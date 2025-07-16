Що таке MYX Finance: нова парадигма торгівлі деривативами ончейн

Спотова торгівля MYX уже доступна на MEXC. Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у події аірдропу MYX.





У міру швидкого розвитку технології блокчейну децентралізовані фінанси (DeFi) продовжують розвиватися завдяки постійним інноваціям. Торгівля деривативами, ключовий сегмент DeFi, зазнає значних змін. Однак високі бар'єри для входу, складні операції та значне прослизання як на централізованих, так і на децентралізованих біржах (DEX) ускладнюють участь багатьох пересічних інвесторів. На цьому тлі було створено протокол MYX Finance для вирішення таких проблем за допомогою технологічних інновацій, пропонуючи рівний доступ до Alpha-торгівлі для всіх.









BTC, BNB і MYX Finance — це протокол криптовалютних деривативів, інкубований D11 Labs, і перша DEX безстрокових контрактів, яка реалізує абстракцію блокчейнів. Маючи єдиний уніфікований акаунт, користувачі можуть торгувати між різними блокчейнами, не змінюючи гаманці та не сплачуючи комісію за кросчейн-мости. Платформа підтримує різноманітні активи, зокрема USDC , USDT, ETH SOL , та пропонує безстрокові контракти з кредитним плечем до 50х. Вона має на меті поєднати просту торгівлю на централізованих біржах з безпекою децентралізації.





За підтримки великих інвесторів, таких як Sequoia China, HashKey Capital Consensys , MYX продемонстрував вибухове зростання як на Linea, так і на BNB Chain, швидко ставши протоколом деривативів, що зростає найшвидше у 2024 році, і перетворившись на основного конкурента Hyperliquid.









Механізм MPM: в основі MYX лежить власний механізм MPM (Matching Pool Mechanism), який розумно узгоджує лонг і шорт позиції, забезпечуючи торгівлю без прослизань, низькі комісії і високу ефективність використання капіталу. На відміну від традиційних моделей книги ордерів, MPM не покладається на високий показник TVL для підтримки стабільної ліквідності й забезпечення ефективної торгівлі, значно знижуючи торгові витрати для користувачів.





Об'єднаний акаунт: користувачі можуть торгувати деривативами в різних блокчейнах і різними активами, використовуючи один акаунт, без необхідності змінювати гаманці, використовувати кросчейн-мости або сплачувати комісії за gas. Цей дизайн пропонує просту торгівлю, подібну до торгівлі на CEX, з децентралізованою інфраструктурою.





Безперебійна торгівля: функція безперебійної торгівлі на MYX Finance використовує технологію абстракції шифрування, щоб поєднати безпеку DEX зі зручністю користування CEX. З одноразовою авторизацією користувачі можуть торгувати в будь-який час без повторних підтверджень підпису або передоплат за gas, що значно підвищує ефективність виконання угод.





Інклюзивний лістинг: MYX підтримує інклюзивні лістинги будь-яких нових активів, зокрема мемекоїнів на ранніх стадіях розвитку й активів з низькою капіталізацією. За умови схвалення спільнотою, ці токени можуть отримати доступ до ринків глибокої ліквідності на платформі.





Високе кредитне плече і низькі комісії: MYX пропонує кредитне плече до 50х з надзвичайно низькими комісіями за торгівлю, на рівні з централізованими біржами, і забезпечує конкурентноспроможні ставки фінансування.













Розподіл токенів MYX ретельно структурований, щоб надавати винагороди першим прихильникам, сприяти участі спільноти та розширювати можливості інвесторів, підтримуючи довгострокове зростання екосистеми. Загальна пропозиція становить 1 000 000 000 токенів MYX, які розподіляються таким чином:





Винагороди спільноти: 450 мільйонів MYX (45%)

Команда та радники: 200 мільйонів MYX (20%)

Інституційні інвестори: 200 мільйонів MYX (20%)

Початкова ліквідність спільноти: 100 мільйонів MYX (10%)

Майбутні резерви: 50 мільйонів MYX (5%)













MYX — це основний токен, що лежить в основі рівня ліквідності абстракції блокчейну MYX Finance і призначений для створення цінності на всій платформі. Його основні функції це:





Управління: власники MYX можуть брати участь у прийнятті управлінських рішень, зокрема голосувати за напрямок розвитку платформи й ключові правила протоколу.

Винагороди за стейкінг: користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів MYX на платформі для отримання додаткового прибутку. Стейкери отримують частину комісій за торгівлю як винагороду, а також права на участь в управлінні.

Механізм заохочення: MYX слугує токеном заохочення, надаючи користувачам винагороди, які роблять внесок в екосистему платформи, таких як постачальники ліквідності, трейдери та розробники.

Кросчейн-доступність: MYX відіграватиме важливу роль у розширенні протоколу в екосистемах різних блокчейнів, підтримуючи кросчейн-торгівлю та сумісність активів.









MYX Finance вирішує ключові проблеми традиційної торгівлі деривативами DeFi за допомогою інноваційного механізму MPM і системи акаунтів з абстракцією блокчейнів. Пропонуючи користувацький досвід, близький до досвіду централізованих бірж, водночас зберігаючи прозорість і безпеку децентралізації, MYX надає переконливе рішення для наступного покоління торгівлі ончейн. У міру зростання екосистеми та розвитку функцій, MYX має всі шанси стати важливим гравцем у майбутньому DeFi.





У своєму стрімкому розвитку MYX Finance співпрацює з провідною світовою біржею MEXC, отримуючи потужний імпульс для зростання проєкту.





Відома своїми низькими комісіями, надшвидким виконанням, широкою пропозицією активів і високою ліквідністю, платформа MEXC заслужила довіру інвесторів по всьому світу. Її особлива увага до проєктів, що розвиваються, і потужні механізми підтримки також роблять її сприятливим середовищем для розвитку перспективних Web3-проєктів.





Спотова торгівля MYX уже доступна на MEXC, а користувачі можуть торгувати токеном з надзвичайно низькими комісіями





1) Відкрийте й увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний сайт

2) Знайдіть MYX в рядку пошуку і виберіть торгову пару з MYX на споті.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну й інші параметри для виконання угоди.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



