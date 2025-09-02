Що таке мультиактивний режим









Мультиактивний режим — це механізм управління ризиками, що використовує спільний пул маржі для кількох активів. Він дозволяє користувачам комбінувати підтримувані токени (такі як BTC, ETH, USDT тощо) як єдине забезпечення для відкриття ф'ючерсів USDT-M. Завдяки взаємній компенсації PNL між різними активами та перерахунку вартості забезпечення між токенами, цей режим суттєво підвищує ефективність капіталу і зменшує ризик ізольованої ліквідації.









Вища ефективність капіталу: нестейблкоїни (такі як BTC та ETH) можна напряму використовувати як маржу, уникаючи частих конвертацій і пов'язаних витрат.

Хеджування ризиків: прибутки та збитки з різних позицій взаємно компенсуються, підвищуючи стійкість акаунту до волатильності.

Операційна ефективність: відсутність потреби вручну конвертувати або додавати маржу, що дозволяє швидше реагувати на зміни ринку.









1) Мультиактивний режим підтримує ф'ючерси USDT-M та USDC-M, але не підтримує ф'ючерси Coin-M.

2) Підтримується лише режим крос-маржі. Ізольована маржа недоступна. У мультиактивному режимі не підтримуються аірдропи позицій, ф'ючерси на акції та прогнозовані ф'ючерси.

3) Мультиактивний режим не підтримується для копі-трейдингу або субакаунтів.













Ф'ючерси клацніть на Ф'ючерси USDT-M, щоб перейти на сторінку торгівлі. Перейдіть на офіційний сайт MEXC. У верхньому меню навігації під розділомклацніть на, щоб перейти на сторінку торгівлі.









Клацніть на кнопку налаштувань. У розділі Уподобання виберіть Режим активів акаунту та перемкніться на Мультиактивний режим. Примітка: ви не можете змінити режим активів акаунту, якщо у вас залишаються відкриті позиції, активні ордери або непогашені зобов'язання.









Поверніться на сторінку торгівлі ф'ючерсами. У розділі Гаманець клацніть на кнопку Переказ і перемістіть активи, які ви хочете використовувати як забезпечення, на свій ф'ючерсний рахунок. Ці активи використовуватимуться як спільна маржа в мультиактивному режимі.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться Ф'ючерси, щоб перейти на сторінку торгівлі.

2) Торкніться іконки […].

3) Торкніться Налаштування.

4) У розділі Режим активів акаунта перемкніться на мультиактивний режим. Примітка: ви не можете змінити режим активів акаунту, якщо у вас залишаються відкриті позиції, активні ордери або непогашені зобов'язання.

5) Поверніться на сторінку ф'ючерсної торгівлі та торкніться кнопки Переказ.

6) Перекажіть активи, які ви хочете використовувати як забезпечення, на свій ф'ючерсний рахунок. Ці активи стануть доступними як спільна маржа під час використання мультиактивного режиму.













Багаторівнева ставка забезпечення — це механізм контролю ризиків у межах пулу маржі з кросактивним забезпеченням. Вона динамічно застосовує різні коефіцієнти конвертації (ставки забезпечення) залежно від діапазону вартості та рівня ризику активів забезпечення. Активи з високою вартістю та низькою волатильністю (наприклад, BTC) отримують вищу ставку забезпечення. Для одного активу зі зростанням обсягу застави ставка забезпечення знижується.





Стейблкоїни (USDC, USDT): ставка забезпечення = 100%, без обмежень щодо суми забезпечення.

Нестейблкоїни: застосовується багаторівнева ставка забезпечення й обмеження застави. Сума понад ліміт не буде вважатись дійсною маржею.

Якщо власний капітал активу від'ємний, ставка не враховується в розрахунку ефективної маржі.





Наприклад:

Токен Сума стейкінгу Ставка забезпечення ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10 000 95% ≤ 20 000 80% ≤ 30 000 70%

Якщо користувач депонує 350 ETH, а ціна ETH = 4000 USDT, то: Ефективна маржа = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4000 = 270 × 4000 = 1 080 000 USDT





Детальна інформація про типи підтримуваних активів забезпечення, їх ліміти застави та ставки забезпечення доступні на сторінці правил торгівлі в мультиактивному режимі









У мультиактивному режимі користувачі можуть торгувати й утримувати позиції в парі ф'ючерсів, навіть не маючи або маючи недостатню кількість розрахункового активу. У результаті можуть виникати зобов'язання — через комісії за торгівлю, фінансування, реалізовані збитки після закриття позицій або нереалізовані збитки за відкритими позиціями. У таких випадках користувачі повинні погасити непогашені зобов'язання разом з відповідними відсотками.





MEXC надає функцію ручного погашення. Остаточна ціна погашення визначається відповідно до поточних ринкових умов.









На сторінці ф'ючерсної торгівлі перейдіть у розділ Гаманці й знайдіть актив із непогашеним зобов'язанням. Клацніть на Погашення.









Виберіть актив для погашення, перевірте суму погашення та клацніть на Підтвердити.









Історію погашень можна переглянути в розділі Історія погашення та виплати відсотків.









Крім того, зобов'язання можна погасити переказом відповідного активу безпосередньо на ф'ючерсний рахунок. Сума буде автоматично спрямована на погашення.













1) На сторінці ф'ючерсної торгівлі перейдіть у розділ Мультиактивний режим, знайдіть актив із непогашеним зобов'язанням і торкніться Погасити.

2) Виберіть актив для погашення, перевірте суму погашення та торкніться Підтвердити.









Як і на вебсайті, ви також можете переказати відповідний актив на ф'ючерсний рахунок — він буде автоматично застосований для погашення.



