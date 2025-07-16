Що таке Shiba Inu (SHIB)? Вступ до цифрових активів

Shiba Inu (SHIB) — це криптовалюта на основі блокчейну, яка забезпечує роботу екосистеми Shiba Inu, децентралізованої платформи, зосередженої на інноваціях, що керуються спільнотою, та мем-культурі. Запущена в серпні 2020 року, токен SHIB був розроблений для задоволення зростаючого попиту на доступні, орієнтовані на спільноту цифрові активи в секторі криптовалют. Завдяки стандарту токенів ERC-20 на базі Ethereum, токен Shiba Inu дозволяє користувачам брати участь у децентралізованих фінансах (DeFi), включаючи торгівлю, стейкінг та створення NFT, забезпечуючи при цьому низькі транзакційні витрати та широку доступність. Грайливе позиціонування проекту та підхід «знизу вгору» допомогли йому створити велику, пристрасну спільноту, встановивши SHIB як провідний мем-коїн із реальним використанням та швидко розширюваною екосистемою.

Shiba Inu був заснований у 2020 році анонімним розробником, відомим як "Рйоші." Про походження засновника залишається намірно невідомо, що відображає етику проекту щодо децентралізації та власності спільноти. Ідея за токеном SHIB полягала у створенні експерименту з децентралізованого спонтанного будівництва спільноти, використовуючи технологію блокчейну для надання користувачам можливостей та створення жвавої, самопідтримуючої екосистеми.

З моменту свого створення токен Shiba Inu досяг декількох значних віх. Зокрема, проект заблокував 50% початкової кількості токенів SHIB на Uniswap для забезпечення ліквідності та відправив решту 50% Етереум-співзасновнику Віталіку Бутеріну, який пізніше пожертвував значну частину на Фонд Крипто Допомоги Індії проти COVID. Запуск ShibaSwap, децентралізованої біржі екосистеми, став важливим кроком вперед, що дозволило користувачам торгувати, стейкати та спалювати токени SHIB. Впровадження Shibarium, рішення для масштабування другого рівня Ethereum, та його інтеграція з MEXC у 2025 році далі розширили можливості та охоплення проекту, закріплюючи позицію Shiba Inu як видатного гравця в просторах DeFi та мем-коїнів.

Екосистема Shiba Inu складається з декількох взаємопов'язаних продуктів, призначених для надання комплексного набору децентралізованих послуг для своєї глобальної спільноти:

ShibaSwap (Основна платформа/Додаток):

ShibaSwap є основною децентралізованою біржею (DEX) в екосистемі Shiba Inu, що дозволяє користувачам обмінювати підтримувані токени ERC-20, стейкати SHIB у високодохідних пулах ліквідності, добровільно спалювати токени та карбувати NFT SHIBOSHIS. Ця платформа дає користувачам можливість отримувати винагороди та брати участь у управлінні, роблячи її провідним рішенням у сегментах мем-коїнів та DeFi.

Shibarium (Другорядна функція/Послуга):

Shibarium є рішенням для масштабування другого рівня Ethereum, призначеним для покращення швидкості транзакцій та зниження витрат для користувачів токенів SHIB. Його інтеграція з MEXC у 2025 році збільшила прийняття та ліквідність, забезпечуючи безперебійний досвід торгівлі та проведення транзакцій в екосистемі Shiba Inu.

Додаткові компоненти екосистеми:

Екосистема також включає токени, такі як BONE та LEASH, кожен з яких виконує унікальні ролі в управлінні та корисності поряд із токеном SHIB, а також партнерства з платформами, такими як DegenSafe.Fun, для підвищення безпеки та боротьби зі шахрайством у просторі мем-коїнів.

Ці компоненти працюють разом, створюючи комплексне середовище, де SHIB служить корисним токеном, що живить всі взаємодії, сприяючи самопідтримуючій та ростучій екосистемі.

Сектор криптовалют стикається з декількома критичними викликами, які Shiba Inu прагне вирішити:

Відсутність проектів, що керуються спільнотою:

Багато цифрових активів контролюються централізованими командами, що обмежує участь спільноти та інновації. Децентралізований підхід токену SHIB надає своїй спільноті можливість керувати розвитком та управлінням.

Високі транзакційні витрати та проблеми масштабованості:

Переповнення мережі Ethereum та високі комісії перешкодили прийняттю DeFi та мем-коїнів. Shibarium, як рішення другого рівня, вирішує ці проблеми, пропонуючи швидші та дешевші транзакції для власників токенів SHIB.

Безпека та запобігання шахрайству:

Поширеність шахрайських схем та небезпечних проектів підриває довіру у секторі мем-коїнів. Партнерство Shiba Inu з DegenSafe.Fun та її прозора, відкрита розробка допомагають зменшити ці ризики для користувачів токенів SHIB.

Використовуючи технологію блокчейну та міцну спільноту, Shiba Inu надає безпечну, ефективну та включаючу платформу для користувачів, щоб взаємодіяти з цифровими активами та послугами DeFi.

Початкова загальна кількість: 1 квадрильйон токенів SHIB (1,000,000,000,000,000), запущений у серпні 2020 року.

1 квадрильйон токенів SHIB (1,000,000,000,000,000), запущений у серпні 2020 року. Поточна загальна кількість (станом на липень 2025): Приблизно 589.25 трильйонів токенів SHIB.

Приблизно 589.25 трильйонів токенів SHIB. Поточна кількість в обігу: Близько 589.33 трильйонів токенів SHIB.

Близько 589.33 трильйонів токенів SHIB. Відсоток початкової кількості, що залишився: Приблизно 58.95%.

Приблизно 58.95%. Спалені токени: Близько 410.75 трильйонів токенів SHIB (приблизно 41% від початкової кількості), включаючи помітне спалювання Віталіком Бутеріном.

Левова частина токенів SHIB знаходиться в обігу, решта кількість була спалена і таким чином назавжди вилучена з екосистеми. У наданих джерелах немає детального розподілу індивідуальних або інституційних володінь, але через статус мем-коїна та велику початкову кількість токен Shiba Inu широко розподілений серед роздрібних власників.

Метрика Значення Початкова загальна кількість 1 квадрильйон токенів SHIB Поточна загальна кількість 589.25 трильйонів токенів SHIB Кількість в обігу 589.33 трильйонів токенів SHIB Спалені токени 410.75 трильйонів токенів SHIB % від початкової кількості, що залишився 58.95%

У межах екосистеми Shiba Inu, SHIB виконує декілька функцій:

Засіб обміну: Використовується для торгівлі та платежів в екосистемі.

Використовується для торгівлі та платежів в екосистемі. Стейкінг та винагороди: Користувачі можуть стейкати токени SHIB на ShibaSwap, щоб отримувати винагороди та брати участь у пулах ліквідності.

Користувачі можуть стейкати токени SHIB на ShibaSwap, щоб отримувати винагороди та брати участь у пулах ліквідності. Управління: Власники токенів SHIB можуть брати участь у спільнотних пропозиціях та рішеннях екосистеми, особливо через пов’язані токени, такі як BONE.

Постачання токенів Shiba Inu в основному знаходиться в обігу, без графіка вести та розблокування для розподілу команди чи консультантів, оскільки проект був спроектований як спільнотно-керований з самого початку. Решта постачання підлягає добровільному спалюванню та стимулам екосистеми.

Shiba Inu реалізує децентралізовану модель управління, що дозволяє власникам токенів SHIB пропонувати та голосувати за зміни в екосистемі. Стейкінг токенів SHIB на ShibaSwap надає користувачам винагороди та додаткові привілеї, що підтримує довгострокову сталість та ріст мережі.

Shiba Inu (SHIB) представляє собою інноваційне рішення в секторі криптовалют, вирішуючи ключові проблеми завдяки своєму підходу, що керується спільнотою, міцній екосистемі DeFi та масштабованій технології. Зі своєю зростаючою базою користувачів та розширюваним набором продуктів, токен SHIB демонструє значний потенціал для трансформації того, як користувачі взаємодіють з цифровими активами та децентралізованими фінансами.