Що таке SOGNI: розгортання децентралізованої супермережі для креативного ШІ

На тлі все ширшої конвергенції штучного інтелекту та блокчейну, SOGNI революційно переосмислює творче виробництво та розподіл вартості. SOGNI — це більше, ніж просто набір інструментів. Це керована спільнотою DePIN (децентралізована мережа фізичної інфраструктури), призначена для демонтажу централізованих структур генерації контенту Web2 за допомогою креативного ШІ.









У міру швидкого розвитку технології штучного інтелекту зображення, створені штучним інтелектом, стають центральною силою в креативних галузях. Однак у більшості сучасних креативних платформ штучного інтелекту домінують централізовані технологічні гіганти, що викликає занепокоєння щодо цензури контенту, стеження за даними та непрозорих алгоритмів типу «чорних скриньок». Митці часто борються за збереження творчої власності або отримання справедливого економічного прибутку. Тим часом запуск моделей штучного інтелекту зазвичай потребує складних налаштувань або дорогого обладнання, створюючи серйозні бар'єри для незалежних розробників і творців контенту.





SOGNI з'являється саме для вирішення цих проблем. Як перший у світі DePIN, спеціально створений для креативного ШІ, SOGNI використовує блокчейн, щоб змінити спосіб розподілу обчислювальних потужностей. Мета SOGNI — створити відкриту, ефективну та конфіденційну екосистему створення штучного інтелекту. Бачення SOGNI полягає в тому, щоб демократизувати доступ до високопродуктивних обчислювальних ресурсів, даючи можливість творцям з будь-якої точки світу створювати високоякісний ШІ-контент за низькою вартістю і з нульовими вхідними бар'єрами, передаючи мистецтво, кероване штучним інтелектом, з рук небагатьох у руки світової творчої спільноти.













Побудований на Base — мережі Ethereum рівня 2, протокол Sogni Supernet забезпечує автоматичне зіставлення та розрахунок транзакцій обчислювальної потужності за допомогою смартконтрактів. Вхідний бар’єр для нодів є низьким — будь-який персональний комп’ютер може приєднатися до мережі, просто встановивши легкий клієнт і надавши свої обчислювальні ресурси.









Творці: отримують винагороди у вигляді токенів за завантаження власних робіт або доопрацювання моделей. Найкращий контент може бути обраний до «Бібліотеки SOGNI Showcase», що забезпечує додаткову видимість і трафік.





Розробники: можуть створювати індивідуальні інструменти через Sogni SDK і заробляти, беручи участь у моделі спільного прибутку в екосистемі застосунків.





Оператори нодів: надають свої GPU-ресурси для отримання tSOGNI (тестнет-токенів), які підлягають викупу у співвідношенні 1:1 на SOGNI після запуску основної мережі.









Назва продукту Канали доступу Основні функції Sogni Studio Pro Професійна робоча станція (macOS/Windows) Підтримує розширене налаштування за допомогою ControlNet і LoRA. Sogni Pocket Мобільний (iOS/Android) Створення зображень за допомогою голосових команд з підтримкою попереднього AR-перегляду. Sogni Web Доступ через браузер Використовуйте основні функції без завантажень — інтеграція зі соціальними мережами для легкого поширення. Sticker Bot Бот в Telegram Створення персоналізованих стікерів для чату в один клац.













Усі підказки та записи генерації зображень зберігаються повністю поза сервером, що запобігає зловживанню для навчання моделей та захищає конфіденційність користувачів. SOGNI підкреслює, що «творчість — це приватна власність», гарантуючи, що кожен користувач зберігає повний контроль над створеним контентом.









Завдяки використанню дворівневої мережі, що поєднує графічні процесори та пристрої, надані спільнотою, SOGNI може генерувати зображення порівнянної якості за ціною на 50% нижчою, ніж Midjourney. Оператори пристроїв із RTX 4090 можуть заробляти в середньому 300-350 $ на місяць, що робить участь у проєкті дуже привабливою.









Власники токенів SOGNI беруть участь в управлінні екосистемою через DAO (децентралізовану автономну організацію). Вони голосують за пріоритети інтеграції нових моделей, коригують пропорції винагород за внесок обчислювальних ресурсів та затверджують пропозиції щодо грантів для спільноти. Наприклад, у квітні 2025 року DAO ухвалила першу пропозицію — виділити 5% комісій за транзакції на підтримку незалежних художників.









SOGNI використовує систему з двома токенами, що складається з балів Spark і токена SOGNI.





Бали Spark — це фіксовані за ціною бали, які не можна переказати, призначені виключно для оплати послуг генерації. Токен SOGNI — це криптовалюта стандарту ERC-20, що обертається в мережах Base та Etherlink. Він слугує пропуском та інструментом участі в екосистемі, що має низку корисних функцій.









Символ токена: SOGNI

Загальна пропозиція: 10 млрд токенів









На момент запуску токени SOGNI будуть розподілені за стратегічними категоріями, щоб підтримати творців, сприяти децентралізації власності та забезпечити довгострокову стійкість:





Резерв Sogni: 28,7%

Винагороди за GPU-ноди: 20,0%

Команда та радники: 20,0%

Фонд творців і розробників 10,0%

Резерв ліквідності: 8,0%

Раунд pre-seed: 8,0%

Раунд seed: 3,3%

Публічний продаж: 1,0%

Раунд angel: 1,0%













Утримання токенів SOGNI відкриває широкий спектр переваг екосистеми, в тому числі:





Творці: користуються знижками на рендеринг, інструментами для карбування, привілеями в розділі рекомендованих робіт і бонусами в таблиці лідерів.

Постачальники обчислювальних потужностей (виконавці):збільшують прибуток і пріоритет у виконанні завдань шляхом здійснення стейкінгу.

Розробники моделей: підвищують видимість моделей і дохід, шляхом здійснення стейкінгу токенів SOGNI.

Власники токенів: беруть участь у голосуванні щодо пропозицій управління та вирішенні спірних питань.

Довгострокові стейкери: отримують пріоритет у чергах, бонусні винагороди Spark і право на участь у аірдропах NFT

Постачальники ліквідності: здійснюють стейкінг LP-токенів для стабілізації екосистеми та отримання винагород.









Завдяки децентралізованій архітектурі, пріоритету на конфіденційність та збалансованій системі заохочення, SOGNI відкриває нову парадигму свободи, справедливості та ефективності у світі креативного ШІ. Платформа не лише пропонує доступні й зручні інструменти для творців, а й створює заохочення та можливості участі для обчислювальних провайдерів, розробників моделей і звичайних користувачів. У міру запуску основної мережі, активації ліквідності та розширення екосистеми, SOGNI будує нову, глибоко децентралізовану креативну економіку, де кожен може долучитися. З часом SOGNI прагне стати поєднанням Render, Midjourney та GitHub — платформою, що надає силу творцям по всьому світу.





Як провідна світова біржа цифрових активів, MEXC першою додала SOGNI до лістингу, пропонуючи безперебійну торгівлю та конкурентоспроможні комісії . Ви можете швидко почати торгувати SOGNI, виконавши наступні кроки:





спотову торгівлю. 2) У рядку пошуку введіть «SOGNI» і виберіть

3) Виберіть тип ордера, введіть суму та цінові параметри, а потім завершіть транзакцію.









Ви також можете відвідати сторінку події MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у подіях з аірдропу SOGNI та розділити 100 000 USDT!



