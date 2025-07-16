Що таке торгівля безстроковими ф'ючерсами на премаркеті MEXC?





Безстрокові ф'ючерси на премаркеті — це тип деривативів, який дозволяє користувачам торгувати токенами до їх офіційного лістингу, з ціною, вираженою в USDT. Торгуючи безстроковими ф'ючерсами на премаркеті, користувачі можуть випередити криву, позиціонуючи себе на нових ринках токенів на ранній стадії і роблячи обґрунтовані висновки про майбутні цінові тенденції і ліквідність токенів.





Фактично, безстрокові ф'ючерси на премаркеті відносяться до безстрокових ф'ючерсів USDT-M і поступово перейдуть у звичайні ф'ючерси, як тільки токени офіційно пройдуть лістинг на біржі.









Раннє позиціонування: беріть участь у торгівлі до офіційного запуску ф'ючерсів. Будьте попереду ринку і скористайтеся перевагами першопрохідців.

Заробляйте на волатильності: використовуйте високу волатильність популярних токенів перед лістингом, щоб отримати потенційний прибуток.

Плавний перехід на стандартні ф'ючерси: після офіційного лістингу токена, безстрокові ф'ючерси на премаркеті автоматично конвертуються в стандартні безстрокові ф'ючерси. Не потрібно переносити позиції, торгівля продовжується без перешкод.













Ф'ючерси у верхній навігаційній панелі, щоб увійти на сторінку торгівлі ф'ючерсами. Відкрийте та увійдіть в систему на офіційному вебсайті MEXC . Клацнітьу верхній навігаційній панелі, щоб увійти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.





На торговій сторінці клацніть на перемикач Ф'ючерсних пар (▼), щоб переглянути такі категорії, як 0 Fees, MEME, екосистема Solana, тощо.





Виберіть Pre-Market, щоб переглянути всі активні пари безстрокових ф'ючерсів на премаркеті. Клацніть на пару, якою ви хочете торгувати, і почніть свій шлях торгівлі безстроковими ф'ючерсами на премаркеті.













1) Відкрийте та увійдіть в систему у застосунку MEXC. Торкніться Ф'ючерси внизу головної сторінки, щоб увійти на сторінку торгівлі ф'ючерсами.





2) У верхній частині сторінки торгівлі ф'ючерсами торкніться перемикача ф'ючерсних пар (▼), щоб переключитися між торговими парами.





3) Під USDT-M знайдіть і виберіть Pre-Market. Ви побачите всі активні пари безстрокових ф'ючерсів на премаркеті. Торкніться пари, якою ви бажаєте торгувати, і почніть свій шлях торгівлі безстроковими ф'ючерсами на премаркеті.

















У порівнянні зі стандартними безстроковими ф'ючерсами, безстрокові ф'ючерси на премаркеті, як правило, мають меншу кількість учасників і менші книги ордерів.

Нижча ліквідність може призвести до більших спредів між попитом і пропозицією та більш значних прослизань.

Відсутність достатньої кількості контрагентів може вплинути на вашу здатність швидко відкривати або закривати позиції.









Через меншу кількість учасників і менш збалансовані ордери ринок є більш чутливим до цінових коливань.

Волатильність ставки фінансування: за меншої кількості джерел індексних цін ставка фінансування може різко коливатися, що потенційно може нівелювати прибутки або навіть призвести до збитків, якщо нею не управляти належним чином.





Важливе нагадування: безстрокові ф'ючерси на премаркеті характеризуються вищою волатильністю, нижчою ліквідністю та більшим ризиком примусової ліквідації. Ціни дуже чутливі до ринкових настроїв та інформації, що робить цей продукт спекулятивним. Будь ласка, ретельно оцініть свою толерантність до ризику, перш ніж брати участь у торгівлі, навіть незважаючи на те, що ми продовжуємо покращувати умови торгівлі.













4.1.1 До лістингу на спотовому ринку: ф'ючерсний контракт залишається в режимі безстрокового ф'ючерсу на премаркеті, і торгівля продовжується в звичайному режимі.





4.1.2 Після лістингу на спотовому ринку: якщо не виникне жодних відхилень, ф'ючерсний контракт поступово перейде в режим стандартного безстрокового ф'ючерсного контракту. Точний час переходу буде оголошено окремо.





Під час переходу:

1) Ніяких дій вручну не потрібно: конвертація відбувається автоматично.

2) Дані свічкового графіка та точки входу в торгівлю залишаються незмінними.

3) Відкриті ордери та існуючі позиції залишаються незмінними.

4) Параметри ризику та джерела індексного ціноутворення можуть бути скориговані.

5) Після лістингу на спотовому ринку, через ринкове визначення ціни, ціни на ф'ючерси можуть різко коливатися. Будь ласка, керуйте своїми позиціями та ризиками відповідно.





4.1.3 Якщо лістинг на спотовому ринку буде скасовано або виникнуть інші проблеми з ризиком, безстрокові ф'ючерси токена на премаркеті можуть бути зазнати делістингу. Про делістинг та деталі розрахунку буде оголошено окремо.





Правила розрахунків:

Розрахунки здійснюватимуться за справедливою ціною.

Розклад розрахунків буде оголошено заздалегідь і відображено на сторінці торгівлі.

Після оголошення нові позиції будуть обмежені, і буде дозволено лише закриття позицій.









Режими: на вебсайті та в застосунку підтримуються і доступні режими ізольованої та крос-маржі. Користувачі можуть відкривати лонг або шорт позиції.

Механізм ліквідації: такий самий, як і для стандартних безстрокових ф'ючерсів, що забезпечує стабільність ринку.

Комісії: структура комісій ідентична стандартним безстроковим ф'ючерсам.

Ціноутворення: визначається ринковими силами і може відхилятися від фактичної ціни лістингу на спотовому ринку.

Динамічні коригування параметрів: MEXC може змінювати такі параметри, як ліміти та інтервали ставок фінансування, розмір тіку, максимальне кредитне плече, початкову маржу та маржу підтримки у відповідь на ринкові ризики. Завжди звертайтеся до сторінки торгівлі для отримання найновішої інформації.









Спотова торгівля на премаркеті передбачає торгівлю реальними токенами, в той час як безстрокові ф'ючерси на премаркеті є деривативами з маржею в USDT і не передбачають володіння базовим токеном.









Незважаючи на те, що безстрокові ф'ючерси на премаркеті можуть відображати ринкові очікування, фактична ціна лістингу на спотовому ринку залежить від багатьох факторів і може не збігатися безпосередньо з ф'ючерсною ціною. Зрештою, обидві ціни визначаються динамікою попиту і пропозиції.









Сам процес переходу не несе ніяких додаткових витрат або збитків. Всі прибутки та збитки є результатом звичайних ринкових коливань, а не механізму конвертації.





Нагадування: ринок безстрокових ф'ючерсів на премаркеті має нижчу ліквідність, вищу волатильність і значний ризик примусової ліквідації. Ціни чутливі до ринкових настроїв і новин, а сам продукт за своєю суттю є спекулятивним. Будь ласка, ретельно оцініть свою толерантність до ризику, перш ніж брати участь.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.