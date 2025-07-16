Що таке Privasea AI: нова сила, яка змінює безпеку штучного інтелекту за допомогою обчислень зі збереженням конфіденційності

У міру стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ) питання конфіденційності та безпеки даних стають все більш актуальними. Традиційні моделі ШІ вимагають доступу до відкритих даних для навчання та виведення висновків, що може легко призвести до витоку конфіденційної інформації. Для вирішення цієї проблеми було створено Privasea AI , що дозволяє усунути проблему ізольованих даних за допомогою інноваційної технології обчислення з дотриманням конфіденційності, гарантуючи високий рівень конфіденційності та безпеки обчислень ШІ.









Privasea — це децентралізована мережа штучного інтелекту, яка використовує технологію повністю гомоморфного шифрування (Fully Homomorphic Encryption, FHE). Вона дозволяє виконувати обчислення безпосередньо над зашифрованими даними, зберігаючи їхню повну конфіденційність протягом усього процесу. Завдяки FHE, Privasea забезпечує обіг цінності даних і надає розподілені обчислювальні ресурси для роботи ШІ, створюючи безпечне та ефективне середовище для конфіденційних обчислень зі штучним інтелектом.













HESea є ядром Privasea і включає високопродуктивні реалізації провідних схем повністю гомоморфного шифрування (FHE), таких як TFHE, CKKS, BGV і BFV. Ця бібліотека з відкритим вихідним кодом надає розробникам інструменти для виконання арифметичних і логічних операцій над зашифрованими даними, суттєво підвищуючи продуктивність обчислень над зашифрованими даними завдяки оптимізаціям, таким як упаковка та пакетна обробка шифротекстів.









API Privasea побудовано на базі бібліотеки HESea і він забезпечує повний набір протоколів та інструментів для розробки, що дозволяє створювати орієнтовані на конфіденційність ШІ-застосунки. Завдяки цьому API розробники можуть легко інтегрувати технологію FHE у свої системи чи продукти для виконання шифрування даних, висновків моделей, навчання та інших пов’язаних функцій.









Privanetix — це обчислювальна мережа Privasea, що складається з кількох децентралізованих нодів, які виконують завдання обробки даних на зашифрованих даних. Завдяки розподілу завдань та співпраці мережа підвищує масштабованість системи та стійкість до збоїв, одночасно ефективно запобігаючи витоку конфіденційної інформації.









Для управління та стимулювання обчислювальних нодів Privasea надає спеціальний набір смартконтрактів. Цей набір контролює роботу мережі Privanetix і забезпечує гладку взаємодію між нодами. Він також реалізує механізми мотивації, щоб залучити більше нодів до обчислювальної мережі, тим самим підвищуючи загальну продуктивність.













Privasea створила багату екосистему застосунків, що включає:





1) ImHuman: застосунок, що використовує біометричні та зашифровані механізми автентифікації для генерації NFT «Людської ідентичності» ончейн для запобігання ботам на соціальних платформах.

2) BotOr_NotABot: інструмент для верифікації автентичності користувачів, широко використовуваний у DeFi, соціальних мережах та DAO.

3) DeepSea: інфраструктурний рівень, що дозволяє агентам ШІ працювати безпечно, запобігаючи витоку конфіденційної інформації.









PRAI — це нативний утиліті токен екосистеми Privasea, що підтримує DeepSea та ImHuman. Користувачі можуть оплачувати послуги штучного інтелекту, що забезпечують конфіденційність, за допомогою PRAI, такі як шифровані обчислення, виконання моделей штучного інтелекту та активація персоналізованих агентів штучного інтелекту. Крім того, PRAI можна використовувати для оплати комісій за транзакції, він підтримує функції стейкінгу та управління, а також забезпечує роботу розширених сервісів верифікації користувачів у застосунку ImHuman









Назва токена: Privasea AI PRAI (PRAI)

Загальна пропозиція: 1 000 000 000 PRAI









Розподіл токенів PRAI є таким:





Розподіл Відсоток Майнінг 1 30% Інвестори 13,45% Маркетинг та спільнота 12,97% Резерв 10,05% Ранні учасники 9,04% Команда 8% Майнінг 2 5% Ліквідність 4% Майбутні аірдропи 3% Binance IDO Wallet 2% Маркетинг та спільнота 2 2% Стратегічний 0,5%













Privasea AI — це революційна інфраструктура для обчислень із захистом конфіденційності, яка використовує повністю гомоморфне шифрування (FHE) для забезпечення роботи штучного інтелекту з зашифрованими даними без необхідності їх розшифрування. Вона не тільки вирішує основні проблеми конфіденційності в сучасних застосунках штучного інтелекту, але й значно знижує бар'єри для розробників і кінцевих користувачів у використанні штучного інтелекту з захистом конфіденційності.





У процесі свого стрімкого розвитку Privasea AI уклала партнерську угоду з провідною світовою біржею MEXC, що забезпечило їй потужний імпульс для зростання. Завдяки надзвичайно низьким комісіям, високій швидкості торгівлі, широкому охопленню активів та високій ліквідності MEXC завоювала довіру інвесторів у всьому світі. Її чітка орієнтація на нові проєкти та підтримка також роблять її ідеальним інкубатором для високоякісних токенів.





