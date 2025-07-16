Що таке Reddio: революційна продуктивність рівня 2 завдяки паралелізму та GPU-прискоренню

Reddio — це високопродуктивне рішення масштабування рівня 2 на базі Ethereum, створене для подолання обмежень масштабованості та обчислювальної ефективності традиційних блокчейнів за допомогою технологій паралельного виконання та GPU-прискорення.









У міру стрімкого розвитку блокчейн-технологій обмеження продуктивності стають серйозною перешкодою для масового впровадження. Традиційна віртуальна машина Ethereum (EVM), яка обробляє транзакції послідовно, не встигає за високонавантаженими застосунками. Зі зростанням потреб у таких секторах, як децентралізовані фінанси (DeFi), блокчейн-ігри та штучний інтелект (ШІ), зростає й потреба в потужній обчислювальній інфраструктурі. Reddio вирішує цю проблему завдяки революційному підходу.





Reddio має на меті усунути недоліки, з якими стикається EVM під час обробки транзакцій. Впроваджуючи паралельне виконання та GPU-прискорення, Reddio значно підвищує пропускну здатність та ефективність блокчейну, забезпечуючи надійну інфраструктурну підтримку для високопродуктивних застосунків у сферах DeFi, ігор та рішень на основі штучного інтелекту.













Reddio впроваджує механізм паралельного виконання, який дозволяє обробляти транзакції в межах одного блоку одночасно в декількох потоках. Це ефективно використовує ресурси мультиядерного сервера, значно підвищуючи пропускну здатність і знижуючи транзакційні витрати.









Команда Reddio розробила CUDA-сумісну паралельну EVM (CuEVM), що перетворює опкоди EVM на інструкції CUDA. Використовуючи потужність паралельних GPU-обчислень, Reddio досягає безпрецедентної обчислювальної ефективності.









Побудований на фреймворку Yu, створеному на основі Golang, Reddio має модульну архітектуру, яка забезпечує гнучку інтеграцію різних віртуальних машин, зони доступності даних і механізмів консенсусу. Розробники можуть адаптувати середовище виконання до конкретних випадків використання, застосовуючи при цьому розширені функції, такі як підтримка доступності даних, стійкість до MEV та високопродуктивний консенсус. Такий підхід гарантує масштабованість і повну сумісність з екосистемою Ethereum.













Назва токена: RDO

Загальна пропозиція: 10 000 000 000 RDO









Стратегія розподілу токенів Reddio балансує між децентралізацією, зростанням екосистеми, стимулюванням зацікавлених сторін і довгостроковою стійкістю. Розподіл токенів відбувається наступним чином:





Спільнота: 8,00%

Безпечна інфраструктура та заохочення учасників мережі: 25,00%

Зростання екосистеми: 22,76%

Скарбниця: 6,96%

Вкладники: 21,80%

Стратегічні інвестори: 15,48%













RDO — це нативний утиліті токен екосистеми Reddio, який виступає економічним рушієм, що забезпечує функціонування мережі, стимулює участь спільноти та підтримує загальну стабільність мережі. Він має широкий спектр застосувань, зокрема: оплата комісії за транзакції, отримання винагород за стейкінг, участь у валідації, право голосу в управлінні спільнотою та підтримка ініціатив із розвитку екосистеми.









Reddio вносить в екосистему Ethereum революційні покращення продуктивності завдяки інноваційній архітектурі паралельного виконання та технології GPU-прискорення. Запуск нативного токена RDO знаменує собою новий етап у розвитку проєкту. Незалежно від того, чи є ви розробником або інвестором, Reddio представляє високопродуктивне рішення рівня 2, яке заслуговує на вашу увагу. Оскільки екосистема продовжує розширюватися і розвиватися, Reddio готовий стати базовою інфраструктурою для Web3-застосунків наступного покоління, сприяючи широкому впровадженню технології блокчейн.





