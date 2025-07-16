Reddio — це високопродуктивне рішення масштабування рівня 2 на базі Ethereum, створене для подолання обмежень масштабованості та обчислювальної ефективності традиційних блокчейнів за допомогою технолоReddio — це високопродуктивне рішення масштабування рівня 2 на базі Ethereum, створене для подолання обмежень масштабованості та обчислювальної ефективності традиційних блокчейнів за допомогою техноло
Що таке Reddio: революційна продуктивність рівня 2 завдяки паралелізму та GPU-прискоренню

16 липня 2025MEXC
0m
Reddio — це високопродуктивне рішення масштабування рівня 2 на базі Ethereum, створене для подолання обмежень масштабованості та обчислювальної ефективності традиційних блокчейнів за допомогою технологій паралельного виконання та GPU-прискорення.

1. Історія проєкту


У міру стрімкого розвитку блокчейн-технологій обмеження продуктивності стають серйозною перешкодою для масового впровадження. Традиційна віртуальна машина Ethereum (EVM), яка обробляє транзакції послідовно, не встигає за високонавантаженими застосунками. Зі зростанням потреб у таких секторах, як децентралізовані фінанси (DeFi), блокчейн-ігри та штучний інтелект (ШІ), зростає й потреба в потужній обчислювальній інфраструктурі. Reddio вирішує цю проблему завдяки революційному підходу.

Reddio має на меті усунути недоліки, з якими стикається EVM під час обробки транзакцій. Впроваджуючи паралельне виконання та GPU-прискорення, Reddio значно підвищує пропускну здатність та ефективність блокчейну, забезпечуючи надійну інфраструктурну підтримку для високопродуктивних застосунків у сферах DeFi, ігор та рішень на основі штучного інтелекту.

2. Основні технологічні особливості


2.1 Архітектура паралельної EVM


Reddio впроваджує механізм паралельного виконання, який дозволяє обробляти транзакції в межах одного блоку одночасно в декількох потоках. Це ефективно використовує ресурси мультиядерного сервера, значно підвищуючи пропускну здатність і знижуючи транзакційні витрати.

2.2 GPU-прискорення завдяки сумісності з CUDA


Команда Reddio розробила CUDA-сумісну паралельну EVM (CuEVM), що перетворює опкоди EVM на інструкції CUDA. Використовуючи потужність паралельних GPU-обчислень, Reddio досягає безпрецедентної обчислювальної ефективності.

2.3 Модульна архітектура


Побудований на фреймворку Yu, створеному на основі Golang, Reddio має модульну архітектуру, яка забезпечує гнучку інтеграцію різних віртуальних машин, зони доступності даних і механізмів консенсусу. Розробники можуть адаптувати середовище виконання до конкретних випадків використання, застосовуючи при цьому розширені функції, такі як підтримка доступності даних, стійкість до MEV та високопродуктивний консенсус. Такий підхід гарантує масштабованість і повну сумісність з екосистемою Ethereum.

3. Що таке токен RDO


3.1 Основна інформація про токен RDO


  • Назва токена: RDO
  • Загальна пропозиція: 10 000 000 000 RDO

3.2 Розподіл токенів RDO


Стратегія розподілу токенів Reddio балансує між децентралізацією, зростанням екосистеми, стимулюванням зацікавлених сторін і довгостроковою стійкістю. Розподіл токенів відбувається наступним чином:

  • Спільнота: 8,00%
  • Безпечна інфраструктура та заохочення учасників мережі: 25,00%
  • Зростання екосистеми: 22,76%
  • Скарбниця: 6,96%
  • Вкладники: 21,80%
  • Стратегічні інвестори: 15,48%


3.3 Утиліті токена RDO


RDO — це нативний утиліті токен екосистеми Reddio, який виступає економічним рушієм, що забезпечує функціонування мережі, стимулює участь спільноти та підтримує загальну стабільність мережі. Він має широкий спектр застосувань, зокрема: оплата комісії за транзакції, отримання винагород за стейкінг, участь у валідації, право голосу в управлінні спільнотою та підтримка ініціатив із розвитку екосистеми.

4. Як купити RDO на MEXC


Reddio вносить в екосистему Ethereum революційні покращення продуктивності завдяки інноваційній архітектурі паралельного виконання та технології GPU-прискорення. Запуск нативного токена RDO знаменує собою новий етап у розвитку проєкту. Незалежно від того, чи є ви розробником або інвестором, Reddio представляє високопродуктивне рішення рівня 2, яке заслуговує на вашу увагу. Оскільки екосистема продовжує розширюватися і розвиватися, Reddio готовий стати базовою інфраструктурою для Web3-застосунків наступного покоління, сприяючи широкому впровадженню технології блокчейн.

Наразі RDO доступний на платформі MEXC, де ви можете торгувати токенами з наднизькими комісіями.

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Введіть назву токена «RDO» у рядку пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну і завершіть угоду.

Ви можете перейти до сторінки подій MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у події з депозиту та торгівлі RDO і отримати шанс виграти щедрі винагороди!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

