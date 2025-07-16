Що таке SOON: ролап-рішення віртуальної машини Solana для побудови високопродуктивної кросчейн-екосистеми

З прискоренням впровадження блокчейну на традиційні мережі рівня 1 дедалі більше впливають вимоги високопродуктивних транзакцій і складних децентралізованих застосунків. Хоча рішення для масштабування рівня 2, такі як Optimism zkSync , з'явилися для подолання цих обмежень, їхня залежність від віртуальної машини Ethereum (EVM) часто обмежує загальну продуктивність і масштабованість.





SOON впроваджує революційний підхід, інтегруючи віртуальну машину Solana (SVM) в архітектуру рівня 2. Це інноваційне рішення забезпечує значно вищу пропускну здатність, меншу затримку та покращену масштабованість, прокладаючи шлях до децентралізованих кросчейн екосистем наступного покоління.









SOON ─ це високопродуктивне ролап-рішення, побудоване на віртуальній машині Solana (SVM), призначене для вирішення проблем масштабованості, сумісності та зручності роботи з блокчейном за допомогою модульної архітектури. Не обмежуючись екосистемою Solana, SOON поширює своє високопродуктивне середовище виконання на інші блокчейни рівня 1, такі як Ethereum та BNB Chain , пропонуючи розробникам кросчейн-сумісну та просту в розгортанні платформу для розробки блокчейнів.









Основні продукти SOON включають:





Основна мережа SOON: універсальна мережа рівня 2 на Ethereum, яка використовує відокремлений SVM як виконавчий рівень.

SOON Stack: набір інфраструктурних інструментів, які дозволяють розгортати рішення рівня 2 на основі SVM на будь-якому блокчейні рівня 1.

InterSOON: протокол обміну повідомленнями кросчейн на основі Hyperlane, що дозволяє безперешкодно взаємодіяти між різними блокчейнами.













Один з найбільш інноваційних проривів SOON полягає у рознесеному фреймворку SVM. Традиційно, віртуальна машина Solana (SVM) тісно інтегрована в блокчейн Solana. Однак SOON відокремлює SVM і модулює її в окремий підключаємий компонент. Це дозволяє розробникам розгортати і запускати застосунки на основі SVM на будь-якому сумісному блокчейні, а не тільки в екосистемі Solana. Завдяки рознесенню SVM, SOON значно підвищує його універсальність і сприяє сумісності між блокчейнами, надаючи розробникам ширше і гнучкіше середовище для розробки.









Використовуючи можливості паралельної обробки SVM, SOON забезпечує високу пропускну здатність і низьку затримку обробки транзакцій. Це робить його особливо придатним для застосунків, що вимагають високої продуктивності, таких як DeFi , ігри та штучний інтелект









Працюючи на основі протоколу InterSOON, SOON забезпечує безперебійний обмін повідомленнями та комунікацію кросчейн. Незалежно від того, чи це основна мережа SOON, чи SOON Stack, чи інші блокчейни першого рівня, InterSOON забезпечує безперебійну взаємодію між мережами, пропонуючи користувачам узгоджену роботу в різних екосистемах. Такий рівень кросчейн-сумісності підвищує гнучкість, масштабованість і сприяє створенню більш згуртованої і процвітаючої екосистеми блокчейн.









Проєкт SOON має модульну структуру, що включає основну мережу SOON, SOON Stack та InterSOON. Основна мережа SOON слугує рішенням загального призначення рівня 2, забезпечуючи високопродуктивне середовище виконання; SOON Stack є набором інструментів сумісності для підтримки розгортання та роботи SVM рівня 2 на будь-якому базовому рівні 1; а InterSOON слугує протоколом обміну повідомленнями кросчейн для забезпечення безперешкодної взаємодії між різними мережами блокчейн. SOON Stack ─ це набір інструментів сумісності, які підтримують розгортання і роботу SVM рівня 2 на будь-якому базовому рівні 1; а InterSOON ─ це протокол обміну повідомленнями кросчейн, який забезпечує безперебійну взаємодію між різними блокчейн-мережами. Така модульна структура робить проєкт SOON дуже гнучким і масштабованим, а також здатним адаптуватися до мінливих потреб ринку.













Назва токена: SOON

Початкова загальна пропозиція: 1 млрд

Річний рівень інфляції: 3%









Спільнота — 51%: розподілено шляхом справедливого випуску та довгострокової винагороди за підтримку.

Екосистема — 25%: виділено на підтримку зростання екосистеми та партнерств.

Аірдропи та ліквідність — 8%: використовується для залучення нових користувачів і забезпечення біржової ліквідності.

Фонд/казначейство — 6%: зарезервовано для довгострокової стійкості та роботи проєкту.

Команда та основні учасники — 10%: винагорода для основної команди та перших учасників.













Управління: власники можуть брати участь у прийнятті ключових управлінських рішень щодо основної мережі SOON та SOON Stack, включаючи оновлення протоколів, розподіл ресурсів та механізми заохочення.





Екосистемні стимули: заохочує інновації та участь, винагороджуючи розробників та екосистемні проєкти.





Стейкінг: стейкінг SOON підвищує безпеку мережі. Здійснювачі стейкінгу отримують річний дохід у розмірі 3%.









SOON — це високопродуктивне, масштабоване рішення рівня 2 завдяки своїй відокремленій архітектурі SVM, можливостям паралельної обробки, мультичейн пітримці і гнучкому модульному дизайну. Інноваційна токеноміка та управління, кероване спільнотою, привносять в екосистему блокчейну нову життєздатність. Зі збільшенням підтримки з боку більшої кількості мереж рівня 1 і подальшим розвитком технології, SOON готова досягти більш широкого впровадження і більшого впливу на блокчейн-простір.





Оскільки SOON продовжує процвітати, партнерство з провідною світовою біржею MEXC надає потужний імпульс для майбутнього зростання. Відома своїми низькими комісіями за торгівлю, надшвидкими транзакціями, широким охопленням активів та високою ліквідністю, MEXC заслужила довіру інвесторів з усього світу. Завдяки глибокому розумінню нових проєктів та всебічній підтримці, біржа є сприятливим ґрунтом для розвитку високопотенційних блокчейн-інновацій.





Наразі SOON доступний для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC. Ви можете торгувати токеном з наднизькими комісіями , виконавши наступні кроки:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У пошуковому рядку знайдіть «SOON» та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та завершіть транзакцію.





На додаток до спотової торгівлі, не пропустіть подію з аірдропом SOON на сторінці MEXC Airdrop+ —приєднуйтесь вже зараз, щоб отримати шанс виграти приголомшливі винагороди!



