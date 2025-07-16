Що таке Newton: перевірена інфраструктура ШІ для автоматизованих децентралізованих фінансів

Newton — це проєкт, присвячений створенню децентралізованого рівня інфраструктури, орієнтованого на забезпечення перевіреної автоматизації ончейн, та безпечної делегованої авторизації. Завдяки інтеграції довірених середовищ виконання (TEE), доведення з нульовим розголошенням (ZKP) та модульної агентної архітектури, Newton Protocol переносить весь процес автоматизації ончейн, що значно покращує прозорість, сумісність та довіру.









З розвитком технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) перетворилися на головну силу у фінтех-просторі. Проте багато наявних рішень DeFi все ще покладаються на централізованих ботів або координацію офчейн, що призводить до обмеженої прозорості, слабкої безпеки та зростання потреби в довірі. Проєкт Newton був запущений для вирішення цих проблем шляхом впровадження децентралізованої автоматизації, що пропонує абсолютно новий підхід до фінансової інфраструктури ончейн.





Запущений фондом Magic Newton Foundation, Newton має підтримку організації, що займається поширенням інновацій та впровадження блокчейну. Magic Newton Foundation прагне побудувати більш відкриту, прозору та ефективну фінансову систему за допомогою найсучаснішої децентралізованої інфраструктури.













Newton Protocol впроваджує механізм децентралізованої автоматизації, який дозволяє виконувати складні операції ончейн автоматично, без централізованого втручання. Це не тільки покращує операційну ефективність, але й значно зменшує потребу в довірі, що підвищує прозорість і безпеку в екосистемі DeFi.









За допомогою Newton Protocol користувачі можуть безпечно надавати дозвіл агентам на дію від їхнього імені, і не розкривати приватні ключі або конфіденційну інформацію третій стороні. Ця функція забезпечується програмованими дозволами, які гарантують, що всі дії виконуються лише за затверджених користувачем умов, що значно підвищує безпеку активів користувача.









Newton Protocol поєднує в собі TEE та ZKP, щоб створити надійну основу довіри для автоматизації ончейн. TEE забезпечують конфіденційність і цілісність під час обчислень, тоді як ZKP дозволяють перевіряти операції без розкриття конфіденційних даних, що ще більше підвищує безпеку та захист приватності системи.









Newton Protocol використовує модульну агентну архітектуру, яка дозволяє розробникам легко створювати та розгортати широкий вибір автоматизованих послуг. Такий дизайн підвищує ефективність розробки, сприяє інноваціям та конкуренції, а також відкриває більш широкий вибір варіантів використання та рішень в екосистемі DeFi.









NEWT — це нативний токен ERC-20 від Newton Protocol.









Символ токена: NEWT

Загальна пропозиція: 1 000 000 000 NEWT









Початковий розподіл токенів NEWT призначений для узгодження стимулів між основними учасниками, ранніми прихильниками та ширшою спільнотою Newton Protocol, що забезпечує довгострокову стійкість екосистеми. Зокрема, 60 % отримує спільнота, 18,5 % — основні учасники, 16,5 % — ранні інвестори і 5 % — Magic Labs.













Безпечний консенсусний стейкінг (dPoS): валідатори та оператори агентів можуть здійснювати стейкінг токенів NEWT, щоб допомогти захистити мережу та отримати винагороди за випуск.





Комісії за транзакції та дозволи: NEWT використовується для оплати всіх дій, пов'язаних з агентами, зокрема надання, оновлення або відкликання дозволів, а також комісії за gas для виконання тригерів.





Забезпечення реєстру моделей: розробники мають стейкати NEWT для реєстрації агентних моделей. Оператори також надають NEWT як забезпечення, щоби пропонувати агентські послуги та отримувати прибуток від платежів користувачів.





Управління: із розвитком протоколу стейкери зможуть брати участь в управлінні DAO, що включає коригування параметрів, розміщення коштів і пропозиції від спільноти.









Newton Protocol виділяється своєю високоінноваційною та перспективною технічною архітектурою. Завдяки інтеграції TEE, ZKP і модульної агентної бази, Newton не тільки вирішує багато з існуючих обмежень в рішеннях DeFi, таких як довіра, безпека і сумісність, але і відкриває нові можливості для майбутніх фінансових інновацій.





Наприклад, завдяки поєднанню смартконтрактів з автоматизацією ончейн, Newton забезпечує більш розширену торгівлю фінансовими деривативами та стратегії управління ризиками. При інтеграції з технологіями ШІ Newton також може підтримувати інтелектуальне управління активами та прийняття інвестиційних рішень на основі даних.





Як інноватор у децентралізованих автоматизованих фінансах, Newton працює над формуванням майбутнього DeFi завдяки своїм унікальним технічним перевагам та далекоглядному ринковому підходу. У перспективі, Newton позиціонує себе як фундаментальну інфраструктуру в екосистемі децентралізованих фінансів, що надає більш безпечні, ефективні та інтелектуальні фінансові послуги користувачам по всьому світу.





Наразі NEWT пройшов лістинг на MEXC і є доступним для спотової та ф'ючерсної торгівлі, що пропонує наднизькі комісії за торгівлю . Щоб купити NEWT на MEXC треба:





1) Відкрити та увійти в акаунт у застосунку MEXC або на офіційному вебсайті

2) У рядку пошуку ввести NEWT і вибрати спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Вибрати тип ордера, ввести кількість і ціну та завершити транзакцію.



