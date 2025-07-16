На тлі все ширшої конвергенції штучного інтелекту та блокчейну, SOGNI революційно переосмислює творче виробництво та розподіл вартості. SOGNI — це більше, ніж просто набір інструментів. Це керована спНа тлі все ширшої конвергенції штучного інтелекту та блокчейну, SOGNI революційно переосмислює творче виробництво та розподіл вартості. SOGNI — це більше, ніж просто набір інструментів. Це керована сп
Що таке SOGNI: розгортання децентралізованої супермережі для креативного ШІ

16 липня 2025MEXC
0m
На тлі все ширшої конвергенції штучного інтелекту та блокчейну, SOGNI революційно переосмислює творче виробництво та розподіл вартості. SOGNI — це більше, ніж просто набір інструментів. Це керована спільнотою DePIN (децентралізована мережа фізичної інфраструктури), призначена для демонтажу централізованих структур генерації контенту Web2 за допомогою креативного ШІ.

1. Передумови створення проєкту SOGNI


У міру швидкого розвитку технології штучного інтелекту зображення, створені штучним інтелектом, стають центральною силою в креативних галузях. Однак у більшості сучасних креативних платформ штучного інтелекту домінують централізовані технологічні гіганти, що викликає занепокоєння щодо цензури контенту, стеження за даними та непрозорих алгоритмів типу «чорних скриньок». Митці часто борються за збереження творчої власності або отримання справедливого економічного прибутку. Тим часом запуск моделей штучного інтелекту зазвичай потребує складних налаштувань або дорогого обладнання, створюючи серйозні бар'єри для незалежних розробників і творців контенту.

SOGNI з'являється саме для вирішення цих проблем. Як перший у світі DePIN, спеціально створений для креативного ШІ, SOGNI використовує блокчейн, щоб змінити спосіб розподілу обчислювальних потужностей. Мета SOGNI — створити відкриту, ефективну та конфіденційну екосистему створення штучного інтелекту. Бачення SOGNI полягає в тому, щоб демократизувати доступ до високопродуктивних обчислювальних ресурсів, даючи можливість творцям з будь-якої точки світу створювати високоякісний ШІ-контент за низькою вартістю і з нульовими вхідними бар'єрами, передаючи мистецтво, кероване штучним інтелектом, з рук небагатьох у руки світової творчої спільноти.

2. Структура проєкту SOGNI: тривимірна модель із технології, спільноти та екосистеми


2.1 Рівень технології: протокол Sogni Supernet


Побудований на Base — мережі Ethereum рівня 2, протокол Sogni Supernet забезпечує автоматичне зіставлення та розрахунок транзакцій обчислювальної потужності за допомогою смартконтрактів. Вхідний бар’єр для нодів є низьким — будь-який персональний комп’ютер може приєднатися до мережі, просто встановивши легкий клієнт і надавши свої обчислювальні ресурси.

2.2 Рівень спільноти: симбіотична мережа творців і розробників


Творці: отримують винагороди у вигляді токенів за завантаження власних робіт або доопрацювання моделей. Найкращий контент може бути обраний до «Бібліотеки SOGNI Showcase», що забезпечує додаткову видимість і трафік.

Розробники: можуть створювати індивідуальні інструменти через Sogni SDK і заробляти, беручи участь у моделі спільного прибутку в екосистемі застосунків.

Оператори нодів: надають свої GPU-ресурси для отримання tSOGNI (тестнет-токенів), які підлягають викупу у співвідношенні 1:1 на SOGNI після запуску основної мережі.

2.3 Рівень екосистеми: кросплатформна матриця інструментів


Назва продукту
Канали доступу
Основні функції
Sogni Studio Pro
Професійна робоча станція (macOS/Windows)
Підтримує розширене налаштування за допомогою ControlNet і LoRA.
Sogni Pocket
Мобільний (iOS/Android)
Створення зображень за допомогою голосових команд з підтримкою попереднього AR-перегляду.
Sogni Web
Доступ через браузер
Використовуйте основні функції без завантажень — інтеграція зі соціальними мережами для легкого поширення.
Sticker Bot
Бот в Telegram
Створення персоналізованих стікерів для чату в один клац.

3. Основні особливості проєкту SOGNI


3.1 Конфіденційність понад усе


Усі підказки та записи генерації зображень зберігаються повністю поза сервером, що запобігає зловживанню для навчання моделей та захищає конфіденційність користувачів. SOGNI підкреслює, що «творчість — це приватна власність», гарантуючи, що кожен користувач зберігає повний контроль над створеним контентом.

Висока продуктивність + низька вартість


Завдяки використанню дворівневої мережі, що поєднує графічні процесори та пристрої, надані спільнотою, SOGNI може генерувати зображення порівнянної якості за ціною на 50% нижчою, ніж Midjourney. Оператори пристроїв із RTX 4090 можуть заробляти в середньому 300-350 $ на місяць, що робить участь у проєкті дуже привабливою.

3.3 Модель управління, керована спільнотою


Власники токенів SOGNI беруть участь в управлінні екосистемою через DAO (децентралізовану автономну організацію). Вони голосують за пріоритети інтеграції нових моделей, коригують пропорції винагород за внесок обчислювальних ресурсів та затверджують пропозиції щодо грантів для спільноти. Наприклад, у квітні 2025 року DAO ухвалила першу пропозицію — виділити 5% комісій за транзакції на підтримку незалежних художників.

4. Токеноміка SOGNI


SOGNI використовує систему з двома токенами, що складається з балів Spark і токена SOGNI.

Бали Spark — це фіксовані за ціною бали, які не можна переказати, призначені виключно для оплати послуг генерації. Токен SOGNI — це криптовалюта стандарту ERC-20, що обертається в мережах Base та Etherlink. Він слугує пропуском та інструментом участі в екосистемі, що має низку корисних функцій.

4.1 Основна інформація про токен SOGNI


Символ токена: SOGNI
Загальна пропозиція: 10 млрд токенів

4.2 Структура розподілу


На момент запуску токени SOGNI будуть розподілені за стратегічними категоріями, щоб підтримати творців, сприяти децентралізації власності та забезпечити довгострокову стійкість:

Резерв Sogni: 28,7%
Винагороди за GPU-ноди: 20,0%
Команда та радники: 20,0%
Фонд творців і розробників 10,0%
Резерв ліквідності: 8,0%
Раунд pre-seed: 8,0%
Раунд seed: 3,3%
Публічний продаж: 1,0%
Раунд angel: 1,0%


4.3 Утиліті токен SOGNI


Утримання токенів SOGNI відкриває широкий спектр переваг екосистеми, в тому числі:

Творці: користуються знижками на рендеринг, інструментами для карбування, привілеями в розділі рекомендованих робіт і бонусами в таблиці лідерів.
Постачальники обчислювальних потужностей (виконавці):збільшують прибуток і пріоритет у виконанні завдань шляхом здійснення стейкінгу.
Розробники моделей: підвищують видимість моделей і дохід, шляхом здійснення стейкінгу токенів SOGNI.
Власники токенів: беруть участь у голосуванні щодо пропозицій управління та вирішенні спірних питань.
Довгострокові стейкери: отримують пріоритет у чергах, бонусні винагороди Spark і право на участь у аірдропах NFT
Постачальники ліквідності: здійснюють стейкінг LP-токенів для стабілізації екосистеми та отримання винагород.

5. Як купити токени SOGNI на MEXC


Завдяки децентралізованій архітектурі, пріоритету на конфіденційність та збалансованій системі заохочення, SOGNI відкриває нову парадигму свободи, справедливості та ефективності у світі креативного ШІ. Платформа не лише пропонує доступні й зручні інструменти для творців, а й створює заохочення та можливості участі для обчислювальних провайдерів, розробників моделей і звичайних користувачів. У міру запуску основної мережі, активації ліквідності та розширення екосистеми, SOGNI будує нову, глибоко децентралізовану креативну економіку, де кожен може долучитися. З часом SOGNI прагне стати поєднанням Render, Midjourney та GitHub — платформою, що надає силу творцям по всьому світу.

Як провідна світова біржа цифрових активів, MEXC першою додала SOGNI до лістингу, пропонуючи безперебійну торгівлю та конкурентоспроможні комісії. Ви можете швидко почати торгувати SOGNI, виконавши наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть «SOGNI» і виберіть спотову торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть суму та цінові параметри, а потім завершіть транзакцію.


Ви також можете відвідати сторінку події MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у подіях з аірдропу SOGNI та розділити 100 000 USDT!

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не дає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

