Що таке функція маржі PNL на MEXC









Маржа PNL, також відома як стратегія поступового нарощування позиції, — це метод торгівлі, за якого нереалізований прибуток з відкритих ф'ючерсних позицій використовується як маржа для відкриття нових або збільшення наявних позицій. Замість закриття прибуткової позиції для фіксації доходу трейдер використовує нереалізований прибуток для розширення своєї експозиції, фактично збільшуючи обсяг позиції без додаткового капіталу.





Такий підхід зазвичай застосовується у стратегіях з високим кредитним плечем і є найефективнішим під час ринку зі стійким і сильним трендом. Послідовне додавання нереалізованого прибутку в напрямі тієї самої позиції дозволяє трейдеру пришвидшити зростання її розміру. Якщо стратегія реалізована правильно на ринку з чітко вираженим трендом, виникає ефект складного відсотка, або «снігової кулі», коли одночасно зростають і розмір позиції, і потенційна прибутковість. Кожне успішне розширення додатково посилює загальну експозицію та потенційний дохід.









Типовий порядок дій виглядає так: трейдер спочатку відкриває ф'ючерсну позицію з використанням початкового капіталу. Коли позиція стає прибутковою, замість фіксації прибутку як основна сума, так і нереалізований прибуток використовуються як маржа для збільшення експозиції. У разі успішної реалізації ця складна стратегія може прискорити зростання обсягу рахунку в геометричній прогресії.





Для прикладу припустімо, що трейдер починає з 10 000 USDT. Коли ціна BTC досягає 40 000 USDT, трейдер відкриває лонг позицію з кредитним плечем 10х, створюючи початкову позицію на 100 000 USDT (≈ 2,5 BTC). Далі трейдер застосовує стратегію маржі PNL і здійснює два поступові розширення (rollover):





Перше розширення : коли BTC зростає до 44 000 USDT (+10%), нереалізований прибуток у 10 000 USDT додається як нова маржа, збільшуючи розмір позиції до 200 000 USDT (≈ 4,5 BTC).

Друге розширення: BTC далі зростає до 47 960 USDT (+9%), генеруючи нереалізований прибуток у 18 000 USDT. Цей прибуток знову використовується як маржа, що ще більше розширює обсяг позиції до 380 000 USDT (≈ 7,9 BTC).





Покроковий процес наведено в таблиці нижче:





Розширення з маржею PNL

Крок Ціна BTC (USDT) Зміна ціни Розмір позиції (USDT) Нереаліз. прибуток Капітал акаунту (USDT) Дія Підсумковий розмір позиції (USDT) Початкова позиція 40 000 – 100 000 – 10 000 – 100 000 Перше розширення 44 000 +10% 100 000 10 000 20 000 Використано нереалізований прибуток (10 000 USDT) як маржу для відкриття додаткових позицій із плечем 10х. 200 000 Друге розширення 47 960 +9% 200 000 18 000 38 000 Використано нереалізований прибуток (18 000 USDT) як маржу для відкриття додаткових позицій із плечем 10х. 380 000 Завершальний етап 52 000 +8,4 % 380 000 31 920 69 920 – 380 000





Порівняння результату

Сценарій Ціна входу (USDT) Кінцева ціна BTC (USDT) Підсумковий розмір позиції Нереалізований прибуток (USDT) Початкова маржа (USDT) Підсумковий капітал акаунту (USDT) Без маржі PNL 40 000 52 000 100 000 USDT (2,5 BTC) (52 000 – 40 000) × 2,5 = 30 000 10 000 40 000 З маржею PNL 40 000 52 000 380 000 USDT (7,9 BTC) 31 920 (завершальний етап) 10 000 69 920

Комісії за торгівлю, фінансування та можливе прослизання не враховуються в цьому прикладі для зрозумілості.





Цей приклад демонструє, як стратегія маржі PNL може суттєво збільшити прибуток у разі сприятливого ринкового тренду. Основні характеристики цього підходу такі:

1) Агресивне визначення розміру позиції: кожне розширення зазвичай використовує весь капітал акаунту або майже всю суму.

2) Залежність від точного визначення тренду: одна помилка може призвести до втрати всього накопиченого прибутку.

3) Засновано на використанні кредитного плеча: стратегія зазвичай застосовується у ф'ючерсній торгівлі з плечем, що збільшує як потенційний прибуток, так і ризики.









1) Лише нові позиції у режимі крос-маржі можуть використовувати функцію маржі PNL. Позиції в ізольованій маржі не підтримуються.

2) Під час використання маржі PNL лише нереалізований прибуток із крос-маржинальних позицій враховується як доступні кошти. Нереалізований прибуток із позицій в ізольованій маржі не може бути використаний.

3) Функція маржі PNL працює лише в одноактивному режимі маржі. У мультиактивному режимі маржі доступні кошти розраховуються за іншою логікою.













Відкрийте сторінку торгівлі ф'ючерсами на MEXC і виберіть режим крос-маржі. У міру зростання нереалізованого прибутку з ваших позицій у режимі крос-маржі збільшуватиметься і сума доступних коштів.





Доступні кошти (крос-маржа) = баланс гаманця – маржа позиції – маржа ордера + загальний нереалізований PNL усіх крос-маржинальних позицій.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться Ф'ючерси.

2) Виберіть режим крос-маржі.

3) Після відкриття позиції, зі збільшенням нереалізованого прибутку за вашими крос-маржинальними позиціями, ваші доступні кошти також зростатимуть.









Примітка: у режимі розширеної маржі користувачі можуть обирати різні типи маржі для лонг і шорт позицій. Якщо для лонг позиції встановлено ізольовану маржу, а для шорт позиції — крос-маржу, або навпаки, доступні кошти все одно відображатимуться як доступні для крос-маржі.













Ключ до ефективної торгівлі з використанням маржі PNL — це точне визначення стійкості ринкового тренду. Така стратегія вимагає від трейдера рішучості збільшувати позиції, коли тренд чіткий і має потужну динаміку, щоб максимально фіксувати прибуток шляхом постійного ефекту складного зростання. Водночас ця стратегія є «палицею з двома кінцями»: вона може забезпечити надзвичайні прибутки під час стабільного тренду, але раптовий розворот ринку може швидко знищити як накопичений нереалізований прибуток, так і початковий капітал. Непередбачуваність ринку, емоційні рішення та використання високого кредитного плеча ще більше підсилюють ці ризики.





З огляду на це, маржа PNL вважається високоризиковою стратегією з високим потенціалом прибутку, яка вимагає точного розуміння ринку, суворої дисципліни та сильного психологічного контролю. Трейдерам рекомендовано завчасно встановлювати рівні тейк-профіту та стоп-лосу, застосовувати надійне управління ризиками й вчасно фіксувати частину прибутку. Будь-хто, хто планує використовувати маржу PNL, повинні робити це лише з незначною частиною капіталу, яку вони повністю готові втратити.









