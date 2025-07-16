У міру стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ) питання конфіденційності та безпеки даних стають все більш актуальними. Традиційні моделі ШІ вимагають доступу до відкритих даних для навчання та вивеУ міру стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ) питання конфіденційності та безпеки даних стають все більш актуальними. Традиційні моделі ШІ вимагають доступу до відкритих даних для навчання та виве
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Що таке Pri...денційності

Що таке Privasea AI: нова сила, яка змінює безпеку штучного інтелекту за допомогою обчислень зі збереженням конфіденційності

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
Sleepless AI
AI$0.0758-34.93%
MindNetwork FHE
FHE$0.03059-28.71%
NFT
NFT$0.0000004193-1.96%
DeFi
DEFI$0.001359-14.31%
DAO Maker
DAO$0.0834-18.63%

У міру стрімкого розвитку штучного інтелекту (ШІ) питання конфіденційності та безпеки даних стають все більш актуальними. Традиційні моделі ШІ вимагають доступу до відкритих даних для навчання та виведення висновків, що може легко призвести до витоку конфіденційної інформації. Для вирішення цієї проблеми було створено Privasea AI, що дозволяє усунути проблему ізольованих даних за допомогою інноваційної технології обчислення з дотриманням конфіденційності, гарантуючи високий рівень конфіденційності та безпеки обчислень ШІ.

1. Вступ до Privasea AI


Privasea — це децентралізована мережа штучного інтелекту, яка використовує технологію повністю гомоморфного шифрування (Fully Homomorphic Encryption, FHE). Вона дозволяє виконувати обчислення безпосередньо над зашифрованими даними, зберігаючи їхню повну конфіденційність протягом усього процесу. Завдяки FHE, Privasea забезпечує обіг цінності даних і надає розподілені обчислювальні ресурси для роботи ШІ, створюючи безпечне та ефективне середовище для конфіденційних обчислень зі штучним інтелектом.

2. Чотири основні компоненти Privasea AI


2.1 Бібліотека шифрування HESea


HESea є ядром Privasea і включає високопродуктивні реалізації провідних схем повністю гомоморфного шифрування (FHE), таких як TFHE, CKKS, BGV і BFV. Ця бібліотека з відкритим вихідним кодом надає розробникам інструменти для виконання арифметичних і логічних операцій над зашифрованими даними, суттєво підвищуючи продуктивність обчислень над зашифрованими даними завдяки оптимізаціям, таким як упаковка та пакетна обробка шифротекстів.

2.2 API Privasea


API Privasea побудовано на базі бібліотеки HESea і він забезпечує повний набір протоколів та інструментів для розробки, що дозволяє створювати орієнтовані на конфіденційність ШІ-застосунки. Завдяки цьому API розробники можуть легко інтегрувати технологію FHE у свої системи чи продукти для виконання шифрування даних, висновків моделей, навчання та інших пов’язаних функцій.

2.3 Privanetix


Privanetix — це обчислювальна мережа Privasea, що складається з кількох децентралізованих нодів, які виконують завдання обробки даних на зашифрованих даних. Завдяки розподілу завдань та співпраці мережа підвищує масштабованість системи та стійкість до збоїв, одночасно ефективно запобігаючи витоку конфіденційної інформації.

2.4 Набір смартконтрактів Privasea


Для управління та стимулювання обчислювальних нодів Privasea надає спеціальний набір смартконтрактів. Цей набір контролює роботу мережі Privanetix і забезпечує гладку взаємодію між нодами. Він також реалізує механізми мотивації, щоб залучити більше нодів до обчислювальної мережі, тим самим підвищуючи загальну продуктивність.


3. Екосистема Privasea AI


Privasea створила багату екосистему застосунків, що включає:

1) ImHuman: застосунок, що використовує біометричні та зашифровані механізми автентифікації для генерації NFT «Людської ідентичності» ончейн для запобігання ботам на соціальних платформах.
2) BotOr_NotABot: інструмент для верифікації автентичності користувачів, широко використовуваний у DeFi, соціальних мережах та DAO.
3) DeepSea: інфраструктурний рівень, що дозволяє агентам ШІ працювати безпечно, запобігаючи витоку конфіденційної інформації.

4. Що таке токен PRAI?


PRAI — це нативний утиліті токен екосистеми Privasea, що підтримує DeepSea та ImHuman. Користувачі можуть оплачувати послуги штучного інтелекту, що забезпечують конфіденційність, за допомогою PRAI, такі як шифровані обчислення, виконання моделей штучного інтелекту та активація персоналізованих агентів штучного інтелекту. Крім того, PRAI можна використовувати для оплати комісій за транзакції, він підтримує функції стейкінгу та управління, а також забезпечує роботу розширених сервісів верифікації користувачів у застосунку ImHuman

4.1 Огляд токена PRAI


Назва токена: Privasea AI PRAI (PRAI)
Загальна пропозиція: 1 000 000 000 PRAI

4.2 Розподіл токенів PRAI


Розподіл токенів PRAI є таким:


Розподіл
Відсоток
Майнінг 1
30%
Інвестори
13,45%
Маркетинг та спільнота
12,97%
Резерв
10,05%
Ранні учасники
9,04%
Команда
8%
Майнінг 2
5%
Ліквідність
4%
Майбутні аірдропи
3%
Binance IDO Wallet
2%
Маркетинг та спільнота 2
2%
Стратегічний
0,5%



5. Як купити PRAI на MEXC?


Privasea AI — це революційна інфраструктура для обчислень із захистом конфіденційності, яка використовує повністю гомоморфне шифрування (FHE) для забезпечення роботи штучного інтелекту з зашифрованими даними без необхідності їх розшифрування. Вона не тільки вирішує основні проблеми конфіденційності в сучасних застосунках штучного інтелекту, але й значно знижує бар'єри для розробників і кінцевих користувачів у використанні штучного інтелекту з захистом конфіденційності.

У процесі свого стрімкого розвитку Privasea AI уклала партнерську угоду з провідною світовою біржею MEXC, що забезпечило їй потужний імпульс для зростання. Завдяки надзвичайно низьким комісіям, високій швидкості торгівлі, широкому охопленню активів та високій ліквідності MEXC завоювала довіру інвесторів у всьому світі. Її чітка орієнтація на нові проєкти та підтримка також роблять її ідеальним інкубатором для високоякісних токенів.

PRAI пройшов лістинг для спотової та ф'ючерсної торгівлі на MEXC, що дозволяє вам торгувати з наднизькими комісіями.

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У пошуковому рядку знайдіть «PRAI» та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та завершіть транзакцію.


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані ризики, та інвестуйте обережно. Усі інвестиційні рішення та їхні результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT