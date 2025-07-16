Що таке Obol Collective? Посібник з розподіленої мережі валідаторів нового покоління





«Децентралізація — це не вибір, а єдиний шлях до сталого розвитку блокчейн-інфраструктури» — Obol Collective.









Obol Collective — це найбільша в світі екосистема децентралізованих операторів, яка займається масштабуванням децентралізованих інфраструктурних мереж. Пропонуючи технологію розподіленого валідатора (DV) з відкритим доступом, Obol підвищує безпеку, масштабованість і децентралізацію блокчейн-мереж, таких як Ethereum. Екосистема Obol включає понад 50 відомих протоколів стейкінгу, команди розробників клієнтів, операторів нодів та проєкти спільнот, серед яких EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One та Dappnode.





Основні технологічні інновації Obol Collective включають::

1) Базовий рівень: Charon, клієнт проміжного програмного забезпечення, який дозволяє валідаторам працювати в розподіленому та відмовостійкому режимі.

2) Конфігураційний рівень:

Розподілений валідатор Launchpad, інструмент з графічним інтерфейсом для конфігурації розподілених валідаторів.

Obol SDK та API, які підтримують широкомасштабну конфігурацію та роботу кластерів DV, ідеально підходять для протоколів стейкінгу та подібних застосувань.

3) Механізм запуску: Розподілений валідатор нодів Obol Charon (CDVN).

4) Рівень винагороди: Obol Splits, набір смартконтрактів Solidity, які використовуються для розподілу винагороди DV між декількома операторами нодів.





Obol стимулює зростання екосистеми завдяки унікальній моделі ретроактивного фінансування, прискорюючи впровадження технології розподіленого валідатора (DV) і сприяючи сталому масштабуванню базових мереж, таких як Ethereum.









Токен OBOL є наріжним каменем Obol Collective, який виконує ключові функції в управлінні, стимулюванні та розвитку екосистеми.









1) Голосування в управлінні: власники OBOL можуть делегувати свої права голосу представникам, які беруть участь у прийнятті рішень про напрямок роботи Obol Collective, оновлення протоколу та розподіл коштів.





2) Ретроактивне фінансування (RAF): шляхом делегованого голосування власники вирішують, які проєкти отримають фінансування екосистеми, стимулюючи внески в мережу.





3) Стейкінг: власники OBOL можуть продавати свої токени, щоб отримати stOBOL в обмін на них. stOBOL автоматично накопичує винагороду з часом і може використовуватися в застосунках децентралізованого фінансування (DeFi) без будь-якого періоду блокування.





4) Застосунки DeFi: в майбутньому OBOL можна буде використовувати в пулах ліквідності, протоколах кредитування (наприклад, Morpho) і платформах рестейкінгу (наприклад, EigenLayer, Symbiotic).





5) Попереду ще більше утиліт: управління спільнотою поступово розширюватиме сфери використання OBOL відповідно до розвитку екосистеми.









Загальна кількість токенів OBOL обмежена 500 мільйонами.

Токени будуть поступово розблоковані відповідно до запланованого графіку для забезпечення сталого зростання екосистеми.

Перекази токенів будуть дозволені після того, як OBOL буде зареєстрований на централізованих біржах, при цьому Obol Association визначить оптимальний час для активації.









Фонд екосистем та ретроактивне фінансування 35,7% Підтримує інновації та учасників, сприяючи децентралізованому розвитку. Інвестори 25,4% Винагороджує ранніх учасників із розумним графіком розблокування токенів. Основна команда 16,3% Заохочує розробників та команду засновників за допомогою довгострокових домовленостей. Заохочення спільноти 12,5% Використовується для просування DV Obol та підвищення залученості користувачів. Аірдропи 7,5% Винагороджує перших прихильників спільноти, збільшуючи активність екосистеми. Публічний продаж 2,7% Відкритий для громадськості, справедливо розподіляє токени.













Офіційна адреса контракту: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7









Оскільки токен OBOL все ще знаходиться на ранніх стадіях розвитку, до будь-яких прогнозів ціни слід ставитися з обережністю. Виходячи з поточного зростання інфраструктури Web3 і обнадійливих перспектив ринку розподілених валідаторів (DVT), інсайдери галузі вважають, що OBOL має середньо- і довгостроковий потенціал зростання. Ключові фактори, що впливають на ціну OBOL, включають:

Широке впровадження технології розподілених валідаторів (DVT).

Попит на децентралізовані рішення для підвищення безпеки на основі публічних блокчейнів, таких як Ethereum.

Швидкість розширення екосистеми Obol і кількість партнерств.

Подальше вдосконалення механізмів управління та моделі токеноміки.





Однак важливо зазначити, що на ціну Obol також впливатимуть більш широкі ринкові умови, регуляторні зміни та інші змінні. Інвесторам слід провести ретельне дослідження та оцінку ризиків.









Програми заохочення Obol призначені для заохочення більшої участі розробників, операторів нодів та членів спільноти у створенні екосистеми. Основні механізми заохочення включають:





1) Ретроактивне фінансування: винагороджує проєкти та окремих осіб, які зробили видатний внесок в екосистему, створюючи позитивний ефект маховика, що прискорює впровадження розподілених валідаторів (DV) та розширення інфраструктури.





2) Програма майстерності стейкінгу: заохочує користувачів ставати професійними операторами нодів за допомогою навчання та практичних занять, підвищуючи безпеку та надійність мережі.





3) Програма Bug Bounty: надає винагороду розробникам, які виявляють і виправляють вразливості безпеки, гарантуючи безпеку протоколу.





4) Стимули для управління спільнотою: члени спільноти, які беруть активну участь в управлінні, подаючи пропозиції та голосуючи, можуть отримати винагороду у вигляді токенів OBOL.



5. Як купити OBOL на MEXC

OBOL — це нещодавно випущений токен, який швидко привернув до себе увагу, але залишається недоступним на більшості великих бірж. MEXC, відома своїм фокусом на пошуку високоякісних активів, пропонує ранній доступ до трендових і перспективних токенів. Завдяки широкому спектру лістингів, наднизьким комісіям та безпечному, надійному торговому середовищу, MEXC користується довірою користувачів по всьому світу.

Токени OBOL пройшли лістинг на MEXC. Відвідайте платформу MEXC зараз, щоб скористатися ранньою можливістю і отримати доступ до цього перспективного нового сектора! Ви можете придбати OBOL на MEXC, виконавши наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт 2) Введіть «OBOL» у пошуковому рядку та оберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю OBOL. 3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть транзакцію.



Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб приєднатися до пов'язаних подій з депозиту та торгівлі. Просто виконуйте прості завдання, щоб отримати шанс виграти токени OBOL або бонусні винагороди в USDT.

Команда Obol Collective веде інфраструктуру блокчейну до більшої децентралізації, безпеки та масштабованості. Незалежно від того, чи є ви розробником, оператором ноду або звичайним стейкером, екосистема Obol пропонує роль і цінність для кожного. Оскільки технологія розподіленого валідатора (DV) набирає обертів, а корисність токенів Obol розширюється, Obol готовий стати рушійною силою в наступній хвилі трансформації інфраструктури Web3.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.