим розголошенням (ZK). Протокол забезпечує надійне зберігання даних, їхнє запитування та аналітику, спеціально адаптовану для децентралізованих застосунків. Завдяки інноваційному технологічному стеку Space and Time дає змогу виконувати запити до блокчейн-даних у режимі реального часу та ефективно їх обробляти, забезпечуючи безпрецедентний рівень підтримки інфраструктури для розробників у децентралізованому середовищі.





Space and Time (SXT) офіційно пройшов лістинг на MEXC з можливістю здійснення ф'ючерсної торгівлі. Водночас користувачі можуть завітати на сторінку події MEXC Airdrop+ і взяти участь в аірдропі SXT, щоб отримати додаткові винагороди!











Space and Time має перший SQL-сумісний співпроцесор з нульовим розголошенням (ZK-співпроцесор), що забезпечує ефективний, верифікований запит даних безпосередньо в смартконтрактах блокчейну. Його ключові можливості включають:





SQL-запити доведення з нульовим розголошенням: розробники можуть надсилати SQL-запити через смартконтракти, а Space and Time перевіряє та повертає результати за допомогою доведення з нульовим розголошенням (ZK), гарантуючи точність і конфіденційність.

Субсекундний час відгуку: співпроцесор ZK генерує докази протягом кожного циклу блоку, що дозволяє взаємодіяти в режимі реального часу і долати традиційні бар'єри затримки і вартості блокчейну.

Підтримка даних кросчейн: платформа підтримує верифікацію даних не лише в межах одного блокчейну, а й між різними мережами, забезпечуючи взаємодію між різними блокчейн-екосистемами.









Space and Time також пропонує децентралізовану платформу для роботи з даними, яка індексує та виконує запити до блокчейн-даних у кількох мережах. Розробники можуть отримувати дані з блокчейнів у реальному часі через Web3 Data API, яка охоплює основні мережі, зокрема Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui та Avalanche.





Доступ до даних у реальному часі: розробники можуть отримувати оновлені індексовані дані з різних блокчейнів, спрощуючи створення децентралізованих застосунків із великим обсягом даних.

Мінімізація довіри до сторонніх учасників: всі запити перевіряються через співпроцесор ZK, що гарантує цілісність і безпеку даних без залежності від централізованих посередників.

Інтеграція з Chainlink: вбудована інтеграція з Chainlink дає змогу передавати підтверджені результати запитів ончейн, підвищуючи прозорість і довіру в екосистемах dApp.









AI Studio є новаторським інструментом Space and Time, який дозволяє розробникам генерувати SQL-запити та інформаційні панелі даних, використовуючи введення природною мовою. AI Studio автоматизує генерацію та візуалізацію базових запитів до баз даних або складних аналітичних даних.





Від підказки до SQL: користувачі можуть генерувати складні SQL-запити, використовуючи прості текстові підказки природною мовою — без глибоких технічних знань, що значно знижує поріг входу.

Автоматизовані інформаційні панелі даних: AI Studio також створює інформаційні панелі на основі результатів запитів, допомагаючи розробникам швидко інтерпретувати дані та приймати обґрунтовані рішення.













Space and Time розроблено для максимізації ефективності обробки даних, вирішуючи проблеми зберігання та обчислень, які часто є перешкодами у блокчейн-застосунках. Розділяючи зберігання даних від обчислень і використовуючи механізми обчислень офчейн, Space and Time забезпечує значно швидшу обробку даних порівняно з традиційними блокчейн-системами.









Платформа Space and Time створена з орієнтацією на масштабованість, і здатна підтримувати широкий спектр випадків використання — від малих децентралізованих застосунків (dApps) до великих корпоративних систем. Зі збільшенням обсягу даних, Space and Time підтримує високу продуктивність, розширюючи ноди та оптимізуючи методи зберігання і обчислень, гарантуючи, що платформа зможе задовольнити зростаючий попит.









Space and Time використовує передові технології безпеки, включаючи квантово-стійке шифрування та доведення з нульовим розголошенням, щоб забезпечити захист даних під час зберігання, обчислень та передачі. Завдяки доведенню з нульовим розголошенням платформа може перевіряти правильність даних без їх розкриття, гарантуючи як конфіденційність, так і безпеку децентралізованих застосунків.









Надійна архітектура Space and Time дозволяє застосовувати її в широкому спектрі децентралізованих секторів. Ось кілька типових прикладів використання:









У сфері DeFi Space and Time надає децентралізованим біржам (DEX), протоколам кредитування та ринкам деривативів ефективне зберігання даних та обчислювальну підтримку. Високопродуктивна архітектура з низькою затримкою дозволяє створювати оракули ціноутворення в режимі реального часу, рішення для управління ризиками та оптимізації ліквідності для застосунків DeFi.









Space and Time пропонує потужні можливості для зберігання даних і обчислень у секторах NFT і метавсесвіту, допомагаючи розробникам керувати величезними обсягами даних цифрових активів. Платформа також підтримує взаємодію даних кросчейн, забезпечуючи безперебійну передачу даних для мультичейн NFT-застосунків і розробки віртуальних світів.









Використовуючи обчислювальні можливості Space and Time та можливості роботи з даними ончейн, підприємства можуть досягти більш прозорого та відстежуваного керування мережею постачання. Платформа дозволяє багатьом зацікавленим сторонам безпечно та ефективно обмінюватися даними про мережі постачання та обробляти їх, покращуючи прозорість та операційну ефективність по всій мережі.









Для корпоративних випадків використання, Space and Time пропонує високомасштабовану інфраструктуру для зберігання даних та обчислень, здатну до обробки та аналітики даних у реальному часі на великому масштабі. Чи то зберігання, чи то аналіз або обчислювальні завдання в реальному часі, платформа надає надійну, високо-продуктивну підтримку, що відповідає потребам підприємств.









Токен Space and Time (SXT) тепер доступний на платформі MEXC. Щоб взяти участь, дотримуйтесь наступних кроків:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) У пошуковому рядку введіть "SXT" і виберіть ф'ючерсну торгову пару SXT

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть угоду.





Space and Time переосмислює обробку блокчейн-даних завдяки своїй інноваційній децентралізованій платформі для зберігання даних та обчислень. Безперешкодно інтегруючи обчислення офчейн, ефективне зберігання даних та квантово-безпечні технології, Space and Time не тільки долає обмеження зберігання та обчислень у блокчейні, але й забезпечує надійну інфраструктуру для децентралізованих застосунків. Завдяки постійній оптимізації та розширенню партнерських зв'язків Space and Time відіграватиме ключову роль у таких галузях, як DeFi, NFT та метавсесвіт.



