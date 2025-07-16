Що таке Shardeum (SHM)? Представляємо блокчейн-революцію 2025 року з автоматичним масштабуванням





У сучасному середовищі блокчейну, що стрімко розвивається, масштабованість залишається однією з найбільших проблем. Незважаючи на зростаючу популярність криптовалют і децентралізованих програм, високі комісії за транзакції та обмежена пропускна здатність перешкоджають їх широкому впровадженню. Shardeum пропонує революційне рішення цих проблем. Його революційна технологія надає безпрецедентні можливості масштабування для мереж блокчейну, зберігаючи при цьому децентралізацію та безпеку.









Shardeum ─ це блокчейн рівня 1 на базі EVM, який унікальним чином забезпечує розширення мережі за рахунок горизонтального масштабування шляхом додавання нових нодів і підтримує одночасну обробку декількох транзакцій, зберігаючи при цьому незмінно низьку комісію за транзакції. Використовуючи технологію динамічного шардингу стану та автоматичного масштабування, Shardeum вирішує фундаментальні обмеження наявних блокчейнів у відповідності до масштабованості Web2. SHM — це нативний токен мережі Shardeum, який використовується для оплати комісій за транзакції, перевірки стейкінгу, участі в управлінні та розподілу винагород.





Shardeum відноситься до всієї платформи та інфраструктури блокчейну, в той час як SHM є нативною криптовалютою цієї мережі, подібно до того, як Ethereum відноситься до ETH. SHM виконує безліч функцій в екосистемі Shardeum, в тому числі виступає основним засобом для обміну, оплати комісій за транзакції та gas, участі в управлінні мережею, а також забезпечує механізми стейкінгу та винагороди для валідаторів.









1) Динамічний шардинг станів: Shardeum розділяє мережу на рівні протоколу на декілька шардів, кожен з яких здатен незалежно обробляти транзакції. На відміну від традиційних блокчейнів, де транзакції обробляються послідовно в межах однієї мережі, підхід Shardeum уможливлює паралельне виконання транзакцій, що значно підвищує пропускну здатність мережі, зберігаючи при цьому її атомарну сумісність.





2) Можливість автоматичного масштабування: Shardeum є першим в галузі блокчейном з функцією автоматичного масштабування, що регулює пропускну здатність відповідно до потреб мережі в режимі реального часу. Зі збільшенням обсягів транзакцій Shardeum динамічно масштабується, додаючи більше шардів, щоб впоратися з навантаженням, забезпечуючи високу продуктивність без шкоди для швидкості та вартості. Система вимірює навантаження на мережу кожні 60 секунд і автономно регулює необхідну кількість нодів валідаторів.





3) Лінійне масштабування та низькі комісії за транзакції: поєднуючи безблокову обробку транзакцій з динамічним шардінгом станів, Shardeum досягає справжньої лінійної масштабованості. Наприклад, якщо 100 нодів забезпечують 50 TPS, то 200 нодів будуть забезпечувати 100 TPS. Завдяки автоматичному масштабуванню, Shardeum підтримує низькі витрати на обслуговування мережі за будь-якого попиту, стабільно забезпечуючи низькі комісії для кінцевих користувачів.





4) Кросшардингова атомарна сумісність: на відміну від багатьох шардових мереж, Shardeum зберігає можливість викликати і зв'язувати безліч смартконтрактів в межах однієї транзакції, навіть якщо ці контракти розподілені між різними шардами. Це покращує користувацький досвід і знижує транзакційні витрати, дозволяючи користувачам виконувати складні операції за одну транзакцію.





5) Сумісність з EVM та низькі бар'єри для входу валідаторів: Shardeum базується на EVM і сумісний з інструментами, гаманцями та функціоналом смартконтрактів Ethereum. Ця сумісність дозволяє розробникам легко переносити програми Ethereum на Shardeum без необхідності вивчати нову мову програмування або фреймворк. Крім того, Shardeum знижує вимоги до апаратного забезпечення для запуску нодів валідаторів, що дозволяє більшій кількості учасників спільноти брати участь і підвищує децентралізацію.









Після події генерації токенів (TGE) на початку 2025 року, Shardeum запровадив модель динамічного реагування на пропозицію з початковою пропозицією в 249 мільйонів SHM, розподіленою наступним чином:

Продаж : 91 440 000 SHM (36,72%) — 3-місячний підйом, потім 2-річна щоденна лінійна виплата

Команда : 76 200 000 SHM (30,6%) — 3-місячний підйом, потім 2-річна щоденна лінійна виплата

Фонд : 55 880 000 SHM (22,44%) — розблоковано в TGE

Екосистема та аірдропи: 25 480 000 SHM (10,23%) — розблоковано в TGE





Функції токенів SHM в екосистемі Shardeum

Стейкінг: валідатори здійснюють стейкінг SHM для участі в мережі. Якщо нод поводиться неправильно, сума стейкінгу може бути зменшена, щоб гарантувати безпеку мережі.

Комісії за транзакції: SHM використовується для оплати комісій за транзакції та gas в мережі Shardeum, при цьому всі комісії спалюються для створення дефляційного механізму.

Управління : власники SHM можуть брати участь в управлінні мережею, голосуючи за пропозиції та зміни параметрів мережі.

Винагороди: SHM розподіляється як винагорода за участь у мережі, включаючи винагороди валідаторів та заохочення екосистеми.









Про Shardeum





Shardeum є проривом у технології блокчейну, пропонуючи рішення для досягнення масштабованості без шкоди для децентралізації та безпеки. Його здатність підтримувати стабільно низьку комісію за транзакції незалежно від перевантаженості мережі відкриває двері для раніше непрактичних програм. У міру наближення до запуску основної мережі, Shardeum готовий стати провідною платформою для децентралізованих застосунків наступного покоління — по-справжньому масштабованим, безпечним рішенням, що підтримує зростання Web3 до мільярдів користувачів.



