Що таке Side Protocol: посібник з нової фінансової інфраструктури Bitcoin

У сфері блокчейну Bitcoin вже давно є основою децентралізованих фінансів. Однак, оскільки глобальний попит на більш різноманітні фінансові застосунки зростає, масштабованість та функціональність Bitcoin стають все більш обмеженими. Саме тут на допомогу приходить Side Protocol. Він представляє інноваційне рішення для розширення екосистеми Bitcoin, надаючи розробникам і користувачам нові можливості та допомагаючи BTC стати дійсно глобальною суверенною валютою.

1. Що таке Side Protocol


Side Protocol — це рівень масштабування Bitcoin та перший блокчейн dPoS (Delegated Proof of Stake) рівня 1, повністю сумісний з Bitcoin. Його розроблено для очолення майбутнього розвитку фінансів Bitcoin, поєднуючи безпеку Bitcoin з масштабованістю високопродуктивних мереж, забезпечуючи нову інфраструктуру для розробки децентралізованих застосунків (dApp). Side Protocol прагне залучити мільярди користувачів у всьому світі та допомогти BTC стати всесвітньо визнаною основною валютою.

Основні характеристики Side Protocol:
  • Повна сумісність з активами Bitcoin, дозволяючи BTC циркулювати без кросчейн-мостів.
  • Використання механізму консенсусу dPoS для гарантування ефективного, безпечного та масштабованого управління ончейн.
  • Модульна архітектура, яка підтримує гнучку масштабованість, полегшуючи розробникам створення різноманітних застосунків, таких як DeFi, платежі та управління активами.
  • Інтернет-інфраструктура, орієнтована на Bitcoin, розроблена для обслуговування мільярдів користувачів у всьому світі.
Завдяки Side Protocol Bitcoin еволюціонує від простого засобу збереження вартості до фундаментальної сили комплексної фінансової екосистеми.

2. Що таке токен SIDE


Хоча BTC є основним активом для всіх продуктів в екосистемі Side Protocol, SIDE є нативним утиліті токеном Side Protocol і відіграє вирішальну роль у мережі. Його основні функції включають:


2.1 Механізм створення вартості


Як фінансовий рівень розширення для Bitcoin, Side Protocol має чітку модель доходу. Комісії, що генеруються від таких продуктів, як-от Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, нативна DEX та майбутні застосунки, використовуються протоколом для регулярного викупу та спалювання токенів SIDE. Цей дефляційний механізм постійно збільшує дефіцит та цінність SIDE.

2.2 Сплата комісій за транзакції


У мережі Side, окрім BTC, користувачі можуть сплачувати комісії за транзакції токенами SIDE. Усі мережеві операції (такі як перекази та виконання контрактів) стягують комісії, які використовуються для винагороди нодів та запобігання спам-транзакціям та DoS-атакам, гарантуючи безпеку та стабільність мережі.

2.3 Стейкінг та безпека мережі


Side Chain є критичним компонентом архітектури Side Protocol, що працює за механізмом Proof-of-Stake (PoS) без дозволів з власною підтримкою делегування. Користувачі можуть делегувати свої токени SIDE нодам-валідаторам, щоб отримувати винагороду за стейкінг, активно сприяючи безпеці та операційній стабільності мережі.

2.4 Управління ончейн


Власники SIDE мають право брати участь у децентралізованому управлінні протоколом. Це включає голосування щодо важливих рішень мережі, таких як коригування параметрів протоколу, оновлення системи та розподіл скарбничих коштів. Завдяки токенам SIDE спільнота отримує реальний контроль над майбутнім напрямком розвитку Side Protocol.

3. Як отримати токени SIDE: аірдроп та коефіцієнти розподілу


Ще у листопаді 2024 року Side Protocol запустив свою подію Genesis Drop — першу ініціативу з розподілу токенів, спрямовану на винагороду ранніх користувачів, розробників та партнерів.

Згідно з офіційною інформацією, опублікованою Side Protocol, у межах цієї події було здійснено аірдропи загалом 100 мільйонів токенів SIDE. Конкретні коефіцієнти розподілу наведено в таблиці нижче:

КатегоріяКоефіцієнт розподілуВимогиПримітки
Активні користувачі Bitcoin30%Витрати на комісію мережі в минулому > 0,005 BTCДо 50 000 адрес, 600 SIDE на адресу
Учасники спільноти NFT10,5%Запрошення учасників NFT-спільнотВ екосистемах BTC, Cosmos, Solana та Ethereum
Стейкери ATOM15%Користувачі, які здійснювали стейкінг ATOM в екосистемі CosmosВключаючи користувачів Hydro
Інсайдери тестової мережі32%Користувачі, які виконали завдання тестової мережі та надіслали адресиІснує 11 рівнів винагород, без обмежень щодо порядку отримання
Валідатори та оператори мостівПризначені винагородиАктивна участь у роботі нодів тестової мережі та кросчейн-мостуСпілкування має здійснюватися через Discord, розподіляється вручну
Творці суспільних благ1%Учасники, які підтримували проєкти громадських благ AEZВключає донорів, виборців та стейкерів DoraHacks
Учасники соціальних подій5%Події із соціального білого спискуДеталі буде оголошено пізніше

Side Protocol переосмислює можливості для ончейн-застосунків Bitcoin. В основі всього цього лежить токен SIDE — ключова сила, яка не лише представляє права управління та участі в мережі, але й має значний потенціал для зростання вартості. Genesis Drop — це більше, ніж просто аірдроп; це можливість стати одним із перших учасників екосистеми Side.



Як перший блокчейн dPoS рівня 1, повністю сумісний з Bitcoin, Side Protocol не лише розширює межі застосування Bitcoin, але й створює високопродуктивну, безпечну та децентралізовану фінансову інфраструктуру для користувачів у всьому світі. Завдяки таким механізмам, як створення вартості, стимули мережі та розширення можливостей управління, Side створює динамічну та масштабовану екосистему з довгостроковим потенціалом зростання.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

