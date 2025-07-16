Що таке Mezo: побудова Bitcoin-центричної фінансової системи без банків

Оскільки криптовалюта та технології блокчейну продовжують стрімко розвиватися, Bitcoin (BTC) , як перша криптовалюта, завжди займав ключову позицію. Хоча Bitcoin існує вже понад десять років, його застосування у повсякденних фінансах все ще має безліч складнощів. Mezo — це платформа, орієнтована на Bitcoin, створена для подолання цих перешкод та забезпечення повної інтеграції Bitcoin у повсякденне життя людей.









Mezo — це платформа, орієнтована на Bitcoin, основною метою якої є надання Bitcoin більшої ролі у повсякденних фінансах завдяки набору інноваційних технологій та послуг. Платформа є сумісною з EVM, дозволяючи розробникам створювати децентралізовані застосунки (dApps) та смартконтракти у звичному середовищі. Крім того, використовуючи інфраструктуру tBTC, Mezo надає власникам Bitcoin зручніший та безпечніший доступ до фінансових застосунків.









З моменту свого запуску Bitcoin широко вважається «цифровим золотом», що ціниться насамперед як засіб збереження вартості. Однак його ліквідність та практичне застосування у реальних фінансових сценаріях залишаються обмеженими. Багато власників вагаються продавати свої BTC, але не мають доступних варіантів їх використання для витрат або інвестицій. У традиційних фінансах конвертація Bitcoin у фіат або стейблкоїни часто потребує централізованих посередників, що суперечить децентралізованим принципам Bitcoin та створює ризики, пов'язані з комплаєнсом та довірою.





Mezo було розроблено для подолання цієї розбіжності. Він надає зручну для Bitcoin фінансову платформу, яка дозволяє користувачам ефективніше керувати, використовувати та збільшувати свої утримання Bitcoin. Роблячи це, Mezo підтримує еволюцію Bitcoin від спекулятивного активу до фундаментального компонента повсякденних фінансів.









Mezo уявляє світ, де використання Bitcoin є таким же безперешкодним та інстинктивним, як використання банківської картки або купівля кави, що вона називає «наднормальним». Завдяки широкому введенню Bitcoin у повсякденне фінансове життя, Mezo прагне змінити свою ідентичність від спекулятивного активу до функціонування як справжньої, придатної для використання валюти.













Користувачі можуть депонувати BTC як заставу для відкриття CDP (забезпеченої боргової позиції) та карбувати MUSD, стейблкоїн, прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1. MUSD можна використовувати для витрат, торгівлі, кредитування або подальшого запозичення. Відсоткова ставка за позикою є конкурентною та фіксованою, що дозволяє користувачам ефективно розблоковувати вартість своїх активів BTC.









Mezo використовує BTC як токен для оплати gas за транзакції в мережі, створюючи повністю Bitcoin-орієнтований користувацький досвід. Така конструкція не лише посилює роль BTC як транзакційного та культурного активу, але й гарантує, що сплачені в BTC комісії мережі перерозподіляються між учасниками як постійне джерело доходу.









Mezo побудовано на основі tBTC, найбільшого децентралізованого протоколу мосту Bitcoin, що гарантує безпечну та надійну токенізацію реального BTC для використання ончейн. Він підтримує інтеграцію з різними екосистемами, включаючи EVM-сумісні мережі. Усі резерви BTC є прозорими та публічно перевіряються в режимі реального часу через tbtcScan , забезпечуючи довіру та підзвітність.









Mezo використовує модель подвійного стейкінгу, яка поєднує стимули для отримання доходу з участю валідаторів. Такий підхід заохочує користувачів до участі в управлінні мережею та її зацікавленості в безпеці, підвищуючи децентралізацію та загальну стійкість протоколу.









Mezo створює власну фінансову екосистему, зосереджену навколо BTC, пропонуючи такі послуги, як кредитування, агрегація дохідності та управління активами. Ця інфраструктура розроблена для задоволення потреб власників BTC та розкриття нових варіантів використання їхніх активів.









Mezo сумісний як з технологічними стеками Ethereum, так і з Cosmos, що дозволяє розробникам з обох екосистем легко створювати dApps та модулі. Ця кросстек-підтримка сприяє швидкому зростанню екосистеми та розробці різноманітних застосунків.









Запуск основної мережі Mezo знаменує повну реалізацію її бачення подвійної архітектури, поєднуючи два взаємокомплементарні середовища: The Cathedral та The Bazaar. Це забезпечує єдиний досвід роботи ончейн для як досвідчених користувачів, так і новачків.





The Cathedral — це безпечна та стабільна фінансова екосистема на базі Bitcoin, яка інтегрує основні інструменти DeFi, такі як своп, кредитування, мости та стейкінг. Усі функції розроблені спеціально для Bitcoin, що забезпечує спрощений та інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід.





The Bazaar — це повністю децентралізоване середовище розробки без дозволів, де всі застосунки працюють у мережі Mezo та базуються на активах Bitcoin. У межах Bazaar спільнота Mezo може вільно створювати SocialFi, GameFi та експериментальні dApps, постійно розширюючи можливості екосистеми BitcoinFi.













MUSD — це нативний стейблкоїн Mezo, повністю забезпечений резервами Bitcoin. Він розроблений, щоб допомогти власникам BTC розкрити ліквідність без необхідності продавати свої активи. Використовуючи BTC як забезпечення, користувачі можуть відкривати забезпечені боргові позиції (CDP) для карбування MUSD, стейблкоїна, прив'язаного до долара США у співвідношенні 1:1. MUSD можна використовувати для щоденних витрат, торгівлі активами, кредитування або подальших запозичень під заставу, що забезпечує реальну корисність та ліквідність активів Bitcoin.













mats — це система заохочувальних балів в екосистемі Mezo. Користувачі можуть заробляти mats, блокуючи BTC та беручи участь у подіях спільноти. Ці бали можна обміняти на matsnet BTC у тестовій мережі, яка використовується для перевірки нодів та розподілу заохочень.





Водночас оцінка HODL кожного користувача визначається як кількістю заблокованих BTC, так і тривалістю блокування. Вищий бал призводить до більшої винагороди за стейкінг, створюючи позитивний зворотний зв'язок, який заохочує довгострокове утримання та активну участь у мережі.









Tigris — це нативний механізм розподілу заохочень Mezo, розроблений для інтеграції механізмів стейкінгу, участі в екосистемі та розподілу доходів у гнучку, оновлювану структуру для отримання доходу. У майбутньому користувачі зможуть блокувати mats або BTC, щоб отримати права управління та доступ до доходів, що генеруються платформою.





Як платформа, що зосереджена навколо Bitcoin, Mezo сприяє щоденному використанню Bitcoin за допомогою комплексного набору інноваційних технологій та фінансових послуг. Вона розв'язує ключові проблеми, з якими стикаються власники Bitcoin, одночасно створюючи власну фінансову екосистему Bitcoin, яка пропонує більш універсальні та доступні рішення. У міру того, як Mezo продовжує розвиватися, Bitcoin готовий відігравати дедалі більш значну роль в основній фінансовій діяльності.



