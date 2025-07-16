Оскільки Web3 вступає в нову фазу багатосценарної та мультичейн-інтеграції, Redacted Coin (RDAC) створює інноваційну екосистему, що охоплює DeFi, ШІ, SocialFi, платежі, ігри та NFT, за допомогою складОскільки Web3 вступає в нову фазу багатосценарної та мультичейн-інтеграції, Redacted Coin (RDAC) створює інноваційну екосистему, що охоплює DeFi, ШІ, SocialFi, платежі, ігри та NFT, за допомогою склад
Що таке Redacted Coin (RDAC): новий двигун для різноманітної екосистеми ШІ та Web3

16 липня 2025MEXC
0m
#Галузеві новини
Оскільки Web3 вступає в нову фазу багатосценарної та мультичейн-інтеграції, Redacted Coin (RDAC) створює інноваційну екосистему, що охоплює DeFi, ШІ, SocialFi, платежі, ігри та NFT, за допомогою складної моделі акселератора + матриці застосунків + економіки даних. Використовуючи механізм стимулювання свого нативного токена RDAC, Redacted перетворює реальну активність користувачів на вартість активів ончейн, створюючи нові шляхи зростання для Web3.

1. Що таке Redacted Coin (RDAC)


Redacted Coin — це глобальна платформа акселерації для стартапів Web3, побудована на двомодульній моделі, яка робить акцент як на корисності, так і на зростанні кількості користувачів. На відміну від традиційних платформ для одного проєкту, Redacted Coin розробляє матрицю екосистеми, що складається з різноманітних продуктів, прагнучи знизити бар'єр входу для користувачів у Web3, пропонуючи розробникам комплексну підтримку у сферах трафіку, фінансування та технологій.

Нативний токен RDAC є основним утиліті токеном екосистеми, забезпечуючи управління платформою, доступ до функцій та діючи як ключовий засіб для взаємодії з користувачами, як-от торгівля, стейкінг, аірдропи та внесок даних.

2. Матриця екосистеми: підпродукти, що охоплюють основні сектори


Платформа Redacted запустила кілька продуктів прикладного рівня, які вже здобули початкову популярність на ринку. Вони охоплюють ключові сектори, включаючи блокчейн-ігри, штучний інтелект, торгівлю, платежі, NFT та соціальні платформи. Її основні платформи включають:

  • RampX: платформа кросчейн-мосту без комісії gas, що пропонує оптимізований, швидкий та безпечний переказ активів.
  • iAgent: система ігор в блокчейні, що поєднує візуальне навчання даними з механізмами штучного інтелекту та є першою платформою у світі Web3-агентів на базі штучного інтелекту + DePIN.
  • Mintify: високошвидкісний торговий термінал для криптоактивів, загальний обсяг торгівлі перевищує 25 мільйонів $.
  • FlashX: бот для криптовалютної торгівлі на основі X (Twitter), що інтегрує стратегії штучного інтелекту та підтримує торгівлю багатьма активами, обсяг транзакцій якого досяг понад 18,5 мільйона $.
  • Maxis: гейміфікована NFT-платформа зі загальним обсягом торгівлі 96 мільйонів $.
  • Swipooor: «криптовалютний Tinder», що об’єднує GameFi та SocialFi, дозволяючи користувачам заробляти, спілкуючись.
  • BipTap: інфраструктура криптобанкінгу з понад 200 000 користувачів та щомісячним обсягом транзакцій понад 120 мільйонів $.
  • PG Capital: венчурна платформа для спільноти Web3, яка дозволяє користувачам брати участь у фінансуванні та управлінні проєктами на ранніх стадіях.

Ці продукти не лише надають практичну цінність користувачам, але й створюють справжній попит на RDAC в екосистемі.

3. Механізм токенів: еволюція від стейкінгу до економіки даних


Економічна модель RDAC побудована навколо замкнутої системи використання-заохочення-повторного використання з інноваційним підходом: інтеграцією поведінкового стейкінгу.

  • Мультиплатформні заохочення: утримання або використання RDAC надає переваги по всій екосистемі, включаючи знижки, аірдропи та ексклюзивний доступ.
  • Рівнева система: рівні користувачів зростають залежно від обсягу стейкінгу та активної участі, відкриваючи більше можливостей для заробітку.
  • Активізація даних ончейн: дії користувачів, як-от: торгівля, взаємодія та подання даних — перетворюється на активи даних у стейкінгу, що дозволяє користувачам отримувати винагороди екосистеми. Це втілює в життя концепцію «внесок дорівнює цінності».

Повідомляється, що максимальна пропозиція RDAC становить 1 мільярд токенів, з наступним розподілом:


Розподіл
Категорія
Опис
26,66%
Екосистема
Використовується для підтримки розвитку екосистеми Redacted, включаючи інкубацію продуктів, заохочення розробників та розбудову інфраструктури.
25,00%
Спільнота
Виділяється членам спільноти для заохочення участі та внесків, частково розподіляється через аірдропи та іншими способами.
13,00%
Учасники
Виділяється основним учасникам та розробникам як винагорода за їхню роботу над проєктом.
11,30%
Seed-раунд
Виділяється інвесторам на ранній стадії для підтримки початкової розробки проєкту.
6,00%
Ліквідність
Використовується для забезпечення ліквідності на біржах та обігу токенів.
5,00%
Радники
Виділяється консультативній команді проєкту як винагорода за стратегічне керівництво та підтримку.
4,54%
Раунд янголів
Виділяється раннім янгольським інвесторам для підтримки фази запуску проєкту.
4,30%
Публічний продаж
1,41% розблоковано на TGE, 1-місячний кліф, а потім лінійне надання права власності протягом 2 місяців.
4,20%
Приватний продаж
0,83% розблоковано на TGE, 1-місячний кліф, а потім лінійне надання права власності протягом 9 місяців.


Redacted визначає свою модель токеноміки як «що більше використовуєте, то більша винагорода», прагнучи заохочувати постійну взаємодію та накопичення цінності. Згідно з публічною інформацією, платформа Redacted завершила два великі раунди фінансування за підтримки відомих установ, включаючи Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Venturesта Manifold Trading.

  • Seed-раунд: у червні 2024 року Redacted завершила seed-раунд фінансування на суму 10 мільйонів $ під керівництвом The Spartan Group за участю Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures та інших.
  • Публічний продаж: у березні 2025 року Redacted залучила 3 мільйони $ шляхом публічного продажу токенів.

Загальне фінансування з цих двох раундів склало 13 мільйонів $, в основному використаних для підтримки розвитку та розширення екосистеми Redacted.

4. Позиціювання на ринку: створення моделі зростання Web3, орієнтованої на практичне застосування


Redacted — це не просто ще один токен платформи або управління. Це багатовимірна економічна система, побудована навколо реальних продуктів і потреб користувачів, що покликана розв'язати дві ключові проблеми більшості Web3-проєктів: відсутність користувацької бази та реального доходу. Залучаючи справжній прибуток від продуктів екосистеми назад у вартість RDAC, Redacted створює тісний зв’язок між токеном і його практичним застосуванням. Водночас він використовує дані про поведінку та внески користувачів для визначення груп користувачів зі справжньою довгостроковою цінністю, формуючи модель органічного зростання. Крім того, Redacted прагне надавати як інституційним, так і індивідуальним користувачам спільну платформу, яка поєднує зручність використання та прибутковість, усуваючи бар'єри між інвестиціями та застосуванням. Метою Redacted Coin є стати мережею співпраці на основі практичного застосування у світі Web3: ефективно з'єднуючи розробників, користувачів, капітал та дані. Завдяки багаторольовій співпраці вона прагне постійно посилювати імпульс екосистеми та досягати справді сталого, децентралізованого зростання.

5. Як купити токени RDAC на MEXC


RDAC — це не ізольований проєкт, а представник екосистеми нового типу, побудований на реальних прикладах використання, розгортанні у багатьох програмах та стимулах, заснованих на даних. Незалежно від того, чи ви інвестор, розробник, чи звичайний користувач, Redacted пропонує чіткі шляхи участі та методи отримання цінності. Оскільки Web3 переходить до зростання, заснованого на практичному застосуванні, матриця мультичейн-програм та механізми заохочення Redacted Coin можуть стати ключовим шлюзом до наступної фази зростання крипторинку.

Наразі MEXC пропонує RDAC як на спотовому, так і на ф'ючерсному ринках. Кроки торгівлі такі:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або офіційний вебсайт;
2) Знайдіть назву токена RDAC у полі пошуку, а потім виберіть або спотову торгівлю RDAC, або ф'ючерсну торгівлю;
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри для завершення торгівлі.


Ви також можете взяти участь, відвідавши сторінку події MEXC Airdrop+, щоб приєднатися до кампанії з аірдропу RDAC та отримати більше винагород!

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

