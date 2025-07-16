Що таке ф'ючерсна grid торгівля на MEXC





Зі стрімким зростанням ринку криптовалют, з'явився широкий діапазон автоматизованих торгових стратегій. Серед них grid торгівля набула популярності серед інвесторів завдяки своїй простій структурі, відсутності залежності від прогнозів напрямку ринку та високому рівню автоматизації. У цій статті ми надамо комплексний огляд того, що таке grid торгівля, а також ключові принципи щодо її ефективного використання, що допоможе користувачам краще зрозуміти та застосувати цю стратегію в розумний та усвідомлений спосіб.









Grid торгівля — це кількісна та автоматизована торгова стратегія. Вона працює шляхом розміщення рівномірно розташованих ордерів на купівлю і продаж в межах попередньо визначеного цінового діапазону, створюючи "grid" (переклад з англ. "сітка"). Коли ціна коливається в межах цього діапазону, система автоматично купує за низькою ціною і продає за високою, отримуючи прибуток від кожного невеликого коливання.





Простіше кажучи, grid торгівля не спирається на передбачення того, чи буде ринок рости або падати, вона отримує прибуток від самої волатильності ціни. Поки ринок рухається, хай то бичача, ведмежа або бічна тенденція, існують можливості для заробітку.









1) Визначення цінового діапазону: виберіть відповідний ціновий діапазон для стратегії.

2) Розділення grid: розділіть ціновий діапазон на кілька рівномірно розташованих інтервалів, кожен з яких утворює «grid». Наприклад, діапазон у 5000 $, розділений на 10 grid, тобто 500 $ на кожну grid.

3) Автоматизоване розміщення ордерів: ордери на купівлю та продаж розміщуються на кожному рівні grid. Наприклад, ордер на купівлю автоматично розміщується кожен раз, коли ціна падає на 500 $, а ордер на продаж розміщується кожен раз, коли ціна зростає на 500 $.

4) Повторення процесу: система безперервно купує за низькою ціною і продає за високою, отримуючи прибуток від кожного невеликого коливання ціни.





Наприклад:

Наразі ціна BTC становить 97 000 $. Діапазон grid встановлено в межах від 95 000 $ до 100 000 $, розділений на 10 grid:

Коли ціна падає до 96 500 $, система автоматично розміщує ордер на купівлю;

Коли ціна знову піднімається до 97 000 $, вона автоматично розміщує ордер на продаж, заробляючи 500 $ прибутку від спреду;

Коли ціна продовжує коливатися, система повторює цей цикл купівлі за низькою ціною та продажу за високою.









Ф'ючерсна grid торгівля — це гнучка й автоматизована кількісна стратегія, яка підходить для широкого кола криптовалютних трейдерів. На відміну від традиційних методів торгівлі, які значно спираються на передовий технічний аналіз або складні фундаментальні оцінки, ф'ючерсна grid торгівля більше зосереджена на систематичному виконанні та диверсифікації ризиків. Це робить її відносно доступною і легкою для початку, навіть для непрофесійних трейдерів.





Нижче наведено кілька типів користувачів, які можуть отримати найбільшу користь від ф'ючерсної grid торгівлі:









Для трейдерів, які віддають перевагу шорт позиціям і прагнуть отримати прибуток під час ринкових спадів, ф'ючерсна grid торгівля може бути дуже практичним інструментом.





Переваги: традиційні шорт позиції пов'язані з високим ризиком, але використання grid стратегії дозволяє здійснити входи й виходи на різних цінових рівнях, що допомагає розподілити ризик під час тривалого ринкового спаду.





Кому підходить: досвідчені трейдери, які можуть толерувати більш високий ризик і вміють правильно розраховувати момент на ринку, особливо під час розвороту тренду або періодів екстремальної волатильності.









Торгівля з використанням кредитного плеча може збільшити прибутки, але також збільшує ризик. Ф'ючерсна grid торгівля пропонує вбудований ризиковий запас, який допомагає підтримувати цей баланс.





Переваги: встановлюючи певний ціновий діапазон і розміщуючи в ньому щільні лонг/шорт ордери, трейдери можуть краще контролювати потенційні збитки, навіть при використанні кредитного плеча.





Кому підходить: трейдери, які хочуть використовувати кредитне плече для збільшення прибутку, не беручи на себе надмірний ризик, а також ті, хто віддає перевагу більш стабільному і систематичному способу участі у ф'ючерсній торгівлі.









Ф'ючерсна grid торгівля є високоавтоматизованою, що робить її ідеальною для користувачів, які не мають часу, щоб постійно стежити за ринком.





Переваги: завдяки розумній автоматизації процесу розміщення ордерів і виконання тейк-профіту/стоп-лосу, трейдери можуть отримати вигоду від показників стратегії без необхідності стежити за ціновими коливаннями протягом дня.





Кому підходить: зайняті працівники, студенти або частково зайняті інвестори, які мають обмежений час і віддають перевагу автоматизованому підходу до торгівлі.









Для новачків на крипторинку, ф'ючерсна grid торгівля пропонує зручну для початківців точку входу.





Переваги: не потребує складного технічного аналізу або прогнозування ринку. Більшість платформ пропонують автоматичні режими, які оптимізують параметри на основі вподобань користувача, знижуючи вхідний бар'єр і роблячи автоматизовані торгові стратегії більш доступними та безпечними для початківців.





Кому підходить: нові трейдери з обмеженим досвідом, які хочуть вивчити ринкову поведінку на практиці, водночас мінімізуючи ризики.









Низький вхідний поріг: почніть з лише 10 USDT.

Опції з високим кредитним плечем: максимізуйте ефективність капіталу і використовуйте більше торгових можливостей.

Автоматичне виконання 24/7: після налаштування бот працює безперервно, виконуючи угоди без емоційного втручання.

Низькі торгові витрати: відсутність комісій за налаштування або управління стратегією, а також низька комісія за ф'ючерсну торгівлю.









Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, потім перейдіть у розділ Ф'ючерси та виберіть Grid торгівля.









За стандартом, торговий grid бот використовує кошти, переказані зі спотового рахунку користувача. Перед початком ф'ючерсної grid торгівлі, переконайтеся, що на вашому спотовому рахунку достатньо коштів.













На сторінці grid торгівлі перемкніться на торгову пару, якою ви хочете торгувати, а потім виберіть напрямок торгівлі: нейтральний, лонг або шорт. У цьому прикладі використано нейтральний grid-бот для демонстрації. Налаштування лонг та шорт grid відбувається аналогічно.





Нейтральний: при створенні бота не відкривається початкова позиція. Він відкриває шорт позиції, коли ціни зростають, і лонг позиції, коли ціни падають. Найкраще підходить для бічних (обмежених діапазоном) ринків без чіткого напрямку тренду.

Лонг: відкриваються тільки лонг позиції. Коли ціна зростає, лонг позиції закриваються; коли ціна падає, відкривається більше лонг позицій. Ідеально підходить для ринків, що поступово зростають, з висхідними коливаннями.

Шорт: відкриваються лише шорт позиції. Коли ціна зростає, відкриваються нові шорт позиції; коли ціна падає, шорт позиції закриваються. Підходить для ринків, що поступово знижуються і мають ступеневий спадний тренд.









Після встановлення параметрів grid клацніть на Створити бота (нейтральний), потім підтвердьте дані бота і клацніть на Підтвердити, щоб завершити налаштування.

Обов'язкові поля: ціновий діапазон, кількість grid, сума інвестицій та кредитне плече.

Необов'язкові поля: ціна активації, верхня стоп-ціна, нижня стоп-ціна.









Діапазон ціни: встановіть відповідний діапазон цін. Занадто широкий діапазон може призвести до низької частоти виконання, в той час як занадто вузький діапазон збільшує ризик ліквідації під час односторонніх рухів ринку. Примітка: верхній ліміт повинен бути вищим за нижній.





Кількість grid: виберіть відповідну кількість grid. Більша кількість grid означає вищу частоту виконання, але нижчий прибуток на grid і вищі вимоги до капіталу. Менша кількість grid означає більший прибуток на одну угоду, але меншу частоту і меншу потребу в капіталі.





Сума інвестицій: що більше коштів інвестовано, то більший розмір позиції на одну угоду. Зверніть увагу, що кошти переказуються зі спотового рахунку. Доступний баланс відображає баланс вашого спотового рахунку.





Кредитне плече: виберіть рівень кредитного плеча, виходячи з вашої толерантності до ризику. Наразі ф'ючерсна grid торгівля на MEXC підтримує кредитне плече від 1x до 50x.









Орієнтовна ціна ліквідації (лонг): прогнозована ціна ліквідації, коли всі лонг позиції в межах стратегії grid будуть виконані.





Орієнтовна ціна ліквідації (шорт): прогнозована ціна ліквідації, коли будуть закриті всі шорт позиції в межах стратегії grid.





Якщо орієнтовна ціна ліквідації на момент створення потрапляє в діапазон grid, позиція бота може бути ліквідована під час роботи. У таких випадках рекомендується збільшити суму інвестицій, звузити діапазон grid або зменшити кредитне плече.









Ціна активації: торговий grid бот буде запущений тільки тоді, коли ринкова ціна досягне вказаної ціни активації. Якщо її не встановлено, бот запуститься відразу після створення. Ціна активації повинна знаходитися в межах визначеного діапазону ціни.





Верхня стоп-ціна: якщо ціна зросте до цього рівня, бот автоматично зупиниться. Це може бути використано як поріг тейк-профіту або стоп-лосу. Верхня стоп-ціна повинна бути вищою за поточну ринкову ціну.





Нижня стоп-ціна: якщо ціна знизиться до цього рівня, бот автоматично зупиниться. Це також може слугувати умовою тейк-профіту або стоп-лосу. Нижня стоп-ціна повинна бути нижчою за поточну ринкову ціну.







Примітка: правила створення початкових позицій при активації grid ботів:

Якщо користувач вибирає стратегію grid «Нейтральний», бот не створюватиме початкових позицій при активації.

Якщо користувач вибирає стратегію grid «Лонг» або «Шорт», бот створить відповідну кількість початкових позицій на основі поточного рівня ціни в межах grid. Це гарантує, що бот зможе закрити ордери тейк-профіт на основі grid, коли ціна коливатиметься в межах встановленого діапазону.

Приклад 1. Користувач вибирає стратегіюgrid «Лонг» за ETHUSDT з діапазоном ціни 2000–3000 USDT і загальною кількістю у 10 grid.

Коли бот активовано, поточна ціна ETHUSDT становить 2750 USDT. Є 3 рівні ціни grid вище 2750: 2800, 2900 і 3000, і система відповідно створить 3 лонг позиції.

Коли ціна ETHUSDT підніметься до 2800, 2900 і 3000 USDT відповідно, система послідовно закриє ці 3 лонг позиції, щоб реалізувати прибуток.

Приклад 2. Користувач вибирає стратегію grid «Шорт» для ETHUSDT з діапазоном ціни 2000–3000 USDT і загальною кількістю у 10 grid.

Коли бот активовано, поточна ціна ETHUSDT становить 2650 USDT. Існує 7 рівнів ціни grid нижче 2650 USDT: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 і 2000 USDT відповідно, і система створить 7 шорт позицій відповідно.

Коли ціна ETHUSDT впаде до цих рівнів (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 і 2000 USDT), система послідовно закриє ці 7 шорт позицій, щоб реалізувати прибуток.







Якщо під час створення бота в Додаткових налаштуваннях не встановлено ціну активації, бот активується відразу після створення.





Якщо під час створення бота в Додаткових налаштуваннях буде вказана ціна активації, бот не активується одразу після створення. Він активується лише тоді, коли остання ринкова ціна вибраного активу досягне вказаної ціни активації.





Бот, який не був активований, не відкриватиме початкових позицій і не розміщуватиме ордерів.









Бота, який не був активований, можна активувати вручну. Просто клацніть на кнопку Активувати на торговій панелі, щоб запустити бота.





Ви також можете клацнути кнопку Деталі, щоб переглянути додаткову інформацію про бота.













Поки бот працює, ви можете додавати або знімати кошти в будь-який час. Клацніть на кнопку Докладніше на торговій панелі, щоб отримати доступ до сторінки з інформацією про бота.









Клацніть на Додати кошти або Зняти кошти, щоб змінити свій капітал.





Примітка: ви не можете зняти кошти, які зменшать баланс нижче початкової суми інвестиції.













Як і при активації, щоб зупинити бота, просто клацніть кнопку Зупинити на торговій панелі. Після зупинки бота залишки коштів будуть повернуті на ваш спотовий рахунок.





Крім того, бот автоматично зупиняється при наступних розвитках подій:





Ліквідація: якщо позиція ліквідована, бот автоматично зупиняється.

С топ через делістинг : якщо пара зазнала делістингу під час роботи бота, бот буде зупинено.

Спрацювання стоп-ціни: якщо ви встановили верхню або нижню стоп-ціну в Додаткових налаштуваннях, бот автоматично зупиниться, як тільки ринкова ціна досягне вказаного стоп-рівня.













На головній сторінці MEXC перейдіть до верхньої панелі навігації, наведіть курсор на Гаманець і виберіть Торговий бот, щоб переглянути поточні дані про активи бота.













1) Кожен користувач може запустити до 30 grid ботів одночасно.

2) Розмір позиції обмежений максимальним дозволеним лімітом ризику рівня 1 для кожної торгової пари.

3) Користувачі, яким заборонено торгувати ф'ючерсами, не можуть створювати grid ботів.

4) Всі ордери grid ботів розміщуються як лімітні ордери.

5) У разі ліквідації або багаторівневої примусової ліквідації бот буде примусово зупинено.

6) Grid боти працюють в режимі хеджування та крос-маржинальному режимі.

7) Недостатня кількість коштів для відкритих ордерів не перериває роботу бота, система буде автоматично поповнювати ордери періодично.

8) Наразі ф'ючерсна grid торгівля на MEXC підтримує ф'ючерси USDT-M.

9) Комісія бота буде відповідати комісії вашого основного акаунту. (Примітка: відрахування комісії у MX не підтримується)

10) Бот підтримує арифметичні grid, тобто кожна grid має однакову різницю в ціні.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність під час інвестування. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.