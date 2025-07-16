Що таке Redbrick (BRIC): рушій для створення ігор Web3 на базі штучного інтелекту

На тлі стрімкого розвитку Web3, створення контенту переживає безпрецедентний парадигмальний зсув. Redbrick відрізняється як інноваційний проєкт у цій хвилі, що має на меті перетворити виробництво та споживання 3D-ігор та контенту метавсесвіту за допомогою технології штучного інтелекту, візуального програмування та економічних моделей ончейн.





Завдяки власному двигуну OOBC, потужним інструментам на базі штучного інтелекту, глобальній мережі користувачів та надійній токенономіці, Redbrick знижує технічні бар'єри для створення контенту, одночасно створюючи екосистему «Створюйте, грайте, заробляйте» (“Create-Play-Earn”). Це відкриває розробникам, творцям і користувачам нові можливості для отримання прибутку.









Redbrick — це хмарна платформа Web3 на базі штучного інтелекту, яка спрощує створення 3D-ігор, віртуальних світів і контенту для метавсесвіту. За допомогою візуальної системи програмування Object-Oriented Block Coding (OOBC) та технології перетворення тексту в код користувачі можуть створювати інтерактивні функції та 3D-середовища, просто використовуючи природну мову, без досвіду програмування.





Redbrick надає повний набір інструментів від створення до монетизації, які можна застосовувати в освіті, маркетингу, соціальних мережах та іграх Web3. Завдяки механізму «Створювати, щоб заробляти» C2E (Create-to-Earn) творці можуть заробляти токени BRIC, орендуючи або володіючи віртуальною землею та публікуючи контент, що сприяє стимулюванню створення контенту та спільному розвитку екосистеми.









Технічна архітектура Redbrick забезпечує баланс між зручністю використання, масштабованістю та зручністю для творців. Завдяки інструментальним мережам на базі штучного інтелекту та мультичейн-сумісній платформі, вона забезпечує безпрецедентну свободу та ефективність у створенні контенту.









Прискорює створення сцен, моделей та анімацій за допомогою штучного інтелекту та коду в режимі реального часу

Підтримує візуальне редагування 3D-сцен на різних пристроях (ПК, планшети, мобільні пристрої).









Повноцінна вебплатформа, що не потребує встановлення; підтримує багато мереж та взаємодію зі сторонніми метавсесвітами.

Надає відкритий SDK для метавсесвіту та кросплатформне планування контенту для створення справжньої платформи кросчейн-співпраці.









Вбудована широка бібліотека ресурсів (моделі, інтерфейси, звукові ефекти, рекламні компоненти тощо) для швидкого створення сцен.

Доступ до Play Store і підтримка плагінів Unity з можливістю інтеграції зовнішніх ігрових активів.









Redbrick продовжує вдосконалювати свою технічну базу, досягаючи значного прогресу в розширенні спільноти та розвитку екосистеми, що створює міцну основу для довгострокового успіху контент-платформи Web3. Наразі Redbrick досяг важливих етапів у створенні інструментів, випуску NFT та залученні спільноти:





Випуск Genesis Land: (загалом 3500, продано 500), а також запущено винагороди у вигляді токенів та переваги для власників Land. Під час першого попереднього продажу було успішно розподілено 1000 токенів BRIC шляхом аірдропу серед власників, а також запроваджено винагороди за стейкінг та пріоритетний доступ до IEO. попередній продаж Genesis Land NFT завершено (загалом 3500, продано 500), а також запущено винагороди у вигляді токенів та переваги для власників Land. Під час першого попереднього продажу було успішно розподілено 1000 токенів BRIC шляхом аірдропу серед власників, а також запроваджено винагороди за стейкінг та пріоритетний доступ до IEO.





Постійний дохід та заохочення для творців: власники Genesis Land NFT отримують аірдропи BRIC і можуть заробляти додаткові винагороди, здійснюючи стейкінг своїх земельних ділянок. Вони також отримують доступ до ексклюзивних онлайн/офлайн подій спільноти та можливість першочергової участі в майбутніх проєктах.









BRIC — це нативний токен екосистеми платформи Redbrick, який використовується для заохочень, торгівлі, управління та отримання переваг від Land:





Аірдроп Land: кожен попередній продаж Genesis Land NFT надає 1000 BRIC; власники Land можуть заробляти більше винагород за допомогою програм "Заробляйте, щоб здійснювати стейкінг" (Earn-to-Stake).

Продаж контенту: користувачі торгують ігровими активами, такими як скіни та підсилення, на ринку за допомогою BRIC.

Рекламна модель: рекламодавці використовують BRIC для розміщення реклами, а користувачі отримують частку доходу за споживання контенту та взаємодію.

Пріоритет IEO: власники Land отримують пріоритетний доступ до BRIC Launchpad та IEO, користуючись ранніми перевагами ончейн.

Механізм спалювання токенів: платформа планує використовувати частину доходу від транзакцій для викупу та спалювання токенів, щоб стабілізувати вартість BRIC.









Redbrick має чіткий план розвитку, орієнтований на створення екосистеми контенту, модернізацію технологічної платформи та глобальну експансію для досягнення сталого зростання.









Розробити Play Store сумісний з плагіном Unity, інтегруючи контент Web2 і Web3.

Впровадити підтримку Telegram для розширення охоплення сценаріїв Web2.

Покращити підтримку творців, надаючи інструменти, API та сприяючи інноваціям в екосистемі.









Розширити відкритий SDK метавсесвіту для поліпшення взаємодії та співпраці кросчейн.

Продовжувати розвивати рекламну систему та ринок, щоб завершити цикл «Створювати, щоб заробляти» (C2E).









Поглибити освітні послуги Web2, орієнтуючись на такі ринки, як Південно-Східна Азія та Японія.

Співпрацювати з урядами та провідними установами для розширення впливу платформи.



Redbrick використовує ШІ та OOBC для спрощення створення контенту, інтегруючи гаманці, шаблони та SDK в екосистему «Створювати, щоб заробляти» (C2E). Завдяки сильній спільноті та чіткій моделі токенів, проєкт має міцну основу та потенціал для зростання. Розширюючи мультичейн-підтримку та підвищуючи ефективність реклами та контенту, Redbrick прагне стати ключовою платформою для метавсесвіту Web3. Для тих, хто оптимістично дивиться на ігри Web3, освіту, віртуальні простори та інструменти на базі штучного інтелекту, Redbrick — це проєкт, за яким варто стежити та до якого варто долучитися.

