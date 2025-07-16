На тлі стрімкого розвитку Web3, створення контенту переживає безпрецедентний парадигмальний зсув. Redbrick відрізняється як інноваційний проєкт у цій хвилі, що має на меті перетворити виробництво та сНа тлі стрімкого розвитку Web3, створення контенту переживає безпрецедентний парадигмальний зсув. Redbrick відрізняється як інноваційний проєкт у цій хвилі, що має на меті перетворити виробництво та с
Що таке Redbrick (BRIC): рушій для створення ігор Web3 на базі штучного інтелекту

На тлі стрімкого розвитку Web3, створення контенту переживає безпрецедентний парадигмальний зсув. Redbrick відрізняється як інноваційний проєкт у цій хвилі, що має на меті перетворити виробництво та споживання 3D-ігор та контенту метавсесвіту за допомогою технології штучного інтелекту, візуального програмування та економічних моделей ончейн.

Завдяки власному двигуну OOBC, потужним інструментам на базі штучного інтелекту, глобальній мережі користувачів та надійній токенономіці, Redbrick знижує технічні бар'єри для створення контенту, одночасно створюючи екосистему «Створюйте, грайте, заробляйте» (“Create-Play-Earn”). Це відкриває розробникам, творцям і користувачам нові можливості для отримання прибутку.

1. Огляд проєкту: що таке Redbrick?


Redbrick — це хмарна платформа Web3 на базі штучного інтелекту, яка спрощує створення 3D-ігор, віртуальних світів і контенту для метавсесвіту. За допомогою візуальної системи програмування Object-Oriented Block Coding (OOBC) та технології перетворення тексту в код користувачі можуть створювати інтерактивні функції та 3D-середовища, просто використовуючи природну мову, без досвіду програмування.

Redbrick надає повний набір інструментів від створення до монетизації, які можна застосовувати в освіті, маркетингу, соціальних мережах та іграх Web3. Завдяки механізму «Створювати, щоб заробляти» C2E (Create-to-Earn) творці можуть заробляти токени BRIC, орендуючи або володіючи віртуальною землею та публікуючи контент, що сприяє стимулюванню створення контенту та спільному розвитку екосистеми.

2. Основні особливості та технічна архітектура


Технічна архітектура Redbrick забезпечує баланс між зручністю використання, масштабованістю та зручністю для творців. Завдяки інструментальним мережам на базі штучного інтелекту та мультичейн-сумісній платформі, вона забезпечує безпрецедентну свободу та ефективність у створенні контенту.

2.1 Інструменти для створення контенту з підтримкою штучного інтелекту


  • Прискорює створення сцен, моделей та анімацій за допомогою штучного інтелекту та коду в режимі реального часу
  • Підтримує візуальне редагування 3D-сцен на різних пристроях (ПК, планшети, мобільні пристрої).

2.2 Відкритий метавсесвіт Web3


  • Повноцінна вебплатформа, що не потребує встановлення; підтримує багато мереж та взаємодію зі сторонніми метавсесвітами.
  • Надає відкритий SDK для метавсесвіту та кросплатформне планування контенту для створення справжньої платформи кросчейн-співпраці.

2.3 Багаті ресурси та підтримка SDK


  • Вбудована широка бібліотека ресурсів (моделі, інтерфейси, звукові ефекти, рекламні компоненти тощо) для швидкого створення сцен.
  • Доступ до Play Store і підтримка плагінів Unity з можливістю інтеграції зовнішніх ігрових активів.

3. Стадія розвитку та масштаб екосистеми


Redbrick продовжує вдосконалювати свою технічну базу, досягаючи значного прогресу в розширенні спільноти та розвитку екосистеми, що створює міцну основу для довгострокового успіху контент-платформи Web3. Наразі Redbrick досяг важливих етапів у створенні інструментів, випуску NFT та залученні спільноти:

Випуск Genesis Land: попередній продаж Genesis Land NFT завершено (загалом 3500, продано 500), а також запущено винагороди у вигляді токенів та переваги для власників Land. Під час першого попереднього продажу було успішно розподілено 1000 токенів BRIC шляхом аірдропу серед власників, а також запроваджено винагороди за стейкінг та пріоритетний доступ до IEO.


Постійний дохід та заохочення для творців: власники Genesis Land NFT отримують аірдропи BRIC і можуть заробляти додаткові винагороди, здійснюючи стейкінг своїх земельних ділянок. Вони також отримують доступ до ексклюзивних онлайн/офлайн подій спільноти та можливість першочергової участі в майбутніх проєктах.

4. Токеноміка Redbrick


BRIC — це нативний токен екосистеми платформи Redbrick, який використовується для заохочень, торгівлі, управління та отримання переваг від Land:

Аірдроп Land: кожен попередній продаж Genesis Land NFT надає 1000 BRIC; власники Land можуть заробляти більше винагород за допомогою програм "Заробляйте, щоб здійснювати стейкінг" (Earn-to-Stake).
Продаж контенту: користувачі торгують ігровими активами, такими як скіни та підсилення, на ринку за допомогою BRIC.
Рекламна модель: рекламодавці використовують BRIC для розміщення реклами, а користувачі отримують частку доходу за споживання контенту та взаємодію.
Пріоритет IEO: власники Land отримують пріоритетний доступ до BRIC Launchpad та IEO, користуючись ранніми перевагами ончейн.
Механізм спалювання токенів: платформа планує використовувати частину доходу від транзакцій для викупу та спалювання токенів, щоб стабілізувати вартість BRIC.

5. Майбутні плани та бачення


Redbrick має чіткий план розвитку, орієнтований на створення екосистеми контенту, модернізацію технологічної платформи та глобальну експансію для досягнення сталого зростання.

5.1 Технологічні вдосконалення


  • Розробити Play Store сумісний з плагіном Unity, інтегруючи контент Web2 і Web3.
  • Впровадити підтримку Telegram для розширення охоплення сценаріїв Web2.
  • Покращити підтримку творців, надаючи інструменти, API та сприяючи інноваціям в екосистемі.

5.2 Впровадження екосистеми метавсесвіту


  • Розширити відкритий SDK метавсесвіту для поліпшення взаємодії та співпраці кросчейн.
  • Продовжувати розвивати рекламну систему та ринок, щоб завершити цикл «Створювати, щоб заробляти» (C2E).

5.3 Освіта та розширення бізнесу в галузі блокчейну


  • Поглибити освітні послуги Web2, орієнтуючись на такі ринки, як Південно-Східна Азія та Японія.
  • Співпрацювати з урядами та провідними установами для розширення впливу платформи.


6. Як купити токени BRIC на MEXC


Redbrick використовує ШІ та OOBC для спрощення створення контенту, інтегруючи гаманці, шаблони та SDK в екосистему «Створювати, щоб заробляти» (C2E). Завдяки сильній спільноті та чіткій моделі токенів, проєкт має міцну основу та потенціал для зростання. Розширюючи мультичейн-підтримку та підвищуючи ефективність реклами та контенту, Redbrick прагне стати ключовою платформою для метавсесвіту Web3. Для тих, хто оптимістично дивиться на ігри Web3, освіту, віртуальні простори та інструменти на базі штучного інтелекту, Redbrick — це проєкт, за яким варто стежити та до якого варто долучитися.

Токени BRIC вже пройшли лістинг на MEXC, і доступні для торгівлі з наднизькими комісіями. Щоб купити BRIC на MEXC:

1) Увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Знайдіть «BRIC» у рядку пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та завершіть угоду.

Ви також можете відвідати сторінку події MEXC Airdrop+, щоб взяти участь в подіях з аірдропами BRIC та отримати додаткові винагороди!


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

