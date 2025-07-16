Що таке Paradise Tycoon: все про токен MOANI та внутрішньоігрову економіку









Paradise Tycoon — це багатокористувацька гра в метавсесвіті з відкритим світом, де гравці можуть будувати власні острови, взаємодіяти між собою, торгувати активами та насолоджуватися захопливим досвідом життя магнатів. 1)— це багатокористувацька гра в метавсесвіті з відкритим світом, де гравці можуть будувати власні острови, взаємодіяти між собою, торгувати активами та насолоджуватися захопливим досвідом життя магнатів.

2) Економіка гри побудована навколо токена MOANI, причому всі ігрові активи існують у вигляді NFT, що дозволяє володіти островами, прикрасами, скінами персонажів тощо ончейн.

3) Paradise Tycoon працює на механізмі «грати, щоб заробляти», що забезпечує легкий доступ для новачків, значно знижуючи бар'єр входу в Web3-ігри.

4) Гра розроблена Empires Not Vampires, провідною фінською ігровою студією з досвідченою командою, яка може похвалитися роками розробки AAA-ігор та досвідом в блокчейні.

5) Paradise Tycoon має чітку дорожню карту, спрямовану на глобальну експансію у 2025 році та створення економіки метавсесвіту, керованої спільнотою.





Оскільки блокчейн-ігри ( GameFi ) та метавсесвіт продовжують розвиватися, все більше проєктів досліджують способи об'єднання традиційного ігрового досвіду з криптовалютними економіками для створення цифрових світів, що належать гравцям. Paradise Tycoon — одна з таких ігор у метавсесвіті Web3, яка поєднує механіку будівництва, соціальної взаємодії та заробітку. Завдяки унікальній моделі токенів, чудово створеному віртуальному середовищу та високому ступеню свободи гри, вона привернула значну увагу.









Paradise Tycoon — це інноваційна блокчейн-гра, яка поєднує технології Web3 з елементами відкритої пісочниці та симулятивним геймплеєм. Гравці починають на безлюдному острові та поступово перетворюють його на ідеальний рай для відпочинку шляхом збору ресурсів, будівництва покращень, торгівлі та соціальної взаємодії. По дорозі гравці можуть співпрацювати з іншими гравцями по всьому світу та продавати ігрові NFT-активи для потенційного заробітку.





Гра Paradise Tycoon розроблена досвідченою фінською інді-студією Empires Not Vampires , чиї попередні ігри досягли мільйонів завантажень на мобільних платформах. Гра поєднує їхнє глибоке розуміння користувацького досвіду, ігрової економіки та дизайну, орієнтованого на спільноту. Вона спрямована на те, щоб позбутися стереотипу про блокчейн-ігри як високопорогові, низькоякісні та позбавлені ігрового процесу, створюючи мережеву гру, справді придатну для масових гравців. Paradise Tycoon заохочує гравців створювати своє ідеальне середовище проживання, а не займатися ресурсомісткими моделями гри, щоб заробити. Її основні концепції включають:





Відсутність бойової системи: акцент робиться на мирі та будівництві замість битв з монстрами та систем підвищення рівня традиційних у MMORPG.

Соціальна спрямованість : сусіди, системи збору та співпраця гільдій сприяють побудові спільноти метавсесвіту.

Стимули для створення : гравці можуть створювати та продавати острови, меблі, скіни та інший UGC-контент.

Висока технічна сумісність: безперешкодна підтримка мобільних пристроїв, Web3-гаманців та NFT-маркетплейсів.









Економічна модель Paradise Tycoon зосереджена навколо токена управління MOANI, поєднуючи торгові NFT-активи та ончейн-маркетплейси для створення стійкої віртуальної економіки, керованої гравцями.









Токен MOANI має широкий спектр застосувань, покращуючи ігровий процес. Очікується, що його функціональність зростатиме разом зі спільнотою гравців. Ключові варіанти використання включають:





Аукціонний дім : використовується для торгівлі ресурсами, які недоступні на власному острові гравця.

Ігровий магазин : купівля витратних матеріалів, кастомних прикрас та інших предметів.

Вступні внески до змагань : необхідні для участі в офіційних або організованих спільнотою подіях та турнірах.

Торгівля або оренда островів : використовуються для купівлі або оренди землі та острівних активів.

Функціональні платежі за користувацький контент (UGC): для публікування, просування або покращення контенту, створеного гравцями.









Для забезпечення довгострокової стабільності екосистеми загальний обсяг токенів MOANI обмежений на рівні 6 мільярдів. Розподіл стратегічно здійснюється між різними учасниками та цілями:





Напрям розподілу Пропозиція Період вестингу Попередній seed-раунд 10,8% 3,75% під час TGE, 3-місячна відстрочка, далі щомісячний вестинг протягом 24 місяців Seed-раунд 6% 5% під час TGE, 2-місячна відстрочка, далі щомісячний вестинг протягом 16 місяців Приватний раунд 4,4% 7% під час TGE, 1-місячна відстрочка, далі щомісячний вестинг протягом 12 місяців KOL-раунд 0,6% 10% під час TGE, 1-місячна відстрочка, далі щомісячний вестинг протягом 10 місяців Публічний раунд 4% 15% під час TGE, 1-місячна відстрочка, далі щомісячно протягом 8 місяців *Ігрові та UGC-винагороди 30% 5% під час TGE, далі лінійний щомісячний вестинг протягом 5 років Консультанти 3% 1 рік відстрочки, далі щомісячний вестинг по 10% протягом 10 місяців Команда та рекрути 14,2% 12 місяців відстрочки, далі щомісячний вестинг по 4,167% протягом 24 місяців Операції та маркетинг 17% 3% під час TGE, далі щомісячний вестинг протягом 36 місяців Забезпечення ліквідності 10% 33,3% під час TGE, далі 33,3% при досягненні FDV у 29 млн $, і ще 33,3% при FDV у 46 млн $





Модель розподілу токенів MOANI відображає філософію «гравець понад усе, орієнтація на довгостроковість», спрямовану на баланс інтересів інвесторів, гравців та розробників для сприяння сталому зростанню. Крім того, команда Paradise Tycoon продовжує впроваджувати нові способи використання MOANI гравцями, що ще більше покращує загальний ігровий досвід.













На ціну токена MOANI впливатимуть численні фактори, включаючи ринкову пропозицію та попит, загальні умови криптовалютного ринку, розвиток ігрової екосистеми Paradise Tycoon, активність користувачів та зовнішні партнерства. Якщо ігровий процес продовжуватиме розвиватися, а база користувачів розширюватиметься, очікується зростання попиту на MOANI, що потенційно може підвищити його ринкову вартість.





Важливо зазначити, що криптоактиви за своєю суттю є волатильними та залежать від політики, ліквідності, настроїв ринку та інших змінних. Ціна MOANI залишається дуже невизначеною. Інвесторам слід уважно стежити за прогресом дорожньої карти проєкту, використанням MOANI ончейн та відгуками ринку на основних біржах, як-от MEXC та Uniswap.





Інвесторам рекомендується залишатися раціональними та уникати сліпого слідування тенденціям. Інвестиційні рішення слід приймати обережно, виходячи з власної толерантності до ризику та середньострокових та довгострокових ринкових перспектив. Хоча MOANI може мати потенціал, слід також звертати увагу на ризики, пов'язані зі спекулятивною торгівлею та короткостроковими настроями ринку.









MOANI ще не доступні у публічному лістингу. Наразі гравці можуть отримати токени MOANI такими способами:





Заробляйте MOANI, виконуючи завдання Paradise Pass, обмежені за часом місії та внутрішньоігрову торгівлю.

Вигравайте MOANI, беручи участь в офіційних або організованих спільнотою подіях та змаганнях.

Торгуйте з іншими гравцями в аукціонному домі, щоб отримати MOANI.

Використовуйте MOANI для створення контенту та прокладання власного шляху до того, щоб стати магнатом.













Paradise Tycoon — це багатокористувацький симулятор Web3, де гравці беруть на себе роль магнатів, які створюють власний тропічний рай шляхом будівництва, виробництва, торгівлі та соціальної взаємодії.





1) Будівництво острова та збір ресурсів: гравці володіють кастомізованим приватним островом, де вони можуть збирати ресурси, такі як деревина, руда та врожай для будівництва, покращень та торгівлі.

2) Кар'єрний ріст та розвиток навичок: вибирайте з таких професій, як лісоруб, ремісник або фермер. Гравці можуть отримувати винагороди, створюючи предмети та обробляючи матеріали, поступово розкриваючи розширені навички.

3) Соціальна співпраця та громадські простори: у грі є ринки та зони збору, де гравці можуть співпрацювати над будівництвом, торгувати ресурсами або приєднуватися до гільдій для колективної діяльності.

4) Пригодницькі квести та випробування: гравці можуть вирушати в експедиції за межі острова та обмежені за часом квести, щоб заробляти предмети, бали досвіду та токени MOANI як винагороду.

5) Відкритий ринок та аукціонний дім: предметами можна торгувати через ігровий аукціонний дім за допомогою MOANI, що сприяє розвитку віртуальної економіки гри.

6) Система користувацького контенту (UGC): інструменти UGC будуть поступово розгортатися, дозволяючи гравцям завантажувати власні будівлі та предмети, якими можна торгувати як активами.

7) Кросплатформний доступ: гра доступна через браузер та мобільні пристрої, підтримує вхід одним клацанням миші, спрощуючи гру як для новачків, так і для професійних користувачів криптовалюти.





Paradise Tycoon поєднує симуляційний ігровий процес з елементами Web3, пропонуючи захопливий досвід, побудований на креативності, соціальній взаємодії та функціональній економіці токенів.









NFT у Paradise Tycoon — це не просто «предмети» чи «аватари», вони слугують основою для володіння активами та ігрових переваг:





NFT-острови: гравці можуть використовувати токени MOANI для придбання рідкісних, епічних та легендарних островів. Ці більші острови можуть мати більше будівель, дозволяючи гравцям збирати більше ресурсів та отримувати конкурентну перевагу в крафтингу та подіях.

NFT-інструменти: кожен NFT-інструмент має свій власний рівень, рідкісність та комбінацію атрибутів. Інструменти вищого рівня пропонують кращу статистику, тоді як епічні та легендарні NFT можуть мати унікальні здібності та набори бонусів.

NFT-перепустки (Pass): володіння NFT Paradise Pass відкриває доступ до більших винагород з підвищенням рівня гравців, включаючи бонуси у вигляді токенів MOANI.

NFT-аксесуарів та тваринки: такі NFT забезпечують декоративні покращення як для персонажів гравців, так і для їхніх будинків.













Paradise Tycoon розроблено Empires Not Vampires, фінською студією з глибоким досвідом як у розробці ігор, так і в технології блокчейну.





Основна команда:

Анссі Яппінен (генеральний директор) : має понад 15 років досвіду в ігровій індустрії, зосереджуючись на іграх у стилі пісочниці та симуляторів.

Юусо Гейнісуо (креативний директор) : ветеран кількох європейських ігрових студій, зі сильним акцентом на наративний дизайн та ігровий процес, керований гравцем.

Гейккі Раутіо (головний операційний директор): керував бізнес-стратегією та розвитком спільноти для кількох блокчейн-проєктів.





Консультативна команда:

Консультанти мають досвід у провідних Web3-проєктах, таких як Animoca Brands, Polygon та YGG SEA, пропонуючи професійний досвід у розробці токеноміки, розгортанні кросчейн та залученні спільноти.









Місія команди Paradise Tycoon полягає у створенні сумісної, соціально орієнтованої блокчейн-гри зі стійкою економічною системою та тривалим володінням цифровими активами, створюючи цінність, яка триватиме десятиліттями.





Команда прагне продемонструвати, що технологія блокчейну, завдяки цифровому володінню, може значно покращити якість мейнстримних ігор. Пропонуючи доступний досвід реєстрації та чудову взаємодію з користувачами, Paradise Tycoon прагне залучити гравців, які не користуються криптовалютою, до ігрової екосистеми Web3 та очолити наступне покоління Web3-ігор.









Paradise Tycoon — це більше, ніж просто гра з відкритим світом, зосереджена на створенні, дослідженні та соціальній взаємодії. Вона являє собою перспективний експеримент в ігровій екосистемі Web3. Завдяки підходу, орієнтованому на гравця, вона інтегрує стійку економіку, справжнє володіння цифровими активами та децентралізоване управління в повсякденний ігровий процес, втілюючи бачення «створюй, володій та заробляй через гру».



